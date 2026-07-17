Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण, बॉर्डर सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव की बैठक आज
Live Now

Rajasthan News Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण, बॉर्डर सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव की बैठक आज

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़े घटनाक्रम होंगे. पीएम नरेंद्र मोदी 75 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे, जिनमें राज्य के 8 स्टेशन शामिल हैं. मुख्य सचिव दो अहम बैठकें लेंगे, कांग्रेस चुनावी रणनीति पर मंथन करेगी और NEET-UG 2026 में राजस्थान के छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप रैंक हासिल की है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 17, 2026, 10:28 AM|Updated: Jul 17, 2026, 10:28 AM
Rajasthan News Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण, बॉर्डर सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव की बैठक आज
Image Credit: Rajasthan News LiveSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे. राजस्थान के 8 स्टेशनों, जिनमें जयपुर मंडल के दौसा और खैरथल स्टेशन भी शामिल हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शाम 4 बजे सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक लेंगे. राज्य में गंभीर और प्राणघातक सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शाम 5 बजे समीक्षा बैठक करेंगे. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस अब नई सियासी रणनीति तैयार कर रही है. NEET-UG 2026 परीक्षा रिजल्ट All India Top-10 Rank में राजस्थान के दो स्टूडेंट अभी तक के परिणाम के अनुसार एलन कैरियर इंस्टिट्यूट के क्लासरूम स्टूडेंट पंशुल बंसल Air-2 व आकाश इंस्टीट्यूट के उपलक्ष्य गोयल की बताई जा रही है ऑल इंडिया रैंक 3 आकाश इंस्टीट्यूट के मुताबिक ऑल इंडिया रैंक 3 उपलक्ष्य गोयल राजस्थान टॉपर बने हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:Rajasthan Weather Update:राजस्थान में अगले 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, जानें कोटा-जयपुर समेत आपके जिले में कब लौटेगी भारी बारिश

ट्रेंडिंग न्यूज़

Gold Silver Price Today: जयपुर में औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी स्थिर, खरीदने का प्लान है तो पहले नोट कर लें आज का भाव

विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर CM भजनलाल का बड़ा फैसला

राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव! 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! शाम से आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

RPS से IPS बने 6 अधिकारी, जानिए किन-किन नामों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

जयपुर समेत 13 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

आंगनबाड़ी हड़ताल को बड़ा झटका! BMS ने कार्य बहिष्कार से किया किनारा, भुगतान-ग्रेच्युटी पर बनी सहमति

राजस्थान शिक्षा विभाग का नया कारनामा! जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहीं फिर कर दिया तबादला

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

डिग्गी में छिपकर ससुराल पहुंची पत्नी, अलवर में थाने तक पहुंचा हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से दो उम्रकैदी करेंगे शादी, जेल में शुरू हुई Love Story

कोरोना के बाद स्टेरॉयड का खतरनाक असर, युवाओं के कूल्हे-घुटनों के जोड़ हो रहे खराब

Rajasthan Weather Update:राजस्थान में अगले 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, जानें कोटा-जयपुर समेत आपके जिले में कब लौटेगी भारी बारिश

राजस्थान में OBC पर कांग्रेस का बड़ा दांव! पहली बैठक में बना चुनावी मास्टरप्लान

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मासूम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग के सचिव को किया तलब

बिहारी जी के माथे पर लगा ‘हीरा’ गायब, डायमंड की जगह लगा दिया 'कांच का टुकड़ा'! 6 महीने बाद खुला राज

राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

सोना हुआ सस्ता, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

Hanumangarh: 100 से ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या का सनसनीखेज खुलासा! डिकॉय ऑपरेशन में दबोचा गया मास्टरमाइंड

राजस्थान में खाप पंचायत का बड़ा फरमान! प्रेम विवाह की कीमत 21 लाख, वरना होगा बहिष्कार

बांसवाड़ा में मेंढक-मेंढकी की शादी, 'दुल्हन'ने पहना लहंगा, निभाई सगाई की से लेकर विदाई की रस्में

