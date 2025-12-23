Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Swarnim Rajasthan Jalore: 'ना हमने सच को रंगा है, ना झूठ को छुपाया है, जो जैसा है, वही दिखाया है' बोले चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा

Swarnim Rajasthan Jalore: आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास है. आज जालोर जिले का मान बढ़ाने वालों को सम्मानित किया गया. प्रोग्राम मेंं मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मंत्री के.के बिश्नोई और जालोर-सिरोही सांसद लुंबाराम चौधरी शामिल है. प्रोग्राम की शुरुआत में चैनल हेड डॉ मनीष शर्मा ने कहा कि ना हमने सच को रंगा है, ना झूठ को छुपाया है, जो जैसा है, वही दिखाया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 23, 2025, 11:02 AM IST | Updated: Dec 23, 2025, 02:38 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में शीतलहर से कांपा जनजीवन, कोहरे और सर्द हवाओं से और भी बढ़ेंगी मुश्किलें!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में शीतलहर से कांपा जनजीवन, कोहरे और सर्द हवाओं से और भी बढ़ेंगी मुश्किलें!

अरावली राजस्थान का वो जुरासिक पार्क, जहां कभी घूमा करते थे डायनासोर!
8 Photos
rajasthan quiz

अरावली राजस्थान का वो जुरासिक पार्क, जहां कभी घूमा करते थे डायनासोर!

राजस्थान में कोहरे से थमी रफ्तार, टोंक से सीकर तक ठिठुरन, विजिबिलिटी हुई शून्य
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में कोहरे से थमी रफ्तार, टोंक से सीकर तक ठिठुरन, विजिबिलिटी हुई शून्य

लोगों की तगड़ी से तगड़ी समस्या की काट हैं राजस्थान के ये हनुमान मंदिर, बजरंगबली तुरंत करते हैं निवारण!
6 Photos
jaipur news

लोगों की तगड़ी से तगड़ी समस्या की काट हैं राजस्थान के ये हनुमान मंदिर, बजरंगबली तुरंत करते हैं निवारण!

Swarnim Rajasthan Jalore: 'ना हमने सच को रंगा है, ना झूठ को छुपाया है, जो जैसा है, वही दिखाया है' बोले चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा
Live Blog

Swarnim Rajasthan Jalore: जालोर के भीनमाल में आज स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें जिले का मान बढ़ाने वालों का सम्मान हुआ. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मंत्री के.के बिश्नोई और जालोर-सिरोही सांसद लुंबाराम चौधरी शामिल रहे. वहीं बीजेपी नेता नारायण सिंह देवल, जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे और एसपी शैलेंद्र सिंह इन्दौलिया भी शिरकत करते दिखे. पूरा कार्यक्रम जी राजस्थान के एडिटर डॉ. मनीष शर्मा की अगुवाई में हुआ.

14:38:57
Swarnim Rajasthan Jalore
14:31:03
Swarnim Rajasthan Jalore

मीरा देवासी, प्रशासक पांथेडी ने जिले सर्वाधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण सरंक्षण का संदेश दिया.

14:30:27
Swarnim Rajasthan Jalore

मांगीलाल राजपुरोहित, समाजसेवी: समाज सेवी, सायला में नदी आने पर डूब क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

14:29:54
Swarnim Rajasthan Jalore : उत्तमसिंह धवेशा, सरपंच, जीवाना

सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास के अच्छे कार्य किया एवं गरीब के के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में योगदान दिया.

14:29:41
Swarnim Rajasthan Jalore

तलसाराम चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष, जीवाना व सरपंच प्रतिनिधि, जालमपुरा
समाज सेवा के कार्य में पिछले लंबे समय से सक्रिय हैं सरपंच प्रतिनिधि के रूप में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीन क्षेत्र में प्रचार प्रचार कर आमजन को जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

14:25:48
Swarnim Rajasthan Jalore
14:23:12
Swarnim Rajasthan Jalore
14:22:07
Swarnim Rajasthan Jalore: ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का काम करने वाली शिक्षिका सम्मानित

छोटी कुमारी जो एक शारीरिक शिक्षक है, ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और  सांसद खेल महोत्सव में सराहनीय कार्य करने के लिए इन्हे जी राजस्थान ने सम्मानित किया. 

 

14:08:54
Swarnim Rajasthan Jalore: जसवंतपुरा के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी प्रशांत सेन का सम्मान

प्रशांत सेन, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, जसवंतपुरा- जसवंतपुरा ब्लॉक के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी है एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर आम जन में जागरूकता विभागीय कार्य में बेहतरीन कार्य करने पर सम्मानित किया गया.

