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Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: Karauli में मतदान के दौरान EVM में आई खराबी, बीप की आवाज नहीं आने पर बदली गई EVM, पढ़ें पल-पल अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Voting Live Updates: राजस्थान में आज लोकतंत्र का बड़ा इम्तिहान है. 39 जिलों के 162 नगरीय निकायों के 5,393 वार्डों में मतदान होगा. 20,623 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद होगी और 57.52 लाख मतदाता शहर की नई सरकार चुनेंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 09, 2026, 09:27 AM IST | Updated:Sep 09, 2026, 09:27 AM IST
Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: Karauli में मतदान के दौरान EVM में आई खराबी, बीप की आवाज नहीं आने पर बदली गई EVM, पढ़ें पल-पल अपडेट
Image Credit: राज्य के 39 जिलों के 162 नगरीय निकायों में मतदान जारी.

Rajasthan Nikay Chunav Voting Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. राजस्थान में आज लोकतंत्र का बड़ा इम्तिहान होगा. राज्य के 39 जिलों के 162 नगरीय निकायों में आज मतदान होगा. पहले चरण में 5,393 वार्डों में चुनावी मुकाबला है, जिसमें 20,623 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद होगी. इन चुनावों में 57 लाख 52 हजार 278 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. मतदान के लिए कुल 7,683 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदान दलों ने मोर्चा संभाल लिया है. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और मतदाताओं को वोट डालने के लिए कुल 11 घंटे का समय मिलेगा. पहले चरण में अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा और भरतपुर नगर निगम में भी मतदान होगा. इसके अलावा 27 नगर परिषद और 131 नगर पालिकाओं में चुनाव कराए जाएंगे. सुरक्षा और मतदान व्यवस्थाओं के बीच सभी बूथ तैयार हैं. अब जनता की बारी है और उसका वोट शहर की सरकार तय करेगा. 20,623 प्रत्याशियों का फैसला 57.52 लाख वोटर्स के हाथ में है. आज EVM में 162 निकायों की नई शहरी सरकार का जनादेश बंद हो जाएगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

09:25:45 Sep 09, 2026, 09:25 AM (IST)

निकाय चुनाव का फैसला जनता के हाथ में है: जूली

09:25:17 Sep 09, 2026, 09:25 AM (IST)

अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वोट डाला

अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वोट डाला, जय कृष्णा क्लब स्थित मतदान केंद्र पर डाल वोट, निकाय चुनाव का फैसला जनता के हाथ में है: जूली

09:21:04 Sep 09, 2026, 09:21 AM (IST)

घूंघट डलकर वोट डालने पहुंच रही महिलाएं

09:17:12 Sep 09, 2026, 09:17 AM (IST)

राजसमंद से बड़ी खबर

 

राजसमंद जिले के नाथद्वारा और आमेट नगरपालिका में आज 41,627 वोटर करेंगे 155 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला.

नाथद्वारा में 29,355 और आमेट में 12,272 मतदाता डालेंगे करेंगे वोटिंग, भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला

नाथद्वारा के 40 और आमेट के 25 वार्डों में मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नाथद्वारा के 40 बूथों पर करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात, 17 बूथ संवेदनशील-अतिसंवेदनशील श्रेणी के बूथ बनाये

आमेट में 10 संवेदनशील-अतिसंवेदनशील बूथ हैं। 25 वार्डों के लिए 25 मतदान केंद्र पर करीब 100 मतदान कर्मचारी और 200 पुलिसकर्मी तैनात.

09:16:20 Sep 09, 2026, 09:16 AM (IST)

दौसा: बुजुर्ग मतदाता भी पहुंच रहे वोट डालने

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावर में 

मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की है व्यवस्था
जहां मतदान केंद्र तक परिजन लेकर पहुंच रहे गाड़ी से
बूथ पर मौजूद वॉलिंटियर चलने में असमर्थ मतदाताओं को व्हील चेयर से पहुंचा रहे केंद्र में
वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह

09:13:06 Sep 09, 2026, 09:13 AM (IST)

अरनोद में मशीन खराब होने से मतदान बाधित


प्रतापगढ़ जिले की अरनोद नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 में मतदान के दौरान मशीन में तकनीकी खराबी आ गई. इसके चलते कुछ समय के लिए मतदान प्रक्रिया बाधित हुई और मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की कतार लग गई. सूचना मिलते ही तकनीकी सुधार टीम मौके पर पहुंची और मशीन को दुरुस्त किया. इसके बाद मतदान दोबारा शुरू हो गया. अरनोद नगर पालिका के सभी 20 वार्डों में आज मतदान हो रहा है.

