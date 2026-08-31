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Rajasthan News Live: BJP के दावेदारों के पास पहुंचे फोन, नामांकन दाखिल करने के दिए निर्देश

Rajasthan News Live: जयपुर निकाय चुनाव को लेकर टिकट की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है. बीजेपी की ओर से कई दावेदारों को फोन कर नामांकन दाखिल करने के लिए कहा गया है, लेकिन पार्टी ने अब तक अधिकृत सूची जारी नहीं की है. ऐसे में किसे आधिकारिक प्रत्याशी और पार्टी का सिंबल मिलेगा, इसका फैसला नामांकन प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 31, 2026, 08:52 AM IST | Updated:Aug 31, 2026, 09:13 AM IST
Rajasthan News Live: BJP के दावेदारों के पास पहुंचे फोन, नामांकन दाखिल करने के दिए निर्देश
Image Credit: Rajasthan Breaking News

Rajasthan Breaking News: जयपुर निकाय चुनाव में बीजेपी के टिकट को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है. कई दावेदारों को पार्टी की ओर से फोन पहुंचे हैं और नामांकन भरने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि अधिकृत सूची सामने नहीं आने से अंतिम तस्वीर नामांकन के बाद ही साफ होगी.

09:13:29 Aug 31, 2026, 09:13 AM (IST)

Explainer: गोवंश के लिए खतरे की घंटी! लंपी के बढ़ते केस से राजस्थान अलर्ट, पशु हाट मेलों पर रोक, Explainer में जानें क्या है लक्षण?

Lumpy Skin Disease Rajasthan: राजस्थान में गोवंश में लंपी स्किन डिजीज के मामले बढ़ने लगे हैं. भरतपुर और डीग में लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए पशुपालन विभाग ने तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए हैं और साप्ताहिक पशु हाट मेलों पर रोक लगाई गई है. ऐसे में पशुपालकों के लिए यह समझना जरूरी है कि लंपी के शुरुआती लक्षण क्या हैं, बीमारी की पहचान कैसे होती है और पशु के बीमार पड़ने पर तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए.
 

08:55:49 Aug 31, 2026, 08:55 AM (IST)

Jaipur Civic Elections 2026

जयपुर में निकाय चुनाव-2026 के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है. सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी पर्चे दाखिल कर सकेंगे. बीजेपी ने अभी तक अपनी अधिकृत सूची जारी नहीं की है, लेकिन पार्टी की ओर से कई दावेदारों को फोन कर नामांकन दाखिल करने के संकेत दिए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर...
 

08:55:39 Aug 31, 2026, 08:55 AM (IST)

Rajasthan Nikay Chunav

राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन की रणनीति में बदलाव किया है. टिकटों को लेकर पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के बीच अब सीधे पार्टी सिंबल देकर उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है. 
 

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Dholpur Crime News

धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से करीब 20 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं. नाबालिग को 27 जून को जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से दस्तयाब किया गया था. आरोपी से पूछताछ जारी है.
 

08:55:21 Aug 31, 2026, 08:55 AM (IST)

Kotputli Civic Election

कोटपूतली में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. प्रत्याशी और राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचकर विकास के वादे कर रहे हैं. शहर में सफाई, पानी, सड़क, रोड लाइट और ड्रेनेज जैसे मुद्दे इस बार भी प्रमुख बने हुए हैं. अब जनता के सामने पुराने चेहरों और नए प्रत्याशियों में से सही विकल्प चुनने की चुनौती है.
 

08:55:12 Aug 31, 2026, 08:55 AM (IST)

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राजस्थान में अगले चार से पांच दिनों तक मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. हालांकि 3 सितंबर से प्रदेश के उत्तर-पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. 4 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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