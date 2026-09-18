/Rajasthan News Live: जयपुर नगर निगम मेयर पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से, महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से बनेंगी बैरक

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. जयपुर नगर निगम मेयर पद के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. निकाय में बोर्ड बनाने को लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में निर्दलीयों को अपने साथ मिलाने की होड़ मची हुई है. प्रदेश में जहां निर्दलीयों के सहारे बोर्ड बनने वाले हैं, वहां दोनों ही पार्टी जोर-आजमाइश कर रही हैं. लम्पी स्किन डिजीज को देखते हुए पशुपालन विभाग ने सभी जिलों के लिए दवाइयों का अलग फंड जारी किया, वहीं नए बने 8 जिलों में भी विभागीय कार्यालय एक्टिव किए जा रहे हैं. नवरात्रि और दिवाली को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने की तैयारी, यात्रियों की मांग को देखते हुए विभिन्न ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है. प्रदेश में पहली बार महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से बैरक बनेंगी. पुलिस थानों में बैरक बनने से महिला पुलिसकर्मियों के न केवल ड्यूटी के दौरान रेस्ट मिलेगा, बल्कि राहत भी मिलेगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Mohammad Rais Khan: जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 109 के निर्दलीय पार्षद मोहम्मद रईस खान ने भाजपा में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है. रईस खान ने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए बुलाया था और भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन उनके भाजपा में शामिल होने की खबर गलत और भ्रामक है. उन्होंने खुद को कांग्रेसी बताते हुए कहा कि वह कांग्रेसी ही रहेंगे.
Kota DSP, Giriraj Garg: कोटा में 14वीं आरएसी में तैनात डीएसपी गिरिराज गर्ग का हार्ट अटैक से निधन हो गया. बुधवार शाम सरकारी क्वार्टर में अचानक तबीयत बिगड़ने पर साथी पुलिसकर्मी उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन गुरुवार सुबह करीब 4 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया. मार्च में हार्ट ब्लॉकेज के बाद उनका स्टेंट डाला गया था. उनकी करीब चार साल की सर्विस बाकी थी.
सिरोही: जिले के कालंद्री थाना क्षेत्र के फलवदी में राजस्थान मिनरल ग्रेनाइट माइंस में चोरी का मामला सामने आया है. अज्ञात चोर माइंस से बड़ी मात्रा में कॉपर केबल के साथ बाइक और मोबाइल फोन चोरी कर ले गए. पूरी वारदात माइंस में लगे CCTV कैमरों में कैद होने की बात सामने आई है.
झालावाड़ जिले में निकाय अध्यक्ष और सभापति पद के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है. दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे और 21 सितंबर को मतदान होगा.
झालावाड़ जिले की बकानी तहसील क्षेत्र में बाजरे की खेती चर्चा का विषय बनी हुई है. रात्याडूंगरी गांव के किसान रायसिंह लोधा ने करीब 2 बीघा भूमि पर बाजरे की खेती की है. किसान के मुताबिक इस खेती में खर्च कम आया है और बेहतर मुनाफे की संभावना है.
बीकानेर मेयर चुनाव में नवरत्न डागा के नामांकन को लेकर सियासी हलचल तेज है. डोटासरा से मुलाकात की तस्वीर वायरल होने के बाद नामांकन वापसी की चर्चा बढ़ गई है. आज दोपहर 3 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी.
बूंदी जिले में मानसून मेहरबान. 18 सितंबर तक जिले में औसत 607.43 MM बारिश दर्ज. सबसे अधिक बारिश केशोरायपाटन में. 683 MM तालेड़ा में 647 MM और बूंदी में 643 MM बारिश. नैनवां में 761 MM बारिश के साथ जिले में सर्वाधिक. हिण्डोली में 483 MM और इन्द्रगढ़ में 465 MM बारिश 17 सितंबर तक 4252 MM बारिश दर्ज. 18 सितंबर को जिले में नहीं हुई बारिश.
Jaipur News: राजस्थान निकाय चुनाव के बाद अशोक गहलोत ने BJP पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि पार्षदों को डेढ़ से ढाई करोड़ रुपये तक के प्रलोभन दिए जा रहे हैं और पुलिस-सरकारी मशीनरी के जरिए दबाव बनाया जा रहा है. BJP ने आरोपों को निराधार बताया है.
लम्पी स्किन डिजीज को देखते हुए पशुपालन विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी किया दवाइयों का अलग फंड, वहीं नए बने 8 जिलों में भी विभागीय कार्यालय किए जा रहे एक्टिव.
निकाय में बोर्ड बनाने को लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में निर्दलीयों को अपने साथ मिलाने की होड़ मची हुई है. प्रदेश में जहां निर्दलीयों के सहारे बोर्ड बनने वाले हैं, वहां दोनों ही पार्टी जोर-आजमाइश कर रही हैं. ऐसे में दोनों दलों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं.
जयपुर नगर निगम मेयर पद के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी.