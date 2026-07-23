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Ek Kadam Vikas Ki Ore Jalore : जालोर में लगा दिग्गजों का जमावड़ा! ज़ी राजस्थान के मंच पर बना विकास का रोपमैप

Ek Kadam Vikas Ki Ore : ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल आज गुरुवार 23 जुलाई 2026 को सामाजिक सरोकार निभाते हुए जालोर जिले में विशेष कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर जालोर' आयोजित किया, जिसमें समाज सेवा और मानवता के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. इसमें प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता राज्य मंत्री के के विश्नोई, विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग समेत कई लोग शामिल हुए.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Jul 23, 2026, 09:19 PM IST | Updated:Jul 23, 2026, 09:19 PM IST
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jalore : जालोर में लगा दिग्गजों का जमावड़ा! ज़ी राजस्थान के मंच पर बना विकास का रोपमैप
Image Credit: Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

Ek Kadam Vikas Ki Ore: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल न केवल अपने व्यवर्स तक खबरें पहुंचाता है बल्कि सामाजिक सरोकार भी निभाता है. इसी कड़ी में ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल का कारवां आज जालोर जिले में पहुंचा. राजस्थान का जालोर जिला अपने इतिहास, शौर्य और शानदार ग्रेनाइट के लिए पहचाना जाता है. इसे "ग्रेनाइट सिटी" के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस क्षेत्र में 'जाल' के वृक्षों की बहुतायत और महर्षि जाबालि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जालोर पड़ा.

इस कार्यक्रम में जरिये उन लोगों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कामों से इसका नाम रोशन किया है. इस कार्यक्रम में माध्यम से प्रदेश के विकास को लेकर गहन चर्चा हुई. पूरा कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के सानिध्य में हुआ.

17:36:12 Jul 23, 2026, 05:36 PM (IST)

हिराराम चौधरी संघर्ष, ओनर, वतन रिसोर्ट
जालोर जिले के बिशनगढ़ गांव के हिराराम चौधरी संघर्ष, एकता और सफलता की प्रेरणादायी मिसाल हैं. लगभग 25 वर्ष पूर्व पिता के निधन के बाद चारों भाइयों ने एकजुट होकर कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया और अथक मेहनत, ईमानदारी व लगन से सफलता की नई इबारत लिखी. उन्होंने गांव के अनेक जरूरतमंद परिवारों को व्यापार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया. बिशनगढ़ में स्थापित वतन रिसोर्ट और चेन्नई से संचालित फुटवियर का सफल कारोबार उनकी दूरदृष्टि, मेहनत और उद्यमशीलता का प्रमाण है.
 

17:35:58 Jul 23, 2026, 05:35 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

घांची मोदी समाज सेवा फाउंडेशन, (डायरेक्टर तोलाराम एस. देवड़ा)

जालोर-रानीवाड़ा में घांची मोदी समाज के उत्थान के लिए कार्यरत घांची मोदी समाज सेवा फाउंडेशन आज सेवा और सहयोग की मिसाल बनकर उभर रहा है. फाउंडेशन के डायरेक्टर तोलाराम एस. देवड़ा के नेतृत्व में संस्था ने समाज के हजारों सदस्यों को एक परिवार के रूप में जोड़ा है. जरूरत की घड़ी में हर सदस्य अपने सामर्थ्य के अनुसार अंशदान देकर जरूरतमंद परिवारों का सहारा बनता है. चाहे किसी परिवार में दुख की घड़ी हो या पुत्र विवाह और कन्यादान जैसे शुभ अवसर, फाउंडेशन हर कदम पर साथ निभाता है.

17:35:42 Jul 23, 2026, 05:35 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

भगवानाराम चौधरी, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं को जालोर जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. विभाग के उपनिदेशक भगवानाराम चौधरी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन सहायता, पालनहार, छात्रवृत्ति सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए नियमित रूप से शिविरों और जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.

17:35:22 Jul 23, 2026, 05:35 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

सरस डेयरी, रानीवाड़ा, (प्रबंध संचालक डॉ. भरतसिंह चौधरी एवं डेयरी चेयरमैन जोगसिंह बालोत)
रानीवाड़ा जालोर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, सरस डेयरी द्वारा किसान हित में लगातार पहल की जा रही है. प्रबंध संचालक डॉ. भरतसिंह चौधरी एवं डेयरी चेयरमैन जोगसिंह बालोत ने डेयरी को नए आयाम दिए हैं. सरस डेयरी द्वारा दूध, छाछ, पनीर, घी सहित कई उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जिनकी खपत राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में होती है. साथ ही जगह-जगह सरस पार्लर खोलकर आमजन को बेहतरीन गुणवत्ता के खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

