/Rajasthan News Live: निकाय चुनाव के नामांकन आज से शुरू, BJP-कांग्रेस में टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी

राज्य चुनें
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. जयपुर निकाय चुनाव के नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं. 309 निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव के लिए नामांकन होना है. नामांकन 27 से 31 अगस्त तक होंगे. उम्मीदवारों को नामांकन के लिए सिर्फ 3 दिन मिलेंगे. 27, 29 और 31 अगस्त को ही नामांकन हो सकेंगे. नगर निकाय चुनाव को लेकर दो दिन अवकाश रहेगा. मतदाता मतदान कर सकेंगे. महात्मा गांधी विद्यालयों में साल में दो बार ईसीसीई बाल मेला लगेगा. बालवाटिका के बच्चों के सीखने और प्रतिभा निखार के लिए बाल मेले का आयोजन किया जाएगा. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
जयपुर. थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ जयपुर आएंगे. वे सुबह 9:20 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे.
जयपुर. महात्मा गांधी विद्यालयों में साल में दो बार ईसीसीई बाल मेला लगेगा. बालवाटिका के बच्चों के सीखने और प्रतिभा निखार के लिए बाल मेले का आयोजन किया जाएगा. पहला बाल मेला 12 से 14 अक्टूबर और दूसरा 18 से 20 जनवरी तक होगा. सत्र में दो बार बाल मेले का आयोजन किया जाएगा. बाल मेले में बच्चों के साथ अभिभावक और आमजन की भी सक्रिय भागीदारी होगी. कला-शिल्प, खिलौना निर्माण, कहानी-कविता, कठपुतली और स्थानीय खेल आकर्षण होंगे. विद्यालय में कम से कम 4 गतिविधि स्टॉल लगाने के निर्देश दिए गए हैं. बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भाषायी, बौद्धिक और सामाजिक-भावनात्मक विकास पर फोकस रहेगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बच्चों को आनंददायी और अनुभवात्मक सीखने का मंच मिलेगा.
जयपुर. नगर निगम चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. 15 लोकेशन पर नामांकन दाखिल होंगे और इसके लिए 15 रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. वार्ड 1 से 10 के लिए कार्यालय रीको रोड नंबर 05, VKI, सीकर रोड, वार्ड 11 से 20 के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, VKI, मुरलीपुरा, वार्ड 21 से 30 के लिए नगर निगम झोटवाड़ा जोन ऑफिस, खिरणी फाटक, वार्ड 31 से 40 के लिए शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमाल राउमावि, खातीपुरा, वार्ड 41 से 50 के लिए उपखण्ड कार्यालय, सांगानेर, वार्ड 51 से 60 के लिए पंचायत समिति कार्यालय, सांगानेर, वार्ड 61 से 70 के लिए कमरा नंबर 45, कलक्ट्रेट, वार्ड 71 से 80 के लिए जगतपुरा जोन उपायुक्त ऑफिस, नन्दपुरी अंडरपास, वार्ड 81 से 90 के लिए नगर निगम मालवीय नगर जोन ऑफिस, लालकोठी,
जयपुर. नगरीय निकाय चुनाव का श्रीगणेश आज होगा. लोकसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन का समय रहेगा. प्रदेश की 309 निकायों में आज से नामांकन शुरू होंगे. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए 15 जगहों पर RO ऑफिस बनाए गए हैं. नगर परिषद और नगरपालिका के लिए भी नामांकन केंद्र तय किए गए हैं. 27 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी. 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार का अवकाश रहेगा. इसलिए प्रत्याशियों को नामांकन के लिए सिर्फ तीन दिन मिलेंगे.
जयपुर. दुबई एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंजेशन के चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-196 करीब 4 घंटे लेट हो गई है. दुबई से सुबह 7:25 बजे फ्लाइट जयपुर पहुंचती है, लेकिन आज अभी तक दुबई से रवाना नहीं हो सकी है. सूत्रों के अनुसार एयर ट्रैफिक कंजेशन के चलते दुबई से उड़ान भरने में देरी हो रही है. आज सुबह 11:30 बजे फ्लाइट के जयपुर पहुंचने की संभावना है. कल जयपुर से गई फ्लाइट IX-195 की लैंडिंग में भी समय लगा था. दुबई के आसमान में आधे घंटे होल्ड पर रहने के बाद फ्लाइट लैंड कर सकी थी.
धौलपुर. नगर निकाय चुनाव को लेकर दो दिन अवकाश रहेगा और मतदाता मतदान कर सकेंगे. नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के तहत जिले में मतदान दिवस पर अवकाश घोषित किया गया है. 9 एवं 11 सितंबर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. जिले के कुल 230 वार्डों में चुनाव होना है. प्रथम चरण में 9 सितंबर को 135 वार्ड में और द्वितीय चरण में 11 सितंबर को 95 वार्ड में मतदान कराया जाएगा.
धौलपुर. नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 120 ग्राम गांजे के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है. नगरपालिका चुनाव और आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की. थाना राजाखेड़ा पुलिस ने करीलकी रोड पर डेयरी से आगे 3 युवकों को 120 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से एक अपाची मोटरसाइकिल भी जब्त की गई. SP विकास सांगवान के निर्देश पर थानाधिकारी वीरसिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई.
पाली. नगर निकाय चुनाव में नगर निगम के 65 वार्डों के लिए आज से नामांकन शुरू होगा. नामांकन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को 5 जोन में बांटा गया है. वार्ड पार्षद पद के लिए उम्मीदवार आवेदन करेंगे. नगर निगम के 65 वार्डों के लिए 11 सितंबर को चुनाव होंगे. जैन समाज के पर्युषण पर्व के चलते 9 से 11 सितंबर को चुनाव के आदेश हुए हैं. जिला निर्वाचन की टीम नामांकन प्रक्रिया को लेकर मुस्तैद है.