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Rajasthan News Live: राजस्थान कांग्रेस में हलचल के बीच डोटासरा का बयान, विश्वेंद्र सिंह को बताया पार्टी का सीनियर नेता

Rajasthan News Live Today: गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह अभी कांग्रेस में हैं. उनके इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है. लिखित आपत्ति मिलने पर चर्चा और जांच की जाएगी. भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Oct 02, 2026, 12:50 PM IST | Updated:Oct 02, 2026, 12:50 PM IST
Rajasthan News Live: राजस्थान कांग्रेस में हलचल के बीच डोटासरा का बयान, विश्वेंद्र सिंह को बताया पार्टी का सीनियर नेता
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के इस्तीफे की चर्चाओं पर कहा कि अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है. उन्होंने विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस का वरिष्ठ नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की है. उनकी भावनाओं और आपत्तियों को लिखित रूप में मिलने के बाद बातचीत की जाएगी और गंभीरता से विचार किया जाएगा. डोटासरा ने स्पष्ट किया कि विश्वेंद्र सिंह अभी भी कांग्रेस में हैं. उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, लेकिन आधिकारिक पत्र मिलने तक विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं. सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को लेकर उन्होंने कहा कि केवल सोशल मीडिया के आधार पर कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती. जरूरत पड़ने पर कमेटी गठित कर जांच की जाएगी. भरतपुर-डीग कांग्रेस की रिपोर्ट पर भी उन्होंने जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करने की बात कही. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

09:22:46 Oct 02, 2026, 09:22 AM (IST)

3 करोड़ की हेरोइन और हथियार बरामदगी मामला

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 3 करोड़ रुपये की हेरोइन और अवैध हथियार बरामदगी के मामले में पीलीबंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ निवासी हाकम उर्फ हाकू और सोहेल खां को पुलिस ने गहन अनुसंधान के बाद धर दबोचा. पुलिस को इस मामले में 1 किलो 546 ग्राम हेरोइन, एक विदेशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 80 हजार रुपये की नकदी बरामदगी के बाद से ही इन दोनों आरोपियों की तलाश थी. थानाधिकारी रायसिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

09:21:25 Oct 02, 2026, 09:21 AM (IST)

विश्वेन्द्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी

भरतपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ विश्वेन्द्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है. पार्टी उन्हें निष्कासित करने की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने यह फैसला ले लिया. दरअसल, भरतपुर और डीग के कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने उनके खिलाफ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उन पर पिछले दो साल से भाजपा का सहयोगी बनकर काम करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे. डोटासरा ने इस रिपोर्ट को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पार्टी हाई कमान तक पहुंचा दिया था.

08:34:47 Oct 02, 2026, 08:34 AM (IST)

कोटा के इटावा में स्कूल के लिए निकले दो मासूम भाई घर नहीं लौटे

इटावा नगर की बंजारा बस्ती निवासी विक्रम बंजारा (10 वर्ष) और आकाश बंजारा (8 वर्ष) घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं पहुंचे. परिजनों की शिकायत के बाद इटावा पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है.

08:34:28 Oct 02, 2026, 08:34 AM (IST)

अन्न त्याग और एएनएम की नौकरी छोड़ बाबा श्याम के दर्शन के लिए हरियाणा से 273 किमी की कठिन दंडवत यात्रा पर निकलीं रेणु हरिवंशी

सनातन धर्म के संकल्प और गौ माता की रक्षा के संदेश के साथ रेणु हरिवंशी हरियाणा से बाबा श्याम के मंदिर तक 273 किलोमीटर की कठिन दंडवत यात्रा कर रही हैं. वर्ष 2018 से अन्न त्याग कर केवल नारियल पानी पर निर्भर रेणु की यह दूसरी दंडवत यात्रा है.

08:29:59 Oct 02, 2026, 08:29 AM (IST)

फलोदी के पत्थर रोड क्षेत्र में सिर कटा गौवंश मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने जांच शुरू की

फलोदी शहर के पत्थर रोड इलाके में देर रात गौवंश का सिर कटा धड़ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर साक्ष्य जुटाए और मामले की जाँच शुरू कर दी है.

08:26:33 Oct 02, 2026, 08:26 AM (IST)

जयपुर के जगतपुरा ARTO में मैन्युअल ट्रायल बंद

सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए जयपुर के जगतपुरा ARTO कार्यालय में पिछले 8 महीनों से ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पर परीक्षा ली जा रही है. इस कम्प्यूटराइज्ड प्रक्रिया में फरवरी में शुरुआत के समय 79% आवेदक अनुत्तीर्ण हुए थे, जबकि वर्तमान में भी कार लाइसेंस ट्रायल में औसतन 40% आवेदक फेल हो रहे हैं.

08:26:20 Oct 02, 2026, 08:26 AM (IST)

MDR शुल्क के विरोध में जयपुर समेत देशभर में 'नो UPI डे' की घोषणा

UPI भुगतान पर प्रस्तावित MDR शुल्क का विरोध करते हुए BUVM के आह्वान पर जयपुर और अन्य क्षेत्रों के व्यापारिक संगठनों तथा मुहाना मंडी के व्यापारियों ने 'नो UPI डे' का निर्णय लिया है. 17 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए फैसले के तहत 10 अक्टूबर को स्थानीय स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा तथा 15 अक्टूबर को पुनः 'नो UPI डे' मनाकर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है.

08:26:03 Oct 02, 2026, 08:26 AM (IST)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांधी सर्किल पहुंचे

जयपुर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांधी सर्किल पहुंचे. वहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

07:29:34 Oct 02, 2026, 07:29 AM (IST)

JNVU में पेंशन को लेकर पेंशनर्स का धरना, 6 महीने से भुगतान नहीं होने पर जताया आक्रोश

जोधपुर. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) में पिछले छह महीने से पेंशन नहीं मिलने से नाराज पेंशनर्स ने गुरुवार को धरना-प्रदर्शन किया. पेंशन सोसाइटी के बैनर तले बड़ी संख्या में पेंशनर्स विश्वविद्यालय परिसर में जुटे और पेंशन भुगतान की मांग की.
 

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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