09:12:58 Sep 09, 2026, 09:12 AM (IST)

डूंगरपुर में EVM खराब होने से मतदान में देरी


डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव के तहत वार्ड नंबर 9 के लोहारवाड़ा स्थित भाग संख्या 211 के बूथ पर EVM में खराबी के कारण मतदान शुरू होने में देरी हुई. करीब 1 घंटे 45 मिनट बाद तकनीकी समस्या दूर की गई और मतदान प्रक्रिया शुरू कराई गई.

09:12:48 Sep 09, 2026, 09:12 AM (IST)

धौलपुर में लोकतंत्र के महापर्व में उत्साह


धौलपुर में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है. पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी खासा जोश है. प्रथम चरण में 1,38,412 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस-प्रशासन की कड़ी निगरानी है. प्रशासन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराने के लिए मुस्तैद है.
 

09:12:41 Sep 09, 2026, 09:12 AM (IST)

जयपुर में बूथों पर बढ़ रही मतदाताओं की संख्या


जयपुर में नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतदान जारी है. सुबह के समय मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. महिलाएं भी उत्साह के साथ वोट डालने पहुंच रही हैं. कई मतदान केंद्रों पर घूंघट और रंग-बिरंगी ओढ़नी में पहुंचीं महिला मतदाता आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

09:12:34 Sep 09, 2026, 09:12 AM (IST)

महिलाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह


निकाय चुनाव में लोकतंत्र के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. सूरज चढ़ने के साथ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें बढ़ रही हैं. कई जगह महिलाएं घर के कामकाज से पहले मतदान की जिम्मेदारी निभाने बूथों पर पहुंच रही हैं. ग्रामीण इलाकों में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा और घूंघट के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचती नजर आ रही हैं. हाथों में पहचान पत्र लेकर महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं.

09:12:26 Sep 09, 2026, 09:12 AM (IST)

सादुलपुर में 40 वार्डों के लिए मतदान


सादुलपुर नगर पालिका चुनाव में 40 वार्डों के लिए मतदान जारी है. कुल 226 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा. प्रशासन के अनुसार 45,283 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 23,260 पुरुष और 22,022 महिला मतदाता बताए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. रिटर्निंग अधिकारी मनोज खेमदा ने मतदाताओं से निडर और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है.

09:12:17 Sep 09, 2026, 09:12 AM (IST)

पावटा परागपुर में तकनीकी कारण से मतदान शुरू होने में देरी


कोटपूतली के पावटा परागपुर नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड नंबर 8 के बूथ संख्या 9 पर तकनीकी कारणों से मतदान करीब 30 मिनट की देरी से शुरू हुआ. तकनीकी समस्या दूर होने के बाद मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

09:12:07 Sep 09, 2026, 09:12 AM (IST)

बीजेपी विधायक जेठानंद व्यास ने किया मतदान


बीजेपी विधायक जेठानंद व्यास ने बीकानेर के वार्ड नंबर 59 स्थित जुगल भवन मतदान केंद्र पर वोट डाला. मतदान के बाद उन्होंने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की. आज के मतदान में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा और राजनीतिक भविष्य भी दांव पर है.

09:11:30 Sep 09, 2026, 09:11 AM (IST)

बीकानेर में मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें


बीकानेर नगर निगम चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. केंद्रीय मंत्री, विधायक और अन्य प्रमुख नेता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. बीकानेर नगर निगम के 79 वार्डों में आज मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.

