राजस्थान में कांग्रेस ने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में जयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में राजस्थान आदिवासी कांग्रेस की बैठक शुरू हुई, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्य, जिलाध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन विस्तार, आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करना और आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करना है. डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि आज की बैठक में चुनाव की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. वहीं, टीकाराम जूली ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा आदिवासियों की आवाज उठाने का काम किया है और कांग्रेस आदिवासी हितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आदिवासी इलाकों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है. बैठक में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर मंथन किया जा रहा है.