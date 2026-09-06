/Rajasthan News Live: CM भजनलाल के ताबड़तोड़ दौरों से चुनावी हलचल तेज, धौलपुर में वोट मनुहार आज

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. सीएम भजनलाल शर्मा आज अजमेर, बीकानेर और जोधपुर दौरे पर चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे. बीकानेर से बड़ी खबर है. नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस का चुनावी अभियान तेज हो गया है. कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है. आज धौलपुर जिले में मतदाता जागरूकता के लिए आज वोट मनुहार कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला प्रशासन के अनुसार समस्त राजकीय और निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर के माध्यम से कार्यक्रम होगा. त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले से पूर्व मंदिर मार्ग सुचारू हुआ. गोमुखी पर क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कार्य पूर्ण हुआ. श्रद्धालुओं को सुविधाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने करीब 7 दिन तक मंदिर मार्ग बंद रखा था. PWD ने युद्ध स्तर पर कार्य कर समय से पूर्व सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण किया. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