09:11:19 Sep 09, 2026, 09:11 AM (IST)

पीपाड़ सिटी में शांतिपूर्ण मतदान जारी


पीपाड़ सिटी नगर पालिका के सभी 35 वार्डों में बनाए गए 36 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है. सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं. रिटर्निंग अधिकारी नेमाराम रॉयल के अनुसार, सुबह 8 बजे तक पहले एक घंटे में 7.62 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

09:02:40 Sep 09, 2026, 09:02 AM (IST)

राजस्थान में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत


प्रदेश के 162 नगरीय निकायों में शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान जारी है. 20,623 प्रत्याशियों का भविष्य 57.52 लाख मतदाताओं के हाथ में है. EVM में कैद होने वाला जनादेश तय करेगा कि अगले कार्यकाल में शहरों की कमान किसके हाथ होगी.
 

09:02:13 Sep 09, 2026, 09:02 AM (IST)

दूसरे चरण के लिए आज थमेगा प्रचार

नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा. इसके बाद सभा, रैली, चुनावी जुलूस और लाउडस्पीकर से प्रचार पर रोक रहेगी. प्रत्याशी सीमित समर्थकों के साथ डोर-टू-डोर संपर्क कर सकेंगे.

09:01:29 Sep 09, 2026, 09:01 AM (IST)

मतदान वाले क्षेत्रों में आज अवकाश

पहले चरण में मतदान वाले निकाय क्षेत्रों में आज अवकाश है. मतदान क्षेत्र से बाहर नौकरी करने वाले पंजीकृत मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए अवकाश दिया गया है.

09:00:47 Sep 09, 2026, 09:00 AM (IST)

मतदान के लिए 11 घंटे का समय

मतदाताओं को वोट डालने के लिए कुल 11 घंटे का समय मिलेगा. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा.

08:59:54 Sep 09, 2026, 08:59 AM (IST)

जयपुर की इन निकायों में मतदान जारी

शाहपुरा, चौमूं, चाकसू, किशनगढ़-रेनवाल, बगरू, बस्सी, मनोहरपुर, जमवारामगढ़, फुलेरा, सांभर, दूदू, वाटिका, खेजरोली, नारायणा, फागी, कालाडेरा, कानोता और जोबनेर में मतदान जारी है.
 

08:56:40 Sep 09, 2026, 08:56 AM (IST)

मतदाताओं से निर्भीक होकर वोट डालने की अपील

प्रशासन और पुलिस ने मतदाताओं से बिना किसी डर के मतदान करने की अपील की है. अधिकारियों ने लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है.
 

08:55:28 Sep 09, 2026, 08:55 AM (IST)

प्रशासन-पुलिस की पैनी नजर

जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन, रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा लगातार मतदान व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर भी विशेष निगरानी और नाकाबंदी की गई है.

08:54:37 Sep 09, 2026, 08:54 AM (IST)

EVM खराब हुई तो रिजर्व मशीनें तैयार

बीकानेर में EVM में तकनीकी खराबी की स्थिति से निपटने के लिए 20 फीसदी मशीनें रिजर्व रखी गई हैं. प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं.

08:52:51 Sep 09, 2026, 08:52 AM (IST)

संवेदनशील बूथों पर ड्रोन से निगरानी


बीकानेर में करीब 25 फीसदी मतदान केंद्र संवेदनशील हैं. इन बूथों पर ड्रोन, वीडियोग्राफी, बॉडी कैमरा और पुलिस वाहनों में लगे कैमरों से निगरानी की जा रही है.

08:52:36 Sep 09, 2026, 08:52 AM (IST)

बीकानेर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बीकानेर में करीब 1,800 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस जाब्ता और महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं. करीब 60 मोबाइल पार्टियां और 24 पिकेट पॉइंट भी तैनात किए गए हैं.

08:52:25 Sep 09, 2026, 08:52 AM (IST)

बीकानेर में भी मतदान शुरू

बीकानेर नगर निगम चुनाव के लिए 448 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

08:51:59 Sep 09, 2026, 08:51 AM (IST)

चौमूं और शाहपुरा में खास निगरानी

चौमूं और शाहपुरा में कुल 43 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं. बूथों की संख्या के लिहाज से शाहपुरा सबसे बड़ा चुनावी मैदान है, जहां 71 बूथ बनाए गए हैं.

