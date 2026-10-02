Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के इस्तीफे की चर्चाओं पर कहा कि अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है. उन्होंने विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस का वरिष्ठ नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की है. उनकी भावनाओं और आपत्तियों को लिखित रूप में मिलने के बाद बातचीत की जाएगी और गंभीरता से विचार किया जाएगा. डोटासरा ने स्पष्ट किया कि विश्वेंद्र सिंह अभी भी कांग्रेस में हैं. उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, लेकिन आधिकारिक पत्र मिलने तक विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं. सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को लेकर उन्होंने कहा कि केवल सोशल मीडिया के आधार पर कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती. जरूरत पड़ने पर कमेटी गठित कर जांच की जाएगी. भरतपुर-डीग कांग्रेस की रिपोर्ट पर भी उन्होंने जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करने की बात कही. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

