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Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu Live : झुंझुनूं में गौरवशाली हस्तियों का होगा सम्मान, ज़ी राजस्थान की पहल

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu Live Update : वीरों की भूमि झुंझुनूं में आज 11जुलाई 2026, शनिवार के दिन ज़ी राजस्थान अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए पहुंचा है. ज़ी राजस्थान के इस कार्यक्रम एक कदम विकास की ओर का आयोजन चैनल हैड मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में हो रहा है. इस भव्य कार्यक्रम में जिले का मान बढ़ाने वाली विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा. मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. सतीश पूनिया और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी शिरकत मौजूद हैं.  कार्यक्रम  में प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एम डी चोपदार भी मौजूद रहे.

Edited byPragati PantReported bySandeep Kedia
Published: Jul 11, 2026, 02:12 PM|Updated: Jul 11, 2026, 04:19 PM
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu Live : झुंझुनूं में गौरवशाली हस्तियों का होगा सम्मान, ज़ी राजस्थान की पहल
Image Credit: Ek Kadam Vikas Ki Ore JhunjhunuSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu Live Update : सकारात्मकता और विकास के संकल्प को लेकर 'ज़ी राजस्थान' पहुंचा है, झुंझुनूं की ऐतिहासिक धरा पर. चैनल हैड मनीष शर्मा के नेतृत्व में सजे इस भव्य आयोजन में, आज सेवा और समर्पण की उन मिसालों को सम्मानित किया जा रहा है, जो समाज के लिए प्रेरणा बनी हैं.

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मुख्य अतिथि डॉ. सतीश पूनिया और अरुण चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत के स्वागत के साथ ही कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ. दीप प्रज्वलित करके किया गया. समाजसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों का सम्मान समारोह शुरू हो चुका है

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Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu Live Update

विकास की इस गौरवमयी यात्रा में आज हमारे साथ डॉ. सतीश पूनिया जैसे मार्गदर्शक उपस्थित हैं. झुंझुनूं के विकास और यहां के नायकों के सम्मान में, 'एक कदम विकास की ओर' का यह कारवां आज बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है.

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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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