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले चार दिन कई संभागों में बारिश के आसार, पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

कोटा में सिजेरियन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

आखिर क्यों तबादलों पर मचा बवाल? राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों पर लगे ताले

05:52:38 Jul 17, 2026, 07:19 AM (IST)

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे. राजस्थान के 8 स्टेशनों, जिनमें जयपुर मंडल के दौसा और खैरथल स्टेशन भी शामिल हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शाम 4 बजे सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक लेंगे. राज्य में गंभीर और प्राणघातक सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शाम 5 बजे समीक्षा बैठक करेंगे. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस अब नई सियासी रणनीति तैयार कर रही है. NEET-UG 2026 परीक्षा रिजल्ट All India Top-10 Rank में राजस्थान के दो स्टूडेंट अभी तक के परिणाम के अनुसार एलन कैरियर इंस्टिट्यूट के क्लासरूम स्टूडेंट पंशुल बंसल Air-2 व आकाश इंस्टीट्यूट के उपलक्ष्य गोयल की बताई जा रही है ऑल इंडिया रैंक 3 आकाश इंस्टीट्यूट के मुताबिक ऑल इंडिया रैंक 3 उपलक्ष्य गोयल राजस्थान टॉपर बने हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

10:27:58 Jul 17, 2026, 10:27 AM (IST)

सलूंबर में शिक्षक के तबादले से छात्रों का फूटा आक्रोश

तालाबंदी कर किया प्रदर्शन, झल्लारा ब्लॉक के बड़ी वीरवा स्कूल के शिक्षक के तबादले से आक्रोशित हुए छात्र, 12 कक्षाओं के 284 छात्रों के लिए स्कूल में नियुक्त है 8 शिक्षक, छात्र सुबह से ही स्कूल पर तालाबंदी कर सड़क पर बैठ कर दे रहे धरना, छात्र तबादला होकर गए शिक्षक को वापस स्कूल में लगवाने की कर रहे मांग, स्कूल प्रबंधन ने उच्च अधिकारियों को दी मामले की जानकारी, समझाइश का कर रहे प्रयास.
 

10:27:01 Jul 17, 2026, 10:27 AM (IST)

Rajasthan News Live- नागौर मेड़ता ब्लॉक के जारोडा में विद्यालय के तालाबंदी का मामला

 प्रधानाचार्य व शिक्षक के तबादले के बाद विद्यार्थियों ने स्कूल के लगाया ताला, सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी व मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू पहुंचे मौके पर, ग्रामीणो व स्कूल के विद्यार्थियों के साथ कर रहे हैं समझाइश.

09:18:24 Jul 17, 2026, 09:18 AM (IST)

Rajasthan News Live

देर रात्रि को सिकराय में आग का तांडव
कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग
आग में लाखों रूपये के कपड़े जलकर हुए खाक
पीड़ित दुकानदार का घटना के बाद रो रोकर बुरा हाल
स्थानीय लोगों ने पहुंचकर बंधाया ढाढस
सूचना पर दमकल को बुलाया मौके पर
लोगो ने खुद के स्तर पर भी आग बुझाने का किया प्रयास
आग लगने की वजह अभी नहीं साफ
प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट माना जा रहा आग का कारण
मानपुर थाना क्षेत्र का घटनाक्रम

09:17:31 Jul 17, 2026, 09:17 AM (IST)

Rajasthan News Live

पुनर्विकसित सोमेसर अमृत रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन,

पीएम मोदी 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के साथ सोमेसर का भी लड़ेंगे उद्घाटन,

सोमेसर रेलवे स्टेशन पर 1.30 पर आयोजित होगा कार्यक्रम,

केबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री जोराराम कुमावत रहेंगे मौजूद,

स्थानीय विधायक केसाराम चौधरी, विधायक पुष्पेंद्र राणावत भी रहेंगे मौजूद,

सोमेसर रेलवे स्टेशन की दिलचस्प बात ये है कि.…केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का पैतृक गांव जीवंद कलां महज है सोमेसर से 12 किलोमीटर,

ऐसे में अश्विनी वैष्णव की भी इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी है कई यादें,

आज रेलवे स्टेशन का कायापलट देख स्वयं अश्विनी वैष्णव भी होंगे गदगद.
 

