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Rajasthan News Live: गुरु पूर्णिमा पर राजस्थान सरकार का बड़ा सम्मान अभियान, 515 संत-महंत होंगे सम्मानित

Rajasthan News Live Today: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान सरकार प्रदेशभर में संत-महंतों के सम्मान का विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर देवस्थान विभाग की ओर से सभी जिलों में सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कुल 515 संतों और महंतों का सम्मान किया जाएगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Jul 28, 2026, 01:46 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 02:43 PM IST
Rajasthan News Live: गुरु पूर्णिमा पर राजस्थान सरकार का बड़ा सम्मान अभियान, 515 संत-महंत होंगे सम्मानित
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धौलपुर दौरे पर रहेंगे. यहां सीएम जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। ओबीसी के बाद अब कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक पर फोकस करने जा रही है. राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का कार्य बहिष्कार जारी है. निरीक्षक लगातार छठे दिन काम बंद रखेंगे, वहीं समर्थन में अब आरटीओ-डीटीओ भी काम बंद कर सकते हैं. राजस्थान में मानसून फिर एक्टिव हुआ. 25 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट है. जयपुर समेत कई जिलों में 2 इंच तक बारिश, मौसम सुहाना हो गया. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

14:43:12 Jul 28, 2026, 02:43 PM (IST)

कोटपूतली-बहरोड़ में परीक्षा देकर पिता के साथ घर लौट रही 19 वर्षीय बीए प्रथम वर्ष की छात्रा मुस्कान की ट्रोले की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा काठूवास कंटेनर डिपो के पास हुआ, जहां ट्रोला चालक घटना के बाद वाहन समेत फरार हो गया.

यहां पढ़ें पूरू खबर- परीक्षा देकर घर लौट रही बीए छात्रा की सड़क हादसे में मौत, पिता घायल, ट्रोला चालक फरार

14:34:24 Jul 28, 2026, 02:34 PM (IST)

Rajasthan Live News

जयपुर में श्रावण मास की तैयारियों को लेकर जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार में शाम 4 बजे समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी. जिसमें 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले श्रावण मास के मद्देनज़र ताड़केश्वर, झाड़खंड महादेव, गलताजी समेत प्रमुख शिवालयों की व्यवस्थाओं, कांवड़ यात्रा और पदयात्राओं के रूट, सुरक्षा व ट्रैफिक प्लान, भीड़ प्रबंधन, कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. सभी संबंधित विभागों को तैयारियों की रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित किया जा सके.

14:33:44 Jul 28, 2026, 02:33 PM (IST)

Rajasthan Live News

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में 515 संतों और महंतों का सम्मान किया जाएगा. सभी जिलों में आयोजित होने वाले इन समारोहों के तहत जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में मठों और मंदिरों में पहुंचकर संतों को मुख्यमंत्री का 'गुरु वंदन संदेश', 2100 रुपये नकद, शॉल, श्रीफल, दुपट्टा और मिठाई भेंट की जाएगी. इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला कलेक्टरों के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो स्वयं पहुंचकर यह सम्मान कार्यक्रम कराएंगे.

14:23:13 Jul 28, 2026, 02:23 PM (IST)

Jaipur News

राजस्थान में कांग्रेस ने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में जयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में राजस्थान आदिवासी कांग्रेस की बैठक शुरू हुई, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्य, जिलाध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन विस्तार, आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करना और आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करना है. डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि आज की बैठक में चुनाव की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. वहीं, टीकाराम जूली ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा आदिवासियों की आवाज उठाने का काम किया है और कांग्रेस आदिवासी हितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आदिवासी इलाकों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है. बैठक में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर मंथन किया जा रहा है.  

14:17:34 Jul 28, 2026, 02:17 PM (IST)

Rajasthan Live News

कोटा के घोड़े वाले बाबा सर्किल पर दिनदहाड़े स्कूटी सवार युवक पर चार बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसकी पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई. मौके पर तैनात दो ट्रैफिक हेड कॉन्स्टेबल ने तुरंत दौड़कर हमलावरों को खदेड़ा और घायल युवक की जान बचा ली.

यहां पढ़ें पूरू खबर- कोटा में 15 सेकेंड का खूनी खेल! स्कूटी सवार युवक पर चाकू से हमला, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान

14:15:40 Jul 28, 2026, 02:15 PM (IST)

Rajasthan Live News

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धौलपुर पहुंचे. गांव फूलपुर के पास बने हेलीपैड पर सीएम भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर उतरा. गृह राज्य एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अगवानी की. संभागीय आयुक्त आईजी भरतपुर जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने स्वागत किया.

