/Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज बाड़मेर में, बाछड़ाऊ में जनसभा और विकास कार्यों की सौगात

बीकानेर से बड़ी खबर है कि रबी फसल 2026-27 के लिए इंदिरा गांधी नहर का रेगुलेशन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. इसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए कुल पांच बारियां पानी उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है. पहली बारी 30 सितंबर सुबह 6 बजे से शुरू होगी, जो 17 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक चलेगी. इसके बाद 17 अक्टूबर से 27 जनवरी 2027 तक शेष चार बारियां उपलब्ध कराई जाएंगी. Better Inflow की संभावना को ध्यान में रखते हुए सिंचाई पानी का यह कार्यक्रम तैयार किया गया है. जनवरी में जल उपलब्धता की दोबारा समीक्षा की जाएगी और परिस्थितियां अनुकूल रहने पर अतिरिक्त बारी दिए जाने की संभावना है. सरकार ने किसानों से कम पानी की जरूरत वाली फसलों को प्राथमिकता देने और उपलब्ध पानी के अनुसार ही बुवाई करने की अपील की है. सीमित जल उपलब्धता के बीच बेहतर जल प्रबंधन के जरिए किसानों के लिए पांच बारियां सुनिश्चित की गई हैं. आईजीएनपी के मुख्य अभियंता विवेक गोयल ने इसकी जानकारी दी.