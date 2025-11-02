Zee Rajasthan
Rajasthan Live News: फलोदी में भयानक सड़क हादसा, ट्रेलर में जा घुसी टूरिस्ट बस, मौके पर कई लोगों की मौत!

Jodhpur Accident Live News: जोधपुर में फलोदी से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है. फलोदी में एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई. इस सड़क हादसे में कुल 18 से ज्यादा लोगों के मौत की जानकारी मिल रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 02, 2025, 11:21 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 11:54 PM IST

Rajasthan Live News: फलोदी में भयानक सड़क हादसा, ट्रेलर में जा घुसी टूरिस्ट बस, मौके पर कई लोगों की मौत!
Jodhpur Accident News: राजस्थान के जोधपुर में फलोदी से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है. फलोदी में एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई. इस सड़क हादसे में कुल 18 से ज्यादा लोगों के मौत की जानकारी मिल रही है. फलोदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ. एक टूरिस्ट बस ट्रक में जा घुसी. जिससे ये बड़ा हादसा हो गया. राजस्थान से जुड़ी छोटी-बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के साथ.

23:54:24
Jodhpur Accident

 फलोदी में हुए भीषण सड़क दुर्घटना में 15 लोगों के मरने की जानकारी सामने आई है. 2 घायलों को ओसियां के अस्पताल में भेजा गया है.

23:27:45
Jodhpur Accident
23:20:54
Jodhpur Accident
23:09:39
Rajasthan Live News
22:41:46
Rajasthan Live News

फलोदी जिले के मतोड़ा में सड़क हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दुख जताया. जोधपुर जिले के फलोदी विधानसभा क्षेत्र के मतोड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. शोकाकुल परिवारों को यह गहन दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने का आशीर्वाद दें.

22:41:06
Rajasthan Live News

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फलोदी सड़क हादसे पर दुख जताते हुए लिखा- फलोदी, राजस्थान में हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. मैं इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.

22:40:17
Rajasthan Live News

फलोदी जिले के मतोडा में बड़ा सड़क हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया. X पर गहलोत ने लिखा- मुझे पटना में अभी समाचार मिला है कि फलोदी के मतोडा में सड़क हादसे में 18 लोगों की मृत्यु हुई है. यह सुनकर मन बेहद दुखी हूं. मैं ईश्वर से सभी दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और उनके परिजनों को हिम्मत देने तथा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

22:39:34
Rajasthan Live News

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फलोदी दुर्घटना पर गहरा दुख जताया. मुख्यमंत्री ने फोन पर कलेक्टर, एसपी एवं अधिकारियों को निर्देश दिए. घायलों को तुरंत ग्रीन कोरिडोर बना कर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें. दुर्घटना में घायलों को बेहतर इलाज दिलाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी.

22:37:19
Rajasthan Live News

राजस्थान के जोधपुर में फलोदी से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है. फलोदी में एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई. इस सड़क हादसे में कुल 18 से ज्यादा लोगों के मौत की जानकारी मिल रही है. फलोदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ. एक टूरिस्ट बस ट्रक में जा घुसी. जिससे ये बड़ा हादसा हो गया.

