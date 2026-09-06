/Rajasthan News Live: CM भजनलाल के ताबड़तोड़ दौरों से चुनावी हलचल तेज, धौलपुर में वोट मनुहार आज

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. सीएम भजनलाल शर्मा आज अजमेर, बीकानेर और जोधपुर दौरे पर चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे. बीकानेर से बड़ी खबर है. नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस का चुनावी अभियान तेज हो गया है. कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है. आज धौलपुर जिले में मतदाता जागरूकता के लिए आज वोट मनुहार कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला प्रशासन के अनुसार समस्त राजकीय और निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर के माध्यम से कार्यक्रम होगा. त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले से पूर्व मंदिर मार्ग सुचारू हुआ. गोमुखी पर क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कार्य पूर्ण हुआ. श्रद्धालुओं को सुविधाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने करीब 7 दिन तक मंदिर मार्ग बंद रखा था. PWD ने युद्ध स्तर पर कार्य कर समय से पूर्व सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण किया. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर दौरे पर रहेंगे और निकाय चुनाव को लेकर दोपहर 2:40 से 3:40 बजे तक शहर में रोड शो करेंगे. पुष्करणा स्टेडियम के पास गोकुल सर्किल से शुरू होने वाले इस रोड शो के बाद सीएम लालगढ़ पैलेस में संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे और शाम 5:05 बजे जोधपुर के लिए रवाना होंगे. सीएम के इस दौरे को लेकर पुलिस-प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह व तैयारियां तेज हैं.
धौलपुर जिले में मतदाता जागरूकता के तहत आज 'वोट मनुहार' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. जिला प्रशासन के अनुसार, सभी राजकीय और निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से यह कार्यक्रम होगा. नगर परिषद और सभी नगर पालिकाओं तथा शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी चिट्ठी (पाती) के माध्यम से अपने परिजनों से मतदान करने की मनुहार करेंगे.
त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले से पूर्व जिला प्रशासन, वन विभाग और मंदिर ट्रस्ट की आपसी सहमति से मंदिर मार्ग सुचारू कर दिया गया है. PWD ने गोमुखी के पास क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा कर लिया है. रणथंभौर में अच्छी बारिश के कारण कल मार्ग शुरू नहीं हो पाया था. गौरतलब है कि 13 से 15 सितंबर तक त्रिनेत्र गणेश का तीन दिवसीय लक्खी मेला आयोजित होगा.
तखतगढ़ नगर पालिका के वार्ड 22 में नाम वापसी के दौरान कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी के हटने के बाद भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमावत ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे उनकी पत्नी शिल्पा कुमावत निर्विरोध निर्वाचित हो गईं. इस घटनाक्रम से नाराज जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी ने अनुशासनहीनता और बगावत के चलते राजेश कुमावत को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को पत्र भेजा है.
श्रीगंगानगर में रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है. देर रात नेशनल हाईवे पर गजसिंहपुर थानाधिकारी शालू बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विशेष अभियान चलाया और यात्रियों की सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टर लगाए. पुलिस ने यात्रियों से यातायात नियमों की पालना करने, रात के समय कम सफर करने और हाईवे के किनारे चलने की समझाइश की.
दौसा के महवा क्षेत्र में दो दिन से हो रही तेज बारिश के कारण गांव धन्तुरी में अजमेरी खान का पक्का मकान गिर गया. घटना के समय मकान में मौजूद दो महिलाएं दूसरे कमरे में होने के कारण बाल-बाल बच गई. घर की अन्य महिलाएं खेतों पर गई थीं और पुरुष बाहर बैठे थे. मकान गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे. इस घर में कुल 10 सदस्य रहते हैं और पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मुआवजे की मांग की है.
गोलूवाला थाना पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए आदतन आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया है. आरोपी घर से साढ़े तीन लाख की नकदी और सोने-चांदी के आभूषण चुरा ले गया था. पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज और आसूचना के आधार पर आरोपी तक पहुंचकर चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया है. आरोपी के खिलाफ पहले से एनडीपीएस, चोरी और मारपीट के 9 मामले दर्ज हैं.
हनुमानगढ़ में टाउन पुलिस ने गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब एक किलो अवैध अफीम बरामद की है. पुलिस ने लखूवाली हेड रोही में लादूराम और दुर्गा नामक महिला सहित दो तस्करों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई एसआई सुशील कुमार और लखूवाली चौकी प्रभारी किशोर सिंह की टीम ने की है.
डूंगरपुर जिले की चौरासी विधानसभा क्षेत्र के धंबोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा तहसील के पास अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं.
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) थर्मल प्लांट में करंट लगने से एक श्रमिक की मौत के मामले में परिजनों ने राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर धरना दिया है. परिजन 60 लाख रुपये के मुआवजे और पेंशन लाभ की मांग कर रहे हैं. विधायक प्रतिनिधि ओमप्रकाश गेदर मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस तथा थर्मल प्रशासन परिजनों से समझाइश कर रहा है. कल थर्मल के कोल हैंडलिंग प्लांट में करंट से श्रमिक की मौत हुई थी.
जयपुर.
गाड़ी बंद करने की कार्यवाही, 2 घंटे हुआ विवाद.
जयपुर आरटीओ द्वितीय के निरीक्षक अनिल बसवाल से जुड़ा विवाद.
बसवाल कल शाम कर रहे थे कार्यवाही.
मुरलीपुरा क्षेत्र में एक गाड़ी को रोका तो भीड़ हुई इकट्ठा.
आरोप यह कि गाड़ी में बैठे थे परिवारजन...
लेकिन गाड़ी को सीज करने पर अड़े रहे परिवहन निरीक्षक.
विवाद बढ़ा, मौके पर हुई भीड़ जमा.
पुलिस ने पहुंचकर किया समझाइश का प्रयास.
निरीक्षक अनिल बसवाल ने कहा,
मॉडिफाइड गाड़ी थी, सीज करने में भीड़ ने विवाद किया.
आज दोषियों पर FIR दर्ज करवाएंगे.
बसवाल के पूर्व में भी कई विवादित ऑडियो-वीडियो आ चुके हैं सामने
शहर हुआ पानी पानी. जिले में देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है. लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कों पर जलभराव हो गया है। सुबह होते ही चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया. सड़कों से लेकर कुछ घरों में तो बारिश का पानी घुस गया. शहर की मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं. जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
बारां जिले के अंता में नगर निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम समय के दौरान दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकते हुए जन संपर्क किया, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं अंता विधायक प्रमोद जैन भाया ने कस्बे के वार्डो के कार्यालयों पर पहुंचकर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया तो वहीं, दूसरी ओर भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा बैठक का आयोजन करके भाजपा प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया गया.
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजस्थान कनेक्शन चर्चा में है. कांग्रेस ने सचिन पायलट को पंजाब प्रभारी बनाया है, वहीं, बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया हैं. ऐसे में दोनों नेताओं की रणनीति और संगठन को मजबूत करने की क्षमता पर नजर रहेगी.