08:51:25 Sep 09, 2026, 08:51 AM (IST)

जयपुर में 1,920 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर


जयपुर जिले की 18 निकायों में कुल 1,920 प्रत्याशी मैदान में हैं. 11 घंटे की वोटिंग के बाद इन प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य EVM में कैद होगा.
 

08:51:18 Sep 09, 2026, 08:51 AM (IST)

जयपुर जिले की 18 निकायों में मतदान

जयपुर जिले की 18 शहरी सरकारों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. इनमें 2 नगर परिषद और 16 नगरपालिकाएं शामिल हैं. 540 वार्डों के 565 बूथों पर 3,91,923 मतदाता वोट डाल रहे हैं.
 

08:50:25 Sep 09, 2026, 08:50 AM (IST)

मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां मुस्तैद

प्रदेशभर में मतदान दलों ने मोर्चा संभाल लिया है. सुरक्षा और मतदान व्यवस्था के बीच बूथों पर वोटिंग जारी है.
 

08:50:12 Sep 09, 2026, 08:50 AM (IST)

5,393 वार्डों में मुकाबला

पहले चरण में 162 नगरीय निकायों के 5,393 वार्डों में चुनावी मुकाबला है. EVM में कैद होने वाला जनादेश शहरों की नई शहरी सरकार तय करेगा.
 

08:49:59 Sep 09, 2026, 08:49 AM (IST)

57.52 लाख मतदाता करेंगे फैसला

पहले चरण में 57 लाख 52 हजार 278 मतदाता 20,623 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे. मतदान के लिए 7,683 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं.
 

08:49:37 Sep 09, 2026, 08:49 AM (IST)

राजस्थान में मतदान जारी

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है. 39 जिलों के 162 नगरीय निकायों में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी.

 

08:48:03 Sep 09, 2026, 08:48 AM (IST)

Kota: भोपालगढ़ नगरपालिका चुनाव में 19465 मतदाता चुनेंगे

कोटा भोपालगढ़ नगरपालिका चुनाव में 19465 मतदाता चुनेंगे आज अपने 25 पार्षद, पुरूष 10097,महिला 9367 व एक अन्य मतदाता भाग्य का करेगें फैसला, कांग्रेस, भाजपा व रालोपा,निर्दलीय सहित 107 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, रिटर्निंग अधिकारी गोपाल जांगिड़ निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए अपनी टीम के साथ एक्शन प्लान में, भोपालगढ़ सीओ गुलाबाराम,सीआई राजुराम बामनिया, सीआई शंकर कड़वा शांतिपूर्ण मतदान के लिए फील्ड में.

08:41:40 Sep 09, 2026, 08:41 AM (IST)

जोधपुर नगर नगरीय निकाय आम चुनाव 2026

जोधपुर जिले की तिवरी, मथानिया, बालेसर, पीपाड़, भोपालगढ़, बिलाड़ा नगर पालिका में मतदान, 523 प्रत्याशियों का भाग्य आज EVM में होगा कैद, 175 वार्डों के लिए हो रहा है चुनाव, बिलाड़ा में चार निर्विरोध निर्वाचित, सुबह 7:00 बजे से ही मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह.

08:32:08 Sep 09, 2026, 08:32 AM (IST)

राजस्थान निकाय चुनाव

08:18:08 Sep 09, 2026, 08:18 AM (IST)

सिरोही निकाय चुनाव 2026 - मतदान शुरू

सिरोही जिले में निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू
आबूरोड, शिवगंज और मंडार नगरपालिका में आज हो रहा मतदान
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता डालेंगे वोट

आबूरोड नगरपालिका के 40 वार्डों में 38 हजार 280 मतदाता करेंगे मतदान
आबूरोड में 19 हजार 908 पुरुष और 18 हजार 466 महिला मतदाता

शिवगंज नगरपालिका के 35 वार्डों में 24 हजार 617 मतदाता करेंगे मतदान
शिवगंज में 12 हजार 416 पुरुष और 12 हजार 201 महिला मतदाता

मंडार नगरपालिका के 20 वार्डों में 11 हजार 311 मतदाता करेंगे मतदान
मंडार में 5 हजार 898 पुरुष और 5 हजार 413 महिला मतदाता

तीनों निकायों में कुल 74 हजार 208 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग

आबूरोड में 42 मतदान केंद्रों पर 147 प्रत्याशी मैदान में
शिवगंज में 35 मतदान केंद्रों पर 110 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला
मंडार में 20 मतदान केंद्रों पर 86 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात, संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर
चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद

राजस्थान में आज निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है और व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.
 

