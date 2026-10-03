/Rajasthan News Live: राजस्थान पंचायत चुनाव का इंतजार खत्म! आज सामने आएगा पूरा चुनावी कैलेंडर

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. गांव की सरकार चुनने के लिए इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है. आज दोपहर 3 बजे राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का पूरा कैलेंडर जारी करेगा. आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और इसके साथ ही गांवों में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी. प्रदेश की 14 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों के साथ पंचायत समितियों और जिला परिषदों में भी चुनावी हलचल तेज होने की उम्मीद है. वहीं, SIR के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल आज जयपुर के शहीद स्मारक पर ‘लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह’ करेगा. यह सत्याग्रह दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा. कांग्रेस सेवादल ने SIR के जरिए वोट काटे जाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. सत्याग्रह के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा. उधर, राजस्थान विश्वविद्यालय में कल मूड कोर्ट का आयोजन होगा, जिसमें उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और हाई कोर्ट के कई न्यायाधीश शामिल होंगे. लॉ कॉलेज के छात्र अदालत चलाने के गुर सीखेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

