/Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: Karauli में मतदान के दौरान EVM में आई खराबी, बीप की आवाज नहीं आने पर बदली गई EVM, पढ़ें पल-पल अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Voting Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. राजस्थान में आज लोकतंत्र का बड़ा इम्तिहान होगा. राज्य के 39 जिलों के 162 नगरीय निकायों में आज मतदान होगा. पहले चरण में 5,393 वार्डों में चुनावी मुकाबला है, जिसमें 20,623 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद होगी. इन चुनावों में 57 लाख 52 हजार 278 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. मतदान के लिए कुल 7,683 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदान दलों ने मोर्चा संभाल लिया है. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और मतदाताओं को वोट डालने के लिए कुल 11 घंटे का समय मिलेगा. पहले चरण में अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा और भरतपुर नगर निगम में भी मतदान होगा. इसके अलावा 27 नगर परिषद और 131 नगर पालिकाओं में चुनाव कराए जाएंगे. सुरक्षा और मतदान व्यवस्थाओं के बीच सभी बूथ तैयार हैं. अब जनता की बारी है और उसका वोट शहर की सरकार तय करेगा. 20,623 प्रत्याशियों का फैसला 57.52 लाख वोटर्स के हाथ में है. आज EVM में 162 निकायों की नई शहरी सरकार का जनादेश बंद हो जाएगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

