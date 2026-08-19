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Rajasthan Nikay chunav Live: 309 निकायों में चुनावी बिगुल, 1.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

Rajasthan Nikay chunav Live: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है. प्रदेश के 309 निकायों के 10,245 वार्डों में दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे. 27 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 14 सितंबर को मतगणना होगी. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 19, 2026, 04:51 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 05:01 PM IST
Rajasthan Nikay chunav Live: 309 निकायों में चुनावी बिगुल, 1.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान
Image Credit: Rajasthan Municipal Elections Live Update

Rajasthan Municipal Elections Live Update: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार खत्म हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है. ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के तहत प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव होंगे. इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों की जानकारी दी. राज्य निर्वाचन सचिव राजेश वर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे. चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है.

17:01:18 Aug 19, 2026, 05:01 PM (IST)

Jaipur: चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू

17:00:35 Aug 19, 2026, 05:00 PM (IST)

बज गई चुनाव की घंटी | Nikay Chunav 2026 | BJPVsCongress | Rajasthan Government

16:50:41 Aug 19, 2026, 04:50 PM (IST)

Rajasthan Nikay Chunav

16:49:40 Aug 19, 2026, 04:49 PM (IST)

Rajasthan Nikay Chunav

16:43:31 Aug 19, 2026, 04:43 PM (IST)

Rajasthan Nikay Chunav: 309 निकायों में चुनावी बिगुल, 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में होगा मतदान

Rajasthan Nikay Chunav 202: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है. प्रदेश के 309 निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव होंगे. मतदान दो चरणों में 9 और 11 सितंबर को होगा, जबकि 14 सितंबर को मतगणना होगी. 27 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. चुनाव कार्यक्रम के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है.
 

 

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16:31:49 Aug 19, 2026, 04:31 PM (IST)

Jaipur : नगर निकाय चुनाब की तारीखों का ऐलान

16:31:17 Aug 19, 2026, 04:31 PM (IST)

Jaipur राज्य निर्वाचन आयोग की PC

16:30:38 Aug 19, 2026, 04:30 PM (IST)

Live : नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का आज ऐलान, राज्य निर्वाचन आयोग की PC | Rajasthan Election Live

16:28:31 Aug 19, 2026, 04:28 PM (IST)

आचार संहिता लागू, तबादलों पर रोक

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है. इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान तबादलों पर रोक रहेगी. वहीं नगरीय निकाय चुनाव में संतान संबंधी प्रावधानों को हटाया गया है, जिससे इस नियम को लेकर लागू पुरानी पात्रता शर्तों में बदलाव हुआ है.

16:28:21 Aug 19, 2026, 04:28 PM (IST)

युवाओं की भी बड़ी हिस्सेदारी

मतदाता वर्ग की उम्र के आधार पर आंकड़ों के मुताबिक 18 से 25 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 14.7 प्रतिशत है. 26 से 35 साल के मतदाता 25.40 प्रतिशत, जबकि 36 से 50 साल के मतदाता 29 प्रतिशत हैं. वहीं 51 से 59 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 13.9 प्रतिशत और 60 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है.
 

16:28:14 Aug 19, 2026, 04:28 PM (IST)

नगरीय निकाय चुनाव में 1.15 लाख से ज्यादा कार्मिक संभालेंगे जिम्मेदारी

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. चुनाव में 1 लाख 15 हजार 255 कार्मिक ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 98 हजार 790 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे. आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी है. नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 3 लाख रुपये, नगर परिषद पार्षद प्रत्याशी 2.50 लाख रुपये और नगर पालिका पार्षद प्रत्याशी 1.50 लाख रुपये तक चुनाव खर्च कर सकेंगे.
 

