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Rajasthan Panchayat Chunav Live Update: राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 के पहले चरण के तहत आज 16 जिलों में मतदान हुआ. ग्रामीण सरकार चुनने के लिए सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई. पहले चरण में 85 लाख 7 हजार मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर था. प्रदेशभर में 9,886 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए. जिला परिषद के 293 वार्डों में 1,693 प्रत्याशी और पंचायत समिति के 1,788 वार्डों में 5,233 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. दोनों चुनावों में कुल 6,926 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है.
गांव की सत्ता का पहला संग्राम खत्म, जयपुर में शाम 6 बजे तक 67.60% मतदान. जयपुर की 8 पंचायत समितियों में शाम 6 बजे तक 67.60% वोटिंग. कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाताओं में से 5 लाख 2 हजार 736 ने डाले वोट. मतदान में झोटवाड़ा पंचायत समिति सबसे आगे. झोटवाड़ा में सर्वाधिक 72.02% मतदान. किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 62.71% वोटिंग. मौजमाबाद में 70.19% मतदाताओं ने डाले वोट. दूदू पंचायत समिति में 69.87% मतदान. जोबनेर पंचायत समिति में 69.60% वोटिंग. चौमूं पंचायत समिति में 67.84% मतदान. गोविंदगढ़ पंचायत समिति में 66.13% वोटिंग. सांभर पंचायत समिति में 65.04% मतदान. जयपुर की 8 पंचायत समितियों के 146 वार्डों में हुआ मतदान. दोपहर 1 बजे तक 35.09% मतदान हुआ था. दोपहर 3 बजे तक मतदान का आंकड़ा 49.34% पहुंचा. शाम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत बढ़कर 67.60% हुआ. अब प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद, नतीजों का इंतजार. हालांकि अभी फाइनल आंकड़े आना बाकी.
राजस्थान में गांव की सरकार चुनने के लिए पंचायत आम चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 104 पंचायत समितियों में मतदान जारी है. दोपहर 3 बजे तक प्रदेश में औसतन 48.85 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. उदयपुर की नाई पंचायत समिति में 63.40 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि जोधपुर की आगोलाई में 62.58 प्रतिशत, बाड़मेर की आदेल में 62.31 प्रतिशत और मांगता में 62.27 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. बीकानेर की रुणिया पंचायत समिति में 60.63 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं, पाली की रानी स्टेशन पंचायत समिति में सबसे कम 32.94 प्रतिशत वोटिंग हुई. पाली की मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में 36.79 प्रतिशत, डूंगरपुर की सागवाड़ा में 37.50 प्रतिशत, जयपुर की मौजमाबाद में 53.42 प्रतिशत और किशनगढ़ रेनवाल में 45.78 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
पंचायत आम चुनाव 2026 के तहत जोधपुर में जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए दोपहर 1 बजे तक कुल 35.44 प्रतिशत मतदान हुआ. रिपोर्ट के अनुसार, कुल 2,74,416 मतदाताओं में से 97,256 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं. पंचायत समिति वार आंकड़ों में आगोलाई 47.29 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे रही. वहीं, बालेसर में 36.14%, चाबा में 35.84%, सेखाला में 35.01%, शेरगढ़ में 33.98% और चामू में 29.45% मतदान दर्ज किया गया. चामू में सबसे कम मतदान हुआ.
जोधपुर में पंचायती राज चुनाव की ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारियों ने घटिया गुणवत्ता का खाना मिलने पर विरोध जताया. मामला पहला पुलिया स्थित सरकारी स्कूल का है, जहां भोजन की गुणवत्ता को लेकर कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की. हंगामे की सूचना मिलने पर खाद्य निरीक्षक की टीम को मौके पर बुलाया गया. कर्मचारियों ने खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की. अब खाद्य निरीक्षक की टीम मामले में भोजन की गुणवत्ता की जांच करेगी.
