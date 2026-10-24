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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. पंचायत चुनाव-2026 के पहले चरण में प्रदेश के 16 जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 16,795 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. जयपुर जिले में सरपंच चुनाव के नतीजे आने का सिलसिला जारी है. चौमूं, दूदू और मौजमाबाद पंचायत समितियों की कई ग्राम पंचायतों के परिणाम घोषित हो चुके हैं. चौमूं पंचायत समिति की जाटावाली ग्राम पंचायत से बंशीधर मीणा ने जीत दर्ज की. वहीं दूदू पंचायत समिति की धांधोली ग्राम पंचायत से अमरचंद जांगिड़ सरपंच चुने गए, जबकि उरसेवा ग्राम पंचायत से नंदू देवी ने जीत हासिल की. इसके अलावा मौजमाबाद पंचायत समिति की धमाणा ग्राम पंचायत से हनुमान चौधरी सरपंच का चुनाव जीत गए. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
जयपुर जिले में सरपंच चुनाव के परिणाम आने का सिलसिला जारी. चौमूं पंचायत समिति की जाटावाली ग्राम पंचायत का परिणाम घोषित. जाटावाली से बंशीधर मीणा बने सरपंच. दूदू पंचायत समिति की धांधोली ग्राम पंचायत का परिणाम घोषित. धांधोली से अमरचंद जांगिड़ ने दर्ज की जीत. दूदू पंचायत समिति की उरसेवा ग्राम पंचायत का परिणाम घोषित. उरसेवा ग्राम पंचायतसे नंदू देवी बनीं सरपंच. मौजमाबाद पंचायत समिति की धमाणा ग्राम पंचायत का परिणाम घोषित. धमाणा से हनुमान चौधरी ने जीता सरपंच का चुनाव. जयपुर की 212 ग्राम पंचायतों में हुए है सरपंच पद के चुनाव.
गांव का मुखिया चुनने के लिए वोटों की बंपर बारिश जिला परिषद-पंचायत समिति के मुकाबले सरपंच चुनाव में बंपर वोटिंग. ईवीएम के मुकाबले बैलेट पेपर पर ज्यादा बरसे वोट. सरपंच चुनाव में रिकॉर्ड 86.56 प्रतिशत मतदान. जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव में हुआ था 68.29% मतदान. दो दिन में मतदान प्रतिशत में 18.27 प्रतिशत अंकों का उछाल. सरपंच चुनाव में 1 लाख 35 हजार 914 ज्यादा वोट पड़े. जयपुर की 212 ग्राम पंचायतों में चुना गया गांव का मुखिया. 7 लाख 43 हजार 640 में से 6 लाख 43 हजार 710 मतदाताओं ने डाले वोट. झोटवाड़ा में सर्वाधिक 89.70 प्रतिशत मतदान. किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 81.53 प्रतिशत वोटिंग.
डूंगरपुर सरपंच पदों के चुनाव परिणाम सागवाड़ा पंचायत समिति की डेचा पंचायत में विधायक परिवार का कब्जा बरकरार सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा के बेटे राहुल डामोर जीते पिछले 30 साल से डेचा पंचायत में विधायक शंकरलाल डेचा के परिवार का दबदबा रहा है.
डूंगरपुर सरपंच पदों के चुनाव परिणाम सागवाड़ा पंचायत समिति की पंचायत फावटा से रमीला परमार, जोधपुरा से शीला डामोर जीती गलियाकोट पंचायत समिति की पंचायत वासेला पाटली से संजू कोसबा जीती चिखली पंचायत समिति की पंचायत उदडीया से बबली भमात, पलसाऊ से मानसिंह डामोर जीते.
ईवीएम पर भारी पड़ा बैलेट पेपर का उत्साह. गांव का मुखिया चुनने के लिए वोटों की बंपर बारिश. जिला परिषद-पंचायत समिति से 18.27% ज्यादा मतदान. ईवीएम के मुकाबले बैलेट पेपर पर दिखा ज्यादा उत्साह. 212 ग्राम पंचायतों में 6.43 लाख वोटरों ने चुना 212 ग्राम पंचायतों का सरपंच. सुबह से लगी कतारें शाम ढलने के बाद भी नहीं टूटीं. कहीं लाठी के सहारे पहुंचे बुजुर्ग, कहीं चूल्हा-चौका छोड़कर निकलीं महिलाएं. आखिरी वोट तक प्रत्याशियों ने लगाया जोर.
