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Rajasthan News Live: 11 जिलों में SI री-एग्जाम, जयपुर में मेयर चुनाव की तैयारी, लंपी पर अलर्ट

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज SI भर्ती परीक्षा, जयपुर मेयर चुनाव की हलचल, जल महल सफाई अभियान और 13 जिलों में लंपी स्किन डिजीज को लेकर तैयारियां तेज हैं. प्रदेश की बड़ी खबरों और लाइव अपडेट्स के लिए पढ़ें राजस्थान न्यूज लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 20, 2026, 07:33 AM IST | Updated:Sep 20, 2026, 08:11 AM IST
Rajasthan News Live: 11 जिलों में SI री-एग्जाम, जयपुर में मेयर चुनाव की तैयारी, लंपी पर अलर्ट
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा-2021 आज 11 जिलों के 666 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 2.18 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. अजमेर में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जयपुर मेयर पद के नामांकन के बाद भाजपा ने अपने पार्षदों को एकजुट रखने की कवायद तेज कर दी है. मेयर पद के नाम पर सहमति बनने के बाद अब डिप्टी मेयर पद को लेकर भी पार्टी में मंथन होगा. जयपुर के ऐतिहासिक जल महल को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर अब अभियान शुरू हुआ है. झील में फैले कचरे और गंदगी को हटाने के लिए सफाई की मुहिम छेड़ी गई है. राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज को लेकर चिंता बढ़ गई है. राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

08:11:39 Sep 20, 2026, 08:11 AM (IST)

जयपुर- लंपी को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट

राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज को लेकर चिंता बढ़ गई है. राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और बचाव के इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं.

08:11:25 Sep 20, 2026, 08:11 AM (IST)

जयपुर- साइबर ओलंपियाड में दिखेगा टैलेंट

बच्चों में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए साइबर ओलंपियाड आयोजित किए जा रहे हैं. कक्षा 1 से 10 तक के टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले सकेंगे. खास बात यह है कि ओलंपियाड में कई देशों के विद्यार्थी शामिल होंगे. इससे बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और अपनी तकनीकी प्रतिभा परखने का अनुभव मिलेगा.

08:11:13 Sep 20, 2026, 08:11 AM (IST)

जयपुर- जल महल या कचरा महल?

जयपुर के ऐतिहासिक जल महल को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर अब अभियान शुरू हुआ है. झील में फैले कचरे और गंदगी को हटाने के लिए सफाई की मुहिम छेड़ी गई है. 

08:10:55 Sep 20, 2026, 08:10 AM (IST)

जयपुर- पार्षदों की बाड़ेबंदी, डिप्टी मेयर पर मंथन

जयपुर मेयर पद के नामांकन के बाद भाजपा ने अपने पार्षदों को एकजुट रखने की कवायद तेज कर दी है. मेयर पद के नाम पर सहमति बनने के बाद अब डिप्टी मेयर पद को लेकर भी पार्टी में मंथन होगा. चुनाव में वोटिंग तक भाजपा पार्षदों को बाड़ेबंदी में रखने की तैयारी है. मेयर चुनाव से पहले पार्षदों की एकजुटता और पार्टी की रणनीति पर खास नजर रहेगी.

08:10:38 Sep 20, 2026, 08:10 AM (IST)

जयपुर-सिजेरियन के बाद मौत, 4 सदस्यीय समिति-

बूंदी में सिजेरियन के बाद दो प्रसूताओं की मौत के मामले में जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की गई है. कोटा मेडिकल कॉलेज की समिति दोनों मामलों की जांच कर दो दिन में रिपोर्ट सौंपेगी. एक प्रसूता की मौत अत्यधिक रक्तस्राव यानी PPH के बाद हुई, जबकि दूसरी प्रसूता को प्रसव के बाद सांस लेने में तकलीफ हुई थी. दोनों को उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर किया गया था. समिति ऑपरेशन, उपचार और रेफरल प्रक्रिया की जांच करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.
 

08:09:48 Sep 20, 2026, 08:09 AM (IST)

राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा-2021आज

परीक्षा 11 जिलों के 666 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 2.18 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. अजमेर में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच और फेस रिकग्निशन के बाद प्रवेश दिया जाएगा. परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए एसओजी और एटीएस की भी पैनी नजर रहेगी.
 

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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