डूंगरपुर जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत 7 पंचायत समितियों के 596 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है. दोपहर 3 बजे तक जिले में कुल 46.85 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. पंचायत समितिवार आंकड़ों के अनुसार, चिखली में सबसे अधिक 53.19 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं, भंडारी में 51.65 प्रतिशत, सीमलवाड़ा में 50.89 प्रतिशत, गलियाकोट में 47.55 प्रतिशत, झोथरी में 44.81 प्रतिशत और पाडवा में 42.36 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. सागवाड़ा पंचायत समिति में सबसे कम 37.50 प्रतिशत वोटिंग हुई. जिले की सभी पंचायत समितियों में मतदान प्रक्रिया जारी है.
नागौर जिले में दोपहर 3 बजे तक पंचायत समितिवार मतदान प्रतिशत के आंकड़ों के अनुसार, नागौर पंचायत समिति में सबसे अधिक 57.39 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं, श्रीबालाजी-अलाय में 56.71 प्रतिशत, खींवसर में 50.17 प्रतिशत, जायल में 47.54 प्रतिशत, डेह में 46.95 प्रतिशत, पांचौड़ी में 46.61 प्रतिशत और मुंडवा में 48.02 प्रतिशत मतदान हुआ. जिले में दोपहर तक सभी पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान जारी रहा.
राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 के पहले चरण के तहत गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान जारी है. दोपहर 1 बजे तक प्रदेश के 16 जिलों की 104 पंचायत समितियों में 33.31 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. कुल 85 लाख 1 हजार 162 मतदाताओं में से 28 लाख 31 हजार 387 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं. मतदान के आंकड़ों के अनुसार, उदयपुर की नाई पंचायत समिति में सबसे अधिक 52 प्रतिशत वोटिंग हुई. वहीं, जोधपुर की आगोलाई पंचायत समिति में 47.29 प्रतिशत और बाड़मेर की मांगता पंचायत समिति में 44.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. दूसरी ओर, डूंगरपुर की सागवाड़ा पंचायत समिति में सबसे कम 22.72 प्रतिशत मतदान हुआ. प्रदेश की सभी 104 पंचायत समितियों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है.
जयपुर में पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान जारी है. दोपहर 1 बजे तक जिले की 8 पंचायत समितियों में कुल 35.09 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाताओं में से 2 लाख 60 हजार 980 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. पंचायत समितिवार आंकड़ों के अनुसार, मौजमाबाद में सबसे अधिक 39.73 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं, दूदू में 38.42 प्रतिशत, झोटवाड़ा और जोबनेर में 36.93 प्रतिशत, चौमूं में 35.10 प्रतिशत, सांभर में 32.89 प्रतिशत, गोविंदगढ़ में 31.74 प्रतिशत और किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 31.16 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. सुबह 10 बजे तक 14.70 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो अगले तीन घंटों में बढ़कर 35.09 प्रतिशत हो गया. जिले में पंचायत समितियों के 146 और जिला परिषद के 22 वार्डों के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा.
डूंगरपुर जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत 7 पंचायत समितियों के 596 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है. दोपहर 1 बजे तक जिले में कुल 29.15 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. पंचायत समितिवार आंकड़ों के अनुसार, चिखली में सबसे अधिक 34.98 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं, गलियाकोट में 31.83 प्रतिशत, भंडारी में 30.56 प्रतिशत, सीमलवाड़ा में 29.90 प्रतिशत, पाडवा में 27.49 प्रतिशत, झोथरी में 26.57 प्रतिशत और सागवाड़ा में 22.72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. सभी क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया जारी है.
झालावाड़ जिले के अकलेरा में पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान जारी है. अकलेरा पंचायत समिति के 23 सदस्यों और जिला परिषद के 5 सदस्यों के लिए 130 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं. दोपहर 1 बजे तक क्षेत्र में 37.25 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. सुबह तीन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी की सूचना मिली थी. वहीं, आसलपुर के मतदान केंद्र संख्या 10 पर ईवीएम मशीन बदली गई. इसके बाद मतदान प्रक्रिया जारी रही.
