लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि वह कोटा के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनके मन में दो नाम गूंज रहे हैं-उमेश और रिया. राहुल गांधी ने कहा कि सीकर के उमेश और देहरादून की रिया ने री-नीट परीक्षा के दबाव में अपनी जान गंवा दी.

उन्होंने कहा कि 22 और 23 वर्ष की उम्र में इन युवाओं को अपने सपनों की उड़ान भरनी थी, लेकिन वे एक अन्यायी व्यवस्था के कारण हार गए. राहुल गांधी ने इन मौतों को टूटी हुई और भ्रष्ट व्यवस्था का परिणाम बताते हुए मोदी सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय सरकार ने बार-बार पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को बढ़ावा दिया.

राहुल गांधी ने कहा कि कोटा से एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत होगी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी छात्र के सपने इस तरह न टूटें और किसी परिवार को अपने बच्चे को ऐसी परिस्थितियों में न खोना पड़े. उन्होंने कहा कि हर परिवार का यह दर्द अब 'छात्रों की गूंज' बनकर पूरे देश में सुनाई देगा.