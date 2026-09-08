/Rajasthan News Live: राजस्थान निकाय चुनाव, 39 जिलों के 5,393 वार्डों में पहले चरण का मतदान बुधवार को

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Rajasthan News Live, 8 September: सीकर के खंडेला में छुट्टी पर घर लौट रहे फौजी के कथित अपहरण की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया. केरपुरा गांव निवासी श्रीराम सिहाग बाइक से गांव लौट रहे थे, इसी दौरान रात करीब 10 बजे उनके अपहरण की सूचना पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन और लोगों की तलाश शुरू कर दी. फौजी छुट्टी के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
सीकर के खंडेला इलाके में सेना से छुट्टी पर घर लौट रहे फौजी श्रीराम सिहाग के कथित अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया. पुलिस के मुताबिक रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि कुछ लोग फौजी को एक वाहन में बैठाकर ले गए हैं. बताया गया कि श्रीराम बाइक से अपने गांव केरपुरा जा रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन और लोगों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस टीम फौजी की तलाश के साथ मामले की जांच में जुटी है.
चित्तौड़गढ़ में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स के साथ बैठक कर जागरूकता अभियानों में सहयोग की अपील की. बैठक में महिला और बालिका सुरक्षा, यातायात नियमों, नशा मुक्ति और साइबर अपराध से बचाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए जरूरी जागरूकता संदेश तेजी से आम लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं. इनफ्लुएंसर्स से साइबर ठगी से बचाव, संदिग्ध लिंक से दूरी और OTP व बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करने को लेकर अभियान चलाने की अपील की गई.
सीकर की खंडेला नगर पालिका में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है. 40 वार्डों में कुल 116 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनमें कांग्रेस के 32, भाजपा के 25, आरएलपी के 5, सीपीएम का 1 और 53 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं. करीब 15 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि बाकी वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी दोनों प्रमुख दलों को चुनौती दे रहे हैं. कांग्रेस के सामने अपना बोर्ड बचाने, जबकि भाजपा के सामने खंडेला में बोर्ड बनाने की चुनौती है.
सीकर की फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी की गैंग वाहन चोरी, मंदिरों में चोरी और डीजल चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देती थी. गिरफ्तार आरोपी की पहचान झुंझुनू के बसावा निवासी राकेश उर्फ मुकेश बावरिया के रूप में हुई है. पुलिस ने चोरी की एक गाड़ी बरामद की है, जिसमें कई नंबर प्लेट मिली हैं. आरोप है कि गिरोह लग्जरी वाहनों का इस्तेमाल कर वारदात करता था, जिससे उस पर आसानी से शक नहीं होता था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.
अलवर में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज 249 मतदान दल रवाना होंगे. मंगलवार सुबह 9 बजे से अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान सामग्री के साथ दलों को अलवर नगर निगम के लिए राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय परिसर से भेजा जाएगा. वहीं रामगढ़, नौगांवा, मालाखेड़ा और बहादुरपुर के मतदान दल संबंधित निकाय मुख्यालयों से रवाना होंगे. जिले में 9 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 165 वार्डों में मतदान होगा, जिसमें 3,28,710 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.
डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव 2026 के लिए पोलिंग पार्टियां आज एसबीपी कॉलेज से रवाना होंगी. अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को 38 वार्डों के 39 मतदान केंद्रों के लिए भेजा जाएगा. डूंगरपुर नगर परिषद के 38 वार्डों में कल मतदान होना है.
राजसमंद के भीम थाना पुलिस ने प्ले बॉय जॉब, एस्कॉर्ट सर्विस और पार्ट-टाइम जॉब के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर युवाओं को वीवीआईपी महिला क्लाइंट और मोटी कमाई का झांसा देते थे. उनके कब्जे से 20 लग्जरी मोबाइल, ATM/डेबिट कार्ड, 3 POS मशीनें और ठगी में इस्तेमाल कार बरामद की गई है.
जयपुर में निकाय चुनाव के पहले चरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 46,648 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है. सुरक्षा व्यवस्था में 588 सुपरवाइजरी ऑफिसर, 729 मोबाइल QRT और RAC की 75 कंपनियां शामिल हैं. करीब 25 फीसदी मतदान केंद्रों को संवेदनशील या अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है. हर बूथ पर पुलिसकर्मी और होमगार्ड जवान तैनात रहेगा, जबकि रिजर्व फोर्स भी तैयार रखी गई है.
राजस्थान के बारां में नगरीय निकाय चुनाव के चलते घोषित 48 घंटे के सूखा दिवस के दौरान शराब की कथित चोरी-छिपे बिक्री का मामला सामने आया है. आरोप है कि कई दुकानों के शटर बंद होने के बावजूद पीछे बनी खिड़कियों से ग्राहकों को शराब बेची जा रही है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और आबकारी विभाग से कार्रवाई की मांग की है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं बारिश के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है.
Rajasthan Nikay Elections: निकाय चुनाव में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 41 बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पार्टी ने कार्रवाई की है. इन्हें छह साल के लिए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है. कार्रवाई में जयपुर के 26 नेता शामिल हैं.
Cyber Fraud, APK File Scam: साइबर ठग अब बिजली-गैस बिल, RTO चालान, बैंक KYC और सिम बंद होने जैसे फर्जी मैसेज के जरिए लोगों से APK फाइल डाउनलोड करवा रहे हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने लोगों को अनजान लिंक और APK से बचने, Google Play Protect ऑन रखने और संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत शिकायत करने की सलाह दी है.
Jaipur Crime News: जयपुर के मोती डूंगरी थाना इलाके में घरेलू सहायिका पर करीब 10 लाख रुपए के सोने की चेन और हीरे का पेंडेंट चोरी करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला वर्ष 2015 से परिवार के घर में काम कर रही थी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चोरी का कीमती पेंडेंट बरामद किया है.