डूंगरपुर के झोथरी पंचायत समिति की पंचायत पगारा से संगीता रोत जीती सागवाड़ा पंचायत समिति की पंचायत गड़ा झूमजी से सूर्याकांता जीती, वमासा में कांतिलाल सरपोटा, बिलिया बड़गामा से पुष्पा देवी, डोली से हितेश कटारा, गड़ा वैजनिया से सुखलाल, विराट से इंदिरा कलासुआ, वान्दरवेड से हीरालाल रोत जीते भंडारी पंचायत समिति की झलाप पंचायत से नटवरलाल डामोर जीते गलियाकोट पंचायत समिति की पंचायत से लिम्बडिया नाथूलाल जीते.
इटावा पंचायत समिति की रजोपा और नवगठित पंचायत गणेशखेड़ा में मतगणना के दौरान माहौल गर्मा गया. यहां दोनों जगहों पर ही सरपंच प्रत्याशियों के मतगणना केंद्र पहुंचने से पहले ही मतगणना शुरू करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया. इस दौरान गणेशखेड़ा में अयाना थाना अधिकारी रघुवीर सिंह और रजोपा पंचायत मुख्यालय पर इटावा सीआई अजीत सिंह जाप्ते के साथ मौजूद हैं और ग्रामीणों से लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं.
डूंगरपुर सरपंच पदों के चुनाव परिणाम पाडवा पंचायत समिति की पंचायत कोकापुरा में आराधना ननोमा जीती. सागवाड़ा पंचायत समिति की पंचायत पाड़ला हांडलिया में तुलसी मालीवाड़ जीती.
बालेसर पंचायती राज चुनावों में सरपंच परिणाम आए सामने, क्षेत्र के किशोरनगर (सोमेसर) से पदमाराम बेनीवाल 307 वोटो से विजय, कौशल नगर से भैरुसिंह खिंची विजय, मोती सिंह नगर से टीकम सिंह जीते, चौथपुरा से आदुराम 102 वोटो से विजय, सोहनगढ़ से इन्द्रा 16 बोटो से विजयी, कानासर (दासानिया) से चंपा देवी चौधरी 204 से विजय,गोपालसर से प्रभुसिंह इंदा 350 वोट से विजय, धापू देवी हनवंत नगर से विजय, दौलतसिंहपूरा (चाबा) से रानी देवी मेघवाल 443 वोट विजय , सोलंकियातला से धीरेंद्रसिंह विजय, ग्राम पंचायत मालन नगर से असकर खान विजय, शेरगढ़ विधानसभा की सबसे हॉट शीट केतु मदा से जगमाल सिंह विजय.
जयपुर की चार ग्राम पंचायतों के सरपंच परिणाम घोषित. अमरपुरा ग्राम पंचायत से गीता देवी विजयी. विशनपुरा चारणवास से विमला देवी बनीं सरपंच. बसड़ी कलां ग्राम पंचायत से राजू देवी विजयी. गोविंदगढ़ पंचायत समिति की निंदोला ग्राम पंचायत से ममता यादव विजयी.
सरपंच चुनाव में जीत-हार की तस्वीर होने लगी साफ. दूदू की जड़ावता ग्राम पंचायत से सुनीता शर्मा विजयी. सुनीता शर्मा ने 348 वोटों से दर्ज की जीत. सांचोती ग्राम पंचायत से अर्जुन लाल मीणा विजयी. अर्जुन लाल मीणा ने 370 वोटों से दर्ज की जीत. मतदान खत्म होते ही शुरू हुई मतगणना के नतीजे आने लगे. विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी का माहौल.
