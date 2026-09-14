/Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result Live: राजस्थान निकाय चुनाव की आज काउंटिंग, किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, किसकी उम्मीदों पर लगेगा विराम?

जयपुर में बप्पा के दरबार में मन्नत और EVM के दरबार में जनमत का इंतजार है. जयपुर में आज आस्था भी चरम पर होगी और सियासत भी चरम पर होगी. गणपति बप्पा के जन्मदिन पर EVM की पोटली खुलेगी. एक तरफ गणपति बप्पा मोरया के जयकारे होंगे, तो दूसरी तरफ कौन जीता और कौन हारा, इसका फैसला होगा. गणेश चतुर्थी के दिन जयपुर की नई शहर सरकार तय होगी. मोतीडूंगरी में बप्पा का दरबार सजेगा, जबकि भवानी निकेतन में जनता का फैसला सामने आएगा. एक तरफ भक्तों का सैलाब होगा, तो दूसरी तरफ प्रत्याशियों की धड़कनों का हिसाब होगा. 150 वार्डों की EVM बताएंगी कि किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा. जयपुर में 723 प्रत्याशियों की सियासी किस्मत का फैसला होगा. भवानी निकेतन में पहली बार जयपुर निगम चुनाव की मतगणना होगी. कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज की जगह भवानी निकेतन फार्मेसी में काउंटिंग होगी. गणेश चतुर्थी के दिन जेएलएन मार्ग पर भीड़ को देखते हुए काउंटिंग सेंटर बदला गया है. कॉलेजों में पढ़ाई और गणेश चतुर्थी मेले के चलते काउंटिंग प्लान बदला गया है. मंदिर में बप्पा का श्रृंगार होगा, जबकि काउंटिंग सेंटर पर शहर सरकार का आकार तय होगा. सुबह से मंदिरों में जयकारे होंगे और काउंटिंग सेंटर पर जीत हार के नारे लगेंगे. नगर पालिका और नगर परिषद की मतगणना संबंधित निकाय मुख्यालयों पर होगी.

