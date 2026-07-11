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Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu Live : झुंझुनूं में गौरवशाली हस्तियों का होगा सम्मान, ज़ी राजस्थान की पहल

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu Live Update : वीरों की भूमि झुंझुनूं में आज 11जुलाई 2026, शनिवार के दिन ज़ी राजस्थान अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए पहुंचा है. ज़ी राजस्थान के इस कार्यक्रम एक कदम विकास की ओर का आयोजन चैनल हैड मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में हो रहा है. इस भव्य कार्यक्रम में जिले का मान बढ़ाने वाली विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा. मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. सतीश पूनिया और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी शिरकत मौजूद हैं. कार्यक्रम में प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एम डी चोपदार भी मौजूद रहे.