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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के इस्तीफे की चर्चाओं पर कहा कि अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है. उन्होंने विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस का वरिष्ठ नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की है. उनकी भावनाओं और आपत्तियों को लिखित रूप में मिलने के बाद बातचीत की जाएगी और गंभीरता से विचार किया जाएगा. डोटासरा ने स्पष्ट किया कि विश्वेंद्र सिंह अभी भी कांग्रेस में हैं. उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, लेकिन आधिकारिक पत्र मिलने तक विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं. सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को लेकर उन्होंने कहा कि केवल सोशल मीडिया के आधार पर कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती. जरूरत पड़ने पर कमेटी गठित कर जांच की जाएगी. भरतपुर-डीग कांग्रेस की रिपोर्ट पर भी उन्होंने जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करने की बात कही. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 3 करोड़ रुपये की हेरोइन और अवैध हथियार बरामदगी के मामले में पीलीबंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ निवासी हाकम उर्फ हाकू और सोहेल खां को पुलिस ने गहन अनुसंधान के बाद धर दबोचा. पुलिस को इस मामले में 1 किलो 546 ग्राम हेरोइन, एक विदेशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 80 हजार रुपये की नकदी बरामदगी के बाद से ही इन दोनों आरोपियों की तलाश थी. थानाधिकारी रायसिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक इस कार्रवाई को अंजाम दिया.
भरतपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ विश्वेन्द्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है. पार्टी उन्हें निष्कासित करने की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने यह फैसला ले लिया. दरअसल, भरतपुर और डीग के कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने उनके खिलाफ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उन पर पिछले दो साल से भाजपा का सहयोगी बनकर काम करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे. डोटासरा ने इस रिपोर्ट को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पार्टी हाई कमान तक पहुंचा दिया था.
इटावा नगर की बंजारा बस्ती निवासी विक्रम बंजारा (10 वर्ष) और आकाश बंजारा (8 वर्ष) घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं पहुंचे. परिजनों की शिकायत के बाद इटावा पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है.
सनातन धर्म के संकल्प और गौ माता की रक्षा के संदेश के साथ रेणु हरिवंशी हरियाणा से बाबा श्याम के मंदिर तक 273 किलोमीटर की कठिन दंडवत यात्रा कर रही हैं. वर्ष 2018 से अन्न त्याग कर केवल नारियल पानी पर निर्भर रेणु की यह दूसरी दंडवत यात्रा है.
फलोदी शहर के पत्थर रोड इलाके में देर रात गौवंश का सिर कटा धड़ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर साक्ष्य जुटाए और मामले की जाँच शुरू कर दी है.
सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए जयपुर के जगतपुरा ARTO कार्यालय में पिछले 8 महीनों से ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पर परीक्षा ली जा रही है. इस कम्प्यूटराइज्ड प्रक्रिया में फरवरी में शुरुआत के समय 79% आवेदक अनुत्तीर्ण हुए थे, जबकि वर्तमान में भी कार लाइसेंस ट्रायल में औसतन 40% आवेदक फेल हो रहे हैं.
UPI भुगतान पर प्रस्तावित MDR शुल्क का विरोध करते हुए BUVM के आह्वान पर जयपुर और अन्य क्षेत्रों के व्यापारिक संगठनों तथा मुहाना मंडी के व्यापारियों ने 'नो UPI डे' का निर्णय लिया है. 17 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए फैसले के तहत 10 अक्टूबर को स्थानीय स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा तथा 15 अक्टूबर को पुनः 'नो UPI डे' मनाकर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है.
जयपुर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांधी सर्किल पहुंचे. वहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
जोधपुर. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) में पिछले छह महीने से पेंशन नहीं मिलने से नाराज पेंशनर्स ने गुरुवार को धरना-प्रदर्शन किया. पेंशन सोसाइटी के बैनर तले बड़ी संख्या में पेंशनर्स विश्वविद्यालय परिसर में जुटे और पेंशन भुगतान की मांग की.