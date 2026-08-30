/Rajasthan News Live: जयपुर में 15 केंद्रों पर NEET-PG 2026 परीक्षा, नॉमिनेशन के चलते आज भी खुलेंगे SDM कार्यालय

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. NEET-PG 2026 परीक्षा आज जयपुर में 15 परीक्षा केंद्र सुबह 9 बजे से 12.30 तक होगी. 2 लाख 73 हज़ार 183 अभियार्थी परीक्षा में पंजीकृत हैं. 8.30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा. अभिर्थियों की प्रवेश से पहले हो रही सख्ती से जांच हो रीह है. परीक्षा को लेकर प्रशासन ने केंद्रों के 300 मीटर दायरे में पाबंदियां लगाईहैं. धौलपुर में आंखों में मिर्च डालकर 80 हजार लूटने वाला बदमाश MP से गिरफ्तार हो गया है. सीकर में अवकाश के दिन भी आज एसडीएम कार्यालय खुला रहेगा. नोमिनेशन प्रक्रिया को लेकर कार्यालय खुलेगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.