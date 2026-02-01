Union Budget 2026 for Rajasthan Live: आज संसद में बजट पेश – राजस्थान के किसान, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या होगा बड़ा ऐलान? यहां देखें पल-पल की अपडेट

Union Budget 2026 Rajasthan Live Update : आज, 1 फरवरी 2026 (रविवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश कर रही हैं. यह उनका लगातार नौवां बजट है और 75 वर्षों में पहली बार रविवार को बजट पेश होने जा रहा है. बजट सुबह लगभग 11 बजे शुरू होगा और इसमें आर्थिक विकास, टैक्स राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, किसान कल्याण और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहने की उम्मीद है.