12:42:36 Jul 28, 2026, 12:42 PM (IST)

घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति पर हथियारों से हमला, 70 वर्षीय महिला की हत्या, पति कोटा रेफर

Kota Crime: कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के कजलिया गांव में देर रात घर में सो रहे एक वृद्ध दंपति पर अज्ञात हमलावरों ने हथियारों से हमला कर दिया. हमले में 70 वर्षीय कमला बाई की मौत हो गई, जबकि उनके 75 वर्षीय पति चुन्नीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी संभावित पहलुओं से जांच शुरू कर दी है.
 

12:42:21 Jul 28, 2026, 12:42 PM (IST)

बांसवाड़ा में दर्दनाक हादसा, घर के अंदर बैठी 7 वर्षीय मासूम की सांप के डसने से मौत

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के जीवा खूंटा गांव में घर के अंदर बैठी 7 वर्षीय बालिका को जहरीले सांप ने डस लिया. परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
 

11:37:33 Jul 28, 2026, 11:37 AM (IST)

घर से बाहर सो रही महिला का चाकू से काट डाला गला, मासूम बच्ची पर भी जानलेवा हमला

जोधपुर जिले के लोहावट के जम्भेश्वर नगर में सोमवार देर रात एक महिला की घर के बाहर सोते समय चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई. वहीं पास में सो रही दो बच्चियों पर भी हमलावर ने चाकू से कई वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.
 

10:30:47 Jul 28, 2026, 10:30 AM (IST)

Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! एक्टिव हो गया है मानसून, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 28 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जबकि 29 जुलाई से कई संभागों में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना है. 30 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. फिलहाल जयपुर सहित 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
 

10:30:38 Jul 28, 2026, 10:30 AM (IST)

अमायरा मौत मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला, ACJM-10 में सुनवाई पूरी

Neerja Modi School: जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल छात्रा अमायरा मौत मामले में एसीजेएम-10 कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है. अब कोर्ट आज प्रसंज्ञान (Cognizance) पर अपना आदेश सुनाएगा. मामले में स्कूल संचालक, प्रिंसिपल, शिक्षिका और एक सफाईकर्मी आरोपी हैं.
 

10:30:30 Jul 28, 2026, 10:30 AM (IST)

अलवर में ओवरलोड स्कूल टेंपो बना काल, एलकेजी छात्र की दर्दनाक मौत

Alwar School Accident: अलवर के रैणी कस्बे में एक निजी स्कूल के ओवरलोड थ्री-व्हीलर टेंपो से गिरकर एलकेजी के छात्र दीक्षित कुमार की मौत हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन और वाहन चालक की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए ओवरलोड स्कूल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
 

10:30:18 Jul 28, 2026, 10:30 AM (IST)

भीलवाड़ा में शादी के 4 महीने बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का मामला दर्ज

Bhilwara: भीलवाड़ा के शास्त्रीनगर क्षेत्र में शादी के महज चार महीने बाद विवाहिता अंजना पारीक की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति सहित सात ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है. मृतका के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
 

10:30:07 Jul 28, 2026, 10:30 AM (IST)

क्या आप जानते हैं? अब आपके घर के पास ही होंगी 14 फ्री जांचें और 121 दवाएं, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बदली प्रदेश की तस्वीर

Ayushman Arogya Mandir: राजस्थान में 11 हजार से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है. यहां लोगों को घर के पास 14 मुफ्त जांचें, 121 आवश्यक दवाएं और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. अब तक 31 लाख से अधिक लोग टेलीमेडिसिन और 4 करोड़ से अधिक लोग वेलनेस गतिविधियों का लाभ उठा चुके हैं.
 

10:29:57 Jul 28, 2026, 10:29 AM (IST)

जोजरी नदी में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार सख्त, मुख्य सचिव ने मांगी ठोस कार्ययोजना

राज्य सरकार ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और जसोल के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को जोजरी समेत अन्य नदियों में जाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उद्योग संघों, सीईटीपी संचालन समितियों और जिला प्रशासन को प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर जल्द सरकार को सौंपने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि उद्योगों का संचालन जारी रहेगा, लेकिन पर्यावरण संरक्षण से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा.
 

