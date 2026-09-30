/Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज बाड़मेर में, बाछड़ाऊ में जनसभा और विकास कार्यों की सौगात

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज CM भजनलाल शर्मा का बाड़मेर में दौरा होना है. बाछड़ाऊ में जनसभा होगी. दोपहर 12 बजे बाछड़ाऊ में विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास होना है. पंचायत चुनावों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है. बीजेपी के तमाम नेताओं ने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलना शुरू कर दिया है. प्रदेश के तमाम बड़े नेता अब मिशन पंचायत में जुट चुके हैं. जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, लेकिन उसमें बच्चे का नाम दर्ज नहीं कराया है तो अब उम्र जरूर जांच लें. प्रदेश में ऐसे 6 लाख से ज्यादा लोगों को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने अलर्ट किया है, जिनके जन्म प्रमाण पत्र में अब तक नाम दर्ज नहीं है और उनकी उम्र 15 साल के करीब पहुंच चुकी है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Shekhawati Army Recruitment: शेखावाटी में सेना में जाना युवाओं के लिए सिर्फ रोजगार हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा और देश सेवा की भावना से जुड़ा सपना है. सीकर के जिला खेल स्टेडियम में 1 से 23 अक्टूबर तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित होगी. इसमें सीकर और जयपुर जिले के करीब 13 हजार अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है. भर्ती को लेकर युवाओं ने शारीरिक और लिखित परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं.
Rajasthan MAA Scheme: राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) के तहत निजी अस्पतालों के लिए नया नियम 30 सितंबर से लागू किया गया है. अब ICU और डे-केयर में भर्ती मरीजों के इलाज से जुड़ी जियो-टैग फोटो हर 8 घंटे में MAA पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.
Rajsamand ACB: राजसमंद ACB ने CGST नोटिस सेटल कराने के नाम पर 60 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में दो कथित दलालों को 25 लाख रुपए लेते गिरफ्तार किया है. कार्रवाई 100 फीट रोड स्थित टायर शोरूम में की गई. ACB के अनुसार परिवादी को 3.12 करोड़ रुपए के CGST नोटिस के सेटलमेंट के बदले रिश्वत मांगी गई थी. मामले में उदयपुर CGST के सुपरिंटेंडेंट सांवरराम की भूमिका सामने आने पर उन्हें भी कोटा जिले के सुकेत से डिटेन किया गया है.
Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में कथित अवैध धर्मांतरण के मामले में निचली अदालत के संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि पुलिस जांच में सामने आए गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों से प्रथमदृष्टया अपराध बनता है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन दबाव या प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है. कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में कानून की धारा के गलत उल्लेख को लिपिकीय त्रुटि माना.
Jaipur Municipal Corporation: करीब 11 महीने बाद जनप्रतिनिधियों के हाथ नगर निगम की कमान आने के बाद नई शहरी सरकार की पहली बड़ी बैठक हुई. मेयर सुनील कोठारी ने तीन घंटे से ज्यादा चली बैठक में निगम की 15 से अधिक शाखाओं के कामकाज और लंबित मामलों की समीक्षा की.
Birth Death Registration: जयपुर में जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. नई व्यवस्था कल से लागू होगी और विलंब से आने वाले आवेदनों पर इसका असर पड़ेगा. एक साल से अधिक और दो साल तक पुराने जन्म-मृत्यु मामलों के पंजीकरण के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी. जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट घटना की सत्यता की जांच के बाद आदेश जारी कर सकेंगे. वहीं दो साल से ज्यादा पुराने मामलों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सत्यापन और आदेश के बाद ही पंजीकरण किया जा सकेगा. आवेदकों को निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा.
Shekhawati Army Recruitment: शेखावाटी में सेना में जाना युवाओं के लिए सिर्फ रोजगार हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा और देश सेवा की भावना से जुड़ा सपना है. सीकर के जिला खेल स्टेडियम में 1 से 23 अक्टूबर तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित होगी. इसमें सीकर और जयपुर जिले के करीब 13 हजार अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है. भर्ती को लेकर युवाओं ने शारीरिक और लिखित परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं.
