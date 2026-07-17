/Rajasthan News Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण, बॉर्डर सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव की बैठक आज

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे. राजस्थान के 8 स्टेशनों, जिनमें जयपुर मंडल के दौसा और खैरथल स्टेशन भी शामिल हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शाम 4 बजे सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक लेंगे. राज्य में गंभीर और प्राणघातक सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शाम 5 बजे समीक्षा बैठक करेंगे. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस अब नई सियासी रणनीति तैयार कर रही है. NEET-UG 2026 परीक्षा रिजल्ट All India Top-10 Rank में राजस्थान के दो स्टूडेंट अभी तक के परिणाम के अनुसार एलन कैरियर इंस्टिट्यूट के क्लासरूम स्टूडेंट पंशुल बंसल Air-2 व आकाश इंस्टीट्यूट के उपलक्ष्य गोयल की बताई जा रही है ऑल इंडिया रैंक 3 आकाश इंस्टीट्यूट के मुताबिक ऑल इंडिया रैंक 3 उपलक्ष्य गोयल राजस्थान टॉपर बने हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे. राजस्थान के 8 स्टेशनों, जिनमें जयपुर मंडल के दौसा और खैरथल स्टेशन भी शामिल हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शाम 4 बजे सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक लेंगे. राज्य में गंभीर और प्राणघातक सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शाम 5 बजे समीक्षा बैठक करेंगे. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस अब नई सियासी रणनीति तैयार कर रही है. NEET-UG 2026 परीक्षा रिजल्ट All India Top-10 Rank में राजस्थान के दो स्टूडेंट अभी तक के परिणाम के अनुसार एलन कैरियर इंस्टिट्यूट के क्लासरूम स्टूडेंट पंशुल बंसल Air-2 व आकाश इंस्टीट्यूट के उपलक्ष्य गोयल की बताई जा रही है ऑल इंडिया रैंक 3 आकाश इंस्टीट्यूट के मुताबिक ऑल इंडिया रैंक 3 उपलक्ष्य गोयल राजस्थान टॉपर बने हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
तालाबंदी कर किया प्रदर्शन, झल्लारा ब्लॉक के बड़ी वीरवा स्कूल के शिक्षक के तबादले से आक्रोशित हुए छात्र, 12 कक्षाओं के 284 छात्रों के लिए स्कूल में नियुक्त है 8 शिक्षक, छात्र सुबह से ही स्कूल पर तालाबंदी कर सड़क पर बैठ कर दे रहे धरना, छात्र तबादला होकर गए शिक्षक को वापस स्कूल में लगवाने की कर रहे मांग, स्कूल प्रबंधन ने उच्च अधिकारियों को दी मामले की जानकारी, समझाइश का कर रहे प्रयास.
प्रधानाचार्य व शिक्षक के तबादले के बाद विद्यार्थियों ने स्कूल के लगाया ताला, सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी व मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू पहुंचे मौके पर, ग्रामीणो व स्कूल के विद्यार्थियों के साथ कर रहे हैं समझाइश.
देर रात्रि को सिकराय में आग का तांडव
कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग
आग में लाखों रूपये के कपड़े जलकर हुए खाक
पीड़ित दुकानदार का घटना के बाद रो रोकर बुरा हाल
स्थानीय लोगों ने पहुंचकर बंधाया ढाढस
सूचना पर दमकल को बुलाया मौके पर
लोगो ने खुद के स्तर पर भी आग बुझाने का किया प्रयास
आग लगने की वजह अभी नहीं साफ
प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट माना जा रहा आग का कारण
मानपुर थाना क्षेत्र का घटनाक्रम
पुनर्विकसित सोमेसर अमृत रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन,
पीएम मोदी 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के साथ सोमेसर का भी लड़ेंगे उद्घाटन,
सोमेसर रेलवे स्टेशन पर 1.30 पर आयोजित होगा कार्यक्रम,
केबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री जोराराम कुमावत रहेंगे मौजूद,
स्थानीय विधायक केसाराम चौधरी, विधायक पुष्पेंद्र राणावत भी रहेंगे मौजूद,
सोमेसर रेलवे स्टेशन की दिलचस्प बात ये है कि.…केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का पैतृक गांव जीवंद कलां महज है सोमेसर से 12 किलोमीटर,
ऐसे में अश्विनी वैष्णव की भी इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी है कई यादें,
आज रेलवे स्टेशन का कायापलट देख स्वयं अश्विनी वैष्णव भी होंगे गदगद.
वन विभाग में तबादलों को लेकर बढ़ी हलचल
वन विभाग में आईएफएस और आरएफएस अधिकारियों की तबादला सूची का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. एक ही पद पर दो अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर विवाद भी गर्माया हुआ है. अब विभाग की नजर बहुप्रतीक्षित तबादला सूची पर है,
निकाय-पंचायत चुनाव में देरी पर कांग्रेस की नई रणनीति- प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस अब नई सियासी रणनीति तैयार कर रही है. कांग्रेस सरकार के रवैये को लेकर सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है. वहीं संगठन स्तर पर चुनावों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुनावों से बचने के लिए लगातार नए-नए हथकंडे अपना रही है.
पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की संगठनात्मक कवायद तेज- संगठन को समझने की कोशिश या मजबूती की कवायद, कोर्ट के निर्देश के बीच बीजेपी जुटी पंचायत-निकाय चुनाव की तैयारी में. बीजेपी संगठन महामंत्री अजेय कुमार ले रहे संभाग की संगठनात्मक बैठक, बैठक में कार्यकर्ताओं से परिचय के बहाने चुनावी तैयारी, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर संभाग की बैठकें हो चुकी, कल बीकानेर तथा शनिवार को जयपुर संभाग की बैठक होगी.
सड़क सुरक्षा की समीक्षा
राज्य में गंभीर और प्राणघातक सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शाम 5 बजे समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा अभियान की प्रगति और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किए जा रहे उपायों की करेंगे समीक्षा
बॉर्डर सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव की अहम बैठक
सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शाम 4 बजे सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक लेंगे. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत, डीजीपी राजीव शर्मा, एडीजी इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार सहित बीकानेर और जोधपुर के संभागीय आयुक्त व आईजी शामिल होंगे.
सीएम करेंगे गोटन रेलवे स्टेशन लोकार्पण समारोह में शिरकत
भजनलाल शर्मा दोपहर 2 बजे नागौर जिले के गोटन पहुंचेंगे, जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित गोटन रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से स्टेशन का लोकार्पण करेंगे. करीब 18.93 करोड़ रुपये की लागत से विकसित स्टेशन पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इसके बाद शाम 5 बजे तिलानेश गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में जनसुनवाई और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम भी तिलानेश में प्रस्तावित है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे. राजस्थान के 8 स्टेशनों, जिनमें जयपुर मंडल के दौसा और खैरथल स्टेशन भी शामिल हैं, का दोपहर 2:30 बजे उद्घाटन होगा. इसके अलावा बाड़मेर, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, जैसलमेर और सोमेसर स्टेशन भी यात्रियों को समर्पित किए जाएंगे. इनमें जैसलमेर स्टेशन का सर्वाधिक 140 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया गया है.