08:02:13 Sep 09, 2026, 08:02 AM (IST)

जैसलमेर पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़

जैसलमेर: नगरीय निकाय चुनाव 2026 के तहत नगर परिषद चुनाव को लेकर 44 वार्डों में मतदान शुरू हो गया है. सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़ लगी है. शाम 6 बजे तक मतदान किया जा सकेगा. 45 में से एक वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. अब 44 वार्डों में 35,837 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई. जिला कलेक्टर ने भयमुक्त, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान की अपील की है. शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. संवेदनशील मतदान केंद्रों और क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है. मतदान के साथ ही प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद होगा.

08:01:47 Sep 09, 2026, 08:01 AM (IST)

धौलपुर नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान

धौलपुर: नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आज हो रहा है. मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सकें, इसके लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में 3 एएसपी, 6 डीएसपी, 14 निरीक्षक, 16 एसआई सहित 1,200 जवान तैनात किए गए हैं. धौलपुर, राजाखेड़ा, मनिया और सैपऊ के 135 वार्डों के 176 केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं. चारों निकायों में कुल 1,38,412 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. धौलपुर परिषद में 94,264, राजाखेड़ा में 24,763, मनिया में 10,488 और सैपऊ में 8,897 मतदाता पंजीकृत हैं. सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होते ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. 48 संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है, जबकि 26 मोबाइल पार्टियां भ्रमण कर रही हैं.

08:01:34 Sep 09, 2026, 08:01 AM (IST)

नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी

करौली: नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दौरान करौली नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 की ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई. ईवीएम में बीप की आवाज नहीं आने पर उसे बदला गया. ईवीएम बदलने के बाद मतदान पुनः शुरू हो गया.

 

08:01:14 Sep 09, 2026, 08:01 AM (IST)

नागौर: नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान

नागौर: नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान जारी. आज 605 पार्षदों के भाग्य का फैसला होगा. नागौर की पांच पालिकाओं और एक परिषद में मतदान होगा. नागौर नगर परिषद, मूंडवा, कुचेरा, बासनी, जायल और डेगाना नगरपालिका में प्रथम चरण में मतदान हो रहा है. कुल 1,66,758 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 88,575 पुरुष और 81,180 महिला मतदाता हैं. 228 बूथों पर मतदान शुरू हो गया है. शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है. पुलिस प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है.

 

07:56:37 Sep 09, 2026, 07:56 AM (IST)

बाड़मेर निकाय चुनाव

बाड़मेर SP चूनाराम जाट पहुँचे गांधी चौक बूथ

व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं SP 
अधिकारियों से ले रहे है चुनाव संबंधी फीडबैक

07:52:19 Sep 09, 2026, 07:52 AM (IST)

अस्थि दिव्यांग, दृष्टि बाधित, मूक बाधिर मतदाताओं के लिए खास मदद

धौलपुर.
जिले में नगर निकाय आम चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हो रहा आज.
जिले के 135 वार्डों में हो रहे मतदान में दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा दी गई , राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1-1 व्हीलचेयर लगाई गई है.
अस्थि दिव्यांग, दृष्टि बाधित, मूक बाधिर मतदाताओं की मदद के लिए हर केन्द्र पर स्काउट्स, साथिन, सहयोगिनी और सहायिका तैनात की गई हैं.

07:51:36 Sep 09, 2026, 07:51 AM (IST)

धौलपुर नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में मतदान जारी

धौलपुर
नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में आज मतदान हो रहा है. कुल 1 लाख 38 हजार 412 मतदाताओं में 72 हजार 492 पुरुष, 66 हजार 916 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. नगर परिषद धौलपुर के 94 हजार 264 मतदाताओं में 49 हजार 412 पुरुष, 44 हजार 849 महिला और 3 थर्ड जेंडर हैं. राजाखेड़ा में 12 हजार 952 पुरुष, 11 हजार 811 महिला, मनिया में 5 हजार 526 पुरुष, 4 हजार 962 महिला और सैपऊ में 4 हजार 602 पुरुष, 4 हजार 294 महिला व 1 थर्ड जेंडर मतदाता हैं.

