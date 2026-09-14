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Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result Live: राजस्थान निकाय चुनाव की आज काउंटिंग, किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, किसकी उम्मीदों पर लगेगा विराम?

Rajasthan Nagar Nikay 2026 Result Live Updates: जयपुर नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजों की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. 150 टेबलों पर 302 राउंड में 723 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा. 15.46 लाख वोटों की गिनती से 150 पार्षद चुने जाएंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 14, 2026, 06:16 AM IST | Updated:Sep 14, 2026, 06:49 AM IST
Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result Live: राजस्थान निकाय चुनाव की आज काउंटिंग, किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, किसकी उम्मीदों पर लगेगा विराम?
Image Credit: राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

Rajasthan Nagar Nikay 2026 Result Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है. दो चरणों के निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद आज सबकी निगाहें परिणामों पर टिकी हुई हैं. प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं. आज प्रदेश की 309 निकायों में चुनाव परिणाम घोषित होंगे. वहीं, जयपुर शहर की सरकार का फैसला 150 टेबलों पर 302 राउंड में होगा. 150 टेबल पर 302 राउंड में 723 प्रत्याशियों का फैसला होगा. 15 वार्डों का फैसला एक राउंड में फैसला होगा. 119 वार्डों की मतगणना दो राउंड में, 15 वार्डों में तीन राउंड गिनती होगी. वार्ड-26 अकेला, जहां चार राउंड तक काउंटिंग चलेगी. भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज में सुबह 8 बजे से काउंटिंग। 15.46 लाख वोट की गिनती से तय 723 प्रत्याशियों का भविष्य होगा. 723 में से 150 बनेंगे पार्षद, 573 की उम्मीदों पर विराम लगेगा. पूरे 150 वार्डों की गणना 302 मतगणना चक्रों में पूरी होगी यानी जैसे-जैसे टेबलों पर EVM खुलेंगी. वैसे-वैसे 150 विजेताओं के सिर जीत का सेहरा बंधेगा और बाकी प्रत्याशियों की उम्मीदें मतगणना टेबल पर ही थम जाएंगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

06:49:25 Sep 14, 2026, 06:49 AM (IST)

चूरू नगर परिषद चुनाव चुनाव अपडेट

चूरू नगर परिषद
चूरू नगर परिषद चुनाव की मतगणना आज होगी. चूरू की पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. एक्टिविटी हॉल में 14 मतगणना टेबलों पर कुल 8 राउंड में गणना होगी. नगर परिषद चूरू के 60 वार्डों के लिए 106 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था.
 

06:49:14 Sep 14, 2026, 06:49 AM (IST)

सीकर नगर परिषद चिनाव अपडेट


सीकर नगर परिषद के चुनाव की मतगणना आज होगी. राजकीय एसके गर्ल्स कॉलेज में मतगणना होगी. 64 वार्डों के मतों की गणना होगी. वार्ड 65 में कांग्रेस की माया देवी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं. बारह टेबल पर काउंटिंग होगी. 72.15 प्रतिशत मतदान हुआ था. 262 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा.

06:49:04 Sep 14, 2026, 06:49 AM (IST)

कोटपूतली बहरोड़ निकाय चुनाव अपडेट


कोटपूतली बहरोड़ जिले में 8 निकायों का रिजल्ट आज आएगा. कोटपूतली के 60 वार्डों की मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं. नगर परिषद चुनाव की काउंटिंग को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में पाना देवी कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है. सुबह 8 बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी. काउंटिंग एजेंटों का प्रवेश सुबह 7.30 बजे से होगा. सभी के कार्ड देर रात तक वितरित किए गए. आठ टेबलों पर आठ राउंड में सभी वार्डों के नतीजे आएंगे. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कोटपूतली बहरोड़ SP सतवीर सिंह की निगरानी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी.
 

06:48:45 Sep 14, 2026, 06:48 AM (IST)

धौलपुर नगर परिषद चुनाव अपडेट

धौलपुर
धौलपुर में 60 वार्डों की मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं. नगर परिषद चुनाव की काउंटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उप जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है. सोमवार सुबह 8 बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी. काउंटिंग एजेंटों का प्रवेश सुबह 7.30 बजे से होगा और उनके कार्ड पहले ही वितरित किए जा चुके हैं. आठ टेबलों पर आठ राउंड में सभी वार्डों के नतीजे आएंगे. सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी.
 

06:48:28 Sep 14, 2026, 06:48 AM (IST)

बारां नगर परिषद अपडेट

बारां
बारां में नगर परिषद की भाजपा प्रत्याशी अंतिमा यादव अपने घर पहुंची हैं. वह मतदान के बाद से पति और बच्चे के साथ लापता थीं. परिजनों ने कोतवाली में अपहरण का मामला दर्ज कराया था. तीन दिन बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वह अपने घर पहुंचीं. अब भाजपा प्रत्याशी अंतिमा यादव भाजपा की बाड़ेबंदी में हैं. अंतिमा यादव वार्ड नंबर 16 की भाजपा प्रत्याशी थीं.

