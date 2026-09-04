/Rajasthan News Live: जन्माष्टमी पर राजस्थान में भक्तिमय माहौल, CM भजनलाल करेंगे श्रीनाथजी के दर्शन

राज्य चुनें
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज पूरे देश समेत राजस्थान में बड़ी ही धूम के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूंछरी में श्रीनाथ जी मन्दिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की पूजा-अर्चना और अभिषेक करेंगे. श्री कृष्ण सीएम के आराध्य देव हैं. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिनभर बैठकों का दौर चलेगा. जयपुर एयरपोर्ट पर नया एटीसी एडमिन ब्लॉक बनेगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए ब्लॉक के लिए एयरपोर्ट प्रशासन को निर्देश दिए. नागौर निकाय चुनाव में खड़े उम्मीदवार पर हमला हुआ. वार्ड नं 7 से निर्दलीय उम्मीदवार धनराज सेन पर हमला हुआ. आज कृष्ण जनमाष्टमी को लेकर उत्साह का माहौल है. दौसा जिले में हर्षोल्लास से पर्व मनाया जा रहा है. छोटे बड़े सभी मंदिरों में आयोजन हो रहे हैं. मंदिरों में भव्य तरीके से सजावटकी जा रही है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
सीकर जिले की रींगस खाटूश्यामजी के दर्शन कर वापस लौट रहा एक युवक गुरुवार को रींगस रेलवे स्टेशन पर बांद्रा एक्सप्रेस में चढ़ते समय चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में गुजरात निवासी राजेश भाई प्रजापति गंभीर घायल हो गए. जानकारी के अनुसार राजेश भाई खाटूश्यामजी के दर्शन करने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे. रींगस रेलवे स्टेशन पर बांद्रा एक्सप्रेस में सवार होने के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे ट्रेन से नीचे गिर गए. हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं. घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तत्काल रींगस के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने राजेश भाई को बेहतर उपचार के लिए सीकर रेफर कर दिया.
Rajasthan Weather Update: 4 सितंबर को राजस्थान के कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और 30-40 KM प्रति घंटे की तेज हवाओं का येलो अलर्ट है. कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना है. 5-7 सितंबर तक बारिश जारी रह सकती है, जबकि 8 सितंबर से गतिविधियां घटने के आसार हैं.
Jaipur News: जयपुर में जन्माष्टमी पर गोविंददेवजी मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे. सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी, AI CCTV और फेस रिकग्निशन सिस्टम तैनात रहेगा. जलेब चौक से प्रवेश और जयनिवास उद्यान से निकासी होगी, जबकि परकोटे में वाहनों की एंट्री नहीं होगी.
Jaipur Metro News: जन्माष्टमी पर जयपुर मेट्रो की विशेष व्यवस्था रहेगी. 4 सितंबर को 218 फेरे संचालित होंगे. मानसरोवर से अंतिम मेट्रो रात 1 बजे और बड़ी चौपड़ से 1:10 बजे रवाना होगी. परकोटा में ई-रिक्शा, ऑटो, ई-ऑटो और बसों की एंट्री वर्जित रहेगी.