राजसमंद जिले की 5 पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान जारी है. दोपहर 1 बजे तक जिले में कुल औसत मतदान 28.44 प्रतिशत दर्ज किया गया. पंचायत समितिवार आंकड़ों के अनुसार, कुंभलगढ़ में सबसे अधिक 31.72 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं, आमेट में 30.11 प्रतिशत, चारभुजा में 27.83 प्रतिशत, देलवाड़ा में 26.63 प्रतिशत और खमनोर में सबसे कम 25.92 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
नागौर में दोपहर 1 बजे तक पंचायत समितिवार मतदान प्रतिशत के आंकड़ों के अनुसार, श्रीबालाजी-अलाय में सबसे अधिक 42.52 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं, नागौर में 42.06 प्रतिशत, जायल में 32.40 प्रतिशत, खींवसर में 34.41 प्रतिशत, डेह में 32.12 प्रतिशत और पांचौड़ी में 31.51 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके अलावा, मुंडवा में सबसे कम 24.60 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
डूंगरपुर जिले में सुबह 10 बजे तक पांच पंचायत समितियों के मतदान प्रतिशत के आंकड़े सामने आए. सीमलवाड़ा में 14.71%, भंडारी में 14%, चिखली में 13.32%, पाडवा में 10.94% और सागवाड़ा में 9.22% मतदान दर्ज किया गया. उस समय झोथरी और गलियाकोट के मतदान प्रतिशत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए थे.
नागौर जिले में सुबह 10 बजे तक पंचायत समिति वार मतदान के आंकड़ों में श्रीबालाजी-अलाय 16.10 फीसदी के साथ सबसे आगे रहा. नागौर पंचायत समिति में 15.78%, खींवसर में 13.16%, डेह में 12.28%, जायल में 11.45%, पांचौड़ी में 10.98% और मूण्डवा में 10.29% मतदान दर्ज किया गया.
डूंगरपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव 2026 के तहत सात पंचायत समितियों में सुबह 10 बजे तक औसतन 12.53 फीसदी मतदान हुआ. सीमलवाड़ा में 14.71%, भंडारी में 14%, चिखली में 13.32%, पाडवा में 10.94%, झोथरी में 10.77%, सागवाड़ा में 9.22% और गलियाकोट में 14.78% मतदान दर्ज किया गया. इन आंकड़ों के मुताबिक गलियाकोट में सबसे ज्यादा और सागवाड़ा में सबसे कम मतदान हुआ.
झालावाड़ जिले में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण में डग, भवानीमंडी, मनोहरथाना और अकलेरा पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान हो रहा है. जिले के 467 मतदान केंद्रों पर जिला परिषद सदस्य के 17 और पंचायत समिति सदस्य के 88 पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. गांवों की सरकार चुनने के लिए महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है.
सिरोही जिले में पंचायतीराज चुनाव 2026 के पहले चरण के तहत चार पंचायत समितियों में मतदान जारी है. सुबह 10 बजे तक जिले में औसतन 11 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. आबूरोड में 13.85%, शिवगंज में 10.37%, मंडार में 10.10% और कालंद्री में 9.99% मतदान हुआ. वहीं, बरलूट पंचायत सर्किल में मतदान की गति धीमी बनी हुई है.
झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के सेवारत चिकित्सकों और कार्मिकों ने पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया. त्योहारी महीने में वेतन नहीं मिलने से कार्मिक नाराज और परेशान हैं.
जैसलमेर की ग्राम पंचायत लखा में कथित फर्जी पट्टों का मामला सामने आने के बाद सैकड़ों ग्रामीण जिला परिषद कार्यालय पहुंचे. ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर 100 से अधिक फर्जी पट्टे जारी करने और जमीन किसी अन्य व्यक्ति की होने के बावजूद पट्टा दूसरे के नाम जारी करने के आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि आचार संहिता के दौरान पिछली तारीखों में पट्टे जारी किए गए. मामले में ग्रामीणों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है.
डूंगरपुर के भीलूड़ा स्थित बूथ संख्या 88 पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते पिछले डेढ़ घंटे से मतदान रुका हुआ है. निर्वाचन विभाग अब तक मशीन नहीं बदल पाया है. बूथ पर कुल 1,043 मतदाताओं में से 144 लोग ही वोट डाल पाए हैं. मतदान के लिए पहुंचे लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि कुछ मतदाता बिना वोट डाले ही लौट गए.
