Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Updates: कोटा के टैलेंट को सलाम, आज एक 'कदम विकास की ओर' करेगा विशेष हस्तियों का सम्मान

Ek Kadam Vikas Ki Aur Live: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल आज गुरुवार 26 मार्च 2026 को सामाजिक सरोकार निभाते हुए कोटा जिले में विशेष कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर कोटा' आयोजित करेगा, जिसमें समाज सेवा और मानवता के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा. कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर शिक्ष मंत्री मदन दिलावर और विशिष्ट अतिथि के तौर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शिरकत करेंगे.

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 26, 2026, 10:38 AM IST | Updated:Mar 26, 2026, 11:37 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम, 28 मार्च से आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
8 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम, 28 मार्च से आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Rajatshan Petrol-Diesel Rates: राजस्थान में ऊपर-नीचे हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में आज क्या है फ्यूल का प्राइस
9 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

Rajatshan Petrol-Diesel Rates: राजस्थान में ऊपर-नीचे हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में आज क्या है फ्यूल का प्राइस

राजस्थान में सोना-चांदी ने एक-साथ मारी ऊंची छलांग, गोल्ड में ₹ 6,040, तो सिल्वर में ₹ 20,000 की महा बढ़ोतरी
6 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में सोना-चांदी ने एक-साथ मारी ऊंची छलांग, गोल्ड में ₹ 6,040, तो सिल्वर में ₹ 20,000 की महा बढ़ोतरी

राजस्थान में बारिश के साथ आंधी का डबल अटैक, इन 5 जिलों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
5 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में बारिश के साथ आंधी का डबल अटैक, इन 5 जिलों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Updates: कोटा के टैलेंट को सलाम, आज एक 'कदम विकास की ओर' करेगा विशेष हस्तियों का सम्मान
Live Blog

Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Updates: ज़ी राजस्थान के एक कदम विकास की ओर कारवां आज प्रदेश के तीसरे सबसे बड़े शहर कोटा में पहुंच रहा है, जो चंबल नदी के किनारे स्थित है. इसे भारत के 'एजुकेशन हब' या कोचिंग राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए आते हैं. यह ऐतिहासिक शहर अपने कोटा स्टोन, डोरिया साड़ियों और औद्योगिक विकास के लिए भी प्रसिद्ध है. चंबल रिवर फ्रंट डेस्टिनेशन वेडिंग का एक बड़ा हब बनकर सामने आया है..

कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग कोटा शहर में हो चुकी है और कोटा अब कई फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बना हुआ है. चंबल नदी सफारी, कोटा हैंगिंग ब्रिज जिले का बड़ा आकर्षण केंद्र है. आज गुरुवार 26 मार्च को ज़ी राजस्थान एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम के जरिए देश और प्रदेश में कोटा का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को न केवल सम्मानित करेगा बल्कि कोटा के विकास और चुनौतियों को लेकर चर्चा के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा. कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर शिक्ष मंत्री मदन दिलावर और विशिष्ट अतिथि के तौर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हिस्सा लेंगे. इससे जुड़ी सभी तरह की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए इस लाइव अपडेट के साथ.

11:37:18
Ek Kadam Vikas Ki Aur Live

कार्यक्रम में चीफ गेस्ट प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विशिष्ट अतिथि के तौर पर लाडपुरा से बीजेपी एमएलए कल्पना देवी, कोटा दक्षिण शहर से बीजेपी विधायक संदीप शर्मा, कोटा के संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल, कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, कोटा पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर, कोटा सरस डेयरी के चैयरमैन चैन सिंह राठौड़, नगर निगम कोटा के आयुक्त ओ पी मेहरा समेत कोटा विकास प्राधिकरण की आयुक्त ममता तिवारी शिरकत करेंगे.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news