/Rajasthan News Live: राजस्थान में 10 रुपये महंगा हो गया कॉमर्शियल सिलेंडर, बच्चों को खेती से जोड़ेगा शिक्षा विभाग

निकाय चुनाव में नामांकन का रण खत्म, अब चुनावी युद्ध शुरू. 309 निकायों के 10,245 वार्डों में 66,513 आवेदन आए. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में 1,254 प्रत्याशियों ने 1,393 नामांकन दाखिल किए. आज सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी. जांच में कुछ प्रत्याशी मैदान से बाहर हो सकते हैं. 3 सितंबर तक नाम वापसी का मौका है. नाम वापसी के बाद असली चुनावी तस्वीर सामने आएगी. 3 सितंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित होगी. 4 सितंबर को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. सिंबल मिलते ही चुनावी युद्ध का औपचारिक आगाज होगा. प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए सिर्फ 9 दिन हैं. 1 से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक प्रचार होगा. आज से रूठों को मनाने और बागियों को साधने का दौर शुरू होगा. टिकट से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पार्टियों की नजर रहेगी. सिंबल मिलने के बाद जनसंपर्क और प्रचार अभियान तेज होगा. 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा. अब अगले 10 दिन तय करेंगे कि किसकी जीत और किसकी हार होगी.