16:22:02 Aug 19, 2026, 04:22 PM (IST)

Jaipur Nikay Chunav

पहले से घोषित योजनाओं और स्वीकृत विकास कार्यों पर आचार संहिता का असर नहीं पड़ेगा। इन योजनाओं के तहत काम जारी रह सकेंगे। हालांकि, चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नई विकास योजनाओं और घोषणाओं पर रोक रहेगी। साथ ही इस दौरान तबादलों पर भी रोक रहेगी। अधिकारियों और प्रशासनिक अमले को चुनाव आचार संहिता का पालन करना होगा।

 

16:19:27 Aug 19, 2026, 04:19 PM (IST)

Jaipur Nikay Chunav

राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. चुनाव के लिए 27 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को कराया जाएगा, जबकि 14 सितंबर को मतगणना होगी. मतदाताओं की संख्या के लिहाज से नगर निगम जयपुर में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, जहां करीब 24.20 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. वहीं उम्र के आधार पर देखें तो 26 से 35 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 25.40 प्रतिशत है.

16:16:16 Aug 19, 2026, 04:16 PM (IST)

1.15 लाख से ज्यादा कार्मिक कराएंगे चुनाव

नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं. आयोग के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 1 लाख 15 हजार 255 कार्मिक लगाए जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की जा रही हैं.

16:16:04 Aug 19, 2026, 04:16 PM (IST)

युवा मतदाताओं की भी बड़ी हिस्सेदारी

राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार 18 से 25 साल की उम्र के मतदाताओं की हिस्सेदारी 14.7 प्रतिशत है. वहीं 26 से 35 साल के मतदाताओं का प्रतिशत 25.40 फीसदी है. 36 से 50 साल की उम्र के मतदाता कुल मतदाताओं में 29 प्रतिशत हैं. 51 से 59 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 13.9 प्रतिशत, जबकि 60 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं का प्रतिशत 17 फीसदी है.
 

16:15:35 Aug 19, 2026, 04:15 PM (IST)

राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम

चुनाव में कुल 1 करोड़ 44 लाख 3 हजार 853 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से नगर निगम जयपुर सबसे आगे है, जहां करीब 24.20 लाख मतदाता हैं। वहीं सबसे कम मतदाता इंद्रगढ़ में हैं, जहां 4,744 मतदाता मतदान करेंगे।

 

16:15:23 Aug 19, 2026, 04:15 PM (IST)

309 नगरीय निकायों में होंगे चुनाव

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं. इस दौरान राज्य निर्वाचन सचिव राजेश वर्मा भी मौजूद हैं. आयोग के मुताबिक प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनाव कराए जाएंगे. ये चुनाव ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के तहत होंगे. इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं.

16:13:49 Aug 19, 2026, 04:13 PM (IST)

वन स्टेट, वन इलेक्शन के तहत नगर निकाय चुनाव

राजस्थान में ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के तहत नगर निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया गया है. नगर निकाय चुनाव के लिए 14 सितंबर को मतगणना होगी.

कुल 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे. इन चुनावों में 1 करोड़ 44 लाख 33 हजार 855 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

16:10:35 Aug 19, 2026, 04:10 PM (IST)

दो चरणों में होंगे नगर निकाय चुनाव

नगर निकाय चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे. मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा.

16:08:11 Aug 19, 2026, 04:08 PM (IST)

Jaipur Nikay Chunav

  • पहला चरण: 9 सितंबर 2026
  • दूसरा चरण: 11 सितंबर 2026
16:04:57 Aug 19, 2026, 04:04 PM (IST)

Jaipur Nikay Chunav

निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. जयपुर जिले के 19 नगरीय निकायों के 690 वार्डों में आरक्षण की तस्वीर अब साफ हो गई है. जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में करीब साढ़े चार घंटे तक चली लॉटरी प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण तय किया गया.

 


 

16:04:30 Aug 19, 2026, 04:04 PM (IST)

Rajasthan Municipal Elections

16:03:59 Aug 19, 2026, 04:03 PM (IST)

Rajasthan Municipal Elections

निर्वाचन आयोग बस कुछ ही देर में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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