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Rajasthan News Live: नगर निगम चुनाव में युवाओं का जोश, टिकट के लिए BJP-कांग्रेस में बढ़ी दावेदारों की संख्या

Rajasthan News Live: जोधपुर. नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में टिकट के दावेदारों में उत्साह बना हुआ है. हालांकि, दोनों पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है. ऐसे में दावेदारों की नजर अब पार्टी की ओर से जारी होने वाली सूची पर टिकी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 29, 2026, 08:09 AM IST | Updated:Aug 29, 2026, 08:12 AM IST
Rajasthan News Live: नगर निगम चुनाव में युवाओं का जोश, टिकट के लिए BJP-कांग्रेस में बढ़ी दावेदारों की संख्या
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Live: जोधपुर नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है. जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों के लिए शनिवार को सुबह 10:30 बजे से नामांकन दाखिल किए जाएंगे. गुरुवार को 530 दावेदार नामांकन पत्र ले चुके हैं. नामांकन की अंतिम तारीख 31 अगस्त है. रविवार को अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं होंगे, ऐसे में उम्मीदवारों के पास शनिवार और सोमवार को ही नामांकन जमा करने का मौका रहेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नामांकन प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं. वहीं, नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

08:12:37 Aug 29, 2026, 08:12 AM (IST)

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08:12:23 Aug 29, 2026, 08:12 AM (IST)

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08:12:10 Aug 29, 2026, 08:12 AM (IST)

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Vidya Sambal Yojana 2026: हनुमानगढ़ सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में खाली प्राध्यापक पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की जाएंगी. इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 1 सितंबर से 7 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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