10:29:48 Jul 28, 2026, 10:29 AM (IST)

Sawan 2026: सावन में सीकर के हर्षनाथ महादेव मंदिर में लिस्ट बनाकर मांग लेना मुराद, इस विधि-विधान से पूरी होती है हर मनोकामएं पूरी!

Harshnath Temple Sikar: सावन 2026 में राजस्थान के सीकर स्थित हर्षनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की भारी आस्था उमड़ती है. मान्यता है कि यहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना एक कागज पर लिखकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं, तो भोलेनाथ उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं. सावन के सोमवार पर यहां विशेष जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. इतिहास, आस्था और अनोखी परंपरा के कारण हर्षनाथ महादेव मंदिर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध शिवधामों में शुमार है.
 

10:29:38 Jul 28, 2026, 10:29 AM (IST)

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026: 15 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, 5 साल की संविदा सेवा के बाद कर्मचारी होंगे पक्के

Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026: राजस्थान सरकार ने 183 नगरीय निकायों में 24,752 सफाई कर्मचारियों की संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. 15 अगस्त से 28 सितंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकेंगे. भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की संतोषजनक संविदा सेवा के बाद नियमित किया जाएगा.
 

09:11:50 Jul 28, 2026, 09:11 AM (IST)

बानसूर में ट्रांसफार्मर चोरों का आतंक, चार वारदातों से किसानों में दहशत

बानसूर क्षेत्र में लगातार हो रही विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. ताजा मामला रामनगर विद्युत जीएसएस क्षेत्र के गूता गांव का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक ही रात में किसानों के कुओं पर लगे थ्री-फेज ट्रांसफार्मरों को निशाना बना लिया. जानकारी के अनुसार किसान गिरिराज यादव, अभय सिंह, पिंटू और मोहर सिंह के खेतों पर लगे ट्रांसफार्मरों की पहले विद्युत सप्लाई बंद की गई, फिर ट्रांसफार्मरों को डीपी से नीचे उतारकर उनके अंदर लगे कीमती कॉपर पार्ट्स निकालकर चोर फरार हो गए.
 

09:11:04 Jul 28, 2026, 09:11 AM (IST)

सांगानेर थाना क्षेत्र में सुबह-सुबह बड़ी कार्रवाई

जयपुर सांगानेर थाना क्षेत्र में सुबह-सुबह बड़ी कार्रवाई.
दो पिकअप से 70 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त.
HP, BPCL और इंडियन ऑयल (IOC) के सिलेंडर बरामद.
घरेलू गैस और कॉमर्शियल सिलेंडरों के अवैध परिवहन-भंडारण पर कार्रवाई.
डीएसओ प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में छापेमारी.
दोनों पिकअप वाहन जब्त, आगे की जांच जारी.
गैस सिलेंडरों के स्रोत और उपयोग की जांच में जुटा प्रशासन.

08:29:06 Jul 28, 2026, 08:29 AM (IST)

उदयपुर: उदयपुर के गोगुन्दा से खबर

अमर चंदिया तालाब में युवक के गिरने का मामला, 40 घण्टे बाद भी नही लगा युवक चुन्नीलाल का कोई सुराग, रेस्क्यू टीम ने फिर शुरू किया सर्च अभियान, रविवार शाम को बकरिया चराने के दौरान तालाब में गिरा था चुन्नीलाल, बडी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद,

08:27:11 Jul 28, 2026, 08:27 AM (IST)

जयपुर- एयरलाइंस की फ्लाइट संचालन में कटौती.

ATF की कीमतें बढ़ने और संचालन कारणों का असर. सूरत के लिए संचालित एकमात्र फ्लाइट के संचालन में भी कटौती. इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट 6E-6851 का मामला. जयपुर से दोपहर 2:05 बजे फ्लाइट जाती है सूरत. पहले रोजाना संचालित होती थी यह फ्लाइट. लेकिन अब मंगलवार और गुरुवार को फ्लाइट का संचालन हुआ बंद.
 

08:25:34 Jul 28, 2026, 08:25 AM (IST)

कुएं में डूबने से 23 वर्षीय युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम

झालावाड़ जिले के मिश्रौली थाना क्षेत्र के बजरपूरा गांव में देर शाम कुएं में डूब जाने से 23 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक शैलेंद्र कुएं पर पानी भरने गया था. इस दौरान पैर फिसल जाने से हादसे का शिकार हो गया। परिजन उसे भवानीमंडी के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

08:24:12 Jul 28, 2026, 08:24 AM (IST)

Rajasthan News Live

बारां शहर में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ''ऑपरेशन क्लीन सिटी'' चलाया. इस विशेष अभियान की कमान एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी और कोतवाली सीआई हीरालाल पूनिया ने संभाली. पुलिस टीम ने लंका कॉलोनी और कुंज विहार कॉलोनी में किरायेदारों का सत्यापन किया, वहीं शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर वाहनों की सघन जांच कर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की. एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी ने बताया कि अपराधियों पर शिकंजा कसने, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करने के लिए इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे.

