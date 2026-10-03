/Rajasthan News Live: राजस्थान पंचायत चुनाव का इंतजार खत्म! आज सामने आएगा पूरा चुनावी कैलेंडर

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. गांव की सरकार चुनने के लिए इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है. आज दोपहर 3 बजे राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का पूरा कैलेंडर जारी करेगा. आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और इसके साथ ही गांवों में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी. प्रदेश की 14 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों के साथ पंचायत समितियों और जिला परिषदों में भी चुनावी हलचल तेज होने की उम्मीद है. वहीं, SIR के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल आज जयपुर के शहीद स्मारक पर ‘लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह’ करेगा. यह सत्याग्रह दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा. कांग्रेस सेवादल ने SIR के जरिए वोट काटे जाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. सत्याग्रह के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा. उधर, राजस्थान विश्वविद्यालय में कल मूड कोर्ट का आयोजन होगा, जिसमें उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और हाई कोर्ट के कई न्यायाधीश शामिल होंगे. लॉ कॉलेज के छात्र अदालत चलाने के गुर सीखेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Dholpur Fake Milk: धौलपुर में पुलिस की कार्रवाई ने मिलावटी दूध की संभावित सप्लाई चेन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कोतवाली पुलिस ने जायद ढाबे के पीछे एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 4 हजार लीटर तैयार दूध, स्किम्ड मिल्क पाउडर और बड़ी मात्रा में पॉम ऑयल बरामद किया.
Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर में कचरा निस्तारण प्लांट के विरोध के बाद RLP कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ. हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे लोकतांत्रिक विरोध की आवाज दबाने का प्रयास बताया.
जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आचार संहिता लागू होने से पहले जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव में 100 प्रतिशत जीत के लक्ष्य के साथ जुटने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के संकल्प को पहुंचाएं. साथ ही, राज्य सरकार के सुशासन और विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाकर कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति का जवाब दें.
तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डॉक्टर के घर में घुस गई. हादसे में घर की दीवार टूट गई, हालांकि बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी. घटना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के पहले पुलिये की बताई जा रही है. ड्राइवर के एक प्राइवेट स्कूल के बाहर स्कूटी चालक को टक्कर मारने की भी सूचना है. स्कॉर्पियो का नंबर MH14DA4207 बताया जा रहा है. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
राजस्थान विश्वविद्यालय में मूड कोर्ट का आयोजन होगा. लॉ कॉलेज के छात्र इस आयोजन के जरिए अदालत की कार्यप्रणाली और अदालत चलाने के गुर सीखेंगे. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और हाई कोर्ट के कई न्यायाधीश मूड कोर्ट में शिरकत करेंगे.
राजस्थान के जल जीवन मिशन में पानी की योजनाओं पर संकट बना हुआ है. अफसरों के बीच आपसी तालमेल के अभाव में पीएचईडी की योजनाओं में बजट का संकट मंडरा रहा है. संचार से स्पर्श पोर्टल पर शिफ्ट होने के बाद जेजेएम में बजट का गणित गड़बड़ा गया है. आखिरकार जल महकमे के लिए स्पर्श पोर्टल कैसे गले की फांस बन गया है, इस पर खास रिपोर्ट में जानकारी सामने आएगी.
गांव की सरकार चुनने के लिए इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है. आज दोपहर 3 बजे पंचायत चुनाव का पूरा कैलेंडर सामने आएगा. राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और इसी के साथ गांवों में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी. प्रदेश की 14 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों से लेकर पंचायत समितियों और जिला परिषदों तक चुनावी हलचल तेज होगी.
SIR के विरोध में कांग्रेस सेवादल की ओर से आज 'लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह' किया जाएगा. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल की ओर से जयपुर के शहीद स्मारक पर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा. कांग्रेस सेवादल ने SIR के जरिए वोट काटे जाने का आरोप लगाया है और केंद्र सरकार तथा निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. सत्याग्रह के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा. यह जानकारी प्रदेश प्रवक्ता भीमराज जाखड़ ने दी.
मथुरा-भूतेश्वर यार्ड रीमॉडलिंग के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा. इसके चलते चार ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि दो ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी. ट्रेन संख्या 14725 भिवानी-मथुरा 9 और 10 अक्टूबर को रद्द रहेगी. ट्रेन संख्या 14726 मथुरा-भिवानी 10 और 11 अक्टूबर को रद्द रहेगी. ट्रेन संख्या 51971 मथुरा-अलवर 10 अक्टूबर को और ट्रेन संख्या 51972 अलवर-मथुरा 10 अक्टूबर को रद्द रहेगी. ट्रेन संख्या 20489 बाड़मेर-मथुरा 9 अक्टूबर को गोवर्धन तक संचालित होगी और गोवर्धन से मथुरा के बीच इसका संचालन आंशिक रूप से रद्द रहेगा. वहीं ट्रेन संख्या 20490 मथुरा-बाड़मेर 10 अक्टूबर को गोवर्धन से बाड़मेर के लिए रवाना होगी.
स्पाइसजेट की इंटरनेशनल फ्लाइट लगातार लेट चल रही है. जयपुर से दुबई जाने वाली फ्लाइट SG-5157 आज भी देरी से रवाना होगी. जयपुर से सुबह 7:55 बजे फ्लाइट दुबई के लिए जाती है, लेकिन आज सुबह 10:30 बजे तक इसके दुबई के लिए रवाना होने की संभावना है. पिछले 5 दिन से यह फ्लाइट लगातार लेट चल रही है.
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्मदिन आज है. डिप्टी CM डॉ प्रेमचंद बैरवा ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर बधाई देते हुए उन्होंने लिखा, ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं.