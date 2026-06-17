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Rahul Gandhi in Kota Rajasthan Live: देश के युवाओं के पास एजुकेशन में सिर्फ 5 ही ऑप्शन क्यों? छात्र संवाद में बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोटा दौरे पर पहुंच चुके थे उनका यह दौरा छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों, विशेषकर नीट-यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और बेरोजगारी पर केंद्रित रहा.  

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Jun 17, 2026, 08:39 PM|Updated: Jun 17, 2026, 08:55 PM
Rahul Gandhi in Kota Rajasthan Live: देश के युवाओं के पास एजुकेशन में सिर्फ 5 ही ऑप्शन क्यों? छात्र संवाद में बोले राहुल गांधी
Image Credit: Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates: कोटा के दशहरा मैदान के श्री राम रंगमंच पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया. देश की शिक्षा नगरी कहलाने वाला कोटा आज राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन गया . लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चार्टर विमान से कोटा पहुंच चुके थे. उनका दौरा मुख्य रूप से नीट-यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बेरोजगारी और छात्रों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रहा. राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए जेड प्लस और एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) के तहत कड़े इंतजाम किए गए थे.

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Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates: कोटा के दशहरा मैदान के श्री राम रंगमंच पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया. देश की शिक्षा नगरी कहलाने वाला कोटा आज राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन गया . लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चार्टर विमान से कोटा पहुंच चुके थे. उनका दौरा मुख्य रूप से नीट-यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बेरोजगारी और छात्रों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रहा. राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए जेड प्लस और एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) के तहत कड़े इंतजाम किए गए थे.

20:53:07 Jun 17, 2026, 08:53 PM (IST)

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कोटा के दशहरा मैदान के श्री राम रंगमंच पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया.    

20:37:13 Jun 17, 2026, 08:38 PM (IST)

Rajasthan Kota live updates

कोटा में छात्र संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं के पास एजुकेशन में सिर्फ 5 ही ऑप्शन क्यों हैं? यहां पर हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही क्यों बनना चाहता है, जबकि और भी कई करियर ऑप्शंस मौजूद हैं.

20:35:53 Jun 17, 2026, 08:35 PM (IST)

Rajasthan Kota live updates

कोटा के दशहरा मैदान में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद कर रहे हैं. इस कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' में राहुल गांधी ने कहा कि ये कार्यक्रम कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं, छात्रों की आवाज उठाने का मंच है. आज यहां सिर्फ स्टूडेंट्स और युवाओं की बात की जाएगी. 

 

20:34:23 Jun 17, 2026, 08:36 PM (IST)

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates

19:22:28 Jun 17, 2026, 07:22 PM (IST)

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates

राहुल गांधी के कोटा दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा- 
राहुल गांधी और कांग्रेस को परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता.
इसी का नतीजा है की कांग्रेस सिमटते- सिमटते हाशिए पर चली गई.
जब प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते है, स्टार्टअप पर काम करने वाले युवाओं से बात करते है.
विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने वाले युवाओं के साथ जुड़ते है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री स्कूल में एग्जाम देने वाले बालक बालिकाओं से बातचीत करते है.
क्या वो युवाओं से संवाद नहीं है? लेकिन गांधी परिवार को कुछ दिखाई नहीं देता.

17:41:38 Jun 17, 2026, 05:43 PM (IST)

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates

कोटा दशहरा ग्राउंड पर राहुल गांधी के दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट मोड़ पर है.

17:39:41 Jun 17, 2026, 05:39 PM (IST)

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates

राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है. राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर जिले में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं.  

16:41:10 Jun 17, 2026, 04:41 PM (IST)

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि वह कोटा के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनके मन में दो नाम गूंज रहे हैं-उमेश और रिया. राहुल गांधी ने कहा कि सीकर के उमेश और देहरादून की रिया ने री-नीट परीक्षा के दबाव में अपनी जान गंवा दी.

उन्होंने कहा कि 22 और 23 वर्ष की उम्र में इन युवाओं को अपने सपनों की उड़ान भरनी थी, लेकिन वे एक अन्यायी व्यवस्था के कारण हार गए. राहुल गांधी ने इन मौतों को टूटी हुई और भ्रष्ट व्यवस्था का परिणाम बताते हुए मोदी सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय सरकार ने बार-बार पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को बढ़ावा दिया.

राहुल गांधी ने कहा कि कोटा से एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत होगी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी छात्र के सपने इस तरह न टूटें और किसी परिवार को अपने बच्चे को ऐसी परिस्थितियों में न खोना पड़े. उन्होंने कहा कि हर परिवार का यह दर्द अब 'छात्रों की गूंज' बनकर पूरे देश में सुनाई देगा. 

16:40:09 Jun 17, 2026, 04:40 PM (IST)

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोटा पहुंचने पर. एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक अशोक चांदना, NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत. 

 

16:31:15 Jun 17, 2026, 04:31 PM (IST)

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates

इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद  सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के दौरान 19 पेपर लीक हुए और एक भी पेपर लीक के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया. राजस्थान में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक मामलों में 400 से अधिक लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है. पिछले ढाई वर्षों में राजस्थान में भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है. 

16:24:18 Jun 17, 2026, 04:24 PM (IST)

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates

अशोक गहलोत ने किया पोस्ट

 

16:22:51 Jun 17, 2026, 04:22 PM (IST)

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates

कोटा में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हुआ है. पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं की है. इस बीच राहुल गांधी भी कोटा पहुंचकर छात्रों से संवाद करेंगे और परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर अभियान को आगे बढ़ाएंगे. पढ़ें पूरी खबर 

16:21:36 Jun 17, 2026, 04:21 PM (IST)

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates

कोटा में राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम से पहले पोस्टर हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. कांग्रेस ने जबरन पोस्टर हटाने का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने बिना अनुमति पोस्टर लगाए जाने की बात कही. PCC चीफ डोटासरा ने भी अधिकारियों से बातचीत की. पढ़ें पूरी खबर 

16:18:41 Jun 17, 2026, 04:18 PM (IST)

Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates

राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सर्किट हाउस प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है. यहां पूर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सहित कई प्रमुख नेता मौजूद हैं. इसके अलावा दो दर्जन से अधिक विधायक भी कोटा पहुंच चुके हैं. कई पूर्व मंत्री भी सर्किट हाउस में डेरा डाले हुए हैं, जिससे पूरे परिसर में राजनीतिक चर्चाओं और रणनीतिक बैठकों का दौर जारी है. राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए कोटा में सियासी माहौल पूरी तरह गरमा गया है. 

 

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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