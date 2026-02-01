Zee Rajasthan
Union Budget 2026 for Rajasthan Live: आज संसद में बजट पेश – राजस्थान के किसान, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या होगा बड़ा ऐलान? यहां देखें पल-पल की अपडेट

Union Budget 2026 Rajasthan Live Update : आज, 1 फरवरी 2026 (रविवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश कर रही हैं. यह उनका लगातार नौवां बजट है और 75 वर्षों में पहली बार रविवार को बजट पेश होने जा रहा है. बजट सुबह लगभग 11 बजे शुरू होगा और इसमें आर्थिक विकास, टैक्स राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, किसान कल्याण और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहने की उम्मीद है.

Published: Feb 01, 2026, 07:15 AM IST | Updated: Feb 01, 2026, 09:00 AM IST

Union Budget 2026 for Rajasthan Live: आज संसद में बजट पेश – राजस्थान के किसान, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या होगा बड़ा ऐलान? यहां देखें पल-पल की अपडेट
Live Blog

Budget 2026 for Rajasthan: आज, 1 फरवरी 2026 (रविवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश कर रही हैं. यह उनका लगातार नौवां बजट है और 75 वर्षों में पहली बार रविवार को पेश हो रहा है. बजट सुबह करीब 11 बजे शुरू होगा, जिसमें आर्थिक विकास, टैक्स राहत, इंफ्रा, रोजगार, किसान कल्याण और हरित ऊर्जा पर फोकस की उम्मीद है.

09:00:46
Union Budget 2026 for Rajasthan: यूनियन बजट 2026 में पीएम सूर्य घर योजना को मिल सकती है बड़ी सौगात, 2 KW सोलर पर सब्सिडी ₹80 हजार तक?

PM Surya Ghar: आज 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यूनियन बजट 2026-27 में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मजबूत बनाने की उम्मीदें तेज हैं. सूत्रों के मुताबिक, 2 किलोवाट (KW) तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को मौजूदा ₹30,000 प्रति KW से बढ़ाकर ₹40,000 प्रति KW करने का ऐलान हो सकता है. इससे 2 KW सिस्टम पर कुल सब्सिडी ₹60,000 से बढ़कर ₹80,000 हो जाएगी, यानी घरेलू उपभोक्ताओं को ₹20,000 की अतिरिक्त बचत मिलेगी.
 

08:29:18
PM Kisan Yojana: क्या राजस्थान के लाखों किसानों के लिए बंपर साबित होने वाला है आज का बजट, पीएम किसान की 22वीं किस्त में होगा इजाफा?

PM Kisan 22 Kist update: 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश होने वाले यूनियन बजट 2026-27 से देश के करोड़ों किसानों की नजरें टिकी हुई हैं. बढ़ती खेती की लागत, महंगे खाद-बीज-डीजल और मौसम की अनिश्चितता के बीच किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) में सालाना 6,000 रुपये की राशि बढ़ाकर बड़ी राहत देगी. इसी बीच 22वीं किस्त का इंतजार भी तेज हो गया है. आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट, नियमों में बदलाव और किसानों को क्या करना चाहिए.
 


 

पढ़ें पूरी खबर

07:30:16
महंगाई का नया दौर? बजट पेश होने से ठीक पहले कॉमर्शियल LPG में 50 रुपये की बढ़ोतरी, पिछले 2 महीने में 160 रुपये महंगा

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यूनियन बजट 2026-27 पेश करने के दिन तेल कंपनियों ने 19 किलो कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. यह बढ़ोतरी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए महंगाई का बड़ा झटका साबित हुई है. 


 

पढ़ें पूरी खबर

07:18:01
टैक्स राहत और महंगाई

मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में राहत या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ोतरी की उम्मीद. पेट्रोल-डीजल कीमतों में अंतर और महंगाई नियंत्रण पर भी नजर.
 

07:17:25
रोजगार और युवा

युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, MSME सपोर्ट और जॉब क्रिएशन स्कीम्स. राजस्थान में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, इसलिए बजट में रोजगार-केंद्रित घोषणाएं राहत देंगी.
 

07:17:04
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी

रेलवे, हाईवे और एयरपोर्ट विस्तार (जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एयरपोर्ट अपग्रेड या नए प्रोजेक्ट्स). राजस्थान में रोड और रेल नेटवर्क मजबूत करने से टूरिज्म और इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा. ग्रीन एनर्जी (सोलर पार्क्स) में निवेश बढ़ने की संभावना, क्योंकि राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी हब बन रहा है.
 

07:16:39
कृषि और किसान

MSP में मजबूती, PM-KISAN राशि बढ़ोतरी (6,000 से अधिक), जल संरक्षण योजनाओं (जैसे इंदिरा गांधी नहर विस्तार या नए सिंचाई प्रोजेक्ट्स) के लिए अतिरिक्त फंड की उम्मीद. राजस्थान के किसान महंगाई और सूखे से जूझ रहे हैं, इसलिए सब्सिडी और क्लाइमेट-रेजिलिएंट फसलें पर फोकस संभव.

