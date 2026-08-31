/Rajasthan News Live: BJP के दावेदारों के पास पहुंचे फोन, नामांकन दाखिल करने के दिए निर्देश

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Rajasthan Breaking News: जयपुर निकाय चुनाव में बीजेपी के टिकट को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है. कई दावेदारों को पार्टी की ओर से फोन पहुंचे हैं और नामांकन भरने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि अधिकृत सूची सामने नहीं आने से अंतिम तस्वीर नामांकन के बाद ही साफ होगी.
Lumpy Skin Disease Rajasthan: राजस्थान में गोवंश में लंपी स्किन डिजीज के मामले बढ़ने लगे हैं. भरतपुर और डीग में लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए पशुपालन विभाग ने तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए हैं और साप्ताहिक पशु हाट मेलों पर रोक लगाई गई है. ऐसे में पशुपालकों के लिए यह समझना जरूरी है कि लंपी के शुरुआती लक्षण क्या हैं, बीमारी की पहचान कैसे होती है और पशु के बीमार पड़ने पर तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए.
जयपुर में निकाय चुनाव-2026 के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है. सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी पर्चे दाखिल कर सकेंगे. बीजेपी ने अभी तक अपनी अधिकृत सूची जारी नहीं की है, लेकिन पार्टी की ओर से कई दावेदारों को फोन कर नामांकन दाखिल करने के संकेत दिए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर...
राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन की रणनीति में बदलाव किया है. टिकटों को लेकर पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के बीच अब सीधे पार्टी सिंबल देकर उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है.
धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से करीब 20 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं. नाबालिग को 27 जून को जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से दस्तयाब किया गया था. आरोपी से पूछताछ जारी है.
कोटपूतली में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. प्रत्याशी और राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचकर विकास के वादे कर रहे हैं. शहर में सफाई, पानी, सड़क, रोड लाइट और ड्रेनेज जैसे मुद्दे इस बार भी प्रमुख बने हुए हैं. अब जनता के सामने पुराने चेहरों और नए प्रत्याशियों में से सही विकल्प चुनने की चुनौती है.
राजस्थान में अगले चार से पांच दिनों तक मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. हालांकि 3 सितंबर से प्रदेश के उत्तर-पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. 4 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.