 

14:05:55
Swarnim Rajasthan Jalore: रायथल के जसराज सिंह को सम्मान

जसराजसिंह राजपुरोहित, रायथल-सरपंच जनप्रतिनिधि रहते हुए गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया और समाज सेवा में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रचार कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

14:05:16
Swarnim Rajasthan Jalore: तीन डॉक्टर्स को बेहतरीन काम के लिए किया गया सम्मानित

डॉ. एमएम जांगिड़, डॉ. विनोद कुमार वारडे, डॉ. भूपेंद्र चौधरी - प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य हैं और हमेशा जरूरतमंदों एवं गरीब लोगों के लिए इलाज मदद करते हैं और समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं,भीनमाल शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधा हॉस्पिटल के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं.

14:03:11
Swarnim Rajasthan Jalore : ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, डॉ. दिनेश बिश्नोई को मिली पहचान

डॉ. दिनेश बिश्नोई , ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी- भीनमाल ब्लॉक कार्य में BCHMO के पद पर तैनात है और सरकारी योजनाओं का आम जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं. सरकारी योजनाओं का शत आमजन को लाभ मिले इसके लिए मोटिवेशन और जन जागरूकता के कार्य कर रहे हैं.

 

14:02:00
Swarnim Rajasthan Jalore : प्रेमा देवी जगदीश बिश्नोई को मिला सम्मान

प्रेमादेवी जगदीश बिश्नोई ग्राम पंचायत चितलवाना की सरपंच है प्रेमा देवी बिश्नोई ने ग्राम पंचायत क्षेत्र में बालिकाओं की शादी होने पर कन्यादान के रुप में एक आलमारी(तिजोरी) देकर मिशाल पेश की है. वहीं पंचायत क्षेत्र में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर भी आलमारी दी जाती है. आज तक बालिकाओं - सेवानिवृत कर्मचारियों को एक आलमारी की कीमत पंद्रह हजार रुपये के लागत है आज तक लगभग 450 आलमारी (तिजोरी) दी जा चुकी है.

14:00:55
Swarnim Rajasthan Jalore : सेसावा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच झीणी देवी जगदीश कड़वासरा का सम्मान

झीणी देवी जगदीश कड़वासरा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सेसावा-  सेसावा की पूर्व सरपंच ने रक्तदान के क्षेत्र में हर समय तत्पर, क्षेत्र में रक्त की जरूरत पड़ने पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए बीमार लोगों के लिए व्यवस्था करवाती हैं. वहीं सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत में कई विकास कार्य करवाए, जिन्हें आज भी लोग याद करते है वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दो बार सम्मानित किया जा चुका है.

13:58:04
Swarnim Rajasthan Jalore : मदन सिंह चौहान ने को ग्राम विकास के लिए किया गया सम्मानित

मदन सिंह चौहान, बागोड़ा- सरपंच प्रतिनिधि के रूप में आपने ग्राम विकास को नई दिशा दी, आमजन हित में हमेशा आगे रहे, गांव के विकास के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों में उत्कृष्ट कार्य किया. इसलिए ज़ी राजस्थान ने किया मदन सिंह चौहान का सम्मान.

13:56:43
Swarnim Rajasthan Jalore : जी राजस्थान ने किया समाजसेवी रूपराज पुरोहित का सम्मान

रूपराज पुरोहित- समाजसेवी एवं शिवसेना के प्रमुख हैं जो हमेशा आमजन के हितों के लिए और हित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं और आमजन को पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं.

13:56:10
Swarnim Rajasthan Jalore : हीरालाल सारस्वत को उत्कृष्ट काम के लिए सम्मान

हीरालाल सारस्वत, समाज सेवी एवं भाजपा नेता-  पिछले लंबे समय से सामाजिक कार्यों में आर्थिक योगदान एवं जनहित के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं.

13:55:20
Swarnim Rajasthan Jalore : मुकेश कुमार को अच्छे काम के लिए किया गया सम्मानित

मुकेश कुमार, ठेकेदार - सिंगमा कंस्ट्रक्शन कपंनी द्वारा क्षेत्र में सरकारी कार्यों में अच्छे निर्माण कार्य करने पर सम्मानित किया गया.

13:51:45
Swarnim Rajasthan Jalore : समाजसेवी इदु खांन को किया गया सम्मानित

इंदु खान, समाजसेवी - समाज सेवा के कार्य में हमेशा तत्पर रहते हुए इंदु खान ने गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्परता दिखाई. इसलिए जी राजस्थान की तरफ से इन्हे सम्मानित किया गया.

13:46:26
Swarnim Rajasthan Jalore : मालवाड़ा के सरपंच प्रदीप सिंह को किया गया सम्मानित

प्रदीपसिह, सरपंच, मालवाड़ा -  भामाशाहों के द्वारा शहर को सीसीटीवी कैमरो से लैस करवाया, छितर के पत्थर की सड़कें, शहर में सेल्फी पाईंट समेत बेहतरीन स्वच्छता व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को सम्मानित किया गया.

