/Education Conclave 2026 LIVE: Zee Rajasthan के मंच पर होगी शिक्षा के भविष्य की चर्चा, डिप्टी CM डॉ. प्रेम चंद बैरवा करेंगे शुभारंभ

Zee Rajasthan Education Conclave 2026 LIVE Updates: ज़ी राजस्थान के अपने सामाजिक सरोकार में आगे बढ़ते हुए जयपुर में Education Conclave 2026 का आयोजन करने जा रहा है. इस विशेष कार्यक्रम में शिक्षा, तकनीक और भविष्य की पढ़ाई से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा होगी. कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के CGM ओंकार नाथ चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.

ज़ी राजस्थान का यह मंच केवल शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले शिक्षाविदों, संस्थानों और नवाचारों को भी सम्मानित करेगा. कार्यक्रम के दौरान डिजिटल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड लर्निंग और उच्च शिक्षा के बदलते स्वरूप जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहेंगे. कार्यक्रम का आयोजन जी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में होने जा रहा है.

Zee Rajasthan Education Conclave 2026 LIVE में हम आपको कार्यक्रम से जुड़ी हर चर्चा से रूबरू करवाएंगे. तो पढ़ते रहें लाइव अपडेट्स.