गांव की सरकार के चुनावी नतीजे आने का सिलसिला जारी. सरपंच चुनाव में जीत-हार की तस्वीर होने लगी साफ. दूदू की जड़ावता ग्राम पंचायत से सुनीता शर्मा विजयी. सुनीता शर्मा ने 348 वोटों से दर्ज की जीत. सांचोती ग्राम पंचायत से अर्जुन लाल मीणा विजयी. अर्जुन लाल मीणा ने 370 वोटों से दर्ज की जीत. मतदान खत्म होते ही शुरू हुई मतगणना के नतीजे आने लगे. विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी का माहौल.
माण्डलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत होडा का चुनाव परिणाम, सरपंच पद पर कांग्रेस समर्थित सत्यनारायण गुर्जर निर्वाचित, 612 वोट से सत्यनारायण गुर्जर निर्वाचित, माण्डलगढ़ में भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल के गृह गांव की हैं होंडा पंचायत, पॉलिंग बूथ के बाहर समर्थकों में खुशी की लहर, विधायक समर्थक प्रत्याशियों को मिली शिकस्त.
डूंगरपुर झोथरी पंचायत समिति की पंचायत चारवाडा से लक्ष्मण अहारी जीते सागवाड़ा पंचायत समिति की पंचायत लिम्बोड छोटी से केशर बामणिया जीते सागवाड़ा पंचायत समिति की पंचायत खड़लई से रुक्मणी देवी जीती पाडवा पंचायत समिति की पंचायत बैन से मनोज भगोरा जीते पाडवा पंचायत समिति की पंचायत गामड़ा चारणिया से साहिबा असौड़ा जीती पाडवा पंचायत समिति की पंचायत नवाघरा में जितेंद्र खराड़ी जीते सागवाड़ा पंचायत समिति की पंचायत खड़गदा से विनोद सरपोटा जीते.
इटावा पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों के सरपंच परिणाम घोषित मुंगेना में कमलेश मीना व ढीपरी कालीसिंध में हंसराज सरपंच पद पर विजय हुए.
सरपंच चुनाव में मोरिजा के बाद हाथनोदा में विवाद मतदान बूथ के बाहर बड़ी संख्या लोगों की भीड़ सामोद SHO हेमराज सिंह मय जाब्ते मौके पर मौजूद पोलिंग पार्टी को खाना देने की बात पर हुआ हंगामा पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाप्ता भी पहुंचा मौके पर SP हनुमान प्रसाद मीणा पूरे मामले की कर रहे हैं मॉनिटरिंग.
बीकानेर में पंचायत चुनाव के नतीजे आने शुरू, कई ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों ने दर्ज की जीत 28 KJD से मनोज खिलेरी 246 मतों से विजयी, 31 KYD से भूपेंद्र 168 वोटों से जीते गुलुवाली से जगदीप सिंह 97 वोटों से विजयी, राणीसर में मनीराम ज्याणी को जीत 2 KWM से ममता मीणा 43 वोटों से जीतीं, 10 GM से इस्लाम अली विजयी, 5 KYD से रामकुमार तेतरवाल ने दर्ज की जीत लीलकी से वीरेंद्र सिंह 135 वोटों से जीते, घेघड़ा से वीरेंद्र सिंह राठौड़ 137 मतों से विजयी 3 KWSM संसारदेशर से श्योकरण जी धतरवाल 337 वोटों से जीते, तख्तपुरा से सुमन रामूराम 99 मतों से विजयी 3 RJD से मांगी देवी 105 वोटों से जीतीं, 10 बीड़ी से रामचंद्र मेघवाल 128 मतों से विजयी डंडी से मोहम्मद 400 वोटों से जीते, रामनगर से किरण गोदारा विजयी 1 KM से भंवर सिंह 170 वोटों से जीते, दामोलाई से नरेंद्र सिंह विजयी किशनपुरा पंचायत से दशरथ सिंह राजवी जीते, बास करणीसर से भोमाराम बिशु 165 वोटों से विजयी सुरासर से गुलशेर खान 516 वोटों से जीते, रामड़ा से महेंद्र सिंह विजयी डेली तलाई से सागरदान जीते, गंगाजली से यूनुस विजयी कुंडल अस्कर से 195 वोटों से जीत, बल्लर से महेंद्र करगवाल 204 मतों से विजयी.
