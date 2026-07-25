/Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज करेंगे भारत टैक्सी का उद्घाटन, 27 जुलाई तक प्रदेश में मानसून सक्रिय

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रदेश को भारत टैक्सी की आज सौगात मिलेगी, सीएम भजनलाल शर्मा भारत टैक्सी का उद्घाटन करेंगे भगवत सिंह मेहता सभागार में उद्घाटन कार्यक्रम होगा. शिक्षा विभाग में 7000 से अधिक स्कूलों पर मर्ज की तलवार लटकी है. विभाग में लगातार घटते नामांकन के चलते अब कम नामांकन वाली स्कूलों को फिर से मर्ज किया जाएगा. चंबल से अवैध बजरी खनन रोकने के लिए पुलिस ने उपाय किए. खनन क्षेत्र में 24 सीसीटीवी कैमरे और फोर्स लगाए. प्रदेश भर में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया गया है. 27 जुलाई तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा. उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 28 जुलाई से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
जयपुर के मुरलीपुरा क्षेत्र स्थित माताजी मंदिर के पास रहने वाली एक युवती के साथ कथित रूप से दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट की गंभीर घटना सामने आई है.आरोप है कि पीड़ित युवती अपनी वृद्ध माता के साथ रहती है और उसके पिता का निधन हो चुका है. आरोप है कि पिछले कई दिनों से एक व्यक्ति लगातार उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था. पीड़िता के अनुसार, आरोपी पिछले लगभग दस दिनों से नशे की हालत में उसका पीछा कर रहा था और छेड़छाड़ कर रहा था. आरोप है कि 24 जुलाई को उसने युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की.
रविवार का अवकाश होने से शिक्षा विभाग ने बदली आयोजन की तिथि. प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आज विशेष कार्यक्रम. कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे विद्यार्थी और शिक्षक. राष्ट्रगान, देशभक्ति गीत, भाषण और शौर्यगाथा से कराया जाएगा परिचय. कार्यक्रमों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा माध्यमिक शिक्षा विभाग. शाम 4 बजे तक गूगल फॉर्म पर कार्यक्रम की रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य. सभी स्कूलों में आयोजन सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने जारी किए निर्देश.
खाटूधाम में देवशयनी एकादशी-द्वादशी मेले का शुभारंभ, देशभर से उमड़े लाखों श्याम श्रद्धालु
झुंझुनूं
झुंझुनूं में एम-पैक्स सचिवों की जागरूकता कार्यशाला आयोजित
एम-पैक्स को बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र बनाने पर जोर
सहकारिता मंत्रालय की योजनाओं की दी गई जानकारी
एमडी संजीव कुमार बोले— सहकारिता को मिलेगा नया विस्तार
नाबार्ड ने वित्तीय व तकनीकी सहयोग पर किया मार्गदर्शन
अब एम-पैक्स से जन-औषधि केंद्र, CSC, पेट्रोल पंप भी संभव
ग्रामीण रोजगार और आय बढ़ाने पर विशेषज्ञों ने दिया जोर
झुंझुनूं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड मुख्यालय पर सहकारी प्रबंध
भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के प्रतिनिधिमण्डल ने केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बीयूवीएम द्वारा 9 अगस्त को आयोजित स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिये आमंत्रित किया हैं. बीयूवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता के नेतृत्व मे प्रतिनिधिमण्डल ने कृषि मंत्री से मुलाकात कर ‘एक देश एक मण्डी सेस’ की मांग रखते हुए कृषि सुधारों पर सुझाव दिया.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शनिवार सुबह झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर "एक दौड़ राष्ट्र के नाम" युवा मैराथन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद शहीद स्मारक से सेठ मोतीलाल कॉलेज खेल स्टेडियम तक मैराथन निकाली गई. जिसमें बड़ी संख्या में भगवा टी-शर्ट पहने युवाओं ने भाग लिया. कार्यक्रम में आरएसएस के राजस्थान क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, जिला संचालक मानसिंह, नगर कार्यवाह अनूप गाडिया, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी महामंडलेश्वर डॉ. अर्जुनदास महाराज, डॉ. सुनिल ढाका, विधायक राजेंद्र भांबू, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री डॉ. राजेश बाबल सहित अनेक पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे.
