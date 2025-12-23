Swarnim Rajasthan Jalore: जालोर के भीनमाल में आज स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें जिले का मान बढ़ाने वालों का सम्मान हुआ. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मंत्री के.के बिश्नोई और जालोर-सिरोही सांसद लुंबाराम चौधरी शामिल रहे. वहीं बीजेपी नेता नारायण सिंह देवल, जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे और एसपी शैलेंद्र सिंह इन्दौलिया भी शिरकत करते दिखे. पूरा कार्यक्रम जी राजस्थान के एडिटर डॉ. मनीष शर्मा की अगुवाई में हुआ.