07:21:24 Jul 28, 2026, 07:21 AM (IST)

25 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट

जयपुर - राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून. 25 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट. जयपुर समेत कई जिलों में 2 इंच तक बारिश, मौसम हुआ सुहाना. बंगाल की खाड़ी का डीप-डिप्रेशन बना भारी बारिश की वजह. 2 अगस्त तक प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी रहने के आसार. भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में आज तेज बारिश की संभावना. 29 जुलाई से अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश बढ़ेगी. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी. कोलायत में 54 मिमी और सवाई माधोपुर के बरनाला में 52 मिमी बारिश दर्ज. साइक्लोनिक सर्कुलेशन और डीप-डिप्रेशन से मौसम विभाग अलर्ट पर. लोगों से नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील.
 

07:20:16 Jul 28, 2026, 07:20 AM (IST)

जयपुर नगर निगम में एक सीट पर 2 पशु चिकित्सा अधिकारी

पशुपालन विभाग ने एक पशु चिकित्सक का नगर निगम से किया तबादला, लेकिन वो नहीं हुई रिलीव, जबकि जिस नए पशु चिकित्सक को निगम में लगाया गया, वहां किया ज्वाइन. अब 2 पशु चिकित्सक जमे नगर निगम में. रोचक यह कि नगर निगम के उपायुक्त ने भी दोनों पशु चिकित्सकों को बांट दिया आधा-आधा काम.
 

07:19:49 Jul 28, 2026, 07:19 AM (IST)

बीजेपी ने कमजोर सीटों पर कसरत शुरू कर दी

कमजोर पर कसरत, बीजेपी ने कमजोर सीटों पर कसरत शुरू कर दी है. प्रदेश की 113 सीटों पर बीजेपी ने प्रवासी कार्यकर्ता लगाए हैं. ये कार्यकर्ता ग्राउंड वर्क कर रहे हैं. बूथ मैनेजमेट से लेकर विभिन्न वर्गों तक से संवाद कर कमजोरी का कारण जान  रहे हैं और उनका निराकरण कर रहे हैं. बीजेपी की प्लानिं को लेकर खबर.
 

07:19:23 Jul 28, 2026, 07:19 AM (IST)

छठे दिन काम बंद रखेंगे निरीक्षक

राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का कार्य बहिष्कार, लगातार छठे दिन काम बंद रखेंगे निरीक्षक, वहीं समर्थन में अब आरटीओ-डीटीओ भी कर सकते हैं काम बंद.
 

07:18:45 Jul 28, 2026, 07:18 AM (IST)

सरकारी स्कूलों से बच्चों का लगातार मोह भंग

शिक्षा विभाग के नामांकन वृद्धि के लिए किया जा रहे प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं, स्कूलों का पिछले 6 सालों का आंकड़ा देखें तो शिक्षा विभाग की सरकारी स्कूलों से बच्चों का लगातार मोह भंग होता नजर आ रहा है, जिसके चलते पिछले 6 साल में 20 लाख छात्रों ने सरकारी स्कूलों से का दामन छोड़ है.
 

07:18:34 Jul 28, 2026, 07:18 AM (IST)

कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक पर फोकस करेगी

कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. अपने वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस संगठन को एक्टिव कर रही है. ओबीसी के बाद अब कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक पर फोकस करने जा रही है.

07:18:21 Jul 28, 2026, 07:18 AM (IST)

आज प्रस्तावित सीएम दौरा धौलपुर आएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

दोपहर करीब 1 बजे मनिया के फूलपुर खेल स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम.  यहां जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम. कार्यक्रम के बाद कार से मित्तल कोल्ड स्टोर के पास जाएंगे व्हाइट हाउस, वहां स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, इसके बाद होंगे हैलीपेड के लिए रवाना होंगे. करीब 4 बजे पूंछरी का लौठा के लिए हेलीकॉप्टर से करेंगे प्रस्थान. दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा.
 

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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