07:46:20 Sep 09, 2026, 07:46 AM (IST)

कोटपूतली में EVM खराब

कोटपूतली.

वार्ड नंबर 27 में भाग संख्या 1 मतदान केंद्र 46 में EVM मशीन खराब. सुबह से नहीं हुआ शुरू मतदान, बूथ पर लगी भारी भीड़.

07:44:05 Sep 09, 2026, 07:44 AM (IST)

नागौर नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आज

नागौर नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आज. होगा 605 पार्षदों के भाग्य का फैसला, नागौर की पांच पालिका व एक परिषद में होगा मतदान, नागौर नगरपरिषद, मूण्डवा, कुचेरा, बासनी, जायल व डेगाना नगरपालिका में है प्रथम चरण में मतदान, 166758 मतदाता करेंगे जिनमें 88575 पुरुष मतदाता व 81180 महिला मतदाता अपने मतदात का प्रयोग, 228 बूथो पर शुरू हुआ मतदान, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव, पुलिस प्रशासन का लगाया गया अतिरिक्त जाब्ता.

07:43:33 Sep 09, 2026, 07:43 AM (IST)

झुंझुनूं नगरीय निकाय चुनाव झुंझुनू जिले की 9 निकायों में मतदान

झुंझुनूं नगरीय निकाय चुनाव झुंझुनू जिले की 9 निकायों में मतदान. झुंझुनूं नगर परिषद सहित नौ निकायों में शुरू हुआ मतदान. सुबह 7:00 से शाम 6:00 तक होगा मतदान. 9 निकायों के 274 वार्डों में शुरू हुई मतदान की प्रक्रिया. 9 निकायों में 1194 प्रत्याशी हैं मैदान में.

07:42:56 Sep 09, 2026, 07:42 AM (IST)

मॉकपोल के दौरान आई तकनीकी खराबी

जयपुर. नगरीय निकाय चुनाव-2026 मॉकपोल के दौरान आई तकनीकी खराबी. कुछ जगह CU-BU में आई तकनीकी खराबी. तुरंत सूचना मिलते ही CU-BU को बदला गया. मॉकपोल के बाद सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू.

07:42:32 Sep 09, 2026, 07:42 AM (IST)

अलीगढ़ (टोंक) उनियारा नगरपालिका चुनाव 2026

अलीगढ़ (टोंक) उनियारा नगरपालिका चुनाव 2026, नगरपालिका चुनाव को लेकर मतदान. शाम 5 बजे तक होगा मतदान. 20 वार्डों के लिए 20 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान 10363 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग. मतदान कैंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के है माकूल इंतजाम. 
 

07:42:17 Sep 09, 2026, 07:42 AM (IST)

पीपलू, टोंक नगरपालिका पीपलू के प्रथम बार चुनाव

पीपलू, टोंक नगरपालिका पीपलू के प्रथम बार चुनाव को लेकर मतदान शुरू. 20 वार्डों में 20 बूथों पर शुरू हुआ मतदान. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलू में 7, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 5, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथडी में 1, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काशीपुरा में 2, डाक बंगला हॉल पीपलू में 1, सीबीईओ ऑफिस पीपलू में 1, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहनाबाद में 2, राजकीय उच्च प्राथमिक.
 

07:41:45 Sep 09, 2026, 07:41 AM (IST)

करौली नगर निकाय चुनाव प्रथम चरण का मतदान आज

करौली नगर निकाय चुनाव प्रथम चरण का मतदान आज, आज करौली नगर परिषद, मंडरायल और सपोटरा नगर पालिका के लिए होगा मतदान, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान, करौली में 66, मंडरायल और सपोटरा में 20-20 पुलिंग बूथ, शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान संपन्न करने के लिए करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात, तीनों नगर निकाय में 424 मतदान कर्मी करायेंगे मतदान, 13 मोबाइल पार्टी, जोनल मजिस्ट्रेट और प्रभारी भी लगातार मतदान की करेंगे मॉनिटरिंग.
 