06:48:14 Sep 14, 2026, 06:48 AM (IST)

झालावाड़ निकाय चुनाव अपडेट

झालावाड़
झालावाड़ जिले के 8 निकायों की आज मतगणना होगी. 14 सितंबर को प्रातः 8 बजे से निर्धारित मतगणना केंद्रों पर मतगणना शुरू होगी. काउंटिंग के लिए निकायवार टेबल और राउंड निर्धारित किए गए हैं. झालावाड़ नगर परिषद की मतगणना पोलिटेक्निक कॉलेज में 9 टेबल पर 7 राउंड में होगी. नगरपालिका झालरापाटन, अकलेरा, भवानीमंडी, डग और खानपुर की मतगणना 5 राउंड में होगी, जबकि मनोहरथाना और पिड़ावा की मतगणना 4 राउंड में होगी. पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है.
 

06:48:02 Sep 14, 2026, 06:48 AM (IST)

प्रतापगढ़ निकाय चुनाव अपडेट

प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ की चारों निकायों में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी और आज शहरों की नई राजनीतिक तस्वीर सामने आएगी. 105 वार्डों में 290 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा. टेबलवार राउंड पूरे होने के साथ वार्डों के परिणाम घोषित होंगे. प्रतापगढ़ में 40 वार्डों के लिए 7 टेबल पर 6 राउंड में मतगणना होगी. प्रतापगढ़ में 107 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा. अरनोद में 20 वार्डों के 65 प्रत्याशियों की 5 टेबल पर 4 राउंड में गिनती होगी. छोटीसादड़ी में 25 वार्डों के 58 प्रत्याशियों की 5 टेबल पर 5 राउंड में मतगणना होगी. धरियावद में 20 वार्डों के 60 प्रत्याशियों की 5 टेबल पर 4 राउंड में गणना होगी. मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रत्याशियों तथा प्रतिनिधियों की आवाजाही तय व्यवस्था के अनुसार होगी. रुझान आने के साथ प्रत्याशियों और समर्थकों की धड़कनें बढ़ेंगी.
 

06:47:36 Sep 14, 2026, 06:47 AM (IST)

अजमेर नगर निगम चुनाव अपडेट

अजमेर
अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में मतदान का परिणाम आज आएगा. सुबह लगभग 8.15 बजे से निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की गिनती शुरू हो जाएगी. पोलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी. प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं. मतगणना केंद्र पर सुरक्षा घेरे में EVM मशीनें लाई जाएंगी. लगभग 14 राउंड में मतगणना होगी. प्रत्येक टेबल पर दो वार्डों के मतदान की गणना होगी.
 

06:47:22 Sep 14, 2026, 06:47 AM (IST)

दौसा निकाय चुनाव अपडेट

दौसा
दौसा जिले की ग्यारह निकायों के चुनाव परिणाम आज आएंगे. लालसोट और सिकराय में 9 9, दौसा में 14 और बांदीकुई में 8 टेबलों पर गणना होगी. बसवा, महवा, रामगढ़ पचवारा, मंडावर, भांडारेज, लवाण और मंडावरी में क्रमशः 5, 5, 5, 5, 5, 5 और 7 टेबलों पर गणना होगी. मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं.

06:46:58 Sep 14, 2026, 06:46 AM (IST)

सीकर जिले के 14 नगर निकायों में आज मतगणना

सीकर
सीकर जिले के 14 नगर निकायों में आज मतगणना होगी. 14 नगर निकायों में 86 टेबलों पर मतगणना होगी और आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. 2 नगर परिषद और 12 नगरपालिका के चुनावों की मतगणना होगी. कुल 495 वार्डों की मतगणना के लिए 86 टेबलें लगाई गई हैं. रामगढ़ शेखावाटी की सेठ आर.एन. रूईया पीजी कॉलेज में 5 टेबलों पर मतगणना होगी. फतेहपुर की मोदीसन राजकीय महाविद्यालय में 8 टेबलों पर मतगणना होगी. लक्ष्मणगढ़ की राजकीय महाविद्यालय में 7 टेबलों पर मतगणना होगी. सीकर नगर परिषद की श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय में 12 टेबलों पर मतगणना होगी. धोद की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 5 टेबलों पर मतगणना होगी. लोसल की श्री डेडराज खेतान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6 टेबलों पर मतगणना होगी. 

06:46:41 Sep 14, 2026, 06:46 AM (IST)

डूंगरपुर नगर परिषद अपडेट

डूंगरपुर में आज EVM से प्रत्याशियों का लक खुलेगा. डूंगरपुर नगर परिषद के 95 और सागवाड़ा नगरपालिका के 99 प्रत्याशियों का लक खुलेगा. डूंगरपुर निकाय की मतगणना एसबीपी कॉलेज में होगी, जबकि सागवाड़ा निकाय की मतगणना पुनर्वास कॉलोनी स्थित सीनियर स्कूल में होगी. डूंगरपुर निकाय की मतगणना 8 टेबल पर 5 राउंड में होगी. वहीं सागवाड़ा की मतगणना 5 टेबल पर 7 राउंड में होगी.
 

