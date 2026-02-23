Zee Rajasthan
Ek Kadam Vikas ki Ore Jaisalmer: ‘स्वर्ण नगरी’ से विकास का शंखनाद! पर्यटन, पर्यावरण और रोजगार पर गूंजे बड़े मुद्दे

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer: अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए ZEE Rajasthan का कारवां आज 23 फरवरी 2026, सोमवार को थार मरुस्थल के हृदय जैसलमेर में पहुंचा. परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भारत को नई पहचान दिलाने वाले पोकरण के परमाणु परीक्षणों के कारण भी यह जिला ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है. आज ZEE Rajasthan जैसलमेर का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को न केवल सम्मानित किया बल्कि जिले के विकास और चुनौतियों को लेकर चर्चा के लिए एक मंच भी प्रदान किया. 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Feb 23, 2026, 02:40 PM IST | Updated:Feb 23, 2026, 03:23 PM IST

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer: ज़ी राजस्थान अपने सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाते हुए 23 फरवरी 2026, सोमवार को थार मरुस्थल के हृदय जैसलमेर पहुंचा. स्वर्ण नगरी के नाम से विश्वभर में पहचान रखने वाला जैसलमेर अपनी पीली बलुआ पत्थर से बनी भव्य इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जो सूर्य की किरणों में सोने की तरह चमकती हैं और शहर को अनूठी पहचान देती हैं. जैसलमेर ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. पोकरण में हुए परमाणु परीक्षणों ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई, जिससे यह जिला देश के इतिहास में विशेष स्थान रखता है.

इसी गौरवशाली धरती पर आयोजित 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम के माध्यम से ZEE Rajasthan उन व्यक्तित्वों को सम्मानित किया, जिन्होंने देश और प्रदेश में जैसलमेर का नाम रोशन किया है. साथ ही यह मंच जैसलमेर के विकास, संभावनाओं और चुनौतियों पर सार्थक चर्चा का अवसर भी प्रदान किया.

15:23:55
Rajasthan Live News

जोधपुर जिला प्रशासन और पंचायत राज विभाग ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत चाबा की बेशकीमती संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराया है. सालों से अवैध कब्जे में रही दुकान नंबर 2 को भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में खाली करवाकर पंचायत को सुपुर्द किया गया.

15:22:46
Rajasthan Live News

विद्या संबल सहायक आचार्य संघ की ओर से आज शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया. सहायक आचार्य संघ की ओर से कॉलेज शिक्षा में विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत समस्त सहायक आचार्यों को रोजगार गारंटी एवं सेवा की सुनिश्चितता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. सहायक आचार्य संघ की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा की जा रही पांच वर्षीय अस्थायी भर्ती से पहले कार्यरत सभी विद्या संबल सहायक आचार्यों को स्क्रीनिंग के द्वारा सेवा की सुनिश्चितता प्रदान की जाए. इसके बाद बचे हुए पदों पर स्थायी भर्ती की जाए. साथ ही यूजीसी द्वारा तय वेतनमान सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया.

15:20:49
Rajasthan Live News

सिरोही के पिंडवाड़ा क्षेत्र में पैंथर के हमले की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई है. ठंडी बेरी क्षेत्र में एक युवक पर जंगली जानवर द्वारा हमले की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद घायल युवक को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल पिंडवाड़ा लाया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया. वन विभाग की टीम भी तत्काल मौके के लिए रवाना हो गई है और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है. ग्रामीणों में घटना को लेकर भय और दहशत का माहौल है. लोग घरों से बाहर निकलने में सतर्कता बरत रहे हैं. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला पैंथर ने किया है या किसी अन्य जंगली जानवर ने... वन विभाग द्वारा जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकेगा.

14:01:33
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer

इस दौरान साले मोहम्मद ने पर्यटन, हैंडीक्राफ्ट के लिए उठे मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सच है कि जब जैसलमेर में चारों तरफ से कनेक्टिविटी होगी, तभी यहां का पर्यटन फलेगा-फूलेगा और विकास की तरफ बढ़ेगा. उन्होंने ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी नेता से भी गुजारिश की कि वह सरकार से जैसलमेर में कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात रखें.
 

13:20:31
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer
13:19:25
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer

जगदीश जी सुथार भी हुए सम्मानित. बालिका विद्यालय बनाने की घोषणा की.

