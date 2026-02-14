Swarnim Rajasthan Karauli: आईटी से विकास और समाजसेवा का संगम, करौली में दिखी नई सोच की झलक, इन्होंने बढ़ाया जिले का मान

Swarnim Rajasthan Karauli Live: अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की दिशा में ज़ी राजस्थान का कारवां आज शनिवार, 14 फरवरी 2026 को चंबल के किनारे स्थित मंदिरों के लिए फेमस जिले करौली में पहुंचा. इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य करौली की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास से जोड़ते हुए जिले की प्रगति के लिए एक ठोस और व्यावहारिक रोडमैप पर मंथन करना रहा. इसके साथ ही इस अवसर पर जिले की स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया. कार्यक्रम के तौर पर चीफ गेस्ट प्रदेश के गृह राज्य एवं प्रभारी जिला मंत्री जवाहर सिंह बेढम मौजूद रहे. स्पेशल गेस्ट प्रदेश के तौर पर करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और सपोटरा विधायक हंसराज मीणा ने शिरकत की.

