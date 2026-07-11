/Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu Live : झुंझुनूं में गौरवशाली हस्तियों का होगा सम्मान, ज़ी राजस्थान की पहल

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Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu Live Update : सकारात्मकता और विकास के संकल्प को लेकर 'ज़ी राजस्थान' पहुंचा है, झुंझुनूं की ऐतिहासिक धरा पर. चैनल हैड मनीष शर्मा के नेतृत्व में सजे इस भव्य आयोजन में, आज सेवा और समर्पण की उन मिसालों को सम्मानित किया जा रहा है, जो समाज के लिए प्रेरणा बनी हैं.
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu Live Update : सकारात्मकता और विकास के संकल्प को लेकर 'ज़ी राजस्थान' पहुंचा है, झुंझुनूं की ऐतिहासिक धरा पर. चैनल हैड मनीष शर्मा के नेतृत्व में सजे इस भव्य आयोजन में, आज सेवा और समर्पण की उन मिसालों को सम्मानित किया जा रहा है, जो समाज के लिए प्रेरणा बनी हैं.
Ek Kadam Vikas Ki Ore : ज़ी राजस्थान का सामाजिक सरोकार, ज़ी राजस्थान के मंच पर झुंझुनूं की हस्तियों का हुआ सम्मान— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) July 11, 2026
विशिष्ट अतिथि पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कार्यक्रम में साझा किए अपने विचार@JoraramKumawat #EkKadamVikasKiOre #jaipur #ZeeRajasthan… pic.twitter.com/Ys9Wp3xRCM
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Ek Kadam Vikas Ki Ore : ज़ी राजस्थान का सामाजिक सरोकार, ज़ी राजस्थान के मंच पर झुंझुनूं की हस्तियों का सम्मान, विकास के नए आयाम गढ़ रहा झुंझुनूं— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) July 11, 2026
कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एम डी चोपदार ने साझा किए विचार @mdchopdarinc @drmanish_zee @DrSatishPoonia… pic.twitter.com/lJjCou0nA1
Kadam Vikas Ki Ore : 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम के आयोजन में राजस्थान के राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी कार्यक्रम की सराहना— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) July 11, 2026
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Ek Kadam Vikas Ki Ore : ज़ी राजस्थान के मंच पर हुआ झुंझुनूं की हस्तियों का सम्मान, जी राजस्थान चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा की अगुवाई में कार्यक्रम, विकास के नए आयाम गढ़ रहा झुंझुनूं@drmanish_zee @DrSatishPoonia @JoraramKumawat @chaturvediarun1 #EkKadamVikasKiOre #jaipur… pic.twitter.com/gSaYRJya66— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) July 11, 2026
Ek Kadam Vikas Ki Ore : ज़ी राजस्थान का सामाजिक सरोकार— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) July 11, 2026
ज़ी राजस्थान के मंच पर झुंझुनूं की हस्तियों का सम्मान
विकास के नए आयाम गढ़ रहा झुंझुनूं
दीप प्रज्वलन से हुई कार्यक्रम की शुरुआत @drmanish_zee @DrSatishPoonia @JoraramKumawat @chaturvediarun1 #EkKadamVikasKiOre #jaipur… pic.twitter.com/PKf1e2us9F
Ek Kadam Vikas Ki Ore : ज़ी राजस्थान का सामाजिक सरोकार— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) July 11, 2026
ज़ी राजस्थान के मंच पर झुंझुनूं की हस्तियों का सम्मान
विकास के नए आयाम गढ़ रहा झुंझुनूं
दीप प्रज्वलन से हुई कार्यक्रम की शुरुआत @drmanish_zee @DrSatishPoonia @JoraramKumawat @chaturvediarun1 #EkKadamVikasKiOre #jaipur… pic.twitter.com/PKf1e2us9F
मुख्य अतिथि डॉ. सतीश पूनिया और अरुण चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत के स्वागत के साथ ही कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ. दीप प्रज्वलित करके किया गया. समाजसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों का सम्मान समारोह शुरू हो चुका है
विकास की इस गौरवमयी यात्रा में आज हमारे साथ डॉ. सतीश पूनिया जैसे मार्गदर्शक उपस्थित हैं. झुंझुनूं के विकास और यहां के नायकों के सम्मान में, 'एक कदम विकास की ओर' का यह कारवां आज बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है.