13:18:16
डॉ. सत्ताराम जवाहर अस्पताल, जैसलमेर भी सम्मानित

डॉ. सत्ताराम पंवार जैसलमेर के श्री जवाहर चिकित्सालय में एक प्रमुख लैप्रोस्कोपिक और ट्रॉमा विशेषज्ञ सर्जन हैं. उन्होंने जवाहर अस्पताल में जटिल ऑपरेशन करते हुवे कई लोगों की जान बचाई है. हाल ही में जैसलमेर के हॉस्पिटल में 60 वर्षीय महिला के पेट से 6 किलो की विशाल गांठ का सफल ऑपरेशन किया गया. भारत-पाक सीमा क्षेत्र से 150 किमी दूर लाई गई मरीज की जटिल सर्जरी विशेषज्ञ टीम ने सावधानीपूर्वक पूरी की. सात दिन बाद महिला स्वस्थ होकर घर लौट गई.

13:17:44
प्रेम कुमार चौधरी, स्नैक केचर का हुआ सम्मान

प्रेम कुमार चौधरी का लक्ष्य हे की सांपों को मारना नहीं बचाना है. जैसलमेर के गांधी कॉलोनी क्षेत्र के रहने वाले प्रेम कुमार चौधरी ने किसी से प्रेरणा लेकर सांपों को पकड़ने का शौक बना दिया, जिससे अब वे प्रोफेशनल स्नेक कैचर हो गए हैं. निस्वार्थ भाव से कहीं से भी कब भी इन्हें कॉल आता है कि सांप आया है, यह वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ कर जगल में छोड़ देते हैं. अब तक हजारों की संख्या में जहरीले सांप पकड़ चुके हैं और जान बचा चुके हैं.

13:17:05
तगाराम भील, लोक कलाकार हुए सम्मानित

तगाराम भील जैसलमेर के एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय अलगोजा वादक और लोक कलाकार हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए  हाल ही भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है. उन्होंने अपनी मेहनत से फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस और अफ्रीका सहित 35 से अधिक देशों में अलगोजा वादन की प्रस्तुति दी है और इस पारंपरिक वाद्य यंत्र को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है.आप के कार्य को लेकर ज़ी राजस्थान ने इन्हें सम्मानित किया.

13:16:37
जानकी माहेश्वरी , प्रशिक्षक, राजकीय आईटीआई ने किया बेहतरीन काम

राजकीय आईटीआई, जैसलमेर में प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. जानकी माहेश्वरी अपने कुछ दोस्तों और आस-पड़ोस के लोगों के सहयोग से जिले में जरूरत मंद लोगों की हेल्प करते हैं. प्रत्येक रविवार को अलग अलग बस्ती में जाते हैं और वहां जरूरतमंद लोगों को कपड़े, जूते, चप्पल, सर्दी में स्वेटर, जैकेट, कंबल ,खिलौने चॉकलेट, बिस्कुट और अन्य दैनिक उपयोग सामग्री निशुल्क वितरण करते है यह सामग्री परिचित और सोशल मीडिया का उपयोग करके एकत्रित करते हैं, जिसमें लोगों से उपयोग में न आने वाले कपड़े जो अब छोटे हो गए या पसंद नहीं, इस तरह के कपड़े जो पहनने लायक हैं, वो पहनते नहीं है. वो  इकट्ठे करते है और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं. साथ ही दुकानदारो के द्वारा जो स्टॉक बिक नहीं रहा या डैमेज है, ऐसा सामान लेके भी बांटते हैं. विवाह या अन्य भोज में बची खाद्य सामग्री लेकर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों में वितरण करते हैं, जिससे उनको अच्छा खाने को मिल सके. गरीब परिवार में विवाह में मदद के लिए उनको किराना का सामान, बर्तन, कपड़े इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं. जैसलमेर में 'कपड़ों वाली दीदी' के नाम से पहचान बनाई. जानकी माहेश्वरी जैसलमेर जिले में पिछले 5 वर्षों से समाजसेवा कर रही हैं.
 

