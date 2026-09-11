/Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: राजस्थान में निकाय चुनाव का दूसरा चरण आज, शुरू हुई वोटिंग, बूथ पर पहुंच रहे मतदाता

Rajasthan Nikay phase 2 Voting Live Updates: राजस्थान में आज लोकतंत्र का बड़ा इम्तिहान है. निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 87.60 लाख वोटर 147 शहरों की सरकार चुनेंगे. दूसरे चरण में 18,266 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है. इस चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं में वोटिंग होगी. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. 4774 वार्डों के लिए 9758 पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं. जयपुर में निकाय चुनाव-2026 के दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है. आयोग ने इस बार ‘मिशन-86%’ का लक्ष्य रखा है. पहले चरण में 76.41% मतदान हुआ था और अब आयोग की कोशिश है कि दूसरे चरण में मतदान का आंकड़ा इससे काफी आगे जाए. राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के निकायों में 86% वोटिंग का लक्ष्य तय किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.