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Rajasthan News Live: जयपुर नगर निगम मेयर पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से, महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से बनेंगी बैरक

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज जयपुर मेयर पद के लिए नामांकन शुरू होगा. निकाय बोर्ड को लेकर बीजेपी-कांग्रेस निर्दलीयों को साधने में जुटी हैं. लम्पी बीमारी के लिए जिलों को दवा फंड, त्योहारों पर रेलवे की तैयारी और महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग बैरक की योजना भी अहम अपडेट हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 18, 2026, 06:47 AM IST | Updated:Sep 18, 2026, 10:27 AM IST
Rajasthan News Live: जयपुर नगर निगम मेयर पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से, महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से बनेंगी बैरक
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. जयपुर नगर निगम मेयर पद के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. निकाय में बोर्ड बनाने को लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में निर्दलीयों को अपने साथ मिलाने की होड़ मची हुई है. प्रदेश में जहां निर्दलीयों के सहारे बोर्ड बनने वाले हैं, वहां दोनों ही पार्टी जोर-आजमाइश कर रही हैं. लम्पी स्किन डिजीज को देखते हुए पशुपालन विभाग ने सभी जिलों के लिए दवाइयों का अलग फंड जारी किया, वहीं नए बने 8 जिलों में भी विभागीय कार्यालय एक्टिव किए जा रहे हैं. नवरात्रि और दिवाली को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने की तैयारी, यात्रियों की मांग को देखते हुए विभिन्न ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है. प्रदेश में पहली बार महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से बैरक बनेंगी. पुलिस थानों में बैरक बनने से महिला पुलिसकर्मियों के न केवल ड्यूटी के दौरान रेस्ट मिलेगा, बल्कि राहत भी मिलेगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

10:27:05 Sep 18, 2026, 10:27 AM (IST)

मदन राठौड़ ने BJP में शामिल होने का ऑफर दिया, रईस खान बोले- BJP में जाने की खबर गलत, मैं कांग्रेस में ही रहूंगा

Mohammad Rais Khan: जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 109 के निर्दलीय पार्षद मोहम्मद रईस खान ने भाजपा में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है. रईस खान ने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए बुलाया था और भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन उनके भाजपा में शामिल होने की खबर गलत और भ्रामक है. उन्होंने खुद को कांग्रेसी बताते हुए कहा कि वह कांग्रेसी ही रहेंगे.
 

10:26:56 Sep 18, 2026, 10:26 AM (IST)

सरकारी क्वार्टर में DSP गिरिराज गर्ग को आया हार्ट अटैक, ब्लॉकेज के बाद तोड़ा दम

Kota DSP, Giriraj Garg: कोटा में 14वीं आरएसी में तैनात डीएसपी गिरिराज गर्ग का हार्ट अटैक से निधन हो गया. बुधवार शाम सरकारी क्वार्टर में अचानक तबीयत बिगड़ने पर साथी पुलिसकर्मी उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन गुरुवार सुबह करीब 4 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया. मार्च में हार्ट ब्लॉकेज के बाद उनका स्टेंट डाला गया था. उनकी करीब चार साल की सर्विस बाकी थी.
 

09:54:57 Sep 18, 2026, 09:54 AM (IST)

सिरोही: ग्रेनाइट माइंस में बड़ी चोरी

सिरोही: जिले के कालंद्री थाना क्षेत्र के फलवदी में राजस्थान मिनरल ग्रेनाइट माइंस में चोरी का मामला सामने आया है. अज्ञात चोर माइंस से बड़ी मात्रा में कॉपर केबल के साथ बाइक और मोबाइल फोन चोरी कर ले गए. पूरी वारदात माइंस में लगे CCTV कैमरों में कैद होने की बात सामने आई है.

09:54:41 Sep 18, 2026, 09:54 AM (IST)

21 सितंबर को सभापति और अध्यक्ष पद के लिए मतदान

झालावाड़ जिले में निकाय अध्यक्ष और सभापति पद के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है. दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे और 21 सितंबर को मतदान होगा.

09:54:25 Sep 18, 2026, 09:54 AM (IST)

रायसिंह लोधा की खेती देखने पहुंच रहे किसान

झालावाड़ जिले की बकानी तहसील क्षेत्र में बाजरे की खेती चर्चा का विषय बनी हुई है. रात्याडूंगरी गांव के किसान रायसिंह लोधा ने करीब 2 बीघा भूमि पर बाजरे की खेती की है. किसान के मुताबिक इस खेती में खर्च कम आया है और बेहतर मुनाफे की संभावना है.

09:54:12 Sep 18, 2026, 09:54 AM (IST)

नामांकन वापसी की चर्चाओं के बीच सियासी हलचल बढ़ी

बीकानेर मेयर चुनाव में नवरत्न डागा के नामांकन को लेकर सियासी हलचल तेज है. डोटासरा से मुलाकात की तस्वीर वायरल होने के बाद नामांकन वापसी की चर्चा बढ़ गई है. आज दोपहर 3 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी.

09:08:32 Sep 18, 2026, 09:08 AM (IST)

बूंदी जिले में मानसून मेहरबान

बूंदी जिले में मानसून मेहरबान. 18 सितंबर तक जिले में औसत 607.43 MM बारिश दर्ज. सबसे अधिक बारिश केशोरायपाटन में. 683 MM तालेड़ा में 647 MM और बूंदी में 643 MM बारिश. नैनवां में 761 MM बारिश के साथ जिले में सर्वाधिक. हिण्डोली में 483 MM और इन्द्रगढ़ में 465 MM बारिश 17 सितंबर तक 4252 MM बारिश दर्ज. 18 सितंबर को जिले में नहीं हुई बारिश.

08:50:50 Sep 18, 2026, 08:50 AM (IST)

अशोक गहलोत ने BJP पर गंभीर आरोप लगाए

Jaipur News: राजस्थान निकाय चुनाव के बाद अशोक गहलोत ने BJP पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि पार्षदों को डेढ़ से ढाई करोड़ रुपये तक के प्रलोभन दिए जा रहे हैं और पुलिस-सरकारी मशीनरी के जरिए दबाव बनाया जा रहा है. BJP ने आरोपों को निराधार बताया है.
 

08:08:21 Sep 18, 2026, 08:08 AM (IST)

लम्पी स्किन डिजीज

लम्पी स्किन डिजीज को देखते हुए पशुपालन विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी किया दवाइयों का अलग फंड, वहीं नए बने 8 जिलों में भी विभागीय कार्यालय किए जा रहे एक्टिव.

08:08:02 Sep 18, 2026, 08:08 AM (IST)

निकाय में बोर्ड बनाने को लेकर होड़

निकाय में बोर्ड बनाने को लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में निर्दलीयों को अपने साथ मिलाने की होड़ मची हुई है. प्रदेश में जहां निर्दलीयों के सहारे बोर्ड बनने वाले हैं, वहां दोनों ही पार्टी जोर-आजमाइश कर रही हैं. ऐसे में दोनों दलों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं.

08:04:41 Sep 18, 2026, 08:04 AM (IST)

जयपुर नगर निगम मेयर

जयपुर नगर निगम मेयर पद के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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