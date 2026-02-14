Swarnim Rajasthan Karauli: आईटी से विकास और समाजसेवा का संगम, करौली में दिखी नई सोच की झलक, इन्होंने बढ़ाया जिले का मान

Swarnim Rajasthan Karauli Live: अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए, ज़ी राजस्थान का कारवां आज 14 फरवरी 2026, शनिवार को अपने 300 से अधिक मंदिरों, विशेषकर कैला देवी मंदिर और चंबल के बीहड़ से सजे करौली जिले में पहुंचा. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य करौली जिले की ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास के साथ जोड़ना और जिले की प्रगति के लिए एक ठोस रोडमैप पर चर्चा करना रहा. साथ ही जिले की स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया.
Swarnim Rajasthan Karauli Live: अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की दिशा में ज़ी राजस्थान का कारवां आज शनिवार, 14 फरवरी 2026 को चंबल के किनारे स्थित मंदिरों के लिए फेमस जिले करौली में पहुंचा. इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य करौली की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास से जोड़ते हुए जिले की प्रगति के लिए एक ठोस और व्यावहारिक रोडमैप पर मंथन करना रहा. इसके साथ ही इस अवसर पर जिले की स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया. कार्यक्रम के तौर पर चीफ गेस्ट प्रदेश के गृह राज्य एवं प्रभारी जिला मंत्री जवाहर सिंह बेढम मौजूद रहे. स्पेशल गेस्ट प्रदेश के तौर पर करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और सपोटरा विधायक हंसराज मीणा ने शिरकत की.
जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि चैनल न केवल खबरें दिखाता है बल्कि सामाजिक सरोकार निभाते हुए विकसित भारत की तर्ज पर भी प्रयासरत है, जो कि बेहद सराहनीय है. ZEE Rajasthan पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में भूमिका निभा रहा है.
प्रदेश के गृह राज्य मंत्री एवं करौली के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम की तारीफ करते हुए चैनल को धन्यवाद किया और साधुवाद दिया.
प्रसून कुमार सहायक उप निरीक्षक को अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है. उनके द्वारा नवीन आपराधिक कानून के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दर्ज प्रकरणों की निगरानी एवं निर्धारित समय अवधि में कार्रवाई करने और अपनी मेहनत पर लगन से निगरानी एवं कार्य कर जिले की पेंडेंसी खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
प्रभारी जिला स्पेशल टीम करौली द्वारा अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने पर सम्मानित किया जाता है पुलिस अधीक्षक करौली लोकेश सोनवाल के निर्देशन मैं कई बड़ी कार्रवाइयों को जिले मै अंजाम दिया गया. अंतर्राष्ट्रीय सट्टा किंग एवं 2 अप्रैल 2022 को हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन की गिरफ्तारी की गई अमीनुद्दीन करीब पिछले 25 साल से ऑनलाइन सट्टा के काम में मास्टरमाइंड रूप में कार्य कर रहा था. दंगे के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया था. मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोमवाल के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक रामकुमार द्वारा अहम भूमिका निभाई गई साथ ही अपनी ड्यूटी के प्रति लगन निष्ठा और महत्वपूर्ण कार्रवाईयो मे अहम भूमिका निभाई है .
जिला मुख्यालय पर पदस्थापित परिवहन अधिकारी के रूप में अपनी विशेष सेवाएं देने पर उन्हें सम्मानित किया जाता है.
मनोज कुमारी जाटव राजकीय विधालय में प्रधानाचार्य है. ये समाजसेवा के अलावा बालिका शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, कुरुतियों के उन्मूलन, बुजुर्गों की सेवा, शिक्षा को बढ़ावा, सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देना जैसे कार्यों में हमेशा आगे रहते हुए अपना योगदान देती हैं.
सर्प मित्र रवि मीणा पिछले चार वर्षों से समाज में फैले सर्पदंश से जुड़े अंधविश्वास को तोड़ने और लोगों को वैज्ञानिक तरीके से जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं. रवि मीणा न केवल लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि अब तक हजारों इंसानों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं. सर्प की फोन पर सूचना मिलते ही रवि मीणा बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचते हैं. अब तक रवि मीणा 6 हजार से अधिक जहरीले सर्पों और वन्य जीवों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर छोड़े जाने का कार्य कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने न केवल वन्यजीवों की जान बचाई, बल्कि सर्पदंश के खतरे से आमजन को भी सुरक्षित किया. रवि को पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा 331 लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है.
