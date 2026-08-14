/Rajasthan News Live: श्रीगंगानगर-अनूपगढ़ जाएंगे CM भजनलाल, BSF जवानों से करेंगे संवाद, जयपुर में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर-अनूपगढ़ दौरे पर रहेंगे. BSF जवानों से संवाद करेंगे. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर संभाग में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकजयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में होगी। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद दोपहर 2 बजे महिला कांग्रेस चिकित्सा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी की तारीख तय. जिला स्तर की लॉटरी 17 अगस्त को होगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट , गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद पुलिस आठ स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करेगी. वीआईपी रूट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, मॉल, धार्मिक स्थल और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सघन चेकिंग, गश्त, सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी जैसी व्यवस्थाओं पर भी फोकस रहेगा.
सरकारी स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए शिक्षा विभाग नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है. इसके तहत विभागीय अधिकारियों को हर महीने चार रात फील्ड में रहकर स्कूलों का निरीक्षण करना होगा. नाइट स्टे के दौरान वे शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं और स्कूलों की जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे. पूरी प्रक्रिया की निगरानी ऐप के माध्यम से होगी, जिससे अधिकारियों की लोकेशन और निरीक्षण गतिविधियों की ट्रैकिंग की जाएगी.
राजस्थान कांग्रेस की सियासत में एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है. अब तक राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मुद्दों पर बीजेपी के मुकाबले अपेक्षाकृत आक्रामक नहीं दिखने वाली कांग्रेस अब तिरंगे और देशभक्ति के कार्यक्रमों के जरिए अपनी सॉफ्ट छवि बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है.खास बात यह है कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से इस तरह का तिरंगा आधारित आयोजन राजनीतिक संदेश के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है.
80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए स्टेशन क्षेत्र तक पहुंचेगी.
राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों की रिक्त सीटों पर प्रवेश के आज आखिरी दिन.गांधी नगर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में इच्छुक छात्राएं मूल दस्तावेज और निर्धारित शुल्क के साथ सीधे प्रवेश ले सकेंगी .
राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11 बजे जयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में होगी. बैठक में संगठनात्मक मुद्दों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद दोपहर 2 बजे महिला कांग्रेस चिकित्सा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय से भाजपा कार्यालय की ओर कूच करेंगे.
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा आज से दो दिवसीय राजसमंद और भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे. पहले दिन राजसमंद में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के साथ जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे. इसके बाद भीलवाड़ा पहुंचकर भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक बैठक और कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बीकानेर संभाग में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. मेघासर में प्रतिमा अनावरण, विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद वे बीकानेर पहुंचकर विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे. इसके अलावा पीबीएम अस्पताल की मेडिसिन विंग का लोकार्पण, राजकीय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यक्रम तथा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक समारोह में भी भाग लेंगे.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 9 बजे जयपुर एयरपोर्ट से होंगे CM रवाना, 9:50 बजे पहुंचेंगे सूरतगढ़ एयरफोर्स एयरपोर्ट, सुबह 10:15 बजे सादुलशहर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, 11:30 बजे अनूपगढ़ की 2BNM बीएसएफ चौकी पहुंचकर जवानों से संवाद करेंगे और बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे, दोपहर 1 बजे में अनूपगढ़ में विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेने के साथ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे, दोपहर 3:25 बजे बीकानेर के कोलायत के लिए रवाना होंगे