17:35:14 Jul 23, 2026, 05:35 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

ज्योति देवी कैसाजी प्रजापत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, (भामाशाह जीतूभाई प्रजापत)
जालोर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र के कागमाला गांव स्थित श्रीमती ज्योति देवी कैसाजी प्रजापत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर एक सराहनीय पहल देखने को मिली है. यह पहल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देगी. साक्षी फाउंडेशन के संस्थापक भामाशाह जीतूभाई प्रजापत ने क्षेत्र की बेटियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए 5 करोड़ रुपये की लागत से विद्यालय के नए भवन का निर्माण करवाया जा रहा है. छात्राओं के लिए निःशुल्क वाहन सेवा भी उपलब्ध कराई गई है.

17:35:03 Jul 23, 2026, 05:35 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

सांवलाराम माली, समाजसेवी, ग्राम पंचायत सेसावा
सांवलाराम माली वर्षों से भामाशाह के रूप में शिक्षा, खेल और समाजहित के कार्यों से जुड़े रहे हैं. उन्होंने विद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पंखे भेंट किए, 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण अभियान चलाया. गौशाला में दान और अन्य सामाजिक कार्यों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. सांवलाराम माली ने समाजसेवी के रूप में क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है और अब सरपंच पद के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है.

17:34:54 Jul 23, 2026, 05:34 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

ग्राम पंचायत, चितलवाना, (सरपंच प्रेमा देवी - जगदीश बिश्नोई)
चितलवाना उपखंड की ग्राम पंचायत चितलवाना आज विकास और जनसेवा का नया उदाहरण बनकर उभर रही है. सरपंच श्रीमती प्रेमा देवी - जगदीश बिश्नोई के नेतृत्व में पंचायत ने विकास के कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं. उनके प्रयासों से सादुलाणी गोदारा परिवार (ठाकराराम व अमराराम जी बिश्नोई) की प्रेरणा और सहयोग से लगभग सवा करोड़ रुपये की लागत से दादोसा राव रिड़मलसिंह जी बस स्टैंड विश्रामगृह, शुद्ध पेयजल के लिए प्याऊ, मां अमृता देवी लाइब्रेरी, सुलभ शौचालय, सेल्फी पॉइंट और आकर्षक सर्किल का निर्माण कराया गया, जो चितलवाना की पहचान बन चुके हैं.

17:34:40 Jul 23, 2026, 05:34 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

पंचायत समिति, रानीवाड़ा, (विकास अधिकारी धीरेन्द्र प्रतापसिंह)
रानीवाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी धीरेन्द्र प्रतापसिंह द्वारा क्षेत्र में सड़क, नाली, पेयजल और सरकार की अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों को गति दी गई है. इसके साथ ही हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. इन प्रयासों से क्षेत्र के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी नई दिशा मिल रही है.

17:34:32 Jul 23, 2026, 05:34 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

ग्राम पंचायत, वालेरा, (सरपंच श्रीमती चन्द्रा देवी)
ग्राम पंचायत वालेरा, सरपंच श्रीमती चन्द्रा देवी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर अग्रसर है. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को साकार करते हुए वृक्षारोपण अभियान में प्रेरणादायी योगदान दिया. हरियाली बढ़ाने और जन-जागरूकता फैलाने में उनकी सराहनीय भूमिका रही है.

17:34:22 Jul 23, 2026, 05:34 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

कस्तूरबा गांधी फोर्थ लेवल बालिका छात्रावास, (रामप्यारी, वार्डन)
आहोर उपखंड क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी फोर्थ लेवल बालिका छात्रावास आज बालिका शिक्षा और संस्कार का प्रेरणादायी केंद्र बनकर उभर रहा है. छात्रावास की वार्डन रामप्यारी के नेतृत्व में यहां छात्राओं के लिए सुरक्षित, अनुशासित और पारिवारिक वातावरण तैयार किया गया है. विद्यालय से लौटने के बाद छात्राओं की पढ़ाई, स्वास्थ्य, पोषण और दैनिक दिनचर्या पर विशेष ध्यान दिया जाता है. छात्रावास में गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वच्छ परिसर, ओपन जिम, हरियाली और शांत वातावरण छात्राओं के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इस छात्रावास से कई बालिकाएं बेहतर शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को नई दिशा दे रही हैं.

17:34:14 Jul 23, 2026, 05:34 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

नगर परिषद, जालोर
(आयुक्त शिवपाल सिंह राजपुरोहित)र नगर परिषद शहर के समग्र विकास और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार सक्रिय है. आयुक्त शिवपाल सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में परिषद स्वच्छता, नियमित सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव, नालों की सफाई तथा शहर की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित शिविरों के माध्यम से पट्टों का वितरण और नागरिक सेवाओं का त्वरित निस्तारण भी किया जा रहा है.
 

