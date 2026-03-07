Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Samman Sahas Ka Live: जयपुर में ZEE Rajasthan का ‘सम्मान साहस का’ कार्यक्रम शुरू, सभी अतिथि मौजूद

Samman Sahas Ka Live: आज का दिन राजस्थान की खाकी के लिए बेहद खास होने जा रहा है. ZEE Rajasthan अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए आज प्रदेश के उन तमाम खाकीधारियों का सम्मान कर रहा है, जिन्होंने न केवल कानून व्यवस्था क बरकरार रखा बल्कि अपने साहस के चलते अपराधियों पर कार्रवाई भी की. इस कार्यक्रम में कानून एवं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 07, 2026, 09:46 AM IST | Updated:Mar 07, 2026, 12:14 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में तपती धूप से परेशान लोग, जैसलमेर-चित्तौड़गढ़ 38°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में तपती धूप से परेशान लोग, जैसलमेर-चित्तौड़गढ़ 38°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

राजस्थान में बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज कितना महंगा हुआ फ्यूल?
9 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान में बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज कितना महंगा हुआ फ्यूल?

राजस्थान का चमत्कारी मंदिर! बंधे के बालाजी में सिंदूर चढ़ाने की अनोखी परंपरा, जानें पूरी कहानी
7 Photos
Rajasthan Temple

राजस्थान का चमत्कारी मंदिर! बंधे के बालाजी में सिंदूर चढ़ाने की अनोखी परंपरा, जानें पूरी कहानी

घर से होटल तक महंगाई की मार! LPG और कॉमर्शियल सिलेंडर दोनों महंगे, जानें कितने बढ़े रेट
6 Photos
jaipur news

घर से होटल तक महंगाई की मार! LPG और कॉमर्शियल सिलेंडर दोनों महंगे, जानें कितने बढ़े रेट

Samman Sahas Ka Live: जयपुर में ZEE Rajasthan का ‘सम्मान साहस का’ कार्यक्रम शुरू, सभी अतिथि मौजूद
Live Blog

Samman Sahas Ka Live: आज का दिन राजस्थान पुलिस के लिए खास रहने वाला है. ZEE Rajasthan अपने सामाजिक सरोकार के तहत ‘सम्मान साहस का’ कार्यक्रम का आयोजित कर रहा है, जिसमें प्रदेश के उन खाकीधारियों को सम्मानित कर रहा है, जिन्होंने अपनी बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा से कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की.

यह कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जहां पुलिस के उन अधिकारियों और जवानों को मंच पर सम्मान दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने साहस और समर्पण से समाज में सुरक्षा का भरोसा कायम किया है. इस आयोजन का उद्देश्य खाकी वर्दी में सेवा दे रहे उन लोगों के योगदान को सामने लाना है, जो दिन-रात जनता की सुरक्षा के लिए ड्यूटी निभाते हैं.

12:14:43
Samman Sahas Ka Live

जांबाज पुलिसकर्मियों के साहस और समर्पण को समर्पित विशेष कार्यक्रम शुरू हो चुका है.

12:14:25
Samman Sahas Ka Live

डॉक्टर मनीष शर्मा ने सभी मुख्य अतिथियों से मंच पर आसीन होने की गुजारिश की. सभी अतिथि मंच पर पहुंच चुके हैं.

12:13:39
Samman Sahas Ka Live

चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा ने सभी मुख्य अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया.

11:14:55
Samman Sahas Ka Jaipur Live

आज ZEE Rajasthan प्रदेश की पुलिस के उन अधिकारियों और जवानों को मंच पर सम्मान दिया जाएगा, जिन्होंने अपने साहस और समर्पण से समाज में सुरक्षा का भरोसा कायम किया है. इस आयोजन का उद्देश्य खाकी वर्दी में सेवा दे रहे उन लोगों के योगदान को सामने लाना है, जो दिन-रात जनता की सुरक्षा के लिए ड्यूटी निभाते हैं.
 

09:44:59
Samman Sahas Ka Jaipur Live
09:44:20
Samman Sahas Ka Jaipur Live

इस सम्मान समारोह के जरिए उन पुलिसकर्मियों के साहस, कर्तव्य और समर्पण को सराहा जाएगा, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है.

09:44:09
Samman Sahas Ka Jaipur Live

सामाजिक सरोकार के तहत ‘सम्मान साहस का’ कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कई प्रमुख मंत्री भी शामिल होंगे. कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम इस मौके पर शिरकत करेंगे.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news