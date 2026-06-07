Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Updates: ज़ी राजस्थान के एक कदम विकास की ओर कारवां आज प्रदेश के डीडवाना-कुचामन जिले में पहुंचा. यह एक प्रमुख और ऐतिहासिक जिला है, जिसे 7 अगस्त 2023 को नागौर जिले को विभाजित करके बनाया गया था. डीडवाना-कुचामन संगमरमर (मार्बल) और खारे पानी की झीलों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है. मकराना अपने उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध सफेद संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है. इस मार्बल का उपयोग ऐतिहासिक स्मारकों जैसे दिल्ली के ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल में किया गया है.

चीफ गेस्ट के तौर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, ASP हिमांशू शर्मा समेत कई अन्य लोग शामिल हुए. साथ ही उन लोगों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने जिले की शान में चार चांद लगाए हैं. इससे जुड़ी सभी तरह की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए इस लाइव अपडेट के साथ.

