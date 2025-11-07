Vande Mataram 150वीं वर्षगांठ, सीएम भजनलाल ने किया शुभारंभ, ड्रोन से पुष्प वर्षा

Vande Mataram 150th Anniversary: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां एसएमएस स्टेडियम में वन्दे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया. आकाश में गुब्बारों को उड़ाकर उन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत की, जबकि ड्रोन से पुष्प वर्षा ने माहौल को देशभक्ति से ओत-प्रोत कर दिया.