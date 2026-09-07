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Rajasthan News Live: मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में आज से गणेश उत्सव का श्रीगणेश, 501 महिलाएं निकालेंगी कलश यात्रा

Rajasthan News Live: जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में आज से 9 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत होगी. 501 महिलाओं की कलश यात्रा और जलाभिषेक से उत्सव का शुभारंभ होगा. कल पुष्य नक्षत्र पर 348 किलो पंचामृत से गणेशजी का अभिषेक किया जाएगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 07, 2026, 07:11 AM IST | Updated:Sep 07, 2026, 08:21 AM IST
Rajasthan News Live: मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में आज से गणेश उत्सव का श्रीगणेश, 501 महिलाएं निकालेंगी कलश यात्रा
Image Credit: Rajasthan News Live, 7 September

Rajasthan News Live, 7 September: जयपुर में निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा. इसके बाद सभा, रैली, जुलूस और लाउडस्पीकर से प्रचार पर रोक रहेगी. 9 सितंबर को मतदान से पहले प्रत्याशी सीमित समर्थकों के साथ डोर-टू-डोर कैंपेन कर सकेंगे. आज प्रचार के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दल पूरी ताकत झोंकेंगे.

08:21:30 Sep 07, 2026, 08:21 AM (IST)

राजस्थान के 6 जिलों को चारों तरफ से घेरेंगे काले बादल, पहले अंधी-तूफान और फिर बारिश का डबल अटैक, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने ब्यावर, जयपुर, टोंक, झालावाड़ और बारां समेत आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
 

08:21:18 Sep 07, 2026, 08:21 AM (IST)

अलवर में CM भजनलाल शर्मा का मेगा रोड शो आज, जगन्नाथ मंदिर से मन्नी का बड़ तक होगा सफर

CM Bhajanlal Sharma: अलवर में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने ‘अलवर विजन डॉक्यूमेंट’ जारी किया है. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह 11:30 बजे जगन्नाथ मंदिर से मन्नी का बड़ तक रोड शो करेंगे. रोड शो को देखते हुए शहर में कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है.
 

08:12:55 Sep 07, 2026, 08:12 AM (IST)

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में 9 दिन आस्था का रंग, 348 किलो पंचामृत से अभिषेक और 3 हजार किलो घी से बनेंगे मोदक

Moti Dungri Ganesh Temple: जयपुर के प्रसिद्ध मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में 7 से 15 सितंबर तक नौ दिवसीय गणेश उत्सव मनाया जाएगा. इस दौरान 348 किलो पंचामृत से अभिषेक, हजारों मोदकों की झांकी और 3500 किलो मेहंदी से सिंजारा होगा. 14 सितंबर को गणेश जन्मोत्सव पर बप्पा स्वर्ण मुकुट और नौलखा हार से सजे दरबार में दर्शन देंगे. 15 सितंबर को नगर भ्रमण के साथ उत्सव का समापन होगा.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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