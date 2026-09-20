/Rajasthan News Live: 11 जिलों में SI री-एग्जाम, जयपुर में मेयर चुनाव की तैयारी, लंपी पर अलर्ट

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा-2021 आज 11 जिलों के 666 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 2.18 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. अजमेर में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जयपुर मेयर पद के नामांकन के बाद भाजपा ने अपने पार्षदों को एकजुट रखने की कवायद तेज कर दी है. मेयर पद के नाम पर सहमति बनने के बाद अब डिप्टी मेयर पद को लेकर भी पार्टी में मंथन होगा. जयपुर के ऐतिहासिक जल महल को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर अब अभियान शुरू हुआ है. झील में फैले कचरे और गंदगी को हटाने के लिए सफाई की मुहिम छेड़ी गई है. राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज को लेकर चिंता बढ़ गई है. राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

