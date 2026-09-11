/Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: राजस्थान में निकाय चुनाव का दूसरा चरण आज, शुरू हुई वोटिंग, बूथ पर पहुंच रहे मतदाता

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Rajasthan Nikay phase 2 Voting Live Updates: राजस्थान में आज लोकतंत्र का बड़ा इम्तिहान है. निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 87.60 लाख वोटर 147 शहरों की सरकार चुनेंगे. दूसरे चरण में 18,266 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है. इस चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं में वोटिंग होगी. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. 4774 वार्डों के लिए 9758 पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं. जयपुर में निकाय चुनाव-2026 के दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है. आयोग ने इस बार ‘मिशन-86%’ का लक्ष्य रखा है. पहले चरण में 76.41% मतदान हुआ था और अब आयोग की कोशिश है कि दूसरे चरण में मतदान का आंकड़ा इससे काफी आगे जाए. राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के निकायों में 86% वोटिंग का लक्ष्य तय किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
बड़ीसादड़ी, चित्तौड़गढ़: बड़ीसादड़ी में शहरी सरकार के लिए मतदान शुरू हो गया है. सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी हैं. 25 वार्डों के लिए 25 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है. भाजपा और कांग्रेस के 25-25 प्रत्याशी मैदान में हैं. इसके अलावा बसपा का 1 और 10 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं. कुल 11,851 मतदाता प्रत्याशियों की जीत-हार तय करेंगे. इनमें 5,869 पुरुष और 5,982 महिला मतदाता हैं. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
अजमेर: निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इसी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मत देंगे. वह आम लोगों से भी मतदान की अपील कर रहे हैं. क्षेत्रवासी भी सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. वार्ड 4 में भारी पुलिस सुरक्षा का इंतजाम किया गया है. यह वार्ड हॉट वार्ड में शामिल है और संवेदनशील केंद्र भी माना जा रहा है.
टोंक नगर परिषद चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है. मतदान शुरू होते ही केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लग गईं. टोंक नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 53, भाग संख्या 1 में सुबह 7 बजे से ही भारी भीड़ देखने को मिली. मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही. मतदाता वोटिंग के प्रति जागरूक नजर आए. शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन अलर्ट है.
जयपुर: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा मतदान करेंगे. वह मालवीय नगर के वार्ड-82 में वोट डालेंगे. जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने मतदान किया. उन्होंने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-79 में मतदान किया. राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राजेश वर्मा मतदान करेंगे. वह सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-45 में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल मतदान करेंगे. वह मालवीय नगर के वार्ड-82 में वोट डालेंगे.
आकोला, चित्तौड़गढ़: नगर पालिका बनने के बाद आकोला में पहली बार मतदान शुरू हुआ है. 20 वार्डों में पार्षद चुनने के लिए वोटिंग जारी है. 8,954 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. जिले में आकोला नगर पालिका में सबसे अधिक मतदाता हैं. यहां भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है. पहली बार नगर पालिका बोर्ड चुनने को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
जैसलमेर: पोकरण नगर पालिका चुनाव को लेकर आज 25 वार्डों में मतदान हो रहा है. सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ. 25 वार्डों के कुल 17,675 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान को लेकर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पोकरण नगर पालिका क्षेत्र में बनाए गए मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है. नगरीय निकाय चुनाव के द्वितीय चरण में आज पोकरण में मतदान हो रहा है. मतदान को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है.
चूरू: सरदारशहर के वार्ड 34 के भाग संख्या 1 में ईवीएम में खराबी के चलते मतदान शुरू नहीं हो सका. मतदान केंद्र के बाहर महिलाओं की भारी संख्या में कतार लगी हुई है. बूथ पर दूसरी मशीन मंगवाई गई है.
धौलपुर: बाड़ी नगर पालिका में मतदान शुरू हो गया है. बाड़ी नगर पालिका के 44 वार्डों में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ. मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. बुजुर्ग, महिला और पहली बार वोट डाल रहे युवा मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है. प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर पुख्ता व्यवस्था की है. मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से कतार में लगकर मतदान कर रहे हैं.
