/Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: निकाय चुनाव में 10 बूथ पर दोबारा मतदान, जानें किन बूथों पर फिर होगी वोटिंग

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Rajasthan Nikay Chunav Re-polling Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत में कल पुनर्मतदान होगा. चारों निकायों के कुल 10 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा वोट डाले जाएंगे. मतगणना के दौरान EVM में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद पुनर्मतदान का फैसला लिया गया है. री-पोल के बाद 17 सितंबर को सुबह 8 बजे मतगणना होगी. जयपुर नगर निगम के 4 वार्डों के 5 बूथ पर पुनर्मतदान कराया जाएगा. इनमें वार्ड-9 के बूथ संख्या 111 और वार्ड-18 के बूथ संख्या 235 पर दोबारा वोट डाले जाएंगे. इसके अलावा वार्ड-25 के बूथ संख्या 343 तथा वार्ड-34 के बूथ संख्या 477 और 484 पर भी री-पोल होगा.
जोधपुर में वार्ड-50 के बूथ संख्या 338 पर फिर से मतदान कराया जाएगा. वहीं कोटा के 3 वार्डों के 3 बूथ पर पुनर्मतदान होगा. इनमें वार्ड-87 के बूथ संख्या 99, वार्ड-44 के बूथ संख्या 448 और वार्ड-11 के बूथ संख्या 576 शामिल हैं. सुकेत नगरपालिका के वार्ड-4 के बूथ संख्या 5 पर भी दोबारा वोटिंग होगी. पुनर्मतदान के दौरान पहले मतदान में लगी स्याही वोट डालने में बाधा नहीं बनेगी. री-पोल में मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी. हालांकि, केवल संबंधित बूथ के अधिकृत मतदाता ही पुनर्मतदान में अपना वोट डाल सकेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
जोधपुर नगर निकाय आम चुनाव 2026 के तहत नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 50 के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान शुरू हो गया है. मतदान केंद्र संख्या 338 पर पुनर्मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले पोलिंग पार्टी ने मॉक पोल किया. यहां सुबह 07 बजे से शाम 06 बजे तक मतदान होगा. पुनर्मतदान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में कराया जा रहा है.