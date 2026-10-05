/Rajasthan News Live: पुलिस अकादमी में शपथ, RTO में एजेंटों का दखल और मौसम का बदलेगा मिजाज

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में आज सुबह 8 बजे कांस्टेबल बैच-102 के जवानों का पासिंग आउट समारोह आयोजित होगा, जिसमें डीजीपी राजीव कुमार शर्मा मुख्य अतिथि होंगे और नव-प्रशिक्षित कांस्टेबलों को देश सेवा व संविधान रक्षा की शपथ दिलाई जाएगी. वहीं जयपुर RTO द्वितीय में एजेंटों के दखल को लेकर सवाल उठ रहे हैं. परिवहन विभाग में कई ऑनलाइन बदलावों और इनवार्ड सेवाएं बंद किए जाने के बावजूद एजेंटों की भूमिका पर रोक नहीं लग पा रही है. राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है. कई इलाकों में बादल छाने, हल्की बारिश, आंधी और गरज-चमक की संभावना है, जबकि जयपुर में मौसम मुख्यतः साफ से आंशिक बादल रहने का अनुमान है. उधर, भरतपुर में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास आज सुबह 7 बजे केवलादेव नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगे. इसके बाद जनाना अस्पताल का निरीक्षण, कलेक्ट्रेट में सीसीक्यूएम को लेकर बैठक और पशुपालन विभाग के पॉली क्लीनिक का दौरा प्रस्तावित है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
जयपुर में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है. डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर्यटन सीजन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा कर रही हैं. बैठक में पर्यटन सचिव शुचि त्यागी, आयुक्त रुक्मणी रियाड़ सहित विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं. बैठक में पर्यटन सीजन से जुड़े विषयों की समीक्षा की जा रही है.
जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कुछ देर में बैठक शुरू होगी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जयपुर शहर और देहात के नेता एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे. बैठक में सेवा ज्योति कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी.
जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में मोबाइल छीनने की घटना सामने आई है. सेठी कॉलोनी के चेतक मार्ग पर रविवार शाम दो बदमाश मोबाइल लेकर भागने लगे. उस समय गिर्राज मीणा, उनके दोस्त प्रियंका और ओमप्रकाश कार में बैठे थे और स्टीयरिंग पर रखे मोबाइल को देख रहे थे. इसी दौरान दो युवक आए और मोबाइल उठाकर ले जाने लगे. गिर्राज ने एक बदमाश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आरोपियों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. वहीं, प्रियंका और ओमप्रकाश लुटेरों के पीछे दौड़े तो इस बीच तीन अन्य लोग भी वहां आ गए. आरोपियों ने प्रियंका को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया. इसके बाद आरोपी अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल के नंबरों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित नारायण सिटी निवासी राजेंद्र सिंह तंवर हाथोज के बुधबाजार में खड़े थे. इसी दौरान किसी ने मौका देखकर उनका मोबाइल फोन चुरा लिया. कुछ देर बाद उनके पास बैंक खाते से 1 लाख 38 हजार रुपए निकलने का मैसेज आया. इसके बाद राजेंद्र सिंह ने स्टेट साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. साइबर क्राइम थाने से रिपोर्ट कालवाड़ थाने भेज दी गई है. कालवाड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.