करौली: निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत हिंडौन, टोडाभीम एवं सूरौठ में मतदान हो रहा है. हिंडौन नगर परिषद, टोडाभीम नगर पालिका और सूरौठ नगर पालिका में पार्षद पद के लिए मतदान किया जा रहा है. हिंडौन के 60 वार्डों के लिए 86 मतदान केंद्र और एक सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है. सूरौठ में 20 वार्डों के लिए 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि टोडाभीम में 34 वार्डों के लिए 34 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. टोडाभीम के कुल 35 वार्डों में से एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं. हिंडौन में 361 और सूरौठ में 156 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं. हिंडौन में 78,216 मतदाता और सूरौठ में 10,959 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. टोडाभीम में 34 वार्डों में 118 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 19,800 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.
बहरोड़: कोटपूतली-बहरोड़ जिले में आज तीन जगह नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बहरोड़ नगर परिषद, नीमराना और बर्डोद नगरपालिका में द्वितीय चरण का मतदान शुरू हो गया है. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन लगने लगी है. बहरोड़ नगर परिषद के 55 वार्डों के लिए आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. नगर परिषद क्षेत्र में 69 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 66,896 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चुनाव मैदान में 301 प्रत्याशी हैं. इनमें भाजपा के 52, कांग्रेस के 48 और बसपा का एक प्रत्याशी शामिल है, जबकि 200 प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. कई वार्डों में सीधा मुकाबला है, वहीं कुछ वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं.
अजमेर: निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कुछ देर में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. उन्होंने आम लोगों से भी मतदान करने की अपील की है. अजमेर के 80 वार्डों में आज मतदान हो रहा है. लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं.
धौलपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी ने द्वितीय चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं से अपील की है कि वे वोटर पहचान पत्र साथ लेकर आएं. आज 11 सितंबर को हो रहे मतदान में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड सहित अन्य वैध फोटो पहचान पत्र दिखाने पर ही मतदान केंद्र में प्रवेश मिलेगा. सभी मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की गई है, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके और किसी प्रकार की असुविधा न हो.
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द्वितीय चरण में 73 हजार 290 मतदाता करेंगे वोट धौलपुर नगर निकाय आम चुनाव 2026 के द्वितीय चरण में आज, 73,290 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बाड़ी नगर पालिका के 44 वार्डों में 43,097, बसेड़ी के 24 वार्डों में 16,215 और सरमथुरा के 24 वार्डों में 13,978 पंजीकृत मतदाता हैं। बाड़ी के वार्ड 23, बसेड़ी के वार्ड 3 और सरमथुरा के वार्ड 7 में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है
कोटा में 8.26 लाख मतदाता शहरी सरकार चुनेंगे. इनमें 45,364 जेन जी मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. कोटा में 4.19 लाख पुरुष और 4.7 लाख महिला मतदाता हैं.
जयपुर: निकाय चुनाव में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेशभर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं. दूसरे चरण के मतदान के लिए 54 हजार 533 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. जयपुर में 3500 सुरक्षाकर्मी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव का जिम्मा संभालेंगे.
प्रदेश में 529 सुपरवाइजरी ऑफिसर लगाए गए हैं. इसके साथ ही 994 मोबाइल QRT लगातार निगरानी रखेगी. RAC की 75 कंपनियां भी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी. हर पोलिंग बूथ पर एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड जवान तैनात रहेगा. हर चौथे पोलिंग बूथ पर 1_4 का जाब्ता रहेगा. प्रत्येक 10 वार्ड पर सीनियर अधिकारी जाब्ते के साथ तैनात रहेगा. इसके अलावा रिजर्व पुलिस फोर्स भी रखी गई है. 100 वार्डों में 300 से अधिक भवनों में कुल 815 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1600 पुलिसकर्मी और 900 होमगार्ड कमान संभाल रहे हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर में मतदान करेंगे. वह सुबह 8:30 बजे जैन स्कूल महामंदिर में मतदान करेंगे.
जोधपुर: नगर निगम चुनाव 2026 के तहत जोधपुर सांसद और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मतदान करेंगे. शेखावत सुबह 9:15 बजे पुलिस लाइन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत सागवाड़ा निकाय में आज मतदान होगा. 35 वार्डों के 99 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा. कुल 25 हजार 56 मतदाता शहर की सरकार चुनेंगे. मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
दिया कुमारी सुबह करीब 8:30 बजे मतदान करेंगी. वह बूथ नंबर 10, वार्ड 141 में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी.
दूसरे चरण का मतदान आज होगा. जिले के छबड़ा, मांगरोल और अटरू निकायों के 95 वार्डों के लिए वोटिंग होगी. इन वार्डों में कुल 344 प्रत्याशी मैदान में हैं. तीनों निकायों में 62 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.