बीकानेर से बड़ी खबर है कि रबी फसल 2026-27 के लिए इंदिरा गांधी नहर का रेगुलेशन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. इसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए कुल पांच बारियां पानी उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है. पहली बारी 30 सितंबर सुबह 6 बजे से शुरू होगी, जो 17 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक चलेगी. इसके बाद 17 अक्टूबर से 27 जनवरी 2027 तक शेष चार बारियां उपलब्ध कराई जाएंगी. Better Inflow की संभावना को ध्यान में रखते हुए सिंचाई पानी का यह कार्यक्रम तैयार किया गया है. जनवरी में जल उपलब्धता की दोबारा समीक्षा की जाएगी और परिस्थितियां अनुकूल रहने पर अतिरिक्त बारी दिए जाने की संभावना है. सरकार ने किसानों से कम पानी की जरूरत वाली फसलों को प्राथमिकता देने और उपलब्ध पानी के अनुसार ही बुवाई करने की अपील की है. सीमित जल उपलब्धता के बीच बेहतर जल प्रबंधन के जरिए किसानों के लिए पांच बारियां सुनिश्चित की गई हैं. आईजीएनपी के मुख्य अभियंता विवेक गोयल ने इसकी जानकारी दी.
रिटायर्ड IAS श्रुति भारद्वाज को राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) में एमडी/चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति 6 महीने के लिए की गई है. हालांकि, नियमित नियुक्ति होने तक भी श्रुति भारद्वाज इस पद पर रह सकेंगी. दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी तक उनका नियुक्ति कार्यकाल प्रभावी रहेगा. उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी. श्रुति भारद्वाज को पे माइनस पेंशन के आधार पर भुगतान किया जाएगा. पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. प्रमुख सचिव विकास सीतारामजी भाले ने नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए हैं. करीब एक माह से RCDF में एमडी का पद खाली चल रहा था. गौरतलब है कि श्रुति भारद्वाज 31 अगस्त को RCDF एमडी के पद से ही रिटायर हुई थीं.
जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, लेकिन उसमें बच्चे का नाम दर्ज नहीं कराया है तो अब उम्र जरूर जांच लें. प्रदेश में ऐसे 6 लाख से ज्यादा लोगों को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने अलर्ट किया है, जिनके जन्म प्रमाण पत्र में अब तक नाम दर्ज नहीं है और उनकी उम्र 15 साल के करीब पहुंच चुकी है. मौजूदा व्यवस्था में निर्धारित अवधि निकलने के बाद जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने का रास्ता बंद होने से संबंधित परिवारों की परेशानी बढ़ गई है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रहेंगे जोधपुर दौरे पर, शाम 5:55 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, शाम 6 बजे एयरपोर्ट से कार द्वारा रवाना होंगे, शाम 6:10 बजे मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर पहुंचेंगे, जोधपुर और फलौदी जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम शाम 6:10 से 7:40 बजे, शाम 7:40 बजे कार्यक्रम स्थल से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, शाम 7:50 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचकर विशेष विमान से जयपुर रवाना होंगे.
बाड़मेर में आज CM भजनलाल शर्मा का दौरा, बाछड़ाऊ में होगी जनसभा, CM भजनलाल शर्मा आज सुबह 11.50 बजे बाछड़ाऊ हेलीपेड पहुंचेंगे, दोपहर 12 बजे बाछड़ाऊ में विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास, बाछड़ाऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे CM भजनलाल शर्मा, दोपहर 1 बजे से कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुमेरपुर दौरे पर रहेंगे. सीएम का दोपहर 3 बजे सुमेरपुर हेलीपैड पहुंचने का कार्यक्रम है. इसके बाद वे टाउन हॉल में पाली, जालौर और सिरोही जिलों के जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे. कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, एसडीएम कालूराम कुम्हार और ईओ नरपतसिंह राजपुरोहित व्यवस्थाओं को लेकर मुस्तैद हैं. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शाम 5:15 बजे सुमेरपुर हेलीपैड पहुंचेंगे और 5:20 बजे हेलीकॉप्टर से सुमेरपुर से रवाना होंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल है.
निवाई, टोंक के देवधाम जोधपुरिया मंदिर के बाहर देर रात दुकानों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सिलेंडर में आग लगने की बात सामने आ रही है. आग इतनी तेज थी कि दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया. आग बुझाने के लिए दो दमकलों को करीब तीन घंटे की मशक्कत करनी पड़ी. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. प्रशासन अब आग लगने के कारणों की जांच में जुटा है.
Jaipur News: जयपुर के निवारू रोड स्थित लक्ष्मी नगर में पुलिस ने नकली घी के रैपर तैयार करने वाले गोदाम का खुलासा किया है. यहां सरस समेत कई ब्रांड के रैपर, होलमार्क, मैन्युफैक्चरिंग कोड और सील मशीन मिली. तीन आरोपी हिरासत में लिए गए.