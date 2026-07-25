/Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज करेंगे भारत टैक्सी का उद्घाटन, 27 जुलाई तक प्रदेश में मानसून सक्रिय

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रदेश को भारत टैक्सी की आज सौगात मिलेगी, सीएम भजनलाल शर्मा भारत टैक्सी का उद्घाटन करेंगे भगवत सिंह मेहता सभागार में उद्घाटन कार्यक्रम होगा. शिक्षा विभाग में 7000 से अधिक स्कूलों पर मर्ज की तलवार लटकी है. विभाग में लगातार घटते नामांकन के चलते अब कम नामांकन वाली स्कूलों को फिर से मर्ज किया जाएगा. चंबल से अवैध बजरी खनन रोकने के लिए पुलिस ने उपाय किए. खनन क्षेत्र में 24 सीसीटीवी कैमरे और फोर्स लगाए. प्रदेश भर में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया गया है. 27 जुलाई तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा. उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 28 जुलाई से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

