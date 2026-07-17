/Rajasthan News Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण, बॉर्डर सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव की बैठक आज

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे. राजस्थान के 8 स्टेशनों, जिनमें जयपुर मंडल के दौसा और खैरथल स्टेशन भी शामिल हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शाम 4 बजे सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक लेंगे. राज्य में गंभीर और प्राणघातक सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शाम 5 बजे समीक्षा बैठक करेंगे. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस अब नई सियासी रणनीति तैयार कर रही है. NEET-UG 2026 परीक्षा रिजल्ट All India Top-10 Rank में राजस्थान के दो स्टूडेंट अभी तक के परिणाम के अनुसार एलन कैरियर इंस्टिट्यूट के क्लासरूम स्टूडेंट पंशुल बंसल Air-2 व आकाश इंस्टीट्यूट के उपलक्ष्य गोयल की बताई जा रही है ऑल इंडिया रैंक 3 आकाश इंस्टीट्यूट के मुताबिक ऑल इंडिया रैंक 3 उपलक्ष्य गोयल राजस्थान टॉपर बने हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

