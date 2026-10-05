/Rajasthan News Live: पुलिस अकादमी में शपथ, RTO में एजेंटों का दखल और मौसम का बदलेगा मिजाज

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में आज सुबह 8 बजे कांस्टेबल बैच-102 के जवानों का पासिंग आउट समारोह आयोजित होगा, जिसमें डीजीपी राजीव कुमार शर्मा मुख्य अतिथि होंगे और नव-प्रशिक्षित कांस्टेबलों को देश सेवा व संविधान रक्षा की शपथ दिलाई जाएगी. वहीं जयपुर RTO द्वितीय में एजेंटों के दखल को लेकर सवाल उठ रहे हैं. परिवहन विभाग में कई ऑनलाइन बदलावों और इनवार्ड सेवाएं बंद किए जाने के बावजूद एजेंटों की भूमिका पर रोक नहीं लग पा रही है. राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है. कई इलाकों में बादल छाने, हल्की बारिश, आंधी और गरज-चमक की संभावना है, जबकि जयपुर में मौसम मुख्यतः साफ से आंशिक बादल रहने का अनुमान है. उधर, भरतपुर में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास आज सुबह 7 बजे केवलादेव नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगे. इसके बाद जनाना अस्पताल का निरीक्षण, कलेक्ट्रेट में सीसीक्यूएम को लेकर बैठक और पशुपालन विभाग के पॉली क्लीनिक का दौरा प्रस्तावित है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

