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Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates: कोटा के दशहरा मैदान के श्री राम रंगमंच पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया. देश की शिक्षा नगरी कहलाने वाला कोटा आज राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन गया . लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चार्टर विमान से कोटा पहुंच चुके थे. उनका दौरा मुख्य रूप से नीट-यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बेरोजगारी और छात्रों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रहा. राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए जेड प्लस और एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) के तहत कड़े इंतजाम किए गए थे.
Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates: कोटा के दशहरा मैदान के श्री राम रंगमंच पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया. देश की शिक्षा नगरी कहलाने वाला कोटा आज राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन गया . लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चार्टर विमान से कोटा पहुंच चुके थे. उनका दौरा मुख्य रूप से नीट-यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बेरोजगारी और छात्रों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रहा. राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए जेड प्लस और एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) के तहत कड़े इंतजाम किए गए थे.
कोटा के दशहरा मैदान के श्री राम रंगमंच पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया.
कोटा में छात्र संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं के पास एजुकेशन में सिर्फ 5 ही ऑप्शन क्यों हैं? यहां पर हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही क्यों बनना चाहता है, जबकि और भी कई करियर ऑप्शंस मौजूद हैं.
कोटा के दशहरा मैदान में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद कर रहे हैं. इस कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' में राहुल गांधी ने कहा कि ये कार्यक्रम कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं, छात्रों की आवाज उठाने का मंच है. आज यहां सिर्फ स्टूडेंट्स और युवाओं की बात की जाएगी.
राहुल गांधी के कोटा दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा-
राहुल गांधी और कांग्रेस को परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता.
इसी का नतीजा है की कांग्रेस सिमटते- सिमटते हाशिए पर चली गई.
जब प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते है, स्टार्टअप पर काम करने वाले युवाओं से बात करते है.
विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने वाले युवाओं के साथ जुड़ते है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री स्कूल में एग्जाम देने वाले बालक बालिकाओं से बातचीत करते है.
क्या वो युवाओं से संवाद नहीं है? लेकिन गांधी परिवार को कुछ दिखाई नहीं देता.
कोटा दशहरा ग्राउंड पर राहुल गांधी के दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट मोड़ पर है.
राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है. राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर जिले में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि वह कोटा के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनके मन में दो नाम गूंज रहे हैं-उमेश और रिया. राहुल गांधी ने कहा कि सीकर के उमेश और देहरादून की रिया ने री-नीट परीक्षा के दबाव में अपनी जान गंवा दी.
उन्होंने कहा कि 22 और 23 वर्ष की उम्र में इन युवाओं को अपने सपनों की उड़ान भरनी थी, लेकिन वे एक अन्यायी व्यवस्था के कारण हार गए. राहुल गांधी ने इन मौतों को टूटी हुई और भ्रष्ट व्यवस्था का परिणाम बताते हुए मोदी सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय सरकार ने बार-बार पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को बढ़ावा दिया.
राहुल गांधी ने कहा कि कोटा से एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत होगी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी छात्र के सपने इस तरह न टूटें और किसी परिवार को अपने बच्चे को ऐसी परिस्थितियों में न खोना पड़े. उन्होंने कहा कि हर परिवार का यह दर्द अब 'छात्रों की गूंज' बनकर पूरे देश में सुनाई देगा.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोटा पहुंचने पर. एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक अशोक चांदना, NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत.
इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के दौरान 19 पेपर लीक हुए और एक भी पेपर लीक के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया. राजस्थान में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक मामलों में 400 से अधिक लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है. पिछले ढाई वर्षों में राजस्थान में भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है.
अशोक गहलोत ने किया पोस्ट
कोटा में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हुआ है. पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं की है. इस बीच राहुल गांधी भी कोटा पहुंचकर छात्रों से संवाद करेंगे और परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर अभियान को आगे बढ़ाएंगे. पढ़ें पूरी खबर
कोटा में राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम से पहले पोस्टर हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. कांग्रेस ने जबरन पोस्टर हटाने का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने बिना अनुमति पोस्टर लगाए जाने की बात कही. PCC चीफ डोटासरा ने भी अधिकारियों से बातचीत की. पढ़ें पूरी खबर
राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सर्किट हाउस प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है. यहां पूर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सहित कई प्रमुख नेता मौजूद हैं. इसके अलावा दो दर्जन से अधिक विधायक भी कोटा पहुंच चुके हैं. कई पूर्व मंत्री भी सर्किट हाउस में डेरा डाले हुए हैं, जिससे पूरे परिसर में राजनीतिक चर्चाओं और रणनीतिक बैठकों का दौर जारी है. राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए कोटा में सियासी माहौल पूरी तरह गरमा गया है.