17:34:06 Jul 23, 2026, 05:34 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

पंचायत समिति, रानीवाड़ा-जसवंतपुरा
(विकास अधिकारी पृथ्वीसिंह चारण)
रानीवाड़ा-जसवंतपुरा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पृथ्वीसिंह चारण द्वारा क्षेत्र में सड़क निर्माण, नाली, पेयजल, विद्यालयों के विकास, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के कई कार्य पूरे किए गए हैं. इन विकास कार्यों से ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिली है. आने वाले समय में भी सरकार की कई नई योजनाओं पर कार्य जारी है, जिससे ग्रामीण विकास को और गति मिलने की उम्मीद है.
 

17:33:54 Jul 23, 2026, 05:33 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

 शांति बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, वीरावा (चितलवाना)
(निदेशक भीखाराम धेतरवाल एवं प्रधानाचार्य ओमप्रकाश मेहला)
अगर आप अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा चाहते हैं, जहां गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, अनुशासन और आधुनिक सुविधाओं के साथ उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखी जाए, तो चितलवाना उपखंड के वीरावा स्थित शांति बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय एक उत्कृष्ट विकल्प है. विज्ञान एवं कला संकाय में संचालित इस विद्यालय में वर्तमान में करीब 850 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. निदेशक भीखाराम धेतरवाल और प्रधानाचार्य ओमप्रकाश मेहला के नेतृत्व में विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है. विद्यालय प्रतिवर्ष शत-प्रतिशत बोर्ड परीक्षा परिणाम देकर अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता साबित करता है.

17:33:46 Jul 23, 2026, 05:33 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

नरेंद्र कुमार पुरोहित, धानोल, भामाशाह
नरेंद्र कुमार पुरोहित को बचपन से ही गौ-सेवा से लगाव है. उनके घर पर राधा नाम की गाय है. पुरोहित का राधा के प्रति विशेष स्नेह है. उसकी पूजा-भक्ति में उन्होंने दो करोड़ रुपये की लागत से 'राधा महल' भी तैयार करवाया है. राधा के साथ-साथ 60 अन्य गायें भी उनके घर पर हैं. इसके अलावा पुरोहित धानोल की दत्तात्रेय गौशाला में भी अपना कीमती समय देते हैं. 3500 गोवंश की देखरेख के साथ ट्रस्ट के सदस्यों एवं गांव के नागरिकों ने मिलकर पुरोहित के साथ गौशाला में गायों की छांव के लिए 500 पौधों का वृक्षारोपण भी करवाया है.

17:33:36 Jul 23, 2026, 05:33 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

जलदाय विभाग, सायला, (रूपेन्द्र सिंह, सहायक अभियंता)
जालोर जिले के सायला क्षेत्र में जलदाय विभाग सहायक अभियंता रूपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है. विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति, लाइन मरम्मत और जल वितरण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सायला क्षेत्र में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. विभाग की टीमें विभिन्न गांवों और मोहल्लों में जल वितरण व्यवस्था की निगरानी कर रही हैं. साथ ही पानी की उपलब्धता और वितरण में सुधार के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं.

17:33:25 Jul 23, 2026, 05:33 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

पंचायत समिति, सायला (प्रशासक सूरजभान विश्नोई एवं बीडीओ रेशाराम सुंदेशा)
जालोर जिले की सायला पंचायत समिति क्षेत्र में प्रशासक सूरजभान विश्नोई और बीडीओ रेशाराम सुंदेशा के नेतृत्व में ग्रामीण विकास कार्यों को गति दी जा रही है. सड़क, आवास और जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सीसी सड़कें, पेयजल, सामुदायिक भवन और अन्य जनहित कार्यों पर काम किया जा रहा है.

17:33:12 Jul 23, 2026, 05:33 PM (IST)

नगरपालिका, सायला (प्रशासक सूरजभान विश्नोई एवं ईओ सुशील राजपुरोहित)

जालोर जिले की सायला नगरपालिका में प्रशासक सूरजभान विश्नोई और ईओ सुशील राजपुरोहित के नेतृत्व में विकास कार्यों को लगातार गति दी जा रही है. सीसी सड़कों के निर्माण से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना और स्वच्छता अभियान तक कई योजनाओं पर कार्य हो रहा है. सायला नगरपालिका क्षेत्र में करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है. इन कार्यों से शहर की सड़क व्यवस्था मजबूत होगी और आमजन को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी.

