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Rajasthan News Live: जयपुर में 15 केंद्रों पर NEET-PG 2026 परीक्षा, नॉमिनेशन के चलते आज भी खुलेंगे SDM कार्यालय

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज NEET-PG 2026 परीक्षा समेत कई अहम घटनाक्रमों पर नजर रहेगी. जयपुर में 15 केंद्रों पर परीक्षा होगी. धौलपुर लूटकांड का आरोपी MP से गिरफ्तार, वहीं, सीकर में नामांकन प्रक्रिया के चलते आज भी SDM कार्यालय खुला रहेगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 30, 2026, 08:18 AM IST | Updated:Aug 30, 2026, 08:18 AM IST
Rajasthan News Live: जयपुर में 15 केंद्रों पर NEET-PG 2026 परीक्षा, नॉमिनेशन के चलते आज भी खुलेंगे SDM कार्यालय
Image Credit: AI Image

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. NEET-PG 2026 परीक्षा आज जयपुर में 15 परीक्षा केंद्र सुबह 9 बजे से 12.30 तक होगी. 2 लाख 73 हज़ार 183 अभियार्थी परीक्षा में पंजीकृत हैं. 8.30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा. अभिर्थियों की प्रवेश से पहले हो रही सख्ती से जांच हो रीह है. परीक्षा को लेकर प्रशासन ने केंद्रों के 300 मीटर दायरे में पाबंदियां लगाईहैं. धौलपुर में आंखों में मिर्च डालकर 80 हजार लूटने वाला बदमाश MP से गिरफ्तार हो गया है. सीकर में अवकाश के दिन भी आज एसडीएम कार्यालय खुला रहेगा. नोमिनेशन प्रक्रिया को लेकर कार्यालय खुलेगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

(IST)

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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