सरपंच पदों के चुनाव परिणाम झोथरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत माल में मंजुला रोत जीती सागवाड़ा पंचायत समिति की पंचायत राजपुर से जय नारायण रोत जीते झोथरी पंचायत समिति की बेड़ा पंचायत से नवीन रोत जीते.
माण्डलगढ़ पँचायत समिति की ग्राम पंचायत होडा का चुनाव परिणाम, सरपँच पद पर काँग्रेस समर्थित सत्यनारायण गुर्जर निर्वाचित, 612 वोट से सत्यनारायण गुर्जर निर्वाचित, माण्डलगढ़ में भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल के गृह गांव की हैं होंडा पँचायत, पॉलिंग बूथ के बाहर समर्थकों में खुशी की लहर, विधायक समर्थक प्रत्याशियों को मिली शिकस्त.
पंच- सरपंच चुनाव में मोरिजा के बाद हाथनोदा में विवाद. मतदान बूथ के बाहर बड़ी संख्या लोगों की भीड़. सामोद SHO हेमराज सिंह मय जाब्ते मौके पर मौजूद. पोलिंग पार्टी को खाना देने की बात पर हुआ हंगामा. पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाप्ता भी पहुंचा मौके पर. SP हनुमान प्रसाद मीणा पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
चौमूं में पंच सरपंच चुनाव को लेकर मोरिजा गांव में हंगामा. एजेंटो को बाहर निकालकर मतपेटी सील करने पर विवाद. मतपेटी सील होने के बाद एजेंट के नहीं करवाये हस्ताक्षर. राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल बूथ पर हंगामा. ASP जया सिंह, डिप्टी शिवा शर्मा, तहसीलदार विजयपाल विश्नोई मौके पर मौजूद. लोगों से समझाइश के किये जा रहे हैं प्रयास. मौके पर पहुंचे अधिकारी लोगों से बातचीत कर रहे. पुलिस पर किया पत्थराव, जमकर हंगामा हुआ.
गांव की सरकार के लिए वोटों की बरसात, 83 फीसदी से ज्यादा मतदान. जयपुर जिले में शाम 6 बजे तक 83.33 प्रतिशत मतदान. जयपुर की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए वोटिंग. 7 लाख 43 हजार 640 मतदाताओं में से 6 लाख 19 हजार 650 ने डाले वोट. झोटवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक 86.51 प्रतिशत मतदान. किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 80.32 प्रतिशत वोटिंग. सांभर पंचायत समिति में 85.45 प्रतिशत मतदान. मौजमाबाद में 85.41 प्रतिशत मतदान दर्ज. दूदू पंचायत समिति में 85.35 प्रतिशत वोटिंग. जोबनेर पंचायत समिति में 83.90 प्रतिशत मतदान. चौमूं पंचायत समिति में 81.53 प्रतिशत वोटिंग. गोविंदगढ़ पंचायत समिति में 81.25 प्रतिशत मतदान. सुबह 10 बजे तक जयपुर में 19.28 प्रतिशत मतदान हुआ था. दोपहर 1 बजे तक मतदान का आंकड़ा 43.62 प्रतिशत पहुंचा. दोपहर 3 बजे तक 60.24 प्रतिशत मतदान दर्ज. शाम 6 बजे तक मतदान का आंकड़ा 83.33 प्रतिशत पहुंचा. जयपुर की सभी आठ पंचायत समितियों में 80 प्रतिशत से ज्यादा मतदान. अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़े आना अभी बाकी.
देवली गांव में मतदान बूथ में प्रवेश को लेकर सरपंच प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई. दोनों गुटों ने एक दूसरों पर लाठियां बरसाई. मारपीट में चार से अधिक लोग घायल हुए. पुलिस ने मौके पर पहुंचे भीड़ को काबू किया. मारपीट में दो घायलों का मारवाड़ जंक्शन अस्पताल में उपचार चल रहा है. सरपंच प्रत्याशी आनंद चौधरी और गजेंद्र चौधरी के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई.
अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के रैणी पंचायत समिति की बैरेर पंचायत में मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर तनाव की स्थिति बन गई. सरपंच प्रत्याशी राजेंद्र मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए. प्रत्याशी ने मतदान में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पुनर्मतदान कराने की मांग की है. धरने के दौरान मौके पर सैकड़ों समर्थकों के जुटने की सूचना है. स्थानीय लोगों के अनुसार, दिल्ली से वोट डालने के लिए आए एक व्यक्ति को मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद पता चला कि उसका वोट पहले ही डाला जा चुका है. इस घटना के बाद फर्जी मतदान को लेकर सवाल उठाए गए. प्रत्याशी और उनके समर्थकों का आरोप है कि मतदान के दौरान इस तरह की कई अनियमितताएं हुई हैं. इसी को लेकर उन्होंने पुनर्मतदान कराने की मांग की है. मामले की सूचना मिलते ही तहसीलदार, पुलिस मोबाइल पार्टी और जोनल मजिस्ट्रेट सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और मौके पर हालात पर नजर रखी जा रही है. फिलहाल, मतदान में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थक धरने पर बैठे हैं. मामले में प्रशासन की ओर से जांच और आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है.
राजस्थान पंचायत चुनाव-2026 के तहत गांवों की सरकार चुनने के लिए जयपुर जिले की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए मतदान जारी है. दोपहर 3 बजे तक जिले में 60.24 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाताओं में से 4 लाख 47 हजार 964 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं. मतदान प्रतिशत के मामले में दूदू पंचायत समिति 63.39 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रही. वहीं, मौजमाबाद में 62.38 प्रतिशत, झोटवाड़ा में 61.34 प्रतिशत, सांभर में 61.32 प्रतिशत, जोबनेर में 60.31 प्रतिशत, गोविंदगढ़ में 59.72 प्रतिशत और चौमूं में 58.13 प्रतिशत मतदान हुआ. किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति में सबसे कम 57.91 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. जिले में सुबह 10 बजे तक 19.28 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो दोपहर 1 बजे तक बढ़कर 43.62 प्रतिशत और दोपहर 3 बजे तक 60.24 प्रतिशत पहुंच गया. जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों में मतदान जारी है. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी.
पंचायत चुनाव-2026 के तहत प्रदेश के 16 जिलों में सरपंच चुनाव के लिए दोपहर 1 बजे तक 45 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. सुबह 10 बजे तक 19.31 फीसदी मतदान हुआ था. इसके बाद अगले तीन घंटे में मतदान प्रतिशत 25.69 प्रतिशत अंक बढ़ गया. फलोदी जिले की देचू पंचायत समिति मतदान के मामले में सबसे आगे रही, जहां दोपहर 1 बजे तक सर्वाधिक 64.25 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. वहीं, राजसमंद जिले की देलवाड़ा पंचायत समिति सबसे पीछे रही, जहां सबसे कम 29.62 फीसदी वोटिंग हुई.
अन्य क्षेत्रों की बात करें तो बाड़मेर के मांगता में 60.27 फीसदी और लीलसर में 58.91 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. फलोदी में 61.94 फीसदी और फलोदी की घंटियाली पंचायत समिति में 61.35 फीसदी वोटिंग हुई. अलवर के रामगढ़ में 58.85 फीसदी और जोधपुर के आगोलाई में 57 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. वहीं, नागौर के श्रीबालाजी-अलाय में 56.80 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. जयपुर जिले में दोपहर 1 बजे तक 43.62 फीसदी मतदान हुआ. जिले की दूदू पंचायत समिति में सर्वाधिक 46.50 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई, जबकि किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 41.90 फीसदी मतदान हुआ. पंचायत चुनाव के लिए मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा.