झुंझुनूं
झुंझुनूं में 1200 नई स्ट्रीट लाइटें लगाएगी नगर परिषद
आयुक्त राकेश रंगा ने तैयार कराया शहर सुधार का प्लान
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए 50 हुए ऑटो टिपर
एईएन अनिल कुमार की निगरानी में सुधर रही रोशनी व्यवस्था
पार्कों में भी लगेंगी नई लाइटें, हाई मास्ट की बनेगी सूची
लंबित फाइलों के निस्तारण पर भी नगर परिषद का फोकस
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा से बांग्लादेशी महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज हो गई है. पुलिस फर्जी दस्तावेज, हिंदू पहचान अपनाने, हवाला के जरिए पैसे भेजने और संभावित नेटवर्क की हर एंगल से जांच कर रही है.
सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे भारत टैक्सी का द्घाटन,भगवत सिंह मेहता सभागार में होगा उद्घाटन कार्यक्रम,कल शाम पांच बजे नेहरू भवन में होगा उद्घाटन,टैक्सी का सफर सस्ता होगा,कमीशन से मिलेगी मुक्ति,प्राइवेट कंपनियों से भारत टैक्सी की राइड सस्ती होगी,बिचौली नहीं होने से टैक्सी ड्राइवर को मिलेगा लाभ,भारत टैक्सी में ड्राइवर ही मालिक,मुनाफा ज्यादा होगा.
लीन सीजन होने के बावजूद आसमान में हवाई किराया, हर वर्ष जुलाई-अगस्त के दिनों में हवाई यात्रियों की रहती है कमी, एविएशन सेक्टर के विशेषज्ञ जुलाई से सितंबर की अवधि को मानते हैं लीन सीजन, ऐसे में हर साल कम रहता है हवाई किराया, लेकिन इस वर्ष हवाई किराए की दरों में हुई बढ़ाेतरी. फ्लाइट संचालन में कमी होने से बढ़ा किराया.
रीको के सीतापुरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रथम और द्वितीय में अब सोने और हीरे के आभूषणों की गुणवत्ता जांच के लिये अत्याधुनिक मशीनें लगेंगी, रीको द्वारा दोनों सेज के लिए दो-दो कैरेट मीटर, एक्स-रे मशीन और सिंथ डिटेक्ट मशीन खरीदी जाएंगी, वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोनों सेज से करीब 8,565 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, सेज में निवेश 294 करोड़ रुपये है.
विभाग में लगातार घटते नामांकन के चलते अब कम नामांकन वाली स्कूलों को फिर से मर्ज किया जाएगा. प्राथमिक स्कूल में 15 उच्च प्राथमिक में 25 से कम नामांकन वाली स्कूलों पर लड़की तलवार.
सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे भारत टैक्सी का उद्घाटन, भगवत सिंह मेहता सभागार में होगा उद्घाटन कार्यक्रम,आज शाम पांच बजे नेहरू भवन में होगा उद्घाटन, टैक्सी का सफर सस्ता होगा,कमीशन से मिलेगी मुक्ति, प्राइवेट कंपनियों से भारत टैक्सी की राइड सस्ती होगी, बिचौली नहीं होने से टैक्सी ड्राइवर को मिलेगा लाभ, भारत टैक्सी में ड्राइवर ही मालिक,मुनाफा ज्यादा होगा, सहकारिता विभाग करेगा भारत टैक्सी की मॉनिटरिंग, सहकारिता सचिव-रजिस्ट्रार समित शर्मा ने दी जानकारी.