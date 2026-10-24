अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के रैणी पंचायत समिति की बैरेर पंचायत में मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर तनाव की स्थिति बन गई. सरपंच प्रत्याशी राजेंद्र मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए. प्रत्याशी ने मतदान में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पुनर्मतदान कराने की मांग की है. धरने के दौरान मौके पर सैकड़ों समर्थकों के जुटने की सूचना है. स्थानीय लोगों के अनुसार, दिल्ली से वोट डालने के लिए आए एक व्यक्ति को मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद पता चला कि उसका वोट पहले ही डाला जा चुका है. इस घटना के बाद फर्जी मतदान को लेकर सवाल उठाए गए. प्रत्याशी और उनके समर्थकों का आरोप है कि मतदान के दौरान इस तरह की कई अनियमितताएं हुई हैं. इसी को लेकर उन्होंने पुनर्मतदान कराने की मांग की है. मामले की सूचना मिलते ही तहसीलदार, पुलिस मोबाइल पार्टी और जोनल मजिस्ट्रेट सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और मौके पर हालात पर नजर रखी जा रही है. फिलहाल, मतदान में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थक धरने पर बैठे हैं. मामले में प्रशासन की ओर से जांच और आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है.