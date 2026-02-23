Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer: ज़ी राजस्थान अपने सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाते हुए 23 फरवरी 2026, सोमवार को थार मरुस्थल के हृदय जैसलमेर पहुंचा. स्वर्ण नगरी के नाम से विश्वभर में पहचान रखने वाला जैसलमेर अपनी पीली बलुआ पत्थर से बनी भव्य इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जो सूर्य की किरणों में सोने की तरह चमकती हैं और शहर को अनूठी पहचान देती हैं. जैसलमेर ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. पोकरण में हुए परमाणु परीक्षणों ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई, जिससे यह जिला देश के इतिहास में विशेष स्थान रखता है.