06:46:24 Sep 14, 2026, 06:46 AM (IST)

दरबार में मन्नत और EVM के दरबार में जनमत का इंतजार

जयपुर में बप्पा के दरबार में मन्नत और EVM के दरबार में जनमत का इंतजार है. जयपुर में आज आस्था भी चरम पर होगी और सियासत भी चरम पर होगी. गणपति बप्पा के जन्मदिन पर EVM की पोटली खुलेगी. एक तरफ गणपति बप्पा मोरया के जयकारे होंगे, तो दूसरी तरफ कौन जीता और कौन हारा, इसका फैसला होगा. गणेश चतुर्थी के दिन जयपुर की नई शहर सरकार तय होगी. मोतीडूंगरी में बप्पा का दरबार सजेगा, जबकि भवानी निकेतन में जनता का फैसला सामने आएगा. एक तरफ भक्तों का सैलाब होगा, तो दूसरी तरफ प्रत्याशियों की धड़कनों का हिसाब होगा. 150 वार्डों की EVM बताएंगी कि किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा. जयपुर में 723 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत का फैसला होगा. भवानी निकेतन में पहली बार जयपुर निगम चुनाव की मतगणना होगी. कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज की जगह भवानी निकेतन फार्मेसी में काउंटिंग होगी. गणेश चतुर्थी के दिन जेएलएन मार्ग पर भीड़ को देखते हुए काउंटिंग सेंटर बदला गया है. कॉलेजों में पढ़ाई और गणेश चतुर्थी मेले के चलते काउंटिंग प्लान बदला गया है. मंदिर में बप्पा का श्रृंगार होगा, जबकि काउंटिंग सेंटर पर शहर सरकार का आकार तय होगा. सुबह से मंदिरों में जयकारे होंगे और काउंटिंग सेंटर पर जीत हार के नारे लगेंगे. नगर पालिका और नगर परिषद की मतगणना संबंधित निकाय मुख्यालयों पर होगी.
 

06:32:02 Sep 14, 2026, 06:32 AM (IST)

चूरू नगर निकाय चुनाव 2026

चूरू में नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत नगर निकाय मुख्यालयों पर आज 14 सितंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी. जिले में 11 नगर निकायों के लिए दो चरणों में मतदान संपन्न हुआ था. जिले की तीन नगर परिषदों सहित 11 नगर निकायों में चुनाव हुआ था. नगर परिषद चूरू, सुजानगढ़ और सरदारशहर तथा नगरपालिका राजगढ़, रतननगर, छापर, तारानगर, साहवा, रतनगढ़, राजलदेसर और बीदासर के लिए मतदान हुआ था.

06:31:51 Sep 14, 2026, 06:31 AM (IST)

जोधपुर नगर निगम चुनाव आम चुनाव 2026


जोधपुर नगर निगम चुनाव आम चुनाव 2026 की मतगणना आठ बजे से शुरू होगी. राजकीय पॉलोटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी. 100 वार्डों के लिए 10 कमरों में मतगणना होगी. मतगणना 117 राउंड में पूरी होगी. 385 प्रत्याशियों के भाग्य का कुछ ही घंटों बाद फैसला होगा. सबसे पहले डाक मत पत्र गिने जाएंगे. यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने दी.

06:31:43 Sep 14, 2026, 06:31 AM (IST)

कैसे खोली जाएंगी EVM


जयपुर में 15 मतगणना कक्षों में एक साथ काउंटिंग की 15 कतारें चलेंगी. हर मतगणना कक्ष में 10-10 वार्डों की गिनती होगी. एक वार्ड की गिनती पूरी होने के बाद ही अगले वार्ड की EVM खोली जाएगी. सबसे पहले 1, 11, 21, 31...141 नंबर वार्डों की EVM टेबल पर आएगी. यानी काउंटिंग की पहली तस्वीर 15 अलग-अलग वार्डों से सामने आएगी. 10, 20, 30...150 नंबर वार्ड अपने-अपने कक्ष की कतार में सबसे आखिर में होंगे. जरूरी नहीं कि इन्हीं 15 वार्डों के नतीजे पूरे शहर में सबसे आखिर में आएं. बूथों की संख्या और मतगणना चक्र नतीजों की रफ्तार तय करेंगे. कम बूथ वाले वार्ड का फैसला जल्दी आएगा, जबकि ज्यादा बूथ वाले वार्ड में इंतजार करना पड़ सकता है.

06:31:35 Sep 14, 2026, 06:31 AM (IST)

जयपुर निकाय चुनाव


जयपुर शहर की सरकार का फैसला 150 टेबलों पर 302 राउंड में होगा. 150 टेबल पर 302 राउंड में 723 प्रत्याशियों का फैसला होगा. 15 वार्डों का फैसला एक राउंड में होगा. 119 वार्डों की मतगणना दो राउंड में होगी, जबकि 15 वार्डों में तीन राउंड गिनती होगी. वार्ड-26 अकेला वार्ड है, जहां चार राउंड तक काउंटिंग चलेगी. भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज में सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी. 15.46 लाख वोट की गिनती से 723 प्रत्याशियों का भविष्य तय होगा. 723 में से 150 प्रत्याशी पार्षद बनेंगे, जबकि 573 की उम्मीदों पर विराम लगेगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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