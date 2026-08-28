/Rajasthan News Live: रक्षाबंधन स्पेशल... 2 दिन फ्री बस यात्रा, सिंधी कैंप पर महिलाओं की लगी कतार

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Rajasthan News Live Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन के मौके पर जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है. अपने परिवार और भाई को राखी बांधने के लिए महिलाएं और बालिकाएं अलग-अलग गंतव्यों के लिए रवाना हो रही हैं. राज्य सरकार की ओर से रक्षाबंधन पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए दो दिन रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में महिला यात्री बस स्टैंड पहुंच रही हैं.
Massive Road Accident: दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रक्षाबंधन के दिन बड़ा सड़क हादसा हो गया. गुड़लिया के पास अहमदाबाद से दिल्ली जा रही निजी स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई. हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि 21 यात्री घायल हुए हैं. पुलिस ने सभी घायलों को दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.
Rajasthan PTI Recruitment: राजस्थान की शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी और कथित बैकडेटेड BP.Ed डिग्री के इस्तेमाल की जांच अब विश्वविद्यालय तक पहुंच गई है. SOG ने सीहोर स्थित श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय के कुलपति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इसी विश्वविद्यालय की BP.Ed डिग्री पेश करने वाले 66 अभ्यर्थी अब जांच के दायरे में हैं. SOG विश्वविद्यालय के डिजिटल और वित्तीय रिकॉर्ड भी खंगाल रही है.
Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा का व्यवधान नहीं रहेगा. जयपुर में बहनों को सुबह से रात तक राखी बांधने के लिए शुभ समय मिलेगा. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार दोपहर 1:44 से शाम 4:46 बजे तक अपराह्न और शाम 6:48 से रात 9:04 बजे तक प्रदोष काल राखी बांधने के लिए विशेष शुभ रहेगा. जयपुर के प्रमुख मंदिरों में भी भगवान को विशेष राखियां पहनाई जाएंगी.
राजस्थान में मानसून के बीच मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बारां और धौलपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
Swine Flu Rajasthan: राजस्थान में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. प्रदेश में जनवरी से अब तक H1N1 के 146 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. इनमें अगस्त में सबसे ज्यादा 55 केस दर्ज किए गए. दिल्ली समेत कुछ राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है. हालांकि H1N1 के किसी नए या ज्यादा घातक स्ट्रेन की पुष्टि नहीं हुई है.
Raksha Bandhan Special 2026: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित जीण माता और हर्ष भैरव मंदिर भाई-बहन के रिश्ते से जुड़ी अनोखी मान्यता के लिए प्रसिद्ध हैं. कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर दोनों मंदिरों में साथ दर्शन करने से भाई-बहन के बीच प्रेम बढ़ता है और आपसी मनमुटाव दूर होते हैं.
Govind Singh Dotasara: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अधिकारियों को धमकी देने संबंधी बयान पर निशाना साधा है. दिलावर ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी के दावे पर तंज कसते हुए डोटासरा पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने भाजपा सरकार के कामकाज की भी तारीफ की.