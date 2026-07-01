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Education Conclave 2026 LIVE: Zee Rajasthan के मंच पर होगी शिक्षा के भविष्य की चर्चा, डिप्टी CM डॉ. प्रेम चंद बैरवा करेंगे शुभारंभ

Zee Rajasthan Education Conclave 2026 LIVE Updates: जयपुर में आज ज़ी राजस्थान का एजुकेशन कॉन्क्लेव होने जा रहा है. कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा और SBI के CGM ओंकार नाथ चौधरी शामिल होंगे. कार्यक्रम का आयोजन जी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में हो रहा है. पल पल का लाइव अपडेट जानने के लिए पढ़ते रहें लाइव ब्लॉग.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 01, 2026, 10:13 AM|Updated: Jul 01, 2026, 10:13 AM
Education Conclave 2026 LIVE: Zee Rajasthan के मंच पर होगी शिक्षा के भविष्य की चर्चा, डिप्टी CM डॉ. प्रेम चंद बैरवा करेंगे शुभारंभ
Image Credit: Education Conclave 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Zee Rajasthan Education Conclave 2026 LIVE Updates: ज़ी राजस्थान के अपने सामाजिक सरोकार में आगे बढ़ते हुए जयपुर में Education Conclave 2026 का आयोजन करने जा रहा है. इस विशेष कार्यक्रम में शिक्षा, तकनीक और भविष्य की पढ़ाई से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा होगी. कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के CGM ओंकार नाथ चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.

ज़ी राजस्थान का यह मंच केवल शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले शिक्षाविदों, संस्थानों और नवाचारों को भी सम्मानित करेगा. कार्यक्रम के दौरान डिजिटल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड लर्निंग और उच्च शिक्षा के बदलते स्वरूप जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहेंगे. कार्यक्रम का आयोजन जी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में होने जा रहा है.

Zee Rajasthan Education Conclave 2026 LIVE में हम आपको कार्यक्रम से जुड़ी हर चर्चा से रूबरू करवाएंगे. तो पढ़ते रहें लाइव अपडेट्स.

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जयपुर में Zee Rajasthan Education Conclave 2026 के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. कुछ ही देर में अतिथियों का आगमन शुरू होगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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