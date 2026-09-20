/Rajasthan News Live: 11 जिलों में SI री-एग्जाम, जयपुर में मेयर चुनाव की तैयारी, लंपी पर अलर्ट

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा-2021 आज 11 जिलों के 666 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 2.18 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. अजमेर में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जयपुर मेयर पद के नामांकन के बाद भाजपा ने अपने पार्षदों को एकजुट रखने की कवायद तेज कर दी है. मेयर पद के नाम पर सहमति बनने के बाद अब डिप्टी मेयर पद को लेकर भी पार्टी में मंथन होगा. जयपुर के ऐतिहासिक जल महल को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर अब अभियान शुरू हुआ है. झील में फैले कचरे और गंदगी को हटाने के लिए सफाई की मुहिम छेड़ी गई है. राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज को लेकर चिंता बढ़ गई है. राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज को लेकर चिंता बढ़ गई है. राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और बचाव के इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं.
बच्चों में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए साइबर ओलंपियाड आयोजित किए जा रहे हैं. कक्षा 1 से 10 तक के टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले सकेंगे. खास बात यह है कि ओलंपियाड में कई देशों के विद्यार्थी शामिल होंगे. इससे बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और अपनी तकनीकी प्रतिभा परखने का अनुभव मिलेगा.
जयपुर के ऐतिहासिक जल महल को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर अब अभियान शुरू हुआ है. झील में फैले कचरे और गंदगी को हटाने के लिए सफाई की मुहिम छेड़ी गई है.
जयपुर मेयर पद के नामांकन के बाद भाजपा ने अपने पार्षदों को एकजुट रखने की कवायद तेज कर दी है. मेयर पद के नाम पर सहमति बनने के बाद अब डिप्टी मेयर पद को लेकर भी पार्टी में मंथन होगा. चुनाव में वोटिंग तक भाजपा पार्षदों को बाड़ेबंदी में रखने की तैयारी है. मेयर चुनाव से पहले पार्षदों की एकजुटता और पार्टी की रणनीति पर खास नजर रहेगी.
बूंदी में सिजेरियन के बाद दो प्रसूताओं की मौत के मामले में जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की गई है. कोटा मेडिकल कॉलेज की समिति दोनों मामलों की जांच कर दो दिन में रिपोर्ट सौंपेगी. एक प्रसूता की मौत अत्यधिक रक्तस्राव यानी PPH के बाद हुई, जबकि दूसरी प्रसूता को प्रसव के बाद सांस लेने में तकलीफ हुई थी. दोनों को उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर किया गया था. समिति ऑपरेशन, उपचार और रेफरल प्रक्रिया की जांच करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.
परीक्षा 11 जिलों के 666 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 2.18 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. अजमेर में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच और फेस रिकग्निशन के बाद प्रवेश दिया जाएगा. परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए एसओजी और एटीएस की भी पैनी नजर रहेगी.