/Rajasthan News Live: राजस्थान में 10 रुपये महंगा हो गया कॉमर्शियल सिलेंडर, बच्चों को खेती से जोड़ेगा शिक्षा विभाग

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. कॉमर्शियल सिलेंडर 10 रुपये महंगा हो गया है. बीजेपी ने प्रदेश भर में अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब बीजेपी प्रचार में ताकत झोंकने जा रही है. शिक्षा विभाग बच्चों को खेती से जोड़ेगा. ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल अब सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि बच्चों को खेती-किसानी की जानकारी देने का माध्यम भी बनेंगे. राजस्थान पुलिस साइबर अपराध से निपटने के लिए अब AI और डेटा एनालिसिस का सहारा ले रही है. मंगलवार को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है. दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Kota News: कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूता सलमा की इलाज के दौरान मौत हो गई. अगस्त में प्रसूता की मौत का यह पांचवां मामला है. लगातार मौतों के बाद अस्पताल की व्यवस्था और जिम्मेदारी तय करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
परिवहन विभाग के DTO गिरेश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया. उन्होंने अलवर नगर निगम के वार्ड 53 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा. अग्रवाल ने परिवहन विभाग में VRS के लिए आवेदन किया हुआ है. फिलहाल VRS की फाइल कार्मिक विभाग में विचाराधीन है. गिरेश कुमार अग्रवाल जयपुर RTO प्रथम कार्यालय में पदस्थापित हैं.
बालाजी मोड़ पर टैंकर और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई. तड़के करीब 3 बजे हुए हादसे में टैंकर ने सड़क किनारे खड़ी कार को भी चपेट में ले लिया. टक्कर से स्कॉर्पियो पलटकर क्षतिग्रस्त हो गई. कार सवार लोग हादसे के समय ढाबे पर चाय पी रहे थे. गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. वाहनों की भिड़ंत से कुछ देर यातायात बाधित रहा. सूचना पर पहुंची बालाजी पुलिस ने यातायात सुचारु कराया.
PHED में यौन उत्पीड़न मामले में सरकार ने कार्रवाई की है. आरोपी इंजीनियर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया. कनिष्ठ अभियंता नीरज राजपूत को निलंबित किया गया है. अलवर में पोस्टेड नीरज का मुख्यालय धौलपुर किया गया है. एक महिला इंजीनियर ने नीरज पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. मामले में SC-ST की धाराओं में भी शिकायत की गई थी.
बारां: छबड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल करने के बजाय बीजेपी ज्वाइन कर ली. कांग्रेस अंतिम समय तक प्रत्याशी का इंतजार करती रही, लेकिन प्रत्याशी आवेदन करने नहीं पहुंचा. अब कांग्रेस को 34 वार्डों में ही चुनाव लड़ना होगा. बीजेपी ने बिना चुनाव लड़े ही वार्ड 20 की सीट अपने पाले में कर ली. वार्ड 20 से कांग्रेस ने गोलू सुमन को सिंबल जारी कर प्रत्याशी बनाया था, लेकिन गोलू सुमन ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली. छबड़ा में कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है.
जयपुर: इंटरनेशनल हवाई यात्रियों के लिए नया बदलाव हुआ है. अब बोर्डिंग पास पर इमीग्रेशन स्टांपिंग नहीं होगी. आज से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के यात्रियों पर यह बदलाव लागू हो गया है. बोर्डिंग पास पर इमीग्रेशन स्टांपिंग बंद कर दी गई है. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत यह कवायद की जा रही है. इससे स्टांपिंग में लगने वाला अतिरिक्त समय बचेगा. हालांकि, यात्रियों के पासपोर्ट पर इमीग्रेशन स्टांपिंग यथावत रहेगी. रात 12 बजे के बाद की फ्लाइट्स से यह व्यवस्था लागू हुई है.
जयपुर: सूखे और जल संकट पर केंद्र का बड़ा फोकस है. जल जीवन मिशन को लेकर नई रणनीति की तैयारी की जा रही है. दिल्ली में आज से दो दिन तक मंथन होगा. दूसरे दिन पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक होगी. जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. प्रदेश से जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और प्रमुख सचिव हेमंत गेरा शामिल होंगे. जल संकट वाले क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा. पेयजल योजनाओं की स्थिरता और जल स्रोतों के संरक्षण पर भी मंथन होगा.
