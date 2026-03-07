Samman Sahas Ka Live: आज का दिन राजस्थान की खाकी के लिए बेहद खास होने जा रहा है. ZEE Rajasthan अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए आज प्रदेश के उन तमाम खाकीधारियों का सम्मान कर रहा है, जिन्होंने न केवल कानून व्यवस्था क बरकरार रखा बल्कि अपने साहस के चलते अपराधियों पर कार्रवाई भी की. इस कार्यक्रम में कानून एवं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद हैं.

