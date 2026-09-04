/Rajasthan News Live: जन्माष्टमी पर राजस्थान में भक्तिमय माहौल, CM भजनलाल करेंगे श्रीनाथजी के दर्शन

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज पूरे देश समेत राजस्थान में बड़ी ही धूम के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूंछरी में श्रीनाथ जी मन्दिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की पूजा-अर्चना और अभिषेक करेंगे. श्री कृष्ण सीएम के आराध्य देव हैं. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिनभर बैठकों का दौर चलेगा. जयपुर एयरपोर्ट पर नया एटीसी एडमिन ब्लॉक बनेगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए ब्लॉक के लिए एयरपोर्ट प्रशासन को निर्देश दिए. नागौर निकाय चुनाव में खड़े उम्मीदवार पर हमला हुआ. वार्ड नं 7 से निर्दलीय उम्मीदवार धनराज सेन पर हमला हुआ. आज कृष्ण जनमाष्टमी को लेकर उत्साह का माहौल है. दौसा जिले में हर्षोल्लास से पर्व मनाया जा रहा है. छोटे बड़े सभी मंदिरों में आयोजन हो रहे हैं. मंदिरों में भव्य तरीके से सजावटकी जा रही है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