किशनगढ़: खाटूश्यामजी दर्शन कर मध्यप्रदेश लौट रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया. तेज रफ्तार स्लीपर बस के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद पीछे चल रही मारुति वैन बस में जा घुसी. हादसा इतना जोरदार था कि वैन में सवार करीब एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को टोल प्लाजा की एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए राजकीय अस्पताल लाया गया. हादसा जयपुर हाईवे पर पाटन गांव के पास हुआ.
जयपुर: आज से मुंबई के लिए 3 नई फ्लाइट शुरू हो रही हैं. एयर इंडिया की फ्लाइट AI-413/414 शुरू हुई. फ्लाइट AI-413 मुंबई से रात 11:10 बजे जयपुर आएगी, जबकि AI-414 सुबह 6 बजे जयपुर से मुंबई जाएगी. एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1280/1247 भी शुरू हो रही है. यह मुंबई से सुबह 8 बजे जयपुर आएगी और 8:35 बजे मुंबई जाएगी. एयर इंडिया की AI-621/622 भी शुरू होगी. मुंबई से शाम 6:50 बजे फ्लाइट जयपुर आएगी और जयपुर से शाम 7:40 बजे मुंबई जाएगी. अभी मुंबई की 5 फ्लाइट हैं, आज से रोज 8 फ्लाइट मिलेंगी.
बारां: जिलेभर में दो दिवसीय सघन HPV वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा. जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा के निर्देश पर 1 और 2 सितंबर को विशेष अभियान होगा. अब तक 5,010 बालिकाओं को HPV वैक्सीन लग चुकी है. जिले के CHC, PHC और उप जिला अस्पतालों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था होगी. सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अभिभावकों से बालिकाओं का टीकाकरण कराने की अपील की गई है. कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने पात्र बालिकाओं को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर HPV वैक्सीनेशन अवश्य करवाने की अपील की.
जयपुर: कॉमर्शियल सिलेंडर 10 रुपए महंगा हो गया है. कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़े. अब 19 किलो वाला सिलेंडर 2,765 की जगह 2,775 रुपए में मिलेगा. नई कीमत आज से लागू हो गई है. 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बोझ बढ़ा है. घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. घरेलू सिलेंडर 945.50 रुपए में ही मिलेगा.
निकाय चुनाव में नामांकन का रण खत्म, अब चुनावी युद्ध शुरू. 309 निकायों के 10,245 वार्डों में 66,513 आवेदन आए. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में 1,254 प्रत्याशियों ने 1,393 नामांकन दाखिल किए. आज सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी. जांच में कुछ प्रत्याशी मैदान से बाहर हो सकते हैं. 3 सितंबर तक नाम वापसी का मौका है. नाम वापसी के बाद असली चुनावी तस्वीर सामने आएगी. 3 सितंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित होगी. 4 सितंबर को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. सिंबल मिलते ही चुनावी युद्ध का औपचारिक आगाज होगा. प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए सिर्फ 9 दिन हैं. 1 से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक प्रचार होगा. आज से रूठों को मनाने और बागियों को साधने का दौर शुरू होगा. टिकट से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पार्टियों की नजर रहेगी. सिंबल मिलने के बाद जनसंपर्क और प्रचार अभियान तेज होगा. 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा. अब अगले 10 दिन तय करेंगे कि किसकी जीत और किसकी हार होगी.
Jaipur News: जयपुर के मालवीय नगर में सरकारी नर्सरी के अंदर 46 वर्षीय सुरेंद्र कुमार मीणा का लहूलुहान शव मिला. पास में चाकू पड़ा था. पुलिस प्रथमदृष्टया आत्महत्या की आशंका जता रही है. FSL जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह साफ होगी.
Jaipur News: जयपुर के मानसरोवर में बदमाशों ने कुरियर एजेंट को पार्सल देने के बहाने बुलाकर इनोवा में बंधक बनाया. चाकू की नोक पर उससे ऑफिस में फोन करवाकर 38 लाख रुपए मंगवाए और रकम मिलने के बाद कार से फेंककर फरार हो गए. पुलिस CCTV से आरोपियों की तलाश कर रही है.
अलवर के बड़ौदामेव के बुटोली गांव में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 8 साल के भानू गुर्जर को SDRF ने करीब 5 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बच्चा 48 फीट की गहराई पर फंसा था. कटी पतंग के पीछे दौड़ते समय हादसा हुआ था.