Vande Mataram 150वीं वर्षगांठ, सीएम भजनलाल ने किया शुभारंभ, ड्रोन से पुष्प वर्षा

Vande Mataram 150th Anniversary: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां एसएमएस स्टेडियम में वन्दे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया. आकाश में गुब्बारों को उड़ाकर उन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत की, जबकि ड्रोन से पुष्प वर्षा ने माहौल को देशभक्ति से ओत-प्रोत कर दिया. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 07, 2025, 09:46 AM IST | Updated: Nov 07, 2025, 12:55 PM IST

Live Blog

Vande Mataram 150th Anniversary Live: सीएम भजनलाल शर्मा ने एसएमएस स्टेडियम में वन्दे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का गुब्बारों व ड्रोन पुष्प वर्षा से उद्घाटन किया. तिरंगे लहराते जनसैलाब के बीच देशभक्ति गीत गूंजे.

12:55:37
भारत की आत्मा का स्वर है 'वंदे मातरम्', केवल शब्दों का संग्रह नहीं: 150वीं वर्षगाठ पर बोले CM भजनलाल शर्मा

Jaipur Vande Matram: जयपुर, 7 नवंबर 2025: राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया. 
 

11:21:22
10:07:55
09:58:52
Vande Mataram 150th Anniversary: शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में आज से वंदे मातरम से होगी दिन की शुरुआत


शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में आज से वंदे मातरम शुरू होगा.हर रोज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ होगी दिन की शुरुआत होगी. राष्ट्रगीत के बाद ही दर्ज होगी कर्मचारियों की उपस्थिति.  शाम को जन गण मन के सामूहिक गान के बाद ही कर्मचारी जा सकेंगे घर.  शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश आज से होंगे लागू
राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बड़ा निर्णय लिया गया है.पूरे वर्ष चलेगा “वंदे मातरम स्मरणोत्सव” – चार चरणों में आयोजन होंगे 
 

09:47:38