07:36:44 Jul 17, 2026, 07:36 AM (IST)

Rajasthan News Live

वन विभाग में तबादलों को लेकर बढ़ी हलचल
वन विभाग में आईएफएस और आरएफएस अधिकारियों की तबादला सूची का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. एक ही पद पर दो अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर विवाद भी गर्माया हुआ है. अब विभाग की नजर बहुप्रतीक्षित तबादला सूची पर है,  

07:36:38 Jul 17, 2026, 07:36 AM (IST)

Rajasthan News Live

निकाय-पंचायत चुनाव में देरी पर कांग्रेस की नई रणनीति- प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस अब नई सियासी रणनीति तैयार कर रही है. कांग्रेस सरकार के रवैये को लेकर सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है. वहीं संगठन स्तर पर चुनावों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुनावों से बचने के लिए लगातार नए-नए हथकंडे अपना रही है.

07:36:30 Jul 17, 2026, 07:36 AM (IST)

Rajasthan News Live

पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की संगठनात्मक कवायद तेज- संगठन को समझने की कोशिश या मजबूती की कवायद, कोर्ट के निर्देश के बीच बीजेपी जुटी पंचायत-निकाय चुनाव की तैयारी में. बीजेपी संगठन महामंत्री अजेय कुमार ले रहे संभाग की संगठनात्मक बैठक, बैठक में कार्यकर्ताओं से परिचय के बहाने चुनावी तैयारी, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर संभाग की बैठकें हो चुकी, कल बीकानेर तथा शनिवार को जयपुर संभाग की बैठक होगी.
 

07:36:21 Jul 17, 2026, 07:36 AM (IST)

Rajasthan News Live

सड़क सुरक्षा की समीक्षा
राज्य में गंभीर और प्राणघातक सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास  शाम 5 बजे समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा अभियान की प्रगति और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किए जा रहे उपायों की करेंगे समीक्षा 

07:36:13 Jul 17, 2026, 07:36 AM (IST)

Rajasthan News Live

बॉर्डर सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव की अहम बैठक
सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास  शाम 4 बजे सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक लेंगे. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत, डीजीपी राजीव शर्मा, एडीजी इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार सहित बीकानेर और जोधपुर के संभागीय आयुक्त व आईजी शामिल होंगे.

07:36:04 Jul 17, 2026, 07:36 AM (IST)

Rajasthan News Live

सीएम  करेंगे गोटन रेलवे स्टेशन लोकार्पण समारोह में शिरकत
भजनलाल शर्मा दोपहर 2 बजे नागौर जिले के गोटन पहुंचेंगे, जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित गोटन रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से स्टेशन का लोकार्पण करेंगे. करीब 18.93 करोड़ रुपये की लागत से विकसित स्टेशन पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.  इसके बाद शाम 5 बजे तिलानेश गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में जनसुनवाई और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम भी तिलानेश में प्रस्तावित है.

07:35:55 Jul 17, 2026, 07:35 AM (IST)

Rajasthan News Live

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे. राजस्थान के 8 स्टेशनों, जिनमें जयपुर मंडल के दौसा और खैरथल स्टेशन भी शामिल हैं, का दोपहर 2:30 बजे उद्घाटन होगा. इसके अलावा बाड़मेर, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, जैसलमेर और सोमेसर स्टेशन भी यात्रियों को समर्पित किए जाएंगे. इनमें जैसलमेर स्टेशन का सर्वाधिक 140 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Rajasthan News Live

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रेल मंत्री ने इस Student की एकदम से मान ली बात, बदल दी IRCTC की नई वेबसाइट
Rajasthan News
2
jaipur news
3
Alwar News
4
jaipur news
5
jaipur news