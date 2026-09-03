/Rajasthan News Live: राजस्थान में आज बड़ी हलचलें, 3 बजे खत्म होगी नाम वापसी की डेडलाइन, बागियों पर BJP की नजर

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज नाम वापसी का आखिरी दिन है. दोपहर 3 बजे नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो जाएगी. आबकारी आयुक्त नमित मेहता शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे. निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बागी प्रत्याशी भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं. नामांकन वापसी से पहले उन्हें मनाने के लिए मान-मनौव्वल का दौर जारी है. राजस्थान में संकल्प पत्र जारी करने के बाद अब बीजेपी निकायों में अपने कोर वोटर को साधने का प्रयास कर रही है. जन्माष्टमी को लेकर जयपुर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों में विशेष सजावट, झांकियों, पूजा-अर्चना और जन्मोत्सव कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
शिक्षा विभाग प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की दिशा में नई पहल कर रहा है. अब इन स्कूलों के बच्चों को अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी चीजें बनाने की तकनीक सिखाई जाएगी.
उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के करीब आधा दर्जन स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में विस्तार किया गया है. कानोता, बसवा सहित प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं.
राजस्थान पुलिस में महिला पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था से लेकर विभिन्न ड्यूटी में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन कई पुलिस थानों और संस्थानों में उनके लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव है. महिला पुलिसकर्मियों के लिए 2337 पृथक शौचालयों की जरूरत बताई गई है. संसाधनों की कमी के चलते अब तक सभी जगह पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो सकी है. शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव फिलहाल राज्य सरकार के विचाराधीन है.
जन्माष्टमी को लेकर जयपुर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई हैं. मंदिरों में विशेष सजावट, झांकियों, पूजा-अर्चना और जन्मोत्सव कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं. श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर भी प्रशासन का फोकस रहेगा. खबर में गोविंद देवजी मंदिर समेत शहर के प्रमुख मंदिरों की तैयारियों को लेकर खबर
नामांकन वापसी की समय सीमा से पहले भाजपा और कांग्रेस के सामने बागियों को साधने की चुनौती है. टिकट नहीं मिलने पर कई कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय पर्चा भरकर अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ ताल ठोक दी है. आज और कल पार्टियां वार्डवार मान-मनौव्वल और डैमेज कंट्रोल में जुटेंगी. 3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी नहीं होने पर कई वार्डों में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं. कल बागियों की अंतिम तस्वीर साफ होगी.
संकल्प पत्र जारी करने के बाद अब बीजेपी निकायों में अपने कोर वोटर को साधने का प्रयास कर रही है. साथ ही निकाय चुनावों में बीजेपी के सामने युवाओं को साधने की भी बड़ी चुनौती है. बीजेपी की ओर से तैयारी की जा रही है कि निकायों में जीत हासिल कर सरकार रिपीट का फार्मूला तैयार किया जाए.
निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बागी प्रत्याशी भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं. नामांकन वापसी से पहले उन्हें मनाने के लिए मान-मनौव्वल का दौर जारी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी डैमेज कंट्रोल की कमान संभाल रहे हैं. अब नजर इस बात पर है कि कितने बागी मानकर नाम वापस लेते हैं और कितने मैदान में डटे रहकर पार्टी के चुनावी समीकरण बिगाड़ते हैं.
आज प्रदेशभर में विशेष एक दिवसीय पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा. जिला प्रभारी सचिव अपने-अपने जिलों में मौजूद रहकर पौधारोपण अभियान की मॉनिटरिंग और समीक्षा करेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा, जबकि आचार संहिता लागू होने के कारण शहरी क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है.
आबकारी आयुक्त नमित मेहता शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे. बैठक में आबकारी राजस्व, मदिरा उठाव, आबकारी बंदोबस्त, निरोधात्मक गतिविधियों और बकाया वसूली की समीक्षा होगी. बैठक में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, उपायुक्त, जिला आबकारी अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी वीसी के जरिए शामिल होंगे.
दोपहर 3 बजे नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो जाएगी. टिकट से नाराज बागियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने के लिए राजनीतिक दलों की मान-मनौव्वल भी अंतिम दौर में रहेगी. इसके बाद तय होगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में डटे हैं और किन वार्डों में मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना है.
अंता शहर राजनीति का गढ़ माना जाता है. ऐसे में अंता विधान सभा क्षेत्र से जीत हासिल करने वालों को कई बार मंत्री पद से नवाजा जा चुका है. ऐसे में अंता नगर निकाय के चुनाव में भी कांटे की टक्कर होती है. इस बार 35 वार्डो के लिए फिलहाल 142 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए है. जिसके कारण पूरे कस्बे में चुनावी माहौल की रंगत देखने को मिल रही है. दूसरी ओर दावेदारों ने डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क शुरू कर दिया है.
बारां के माथना चौराहा पर शराब ठेकेदार पर हुई फायरिंग के मामले में सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम अजय प्रताप सिंह और विशाल सुमन बताए जा रहे हैं. पुलिस ने एक आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त अवैध देशी कट्टा भी बरामद किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रताप चौक से लेकर घटनास्थल तक शहर में पैदल ले जाकर घटना की तस्दीक करवाई और शिनाख्त परेड भी कराई. इस कार्रवाई के दौरान सीआई कोतवाली हीरालाल पूनिया और सदर थानाधिकारी नवल किशोर मीणा मौजूद रहे. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.