पंचायत चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्डपंच के चुनाव के लिए मतदान जारी है. गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. दोपहर 1 बजे तक जिले में 43.62 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाताओं में से 3 लाख 24 हजार 344 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं. पंचायत समिति के अनुसार, दूदू में सबसे अधिक 46.50 फीसदी मतदान हुआ है. वहीं, किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 41.90 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई. मौजमाबाद पंचायत समिति में 45.56 फीसदी, सांभर में 44.40 फीसदी और जोबनेर में 44 फीसदी मतदान हुआ है. इसके अलावा झोटवाड़ा पंचायत समिति में 43.71 फीसदी, गोविंदगढ़ में 42.44 फीसदी और चौमूं पंचायत समिति में 42.21 फीसदी मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं. सुबह 10 बजे तक जयपुर जिले में 19.28 फीसदी मतदान हुआ था. इसके बाद अगले तीन घंटे में मतदान प्रतिशत बढ़कर 43.62 फीसदी पहुंच गया. सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच 1 लाख 80 हजार 961 अतिरिक्त मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी.
बीकानेर के रायसर में लोकतंत्र के पर्व के दौरान 99 वर्षीय जिया देवी ने मतदान कर उत्साह की मिसाल पेश की. वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायसर के मतदान केंद्र पर अपने पोते रामदेव और शिवलाल के साथ पहुंचीं. वोटर आईडी के अनुसार वर्ष 1927 में जन्मी जिया देवी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई. मतदान के बाद उन्होंने उंगली पर लगी स्याही दिखाकर लोगों को वोट डालने का संदेश दिया. जिया देवी ने कहा कि वोट से ही हमारे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी. इस उम्र में भी उनका मतदान के प्रति उत्साह चर्चा का विषय बना रहा और उन्होंने लोगों को मतदान के लिए जागरूक होने की प्रेरणा दी.
नागौर जिले की सात पंचायत समितियों में सुबह 10 बजे तक कुल 28.83 प्रतिशत मतदान हुआ. नागौर पंचायत समिति में 24.52 प्रतिशत, डेह पंचायत समिति में 22.54 प्रतिशत, जायल पंचायत समिति में 18.89 प्रतिशत, खींवसर पंचायत समिति में 22.53 प्रतिशत, मूण्डवा पंचायत समिति में 13.91 प्रतिशत, पांचौड़ी पंचायत समिति में 22.99 प्रतिशत और श्रीबालाजी-अलाय पंचायत समिति में 27.05 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
बाड़मेर जिले में पंचायतीराज चुनाव के तहत सुबह 10 बजे तक 24.39 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. जिले की 359 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. जिले में कुल 6 लाख 554 मतदाता हैं, जिनमें से सुबह 10 बजे तक 1 लाख 46 हजार 458 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं. बाड़मेर जिले की 60 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जबकि शेष ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है. सुबह 10 बजे तक मांगता पंचायत समिति में सर्वाधिक 27.09 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. लीलसर पंचायत समिति में 25.89 फीसदी, चौहटन में 25.48 फीसदी और आडेल पंचायत समिति में 25.36 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले. सेड़वा में 25.18 फीसदी और बायतू में 23.94 फीसदी मतदान हुआ. वहीं, धनाऊ में 23.35 फीसदी, रामसर में 22.45 फीसदी, फागलिया में 21.71 फीसदी और गड़रारोड में 21.68 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. पंच-सरपंच चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही लगातार जारी है.
पंचायत चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले में सुबह 10 बजे तक 19.28 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है. जिले की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्डपंच पदों के लिए मतदान हो रहा है. सुबह 10 बजे तक जिले के कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाताओं में से 1 लाख 43 हजार 383 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके थे. पंचायत समिति के अनुसार, दूदू में सबसे अधिक 20.38 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. जोबनेर में 20.03 फीसदी, झोटवाड़ा में 19.77 फीसदी और सांभर में 19.54 फीसदी मतदान हुआ. वहीं, मौजमाबाद में 18.95 फीसदी, गोविंदगढ़ में 18.86 फीसदी और चौमूं में 18.73 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले. किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 18.84 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. मतदान समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना की जाएगी.
