गांव की सत्ता का पहला संग्राम खत्म, जयपुर में शाम 6 बजे तक 67.60% मतदान. जयपुर की 8 पंचायत समितियों में शाम 6 बजे तक 67.60% वोटिंग. कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाताओं में से 5 लाख 2 हजार 736 ने डाले वोट. मतदान में झोटवाड़ा पंचायत समिति सबसे आगे. झोटवाड़ा में सर्वाधिक 72.02% मतदान. किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 62.71% वोटिंग. मौजमाबाद में 70.19% मतदाताओं ने डाले वोट. दूदू पंचायत समिति में 69.87% मतदान. जोबनेर पंचायत समिति में 69.60% वोटिंग. चौमूं पंचायत समिति में 67.84% मतदान. गोविंदगढ़ पंचायत समिति में 66.13% वोटिंग. सांभर पंचायत समिति में 65.04% मतदान. जयपुर की 8 पंचायत समितियों के 146 वार्डों में हुआ मतदान. दोपहर 1 बजे तक 35.09% मतदान हुआ था. दोपहर 3 बजे तक मतदान का आंकड़ा 49.34% पहुंचा. शाम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत बढ़कर 67.60% हुआ. अब प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद, नतीजों का इंतजार. हालांकि अभी फाइनल आंकड़े आना बाकी.