अमन कुमार जागा पुत्र श्री मुकेश कुमार जागा ने 28 दिसम्बर 2025 को दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुये राष्ट्रीय खेल सीनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के खिलाड़ी अमन कुमार जागा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया है.
हिंडौन सिटी की सड़कों पर मरणासन्न स्थिति में घूम रहे लावारिस और विमन्दित बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए शुरू किया 'अपना घर आश्रम' नव सेवा के मंदिर के रूप में मिसाल बन चुका है. हिंडोन में वर्ष 2016 से प्रारंभ हुए अपना घर आश्रम ने करीब 800 प्रभुजियों को आश्रय दिया, जिसके बाद करीब 280 प्रभुजी इलाज के बाद ठीक होकर अपने परिवार से मिल चुके हैं. आश्रम अध्यक्ष राकेश गोयल ने बताया कि अभी हिंडोन में चल रहे आश्रम में 97 प्रभु जी रह रहे हैं. जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, पुण्यतिथि आदि अपना घर में प्रभुजियों के साथ मनाते हैं. अपना घर की व्यवस्था के लिए कोई पदाधिकारी कहीं चंदा मांगने नहीं जाता बल्कि ठाकुर जी के नाम चिट्ठी लिखकर की जाती है. अपना घर आश्रम का मुख्यालय भरतपुर में है जहां हजारों प्रभुजी रहते है. इसके अलावा देशभर के कई शहरों में आश्रम संचालित हो रहे हैं.
आईटी बेस्ड डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि करौली में कृषि और माइंस का काम, वेदर, कृषि उपज मंडियों के भाव से जुड़े काम अगर आईटी सेक्टर से जुड़ जाएं तो लोगों को जबर्दस्त फायदा मिल सकता है. इससे न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को भी फायदा मिलेगा. रेड स्टोन का आर्किटेक्चर काफी फेमस है. इन्हें आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने से जिले को बड़े लेवल पर पहचान मिल सकती है.
राजस्थान में आईटी के संदर्भ में कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं और उनका राजस्थान के निवासियों पर कैसा प्रभाव है? साथ ही आईटी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए किस तरह की योजनाएं हैं, इसको लेकर राइज टेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. मनोज तिवारी ने खुलकर चर्चा की और इस पर विचार व्यक्त किए.
आज इस कार्यक्रम में राइज टेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. मनोज तिवारी और एसडीएम करौली प्रेमराज मीणा ने शिरकत करके करौली में आईटी से विकास की संभावनाओं पर जमकर अपने विचार रखे और बताया कि युवाओं के लिए IT और AI में कौशल विकास के लिए कौन-कौन से पहल की गई हैं.
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हो चुकी है.
चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने अपने खूबसूरत शब्दों से सभी अतिथियों का स्वागत किया.
कार्यक्रम के मुख्य संचालनकर्ता और चैनल हेड मनीष शर्मा ने ZEE Rajasthan चैनल के बारे में जानकारी देते हुए चैनल का आम जन के लिए विजन बताया और यह भी बताया कि कैसे ZEE Rajasthan लोगों को हर छोटी-बड़ी जानकारी को देने के लिए प्रयासरत है.
प्रदेश के गृह राज्य एवं प्रभारी जिला मंत्री जवाहर सिंह बेढम, विशिष्ट अतिथि करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा, जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल समेत सभी अतिथि मंच पर आसीन हो चुके हैं. सभी का चैनल हेड मनीष शर्मा ने पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया.
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हो रही है. सभी मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं.
करौली राजस्थान का वो जिला है, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा है. यह न केवल अपने 300 मंदिरों बल्कि लाल-सफेद बलुआ पत्थर से बने सिटी पैलेस के लिए भी काफी फेमस है. इस जिले में तमाम अधिकारी, समाज सेवी और आमजन मौजूद हैं, जिन्होंने समाज की बेहतरी के लिए काम किया और यहां के नाम में चांद चांद लगाए हैं. आज इन्हीं लोगों का सम्मान किया जा रहा है.