17:33:01 Jul 23, 2026, 05:33 PM (IST)

डॉ. इंदिरा खेताराम बिश्नोई, डूंगरी


डॉ. इंदिरा खेताराम बिश्नोई बिना किसी जनप्रतिनिधि पद पर रहते हुए भी अनेक जनहित के कार्य करवा चुकी हैं, जिनकी आज ग्रामीण खुलकर सराहना कर रहे हैं. डूंगरी गांव की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान के लिए खामराई नहर पर बोरवेल का निर्माण करवाया, जिससे गांव में जलापूर्ति सुचारू हुई. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भगवाना कुराड़ा की ढाणी में भी बोरवेल बनवाकर विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की. सिर्फ पेयजल ही नहीं, बल्कि नर्मदा नहर पर दो पुलों के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही.

17:32:48 Jul 23, 2026, 05:32 PM (IST)

राजकुमार रेवाड़, निदेशक, सनराइज पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल, सिवाड़ा

चितलवाना उपखंड के सिवाड़ा गांव स्थित सनराइज पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है. वर्ष 2016 में 200 विद्यार्थियों से शुरू हुआ यह विद्यालय आज करीब 800 विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है. निदेशक राजकुमार रेवाड़ और प्रधानाध्यापक रामनिवास मूंड के नेतृत्व में कक्षा 1 से 10वीं तक संचालित यह विद्यालय अनुशासन, उत्कृष्ट शिक्षण और बेहतरीन परीक्षा परिणामों के लिए क्षेत्र में विशेष पहचान बना चुका है.

17:07:53 Jul 23, 2026, 05:07 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jalore

'एक कदम विकास की ओर' में आए मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता राज्य मंत्री के. के. विश्नोई ने कहा कि ZEE का नाम आते ही, सुभाष चंद्रा का नाम सुनते ही मुझे बचपन याद आने लगता है. जालोर प्रवासियों का जिला है. अब प्रदेश में बिजली-पानी से भी आगे स्पीड में विकास की चर्चा चल रही है. अलग-अलग सरकारें, सबने प्रयत्न किया होगा. मात्र 12 साल में बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है. कई सारे Mou राजस्थान सरकार ने किए हैं. मेरा तो मन बहुत सारी चर्चा करना है लेकिन आने वाले समय में करेंगे. ग्रीन एनर्जी से लेकर चंद्रयान तक बड़े-बड़े काम पीएम मोदी ने किए. जल्द राजस्थान में विकास की गंगा और तेजी से बहेगी. बचे हुए काम जल्द पूरे किए जाएंगे. देश आजाद होने के बाद केवल 74 हवाई अड्डे थे लेकिन अब पौने 200 हवाई अड्डे हैं. आज प्रदेश में सीएम का कुशल प्रबंधन है. कई जगहों पर रोडवेज बसें शुरू हुई हैं. 
 

15:50:35 Jul 23, 2026, 03:50 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

कार्यक्रम में शिरकत करने आए बीजेपी विधायक छगन सिंह पुरोहित ने कहा कि जालौर के विकास की गाथा लंबे समय से चली आ रही है. जब मैं 2028 में आहोर का विधायक बना था तो उसमें मेरा पहला कर्तव्य था लोगों की मूलभूत आवश्यक्ताएं पूरी करना.

15:34:36 Jul 23, 2026, 03:34 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि यहां के लोग एक-दूसरे की जीत-हार का सम्मान करते हैं.

15:33:55 Jul 23, 2026, 03:33 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

ZEE Rajasthan चैनल के 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम में शिरकत करने आए विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जालौर जिला इस बात पर खुशनसीब है क्योंकि यहां के नेताओं के बीच व्यक्तगत समस्या नहीं है. वह विपक्ष के सामने विकास में बाधक नहीं बनते.
 

14:55:07 Jul 23, 2026, 02:55 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

वीरों की धरती Jalore से Zee Rajasthan का सामाजिक सरोकार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. काफी संख्या में लोग पधार चुके हैं.
 

14:54:32 Jul 23, 2026, 02:54 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

जालौर में ज़ी राजस्थान का मंच सज चुका है. इसकी शुरुआत गणेश वंदना और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हो चुकी है.

14:52:33 Jul 23, 2026, 02:52 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

14:12:30 Jul 23, 2026, 02:12 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

एक कदम विकास की ओर जालौर कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता राज्य मंत्री के के विश्नोई, विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग विशिष्ट अतिथि हैं. आहोर से बीजेपी विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, भीनमाल से कांग्रेस के विधायक डॉ. समरजीत सिंह राठौड़, रानीवाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी और रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल इसमें शिरकत करेंगे.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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