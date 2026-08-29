/Rajasthan News Live: नगर निगम चुनाव में युवाओं का जोश, टिकट के लिए BJP-कांग्रेस में बढ़ी दावेदारों की संख्या

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Rajasthan News Live: जोधपुर नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है. जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों के लिए शनिवार को सुबह 10:30 बजे से नामांकन दाखिल किए जाएंगे. गुरुवार को 530 दावेदार नामांकन पत्र ले चुके हैं. नामांकन की अंतिम तारीख 31 अगस्त है. रविवार को अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं होंगे, ऐसे में उम्मीदवारों के पास शनिवार और सोमवार को ही नामांकन जमा करने का मौका रहेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नामांकन प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं. वहीं, नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले एक सप्ताह मानसून कमजोर रहने की संभावना है. बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है. पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं 3-4 सितंबर से पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं.
Hanumangarh Municipal Election: राजस्थान के आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर हनुमानगढ़ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि भाजपा और कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता उसके संपर्क में हैं. पार्टी का कहना है कि टिकट नहीं मिलने पर इनमें से कुछ नेता AAP के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं. पार्टी ने छह प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी की है.
Vidya Sambal Yojana 2026: हनुमानगढ़ सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में खाली प्राध्यापक पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की जाएंगी. इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 1 सितंबर से 7 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.