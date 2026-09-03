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Rajasthan News Live: राजस्थान में आज बड़ी हलचलें, 3 बजे खत्म होगी नाम वापसी की डेडलाइन, बागियों पर BJP की नजर

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज निकाय चुनाव के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन है. दोपहर 3 बजे के बाद 309 नगरीय निकायों में चुनावी तस्वीर साफ होगी. बागी प्रत्याशियों को मनाने की कोशिश जारी है, वहीं जयपुर के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 03, 2026, 07:48 AM IST | Updated:Sep 03, 2026, 08:30 AM IST
Rajasthan News Live: राजस्थान में आज बड़ी हलचलें, 3 बजे खत्म होगी नाम वापसी की डेडलाइन, बागियों पर BJP की नजर
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज नाम वापसी का आखिरी दिन है. दोपहर 3 बजे नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो जाएगी. आबकारी आयुक्त नमित मेहता शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे. निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बागी प्रत्याशी भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं. नामांकन वापसी से पहले उन्हें मनाने के लिए मान-मनौव्वल का दौर जारी है. राजस्थान में संकल्प पत्र जारी करने के बाद अब बीजेपी निकायों में अपने कोर वोटर को साधने का प्रयास कर रही है. जन्माष्टमी को लेकर जयपुर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों में विशेष सजावट, झांकियों, पूजा-अर्चना और जन्मोत्सव कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

08:30:38 Sep 03, 2026, 08:30 AM (IST)

बच्चे सीखेंगे कबाड़ से कमाल

शिक्षा विभाग प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की दिशा में नई पहल कर रहा है. अब इन स्कूलों के बच्चों को अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी चीजें बनाने की तकनीक सिखाई जाएगी.

08:29:45 Sep 03, 2026, 08:29 AM (IST)

कानोता-बसवा समेत स्टेशनों का कायाकल्प

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के करीब आधा दर्जन स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में विस्तार किया गया है. कानोता, बसवा सहित प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं.

08:29:31 Sep 03, 2026, 08:29 AM (IST)

महिला पुलिसकर्मियों के लिए सुविधाओं की कमी


राजस्थान पुलिस में महिला पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था से लेकर विभिन्न ड्यूटी में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन कई पुलिस थानों और संस्थानों में उनके लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव है. महिला पुलिसकर्मियों के लिए 2337 पृथक शौचालयों की जरूरत बताई गई है. संसाधनों की कमी के चलते अब तक सभी जगह पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो सकी है. शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव फिलहाल राज्य सरकार के विचाराधीन है.

08:29:23 Sep 03, 2026, 08:29 AM (IST)

जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में तैयारी

जन्माष्टमी को लेकर जयपुर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई हैं. मंदिरों में विशेष सजावट, झांकियों, पूजा-अर्चना और जन्मोत्सव कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं. श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर भी प्रशासन का फोकस रहेगा. खबर में गोविंद देवजी मंदिर समेत शहर के प्रमुख मंदिरों की तैयारियों को लेकर खबर

08:29:07 Sep 03, 2026, 08:29 AM (IST)

BJP-कांग्रेस के अपने ही बने सिरदर्द

नामांकन वापसी की समय सीमा से पहले भाजपा और कांग्रेस के सामने बागियों को साधने की चुनौती है. टिकट नहीं मिलने पर कई कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय पर्चा भरकर अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ ताल ठोक दी है. आज और कल पार्टियां वार्डवार मान-मनौव्वल और डैमेज कंट्रोल में जुटेंगी. 3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी नहीं होने पर कई वार्डों में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं. कल बागियों की अंतिम तस्वीर साफ होगी.
 

08:28:59 Sep 03, 2026, 08:30 AM (IST)

निकाय चुनाव से सरकार रिपीट का फॉर्मूला

संकल्प पत्र जारी करने के बाद अब बीजेपी निकायों में अपने कोर वोटर को साधने का प्रयास कर रही है. साथ ही निकाय चुनावों में बीजेपी के सामने युवाओं को साधने की भी बड़ी चुनौती है. बीजेपी की ओर से तैयारी की जा रही है कि निकायों में जीत हासिल कर सरकार रिपीट का फार्मूला तैयार किया जाए.

08:28:50 Sep 03, 2026, 08:28 AM (IST)

बागियों को मनाने में जुटी सरकार

निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बागी प्रत्याशी भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं. नामांकन वापसी से पहले उन्हें मनाने के लिए मान-मनौव्वल का दौर जारी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी डैमेज कंट्रोल की कमान संभाल रहे हैं. अब नजर इस बात पर है कि कितने बागी मानकर नाम वापस लेते हैं और कितने मैदान में डटे रहकर पार्टी के चुनावी समीकरण बिगाड़ते हैं.

08:28:41 Sep 03, 2026, 08:28 AM (IST)

हरियालो राजस्थान

आज प्रदेशभर में विशेष एक दिवसीय पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा. जिला प्रभारी सचिव अपने-अपने जिलों में मौजूद रहकर पौधारोपण अभियान की मॉनिटरिंग और समीक्षा करेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा, जबकि आचार संहिता लागू होने के कारण शहरी क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है.  
 

08:28:30 Sep 03, 2026, 08:28 AM (IST)

आबकारी आयुक्त लेंगे बैठक

आबकारी आयुक्त नमित मेहता शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे. बैठक में आबकारी राजस्व, मदिरा उठाव, आबकारी बंदोबस्त, निरोधात्मक गतिविधियों और बकाया वसूली की समीक्षा होगी. बैठक में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, उपायुक्त, जिला आबकारी अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी वीसी के जरिए शामिल होंगे.

08:28:10 Sep 03, 2026, 08:28 AM (IST)

नाम वापसी का आखिरी दिन

दोपहर 3 बजे नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो जाएगी. टिकट से नाराज बागियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने के लिए राजनीतिक दलों की मान-मनौव्वल भी अंतिम दौर में रहेगी. इसके बाद तय होगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में डटे हैं और किन वार्डों में मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना है.
 

08:26:19 Sep 03, 2026, 08:26 AM (IST)

अंता कस्बे में जोर पकड़ने लगी चुनावी रंगत

अंता शहर राजनीति का गढ़ माना जाता है. ऐसे में अंता विधान सभा क्षेत्र से जीत हासिल करने वालों को कई बार मंत्री पद से नवाजा जा चुका है. ऐसे में अंता नगर निकाय के चुनाव में भी कांटे की टक्कर होती है. इस बार 35 वार्डो के लिए फिलहाल 142 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए है. जिसके कारण पूरे कस्बे में चुनावी माहौल की रंगत देखने को मिल रही है. दूसरी ओर दावेदारों ने डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क शुरू कर दिया है. 

08:25:16 Sep 03, 2026, 08:25 AM (IST)

बारां में फायरिंग कांड में 2 आरोपी गिरफ्तार

बारां के माथना चौराहा पर शराब ठेकेदार पर हुई फायरिंग के मामले में सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम अजय प्रताप सिंह और विशाल सुमन बताए जा रहे हैं. पुलिस ने एक आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त अवैध देशी कट्टा भी बरामद किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रताप चौक से लेकर घटनास्थल तक शहर में पैदल ले जाकर घटना की तस्दीक करवाई और शिनाख्त परेड भी कराई. इस कार्रवाई के दौरान सीआई कोतवाली हीरालाल पूनिया और सदर थानाधिकारी नवल किशोर मीणा मौजूद रहे. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
 

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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