13:15:58
समंदर सिंह, पुलिस कॉन्स्टेबल कार्यालय पुलिस अधीक्षक, (अपराध शाखा) का सम्मान

अपराध शाखा में पदस्थापन समंदर सिंह ने कम्युनिटी पुलिसिंग युनिट में पदस्थापित रहकर सीएलज़ी, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक इत्यादि सामुदायिक पुलिसिंग सदस्यों से संबंधित पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों की जिले में प्रभावी पालना सुनिश्चित करवाई. जिला स्तरीय सीएलज़ी सदस्यों की बैठक के सफल आयोजन में आवश्यक सहयोग प्रदान किया. साथ ही लगातार अपराध शाखा (एस.आर. अनुभाग) में कार्यरत रहकर नवीन आपराधिक काननों का प्रभावी क्रियान्वयन, एनडीपीएस एक्ट के वाणिज्यिक मात्रा के प्रकरणों में 65 एफ व पिट एनडीपीएस की कार्यवाही हेत प्रस्ताव, पोक्सों एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन कर प्रकरणों की ऑनलाईन पर्यवेक्षण किया. 
 

13:15:24
मोहम्मद रजा खान, बास्केटबॉल खिलाड़ी का हुआ सम्मान

अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी से हैं. यूथ साउथ एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप मालदीव में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया एवं भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे. फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के विरुद्ध 38 अंक अर्जित कर भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्ती भूमिका निभाई. एशिया कप यूथ बास्केटबॉल मंगोलिया में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया. राजस्थान के साथ जैसलमेर का नाम रोशन किया. इस कार्य को लेकर ज़ी राजस्थान ने इन्हें सम्मानित किया.

13:09:26
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer

मयंक भाटिया ने जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार से उम्मीद जताई कि सरकार यहां के लिए ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाए. लोगों के आने का जरिया बढ़ाए. नई ट्रेनें शुरू की जाएं. हवाई मार्ग साल के 12 महीने चले, ट्रेनों का आवागामन बढ़े, समर टूरिज्म डेवलप किया जाए. गर्मी के मौसम में नाइट टूरिज्म बढ़ाएं. सरकार यहां के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा .यहां पहुंचे क्योंकि यहां पर पर्यटन की तगड़ी संभावनाएं हैं. नाइट टूरिज्म के लिए अलग पॉलिसी बने. रात में पर्यटन स्थल, होटल्स खुलने की परमिशन मिले. इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा.
 

13:08:45
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer

सम क्षेत्र में डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन में कैसे विकसित करें, इस पर कैलाश व्यास ने कहा कि यहां पर महलनुमा वेडिंग रिजॉर्ट्स हैं. शादियों के लिए यह जगह वेडिंग हब बन सकता है. ऐसे में सरकार इस जगह को प्रमोट करे. जैसलमेर में कैमल विलेज विकसित किए जाने को लेकर कैलाश व्यास ने कहा कि इनकी संख्या तेजी से घट रही है. लोगों का ऊंट के प्रति इंट्रेस्ट खत्म हो रहा है. कैमल प्रटोक्शन को लेकर चारे और रहने की खास व्यवस्था की जाए. जैसलमेर का कैमल, किला दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरा है. लोगों को कैमल से घुमाने की व्यवस्था की जाए.
 

13:04:48
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer

व्यवसायी अर्जुन दास चांडक ने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए हस्तशिल्प के बदलते प्रारूप पर कहा कि फेस्टिवल्स की तरह ही टेक्सटाइल्स में भी बदलाव का दौर चलता रहता है. ऐसे में ज्वेलरी, कपड़ों पर भी हैंडी क्राफ्ट पर काम किया जाता है. उन्होंने मांग की कि जैसलमेर को आर्ट से लेकर टूरिज्म दोनों के लिए ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है. उन्होंने जिले के लिए 4 ट्रेनों की मांग की है. उन्होंने आर्ट के लिए भी नीति बनवाने की मांग की. 
 

12:45:02
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer Live
12:42:01
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer Live

चैनल हेड मनीष शर्मा जैसलमेर जिले में विकास और पर्यटन को लेकर अपने विचार रख रहे हैं.

12:41:04
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer

वहीं स्पेशल गेस्ट के तौर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष दलपत हिगड़ा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदी फकीर भी मौजूद हैं. यह आयोजन सामाजिक प्रतिबद्धता और विकास संवाद का महत्वपूर्ण मंच बन रहा है.

12:40:50
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer

कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और बीजेपी विधायक छोटू सिंह भाटी चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हैं.

12:34:58
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हो चुकी है. सभी अतिथि मंच पर पहुंच चुके हैं.

