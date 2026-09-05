/Rajasthan News Live: निकाय चुनाव में BJP का चुनावी बिगुल, भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ संभालेंगे प्रचार की कमान

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Rajasthan News Live 5 September: जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर में आधी रात को भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य हुआ. घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंचते ही शंखध्वनि और 31 हवाई तोपों की गर्जना से मंदिर परिसर गूंज उठा. 897 किलो पंचामृत से कान्हा का जन्माभिषेक किया गया. जन्मोत्सव के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और ‘हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की’ के जयकारों से छोटीकाशी कृष्णमय हो गई.
भरतपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने पार्टी लाइन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बागी नेताओं पर सख्ती की है. भाजपा ने दो मंडल अध्यक्षों समेत चार पदाधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है, जबकि आठ नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. वहीं कांग्रेस ने भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भूरा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है.
भरतपुर के बयाना-रूपबास विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे निर्भय लाल जाटव का निधन हो गया. वह लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है.
निर्भय लाल जाटव के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर गहरी शोक संवेदना जताई. उन्होंने दिवंगत नेता के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.
बताया जा रहा है कि निर्भय लाल जाटव का अंतिम संस्कार आज सुबह करीब 9 बजे उनके पैतृक गांव महलपुर काछी में किया जाएगा. उनके निधन की खबर के बाद बड़ी संख्या में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने शोक जताया.
Jaipur Crime News: जयपुर के मानसरोवर में मकान खाली कराने को लेकर हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया. पुलिस ने मकान मालिक दीपक कुलश्रेष्ठ की हत्या के आरोप में किराएदार महेश शर्मा को करीब पांच घंटे में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी हाउसिंग बोर्ड में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है. पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी राशि और मकान खाली करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था.
Jaipur Janmashtami: जन्माष्टमी पर जयपुर की छोटी काशी कृष्ण भक्ति में डूबी रही, लेकिन बारिश और ट्रैफिक प्रतिबंधों का असर गोविंददेवजी मंदिर की भीड़ पर दिखाई दिया. मंगला झांकी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जबकि बाद की झांकियों में कतारें अपेक्षाकृत खाली रहीं. मंदिर से दूर वाहनों को रोकने के कारण कई श्रद्धालुओं को 4-5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा.
Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में भारी बारिश के चलते कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं. सवाईमाधोपुर और धौलपुर के सरमथुरा में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. वहीं बारां में नदी उफान पर है, जबकि जयपुर और टोंक में भी तेज बारिश दर्ज की गई है. प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
Jaipur Traffic Advisory: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जयपुर में 5 सितंबर को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी. इसे देखते हुए पुलिस ने परकोटे और आसपास के इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. कई बाजारों में पार्किंग पर रोक रहेगी, जबकि शोभायात्रा के आगे बढ़ने के साथ अलग-अलग रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा.
Khatu Shyam Ji: सीकर के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में पैसे लेकर VIP दर्शन करवाने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मामले के कथित मास्टरमाइंड हंसराज उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया है. उसके पास से तीन मोबाइल मिले हैं, जिनमें दर्शन के नाम पर हुए कई लेनदेन की जानकारी मिली है. पुलिस मंदिर में तैनात प्राइवेट गार्ड की भूमिका की भी जांच कर रही है.
Ravindra Singh Bhati: बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर बड़ी वित्तीय मंजूरी दी गई है. विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 5.10 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यों को स्वीकृति दी है. इनमें खेल सुविधाओं, कृषि मंडी, पर्यटन, प्रशिक्षण केंद्र और स्थानीय बाजारों से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं.
Bikaner Crime News: बीकानेर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित अरोड़ा समेत चार आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.