13:45:17
Swarnim Rajasthan Jalore : ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाड़ा के प्रदीप कुमार को भी सम्मान

प्रदीप कुमार नरसिंग,  ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाड़ा- स्वास्थ्य सेवाओं में दिन व रात उल्लेखनीय कार्य करने पर जी राजस्थान की तरफ से सम्मानित किया गया.

 

13:44:17
Swarnim Rajasthan Jalore : भरत देवड़ा को किया गया ज़ी राजस्थान की तरफ से सम्मानित

भरत देवड़ा, एक्सईएन,  बिजली विभाग रानीवाड़ा- बिजली विभाग के कार्यक्षेत्र में बीपीएल के घरेलू कनेक्षन, बिजली आपुर्ति, रखरखाव, नई परियोजनाओं की निगरानी, फिल्ड निरीक्षण सहित बिजली विभाग में बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मनित किया जाता है.

13:43:11
Swarnim Rajasthan Jalore : विकास अधिकारी रानीवाड़ा हेमलता विश्नोई को मिला सम्मान

हेमलता विश्नोई के नेतृत्व में नरेगा स्वच्छता व शहर में सफाई व्यवस्था में बहतरीन कार्य किया गया पंचायत समिति के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया

13:42:18
Swarnim Rajasthan Jalore : वरिष्ठ शिक्षक गोविंद सिंह राव को मिला सम्मान

गोविंद सिंह राव, वरिष्ठ शिक्षक - राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय  में कार्यरत करते हुए शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य, खेल प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर मार्गदर्शन एवं सामाजिक सरोकारों के लिए उत्कृष्ट कार्य किया.

13:39:04
Swarnim Rajasthan Jalore : चेतन कुमार, शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बागोड़ा को मिला सम्मान

चेतन कुमार - शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बागोड़ा में कार्यरत है और ग्रामीणों  को बेहतर बैंकिंग सेवाएं, किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं.

13:37:49
Swarnim Rajasthan Jalore : जालोर की मीना सिंह को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान

मीना सिंह, ANM, निम्बोडा- एएनएम निंबोड़ा पद पर कार्यरत है चिकित्सा विभाग की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजना के लिए गांव में बेहतरीन कार्य कर रही है.

13:37:06
Swarnim Rajasthan Jalore : जालोर की डॉ. प्रियंका चौहान को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान

डॉ. प्रियंका चौहान - भीनमाल आयुर्वेदिक अस्पताल में कार्यरत है और जटिल महिला रोगों में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है.

13:36:13
Swarnim Rajasthan Jalore : रोपसी सरपंच रमेश पुरोहित को मिला सम्मान

रोपसी सरपंच रमेश पुरोहित - सरपंच रहते हुए गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया और समाज सेवा में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रचार कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

13:35:25
Swarnim Rajasthan Jalore : बोटेश्वर गौ सेवा समिति, कारलू को मिला पहचान

बोटेश्वर गौ सेवा समिति, कारलू - बेसहारा पशुओं के लिए गांव में गौशाला का निर्माण करवाया और वर्तमान में करीब 600 से अधिक गोवंश की सेवा की जा रही है.

13:34:37
Swarnim Rajasthan Jalore : डॉ. रमेश देवासी को ज़ी राजस्थान न्यूज किया सम्मानित

डॉ. रमेश देवासी- सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत है और पिछले लंबे समय से समाज सेवा के कार्यो में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमेशा समाज सेवा के कार्य और धार्मिक आयोजनों में भी सहयोग करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं

13:33:57
Swarnim Rajasthan Jalore : यूथ फ़ॉर नेशन संस्था, अध्यक्ष किशोर सांखला सम्मानित

किशोर सांखला, पिछले लंबे समय से भीनमाल शहर में समाज सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं साथी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में भी अग्रसर रहते हैं, साथ ही यूथ फॉर नेशन संस्था हमेशा समाज सेवा के लिए कार्य कर रही है.

13:32:21
Swarnim Rajasthan Jalore : मीठालाल जांगिड़ को ज़ी राजस्थान ने किया सम्मानित

मीठालाल जांगिड़ - एक मंच संचालक है, लेकिन समाज सेवा के कार्यों में एम भूमिका निभा रहे हैं साथ  सामाजिक आयोजनों में मंच संचालक के रूप में लंबे समय से सेवा दे रहे हैं.

