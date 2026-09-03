/Rajasthan News Live: राजस्थान में आज बड़ी हलचलें, 3 बजे खत्म होगी नाम वापसी की डेडलाइन, बागियों पर BJP की नजर

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज नाम वापसी का आखिरी दिन है. दोपहर 3 बजे नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो जाएगी. आबकारी आयुक्त नमित मेहता शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे. निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बागी प्रत्याशी भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं. नामांकन वापसी से पहले उन्हें मनाने के लिए मान-मनौव्वल का दौर जारी है. राजस्थान में संकल्प पत्र जारी करने के बाद अब बीजेपी निकायों में अपने कोर वोटर को साधने का प्रयास कर रही है. जन्माष्टमी को लेकर जयपुर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों में विशेष सजावट, झांकियों, पूजा-अर्चना और जन्मोत्सव कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

