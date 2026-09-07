/Rajasthan News Live: मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में आज से गणेश उत्सव का श्रीगणेश, 501 महिलाएं निकालेंगी कलश यात्रा

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Rajasthan News Live, 7 September: जयपुर में निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा. इसके बाद सभा, रैली, जुलूस और लाउडस्पीकर से प्रचार पर रोक रहेगी. 9 सितंबर को मतदान से पहले प्रत्याशी सीमित समर्थकों के साथ डोर-टू-डोर कैंपेन कर सकेंगे. आज प्रचार के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दल पूरी ताकत झोंकेंगे.
Rajasthan Weather Update: Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने ब्यावर, जयपुर, टोंक, झालावाड़ और बारां समेत आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
CM Bhajanlal Sharma: अलवर में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने ‘अलवर विजन डॉक्यूमेंट’ जारी किया है. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह 11:30 बजे जगन्नाथ मंदिर से मन्नी का बड़ तक रोड शो करेंगे. रोड शो को देखते हुए शहर में कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है.
Moti Dungri Ganesh Temple: जयपुर के प्रसिद्ध मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में 7 से 15 सितंबर तक नौ दिवसीय गणेश उत्सव मनाया जाएगा. इस दौरान 348 किलो पंचामृत से अभिषेक, हजारों मोदकों की झांकी और 3500 किलो मेहंदी से सिंजारा होगा. 14 सितंबर को गणेश जन्मोत्सव पर बप्पा स्वर्ण मुकुट और नौलखा हार से सजे दरबार में दर्शन देंगे. 15 सितंबर को नगर भ्रमण के साथ उत्सव का समापन होगा.