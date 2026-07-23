'एक कदम विकास की ओर' में आए मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता राज्य मंत्री के. के. विश्नोई ने कहा कि ZEE का नाम आते ही, सुभाष चंद्रा का नाम सुनते ही मुझे बचपन याद आने लगता है. जालोर प्रवासियों का जिला है. अब प्रदेश में बिजली-पानी से भी आगे स्पीड में विकास की चर्चा चल रही है. अलग-अलग सरकारें, सबने प्रयत्न किया होगा. मात्र 12 साल में बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है. कई सारे Mou राजस्थान सरकार ने किए हैं. मेरा तो मन बहुत सारी चर्चा करना है लेकिन आने वाले समय में करेंगे. ग्रीन एनर्जी से लेकर चंद्रयान तक बड़े-बड़े काम पीएम मोदी ने किए. जल्द राजस्थान में विकास की गंगा और तेजी से बहेगी. बचे हुए काम जल्द पूरे किए जाएंगे. देश आजाद होने के बाद केवल 74 हवाई अड्डे थे लेकिन अब पौने 200 हवाई अड्डे हैं. आज प्रदेश में सीएम का कुशल प्रबंधन है. कई जगहों पर रोडवेज बसें शुरू हुई हैं.