07:32:25 Sep 09, 2026, 07:34 AM (IST)

बीकानेर नगर निकाय चुनाव 2026

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी अपना वोट देने के लिए पर्ची लेकर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की. साथ ही समानता को लेकर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि मुझे लाइन में रखकर वोट देना है. इससे लोगों के बीच समानता का भाव जाएगा.

07:28:22 Sep 09, 2026, 07:28 AM (IST)

Sawai Madhopur: नगर निकाय चुनाव 2026

Sawai Madhopur: नगर निकाय चुनाव 2026 प्रथम चरण का मतदान आज, सवाई माधोपुर नगर परिषद, बौंली व खंडार नगर पालिका के लिए होगा मतदान, तीनो नगर निकायों के 110 वार्डो के लिए होगा मतदान, तीनो निकायों के 110 वार्डो में 422 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तीनो निकायों में बनाये गए 147 मतदान केंद्र, सुरक्षा की दृष्टि से तैनात करीब 904 पुलिसकर्मी, तीनो निकायों में 35 संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र, संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर तैनात अतिरिक्त पुलिस बल, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम.
 

07:27:58 Sep 09, 2026, 07:27 AM (IST)

बूंदी: आज बूंदी सहित चार निकायों में मतदान

बूंदी: आज बूंदी सहित चार निकायों में मतदान. नगरीय निकाय चुनाव 2026 के प्रथम चरण में आज. बूंदी, केशवरायपाटन, देई और इन्द्रगढ़ में मतदान. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान. बूंदी नगर परिषद में 94, केशवरायपाटन में 25 और देई में 20 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग. मतदान केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम. मतदाता निर्भय होकर करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग. जिला निर्वाचन अधिकारी हरफूल सिंह यादव, एसपी अवनीश कुमार शर्मा उप जिला निर्वाचन अधिकारी एचडी सिंह रिटर्निंग ऑफिसर लक्ष्मीकांत मीणा फील्ड में बनाए हुए हैं नजर.
 

07:27:46 Sep 09, 2026, 07:27 AM (IST)

सीकर में दस नगर निकायों के लिए मतदान शुरू

सीकर में दस नगर निकायों के लिए हुआ शुरू. प्रथम चरण का मतदान हुआ शुरू. मतदाताओं का आना हुआ शुरू. नीम का थाना श्रीमाधोपुर, खंडेला, अजीतगढ़, रीगस, खाटूश्यामजी, दाता, पलसाना, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर में हो रहा है मतदान. 1230 प्रत्याशियों की हार जीत के लिए हो रहा है मतदान. 383 बूथों पर हो रहा है मतदान. शाम छह बजे तक होगा. मतदान सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम.
 

07:27:22 Sep 09, 2026, 07:27 AM (IST)

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live

सीकर में दस नगर निकायों के लिए हुआ शुरू प्रथम चरण का मतदान हुआ शुरू. मतदाताओं का आना हुआ शुरू. नीम का थाना श्रीमाधोपुर, खंडेला, अजीतगढ़, रीगस, खाटूश्यामजी, दाता, पलसाना, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर में हो रहा है मतदान. 1230 प्रत्याशियों की हार जीत के लिए हो रहा है मतदान. 383 बूथों पर हो रहा है मतदान. शाम छह बजे तक होगा. मतदान सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम.

07:18:37 Sep 09, 2026, 07:18 AM (IST)

जयपुर - नगर निकाय चुनाव-2026 के प्रथम चरण का मतदान आज

जयपुर - नगर निकाय चुनाव-2026 के प्रथम चरण का मतदान आज. सीएम भजनलाल शर्मा ने की अपील. कहा - प्रिय प्रदेशवासियों., आज नगर निकाय चुनाव-2026 के प्रथम चरण का मतदान है. आप सभी से विनम्र अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें. आपका एक-एक मत आपके नगर के विकास बेहतर सुविधाओं और सुशासन की दिशा तय करेगा. विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवा साथी उत्साहपूर्वक लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भाग लें और अपने परिवारजनों एवं परिचितों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें.
 

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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