पंचायतीराज चुनाव 2026, सरपंच व पंच पदों के लिए 595 बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें
डूंगरपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव 2026 के तहत सरपंच व पंच पदों के लिए मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है. जिले की 7 पंचायत समितियों झोथरी, सीमलवाड़ा, भंडारी, चिखली, गलियाकोट, सागवाड़ा और पाडवा पंचायत समिति की 232 पंचायतों के सरपंच व पंचों के लिए 595 बूथों पर मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है. बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है. वही फर्स्ट टाइम वोटर्स जेन जी में भी पहली बार मतदान को लेकर क्रेज है.
नागौर जिले में आज ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है . सुबह से ही मतदाताओ की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है. वहीं टांकला ग्राम पंचायत में सरपंच पद के चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है. यहां सरपंच पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं. ग्राम पंचायत में करीब 5 हजार मतदाता हैं. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं. एक-एक कतार में 200 से 300 तक मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं. ग्रामीणों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है.
पाली जिले की 157 ग्राम पंचायतों को आज गांव की सरकार के नए मुखिया मिलेंगे. सरपंच पद के लिए 1221 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. जिले में 157 सरपंच पदों और 1513 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा. चुनाव बगड़ी, मारवाड़, रानी, सोजत और सुमेरपुर पंचायत समितियों में आयोजित किए जा रहे हैं. मतदान सुबह 7 बजे से जिले के 642 बूथों पर शुरू होगा. निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है.
सांगोद (कोटा) में मतदाताओं को लेकर जा रही एक कार बोरदा गांव से कुछ दूरी पर मोड़ पर पलट गई. कार बारां की तरफ से मतदाताओं को लेकर बपावर की ओर आ रही थी. हादसे में दो महिलाओं सहित छह लोग घायल हो गए. सभी घायलों को बारां जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. बताया जा रहा है कि सभी घायल दो परिवारों के सदस्य हैं.
जोधपुर में पंचायती राज चुनाव 2026 के प्रथम चरण में 6 पंचायत समितियों की 207 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है. बालेसर, सेखाला, चामू, चाबा, शेरगढ़ और आगोलाई में सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव के लिए सुबह से शांतिपूर्ण मतदान जारी है. कुछ जगहों पर सरपंच और वार्ड पंच निर्विरोध चुने गए हैं. ग्राम सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और वे बढ़-चढ़कर मतदान कर रहे हैं. वहीं, प्रत्याशी भी अपने समर्थन में वोट जुटाने के लिए मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं.
डूंगरपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण के तहत 7 पंचायत समितियों में सरपंच ओर वार्डपंच पद के लिए मतदान चल रहा है. सागवाड़ा, सीमलवाड़ा, पाडवा, गलियाकोट, भंडारी, झोंथरी ओर चिखली पंचायत समिति की 233 पंचायतो में से 232 पंचायतों में आज चुनाव हो रहे है. इसके लिए 1462 सरपंच प्रत्याशी मैदान में है.
बाड़मेर जिले की 419 ग्राम पंचायतों में से 60 में सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि शेष 359 ग्राम पंचायतों में आज मतदान हो रहा है. वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी. सरपंच चुनाव के लिए दाखिल 2,307 नामांकनों में से 2,276 सही पाए गए और 31 खारिज हुए. नाम वापसी के बाद 971 प्रत्याशी मैदान में हैं. गडरारोड की 10 और सेड़वा की 7 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. मतदान खत्म होते ही मतगणना शुरू होगी और सभी की नजरें नतीजों पर रहेंगी.
झालावाड़ जिले की चार पंचायत समितियों की 128 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान जारी है. सरपंच पद के लिए 747 प्रत्याशी मैदान में हैं. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं और महिला, पुरुष, युवा व बुजुर्ग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं. शांतिपूर्ण मतदान के लिए 9 एरिया मजिस्ट्रेट और 64 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं. संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है.
