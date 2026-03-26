Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Updates: कोटा के टैलेंट को सलाम, आज एक 'कदम विकास की ओर' करेगा विशेष हस्तियों का सम्मान

Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Updates: ज़ी राजस्थान के एक कदम विकास की ओर कारवां आज प्रदेश के तीसरे सबसे बड़े शहर कोटा में पहुंच रहा है, जो चंबल नदी के किनारे स्थित है. इसे भारत के 'एजुकेशन हब' या कोचिंग राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए आते हैं. यह ऐतिहासिक शहर अपने कोटा स्टोन, डोरिया साड़ियों और औद्योगिक विकास के लिए भी प्रसिद्ध है. चंबल रिवर फ्रंट डेस्टिनेशन वेडिंग का एक बड़ा हब बनकर सामने आया है..

कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग कोटा शहर में हो चुकी है और कोटा अब कई फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बना हुआ है. चंबल नदी सफारी, कोटा हैंगिंग ब्रिज जिले का बड़ा आकर्षण केंद्र है. आज गुरुवार 26 मार्च को ज़ी राजस्थान एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम के जरिए देश और प्रदेश में कोटा का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को न केवल सम्मानित करेगा बल्कि कोटा के विकास और चुनौतियों को लेकर चर्चा के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा. कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर शिक्ष मंत्री मदन दिलावर और विशिष्ट अतिथि के तौर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हिस्सा लेंगे. इससे जुड़ी सभी तरह की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए इस लाइव अपडेट के साथ.

