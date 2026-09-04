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Rajasthan News Live: जन्माष्टमी पर राजस्थान में भक्तिमय माहौल, CM भजनलाल करेंगे श्रीनाथजी के दर्शन

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूंछरी स्थित श्रीनाथजी मंदिर में पूजा-अर्चना और अभिषेक करेंगे. जयपुर एयरपोर्ट पर नया एटीसी एडमिन ब्लॉक बनेगा, वहीं नागौर में निर्दलीय उम्मीदवार पर हमले की खबर है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 04, 2026, 07:57 AM IST | Updated:Sep 04, 2026, 09:00 AM IST
Rajasthan News Live: जन्माष्टमी पर राजस्थान में भक्तिमय माहौल, CM भजनलाल करेंगे श्रीनाथजी के दर्शन
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज पूरे देश समेत राजस्थान में बड़ी ही धूम के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूंछरी में श्रीनाथ जी मन्दिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की पूजा-अर्चना और अभिषेक करेंगे. श्री कृष्ण सीएम के आराध्य देव हैं. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिनभर बैठकों का दौर चलेगा. जयपुर एयरपोर्ट पर नया एटीसी एडमिन ब्लॉक बनेगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए ब्लॉक के लिए एयरपोर्ट प्रशासन को निर्देश दिए. नागौर निकाय चुनाव में खड़े उम्मीदवार पर हमला हुआ. वार्ड नं 7 से निर्दलीय उम्मीदवार धनराज सेन पर हमला हुआ. आज कृष्ण जनमाष्टमी को लेकर उत्साह का माहौल है. दौसा जिले में हर्षोल्लास से पर्व मनाया जा रहा है. छोटे बड़े सभी मंदिरों में आयोजन हो रहे हैं. मंदिरों में भव्य तरीके से सजावटकी जा रही है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

09:00:28 Sep 04, 2026, 09:00 AM (IST)

ट्रेन में चढ़ते समय गिरा युवक

सीकर जिले की रींगस खाटूश्यामजी के दर्शन कर वापस लौट रहा एक युवक गुरुवार को रींगस रेलवे स्टेशन पर बांद्रा एक्सप्रेस में चढ़ते समय चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में गुजरात निवासी राजेश भाई प्रजापति गंभीर घायल हो गए. जानकारी के अनुसार राजेश भाई खाटूश्यामजी के दर्शन करने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे. रींगस रेलवे स्टेशन पर बांद्रा एक्सप्रेस में सवार होने के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे ट्रेन से नीचे गिर गए. हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं. घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तत्काल रींगस के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने राजेश भाई को बेहतर उपचार के लिए सीकर रेफर कर दिया.
 

07:57:36 Sep 04, 2026, 07:57 AM (IST)

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज

Rajasthan Weather Update: 4 सितंबर को राजस्थान के कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और 30-40 KM प्रति घंटे की तेज हवाओं का येलो अलर्ट है. कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना है. 5-7 सितंबर तक बारिश जारी रह सकती है, जबकि 8 सितंबर से गतिविधियां घटने के आसार हैं.
 

07:57:00 Sep 04, 2026, 07:57 AM (IST)

जन्माष्टमी पर छोटी काशी जयपुर में हाई अलर्ट

Jaipur News: जयपुर में जन्माष्टमी पर गोविंददेवजी मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे. सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी, AI CCTV और फेस रिकग्निशन सिस्टम तैनात रहेगा. जलेब चौक से प्रवेश और जयनिवास उद्यान से निकासी होगी, जबकि परकोटे में वाहनों की एंट्री नहीं होगी.
 

07:56:44 Sep 04, 2026, 07:56 AM (IST)

जन्माष्टमी पर जयपुर मेट्रो का तोहफा,देर रात 1:10 बजे तक दौड़ेगी ट्रेनें

Jaipur Metro News: जन्माष्टमी पर जयपुर मेट्रो की विशेष व्यवस्था रहेगी. 4 सितंबर को 218 फेरे संचालित होंगे. मानसरोवर से अंतिम मेट्रो रात 1 बजे और बड़ी चौपड़ से 1:10 बजे रवाना होगी. परकोटा में ई-रिक्शा, ऑटो, ई-ऑटो और बसों की एंट्री वर्जित रहेगी.
 

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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