13:31:24
Swarnim Rajasthan Jalore : जालोर की प्रतिभाओं को मिला मंच

Swarnim Rajasthan Jalore प्रोग्राम में विधिराज कंवर और अक्षिता सिंह मिक्स /कूडो मार्शल आर्ट और श्रीमती सविता परमार ,उप-स्वास्थ्य केंद्र सिकवाड़ा ब्लॉक जसवंतपुरा को सम्मानित किया गया

13:29:49
Swarnim Rajasthan Jalore : सुंदर बिश्नोई का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान

सुंदर बिश्नोई- पटवार संघ की ब्लॉक अध्यक्ष है और हमेशा राजस्व विभाग से जुड़े प्रकरणों में आमजन की समस्याओं त्वरित समाधान करने में अहम योगदान रहा है

13:28:53
Swarnim Rajasthan Jalore : मदनलाल का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान

मदनलाल - भीनमाल पुलिस थाने में तैनात है, शहर में अपराधी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने, कहीं बड़ी वारदातो के खुलासे में अहम भूमिका निभाई. बारिश के दौरान नदी में डूब रहे कर चालक को सुरक्षित बचाया था.

13:28:06
Swarnim Rajasthan Jalore : रामलाल गोदारा का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान

रामलाल गोदारा - भीनमाल पुलिस थाने में तैनात है. कहीं आपराधिक वारदात का पर्दाफाश करने में एम योगदान दिया, ट्रैक्टर ट्राली के चारे में लगी आग के दौरान खुद ने आग में कूद कर बड़ी घटना को टाल दिया.

13:26:16
Swarnim Rajasthan Jalore : डॉ. बाबूलाल चौधरी का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान

 डॉ. बाबूलाल चौधरी -इंडियन मेडिकल संगठन के सचिव, और भीनमाल हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं और हमेशा समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं.

13:25:30
Swarnim Rajasthan Jalore : डॉ. हिम्मत शर्मा का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान

डॉ. हिम्मत शर्मा - इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. सेवा दे रहे हैं और हमेशा समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं.

13:24:43
Swarnim Rajasthan Jalore : अर्जुन सिंह का भी ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान

अर्जुन सिंह जो की प्रबोधक संघ जिला अध्यक्ष को भी जी राजस्थान ने सम्मान दिया. अर्जुन सिंह शैक्षणिक गतिविधियों में नए नवाचार करने खेल गतिविधियों में अहम योगदान निभा रहे हैं साथी हमेशा समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहते हैं.

13:23:18
Swarnim Rajasthan Jalore : दिव्यांग दर्पण संस्थान, भीनमाल का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान

दिव्यांग दर्पण संस्थान - शहर सहित गांवो के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का कार्य एवं उनकी देखरेख एवं खेल गतिविधियों के बारे में जानकारी देकर आगे प्रोत्साहित करना.

13:22:46
Swarnim Rajasthan Jalore : श्री बगदाराम सेन कारलू का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान

श्री बगदाराम सेन कारलू, विभिन्न गांवों एवं गौशाला में करीब 10000 पौधों का रोपण किया गया, लोगों को आगे बढ़ाने में पीएम मोदी के द्वारा चलाए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत लोगों को पौधारोपण के प्रति जागरूक किया.

13:22:13
Swarnim Rajasthan Jalore : जयकरण खिलेरी का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान

जयकरण खिलेरी , शिक्षक संघ प्रगतिशील के अध्यक्ष है और समाज सेवा गौ सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के लिए लेकर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं.

13:21:21
Swarnim Rajasthan Jalore : श्रीमति प्रतिभा भोजक का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान

श्रीमति प्रतिभा भोजक, कवियत्री साहित्यकार और सरकारी शिक्षिका है आप शहर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभाती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचार के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अहम भूमिका रहती है

13:20:25
Swarnim Rajasthan Jalore : जोरावरसिंह राव का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान

जोरावरसिंह राव, पिछले 15 सालों से लोगों को योग के बारे में जानकारी दे और योग के प्रति जागरुक करते हुए योग करवाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं

13:19:50
Swarnim Rajasthan Jalore : ओम प्रकाश वाल्मीकि का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान

 जालोर के ओम प्रकाश वाल्मीकि , नगर पालिका द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण एवं साफ सफाई कार्य में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं

13:14:22
Swarnim Rajasthan Jalore : चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने जताया दर्शकों का आभार

जालोर के भीनमाल में आज स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम की शुरूआत, चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने दर्शकों का आभार जताया. डॉ. मनीष शर्मा ने प्रोग्राम में आए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया.

 

12:39:35
Swarnim Rajasthan Jalore : ज़ी राजस्थान हर क्षेत्र की प्रतिभाओं को करेगा सम्मानित

स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम के जरिए ज़ी राजस्थान ना सिर्फ देश और प्रदेश की खबरों को दर्शकों तक पहुंचा रहा है.बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों का भी समय-समय पर निर्वहन करता है. इसी कड़ी में आज जालोर प्रतिभाएं सम्मानित होंगी.

11:34:20
Swarnim Rajasthan Jalore : कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग

बस अब कुछ ही देर में ज़ी राजस्थान जालोर की प्रतिभाओं को सम्मानित करने वाला है. कार्यक्रम में जालोर के हर क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाएं ये उपलब्धि हासिल करेंगी.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news