कोटा जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत सांगोद, सुल्तानपुर, इटावा और लाडपुरा पंचायत समितियों में मतदान जारी है. चार पंचायत समितियों के 84 वार्डों में पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद के 19 वार्डों में चुनाव हो रहा है. जिला परिषद की इन सीटों पर 50 प्रत्याशी मैदान में हैं. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है. जिला परिषद में बहुमत का आंकड़ा जिला प्रमुख के चुनाव के लिहाज से अहम रहेगा.
पंचायतीराज चुनाव 2026 के तहत डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने दूदू के श्रीनिवासपुरा गांव में पत्नी नारायणी देवी और बेटे-बेटी के साथ बूथ संख्या 92 पर मतदान किया. वोट डालने के बाद उन्होंने सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाई और दावा किया कि बीजेपी के सभी प्रत्याशी जीतेंगे. उन्होंने दूदू विधानसभा क्षेत्र की तीनों पंचायत समितियों में भाजपा का बोर्ड बनने की भी बात कही.
राजस्थान पंचायतीराज चुनाव 2026 के तहत डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर जिले के दूदू स्थित श्रीनिवासपुरा गांव में बूथ संख्या 92 पर परिवार के साथ मतदान किया. वोट डालने के बाद उन्होंने सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई. बैरवा ने बीजेपी के सभी प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हुए दूदू विधानसभा क्षेत्र की तीनों पंचायत समितियों में भाजपा का बोर्ड बनने की बात कही.
डूंगरपुर में पंचायतीराज चुनाव 2026 के तहत सुबह 10 बजे तक मतदान प्रतिशत के आंकड़े सामने आए हैं. सीमलवाड़ा पंचायत समिति में सबसे अधिक 14.71% मतदान दर्ज हुआ, जबकि भंडारी में 14%, चिखली में 13.32%, पाडवा में 10.94% और सागवाड़ा में 9.22% मतदान हुआ. झोथरी और गलियाकोट पंचायत समितियों के मतदान प्रतिशत के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं.
नागौर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत सुबह 10 बजे तक मतदान प्रतिशत में श्रीबालाजी-अलाय पंचायत समिति क्षेत्र 16.10% के साथ सबसे आगे रहा. नागौर पंचायत समिति में 15.78%, खींवसर में 13.16%, डेह में 12.28%, जायल में 11.45%, पांचौड़ी में 10.98% और मूण्डवा में 10.29% मतदान दर्ज किया गया.
राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज 16 जिलों की 104 पंचायत समितियों में मतदान हो रहा है. 85.07 लाख मतदाता वोट डालेंगे. प्रदेश के 9,886 मतदान केंद्रों पर जिला परिषद और पंचायत समिति के 6,926 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है.
जिला परिषद सदस्यों के लिए 33 वार्डों में 73 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. वहीं, पंचायत समिति सदस्य के लिए बगड़ी के 15 वार्डों में 39, मारवाड़ जंक्शन के 27 वार्डों में 59, रानी के 17 वार्डों में 49, सोजत के 15 वार्डों में 38 और सुमेरपुर के 21 वार्डों में 61 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस चुनाव में भाजपा छह सीटों पर पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है.
पाली में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है. देर शाम मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा. पहले चरण में बगड़ी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रानी और सुमेरपुर पंचायत समिति क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं. इन क्षेत्रों में कुल 642 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 5 लाख 86 हजार 667 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की 51 ग्राम पंचायतों में 174, सोजत की 28 ग्राम पंचायतों में 108, बगड़ी की 15 ग्राम पंचायतों में 73, सुमेरपुर की 34 ग्राम पंचायतों में 150 और रानी की 29 ग्राम पंचायतों में 137 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.
फलोदी में मतदान के दौरान ईवीएम खराब होने का दूसरा मामला सामने आया है. बाप पंचायत समिति क्षेत्र के खेतूसर गांव में मतदान केंद्र संख्या 58 पर मशीन में खराबी के चलते मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई. बीएलओ सुदामाराम मेघवाल ने इसकी सूचना एसडीएम बाप को दी है.
डूंगरपुर के भीलूड़ा स्थित बूथ संख्या 88 पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते पिछले एक घंटे से मतदान रुका हुआ है. मतदान करने पहुंचे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.