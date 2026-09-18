/Rajasthan News Live: जयपुर नगर निगम मेयर पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से, महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से बनेंगी बैरक

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. जयपुर नगर निगम मेयर पद के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. निकाय में बोर्ड बनाने को लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में निर्दलीयों को अपने साथ मिलाने की होड़ मची हुई है. प्रदेश में जहां निर्दलीयों के सहारे बोर्ड बनने वाले हैं, वहां दोनों ही पार्टी जोर-आजमाइश कर रही हैं. लम्पी स्किन डिजीज को देखते हुए पशुपालन विभाग ने सभी जिलों के लिए दवाइयों का अलग फंड जारी किया, वहीं नए बने 8 जिलों में भी विभागीय कार्यालय एक्टिव किए जा रहे हैं. नवरात्रि और दिवाली को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने की तैयारी, यात्रियों की मांग को देखते हुए विभिन्न ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है. प्रदेश में पहली बार महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से बैरक बनेंगी. पुलिस थानों में बैरक बनने से महिला पुलिसकर्मियों के न केवल ड्यूटी के दौरान रेस्ट मिलेगा, बल्कि राहत भी मिलेगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