फलोदी जिले की सभी 9 पंचायत समितियों की 305 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान शुरू हो गया है. ग्रामीणों में चुनाव को लेकर उत्साह है और सुबह से मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हैं. बैलेट पेपर से मतदान कराया जा रहा है तथा प्रशासन ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं. मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू होगी. नतीजे देर शाम से आने और देर रात तक विजेताओं की घोषणा होने की संभावना है.
सांभरलेक पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान जारी है. सरपंच पद के लिए 157 प्रत्याशी मैदान में हैं. ग्रामीण बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है. रिटर्निंग अधिकारी ऋषिराज कपिल मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं. सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है. इनपुट के अनुसार, मतदान शाम 7 बजे तक होगा, जिसके बाद परिणाम आएंगे.
सागवाड़ा में पंचायती राज चुनाव-2026 के तहत 232 पंचायतों के 595 बूथों पर सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान हो रहा है. मतदाताओं में खासा उत्साह है और मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं. बैलेट पेपर से मतदान होने के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है, ऐसे में मतदाता कतारों में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.
इटावा पंचायत समिति की 42 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 386 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान जारी है. सरपंच पद के लिए 314 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 122 वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी हैं. प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं.
धौलपुर में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस सतर्कता बरत रही है. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया. एएसपी वैभव शर्मा और बाड़ी एडीएफ श्रवण कुमार झोरड़ के सुपरविजन में पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को भयमुक्त और निर्भीक होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया. साथ ही, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का भरोसा दिलाया.
राजसमंद जिले में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जा रहा है. मतदान पूरा होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी. जिले के 428 मतदान केंद्रों पर कुल 3 लाख 68 हजार 917 मतदाता बैलेट पेपर के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
राजसमंद जिले की खमनोर पंचायत समिति की कल्लाखेड़ी ग्राम पंचायत से मांगी देवी और कुंभलगढ़ पंचायत समिति की बारां ग्राम पंचायत से ललकी बाई निर्विरोध सरपंच चुनी गई हैं. दोनों ग्राम पंचायतों में सरपंच पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है.
राजसमंद जिले की 5 पंचायत समितियों की 131 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आज मतदान हो रहा है. सरपंच पद के लिए 711 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि 1,155 वार्डों में पंच बनने के लिए 2,435 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.
सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे 1,462 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे. जिले में कुल 5 लाख 21 हजार 601 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना की जाएगी.
डूंगरपुर जिले में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान शुरू हो गया है. चुनाव के लिए 595 मतदान केंद्रों पर वोटिंग कराई जा रही है. जिले की 7 पंचायत समितियों की 232 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद और 1,870 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान हो रहा है.
विधायक शंकरलाल डेचा भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डेचा मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान किया. डेचा पंचायत में सरपंच पद के लिए विधायक शंकरलाल डेचा के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं. इस पंचायत में पिछले 30 वर्षों से विधायक परिवार का सरपंच पद पर कब्जा रहा है.
डूंगरपुर: पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. सुबह-सुबह ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गईं.
मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. मतदान समाप्त होते ही शाम 6 बजे से मतगणना शुरू होगी. ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर वोटों की गिनती की जाएगी. इसके बाद गांवों की सत्ता की तस्वीर साफ हो जाएगी और चुनावी नतीजों से पता चलेगा कि किस प्रत्याशी के सिर जीत का सेहरा सजेगा.
जयपुर जिले की 212 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है. गांव का मुखिया चुनने के लिए मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही ग्रामीण पहुंचने लगे हैं. युवा मतदाताओं से लेकर बुजुर्गों तक में वोटिंग को लेकर उत्साह है.
जयपुर। पंचायत चुनाव-2026 के तहत गांव की सरकार चुनने का दूसरा इम्तिहान शुरू हो गया है. पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान शुरू हो चुका है. ईवीएम के बाद अब बैलेट पेपर के जरिए गांव की सरकार का फैसला होगा. मतदाता अपने गांव का मुखिया चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं. इस दौरान प्रत्येक मतदाता दो अलग-अलग वोट डाल रहा है, जिनमें एक वोट सरपंच और दूसरा वार्ड पंच के लिए है.