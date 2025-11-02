Jodhpur Accident News: राजस्थान के जोधपुर में फलोदी से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है. फलोदी में एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई. इस सड़क हादसे में कुल 18 से ज्यादा लोगों के मौत की जानकारी मिल रही है. फलोदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ. एक टूरिस्ट बस ट्रक में जा घुसी. जिससे ये बड़ा हादसा हो गया. राजस्थान से जुड़ी छोटी-बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के साथ.