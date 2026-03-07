Samman Sahas Ka Live: आज का दिन राजस्थान की खाकी के लिए बेहद खास होने जा रहा है. ZEE Rajasthan अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए आज प्रदेश के उन तमाम खाकीधारियों का सम्मान कर रहा है, जिन्होंने न केवल कानून व्यवस्था क बरकरार रखा बल्कि अपने साहस के चलते अपराधियों पर कार्रवाई भी की. इस कार्यक्रम में कानून एवं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद हैं.
यह कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जहां पुलिस के उन अधिकारियों और जवानों को मंच पर सम्मान दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने साहस और समर्पण से समाज में सुरक्षा का भरोसा कायम किया है. इस आयोजन का उद्देश्य खाकी वर्दी में सेवा दे रहे उन लोगों के योगदान को सामने लाना है, जो दिन-रात जनता की सुरक्षा के लिए ड्यूटी निभाते हैं.
जांबाज पुलिसकर्मियों के साहस और समर्पण को समर्पित विशेष कार्यक्रम शुरू हो चुका है.
डॉक्टर मनीष शर्मा ने सभी मुख्य अतिथियों से मंच पर आसीन होने की गुजारिश की. सभी अतिथि मंच पर पहुंच चुके हैं.
चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा ने सभी मुख्य अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया.
इस सम्मान समारोह के जरिए उन पुलिसकर्मियों के साहस, कर्तव्य और समर्पण को सराहा जाएगा, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है.
सामाजिक सरोकार के तहत ‘सम्मान साहस का’ कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कई प्रमुख मंत्री भी शामिल होंगे. कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम इस मौके पर शिरकत करेंगे.