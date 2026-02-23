Swarnim Rajasthan Jaisalmer Live: जैसलमेर के टैलेंट को ZEE Rajasthan का सलाम, आज स्वर्णिम राजस्थान करेगा विशेष हस्तियों का सम्मान

Swarnim Rajasthan Jaisalmer Live: ज़ी राजस्थान अपने सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाते हुए 23 फरवरी 2026, सोमवार को थार मरुस्थल के हृदय जैसलमेर पहुंच रहा है. स्वर्ण नगरी के नाम से विश्वभर में पहचान रखने वाला जैसलमेर अपनी पीली बलुआ पत्थर से बनी भव्य इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जो सूर्य की किरणों में सोने की तरह चमकती हैं और शहर को अनूठी पहचान देती हैं. जैसलमेर ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. पोकरण में हुए परमाणु परीक्षणों ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई, जिससे यह जिला देश के इतिहास में विशेष स्थान रखता है.

इसी गौरवशाली धरती पर आयोजित 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम के माध्यम से ZEE Rajasthan उन व्यक्तित्वों को सम्मानित करेगा, जिन्होंने देश और प्रदेश में जैसलमेर का नाम रोशन किया है. साथ ही यह मंच जैसलमेर के विकास, संभावनाओं और चुनौतियों पर सार्थक चर्चा का अवसर भी प्रदान करेगा.

कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और बीजेपी विधायक छोटू सिंह भाटी चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित रहेंगे. वहीं स्पेशल गेस्ट के तौर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष दलपत हिगड़ा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदी फकीर भी शामिल होंगे. यह आयोजन सामाजिक प्रतिबद्धता और विकास संवाद का महत्वपूर्ण मंच बनेगा.

