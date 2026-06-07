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Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Updates: ज़ी राजस्थान के एक कदम विकास की ओर कारवां आज प्रदेश के डीडवाना-कुचामन जिले में पहुंचा. यह एक प्रमुख और ऐतिहासिक जिला है, जिसे 7 अगस्त 2023 को नागौर जिले को विभाजित करके बनाया गया था. डीडवाना-कुचामन संगमरमर (मार्बल) और खारे पानी की झीलों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है. मकराना अपने उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध सफेद संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है. इस मार्बल का उपयोग ऐतिहासिक स्मारकों जैसे दिल्ली के ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल में किया गया है.
चीफ गेस्ट के तौर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, ASP हिमांशू शर्मा समेत कई अन्य लोग शामिल हुए. साथ ही उन लोगों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने जिले की शान में चार चांद लगाए हैं. इससे जुड़ी सभी तरह की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए इस लाइव अपडेट के साथ.
Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Updates: ज़ी राजस्थान के एक कदम विकास की ओर कारवां आज प्रदेश के डीडवाना-कुचामन जिले में पहुंचा. यह एक प्रमुख और ऐतिहासिक जिला है, जिसे 7 अगस्त 2023 को नागौर जिले को विभाजित करके बनाया गया था. डीडवाना-कुचामन संगमरमर (मार्बल) और खारे पानी की झीलों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है. मकराना अपने उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध सफेद संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है. इस मार्बल का उपयोग ऐतिहासिक स्मारकों जैसे दिल्ली के ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल में किया गया है.
चीफ गेस्ट के तौर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, ASP हिमांशू शर्मा समेत कई अन्य लोग शामिल हुए. साथ ही उन लोगों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने जिले की शान में चार चांद लगाए हैं. इससे जुड़ी सभी तरह की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए इस लाइव अपडेट के साथ.
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने पीएम के कामकाज की जमकर तारीफ की. बोले कि वह सबका साथ, सबका विकास पर काम करते हैं. उन्होंने केवल गरीब कल्याण के लिए काम किया है. किसान सम्मान निधि देने का काम पीएम मोदी ने किया. किसानों को जंगली जानवरों से जो नुकसान होता है, जल्द ही उसकी भरपाई भी की जाएगी.
ज़ी राजस्थान के कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि ज़ी राजस्थान चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है. यह डीडवाना कुचामन जिले के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बड़ी बात है. हमारे देश पर पूरी दुनिया की नजर है. दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है. पीएम मोदी काफी बेहतर काम कर रहे हैं. पीएम ने स्वच्छता पर भी बेहतरीन काम किया. सबको शौचालय उपलब्ध करवाए. उन्होंने उज्ज्वला योजना के जरिये काफी मदद की.
Ek Kadam Vikas Ki Ore : 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) June 7, 2026
BJP नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम पर रखे अपने विचार#Didwana #ZeeRajasthan #RajasthanDevelopment #Infrastructure #Industry #Employment #DidwanaNews #DevelopmentJourney #RajasthanGrowth pic.twitter.com/9yII5bwovP
डीडवाना-कुचामन के विकास को लेकर बोले ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा
Ek Kadam Vikas Ki Ore : 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) June 7, 2026
डीडवाना-कुचामन के विकास को लेकर बोले ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा@drmanish_zee @AvinashGehlot_ @VIJAYSINGH_NAWA #Didwana #ZeeRajasthan #RajasthanDevelopment #Infrastructure #Industry #Employment #DidwanaNews… pic.twitter.com/54zyoI7MR6
Ek Kadam Vikas Ki Ore : 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) June 7, 2026
चीफ गेस्ट राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग में राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने की कार्यक्रम की सराहना@VIJAYSINGH_NAWA #Didwana #ZeeRajasthan #RajasthanDevelopment #Infrastructure #Industry #Employment #DidwanaNews… pic.twitter.com/tYBJ9qtc3H
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करने आए जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने कहा कि मुझे ज्वाइन किए हुए बहुत समय नहीं हुआ है, इसके बावजूद यहां के हर जिले से जुड़ाव महसूस होता है. यहां पर हर ब्लॉक में कुछ न कुछ ऐतिहासिक है. मकराना का मार्बल विश्व प्रसिद्ध है. नावा का नमक पूरी दुनिया में फेमस है. परबतसर का पशु मेला देश भर में चर्चित है. मैंने 6 ब्लॉक का विजिट किया है, ये सभी खास है.
मारवाड़ हॉस्पिटल ग्रुप्स की स्थापना डॉ. सोहन चौधरी ने अक्टूबर 2000 में मोलासर कस्बे से की थी. वर्तमान में डीडवाना, परबतसर, नावां, कुचामन सिटी और झुंझुनूं जिले के मलसीसर सहित इसकी कुल छह शाखाएं हैं. समूह खेल शिक्षा, स्कूल शिक्षा और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी लंबे समय से सक्रिय है. डॉ. सोहन चौधरी को डीडवाना में रक्तदान क्रांति का जनक कहा जाता है.
साल्ट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी नावां में जनहित और समाजसेवा के कार्य करती है. अध्यक्ष दिनेश जांदू के नेतृत्व में चिकित्सालयों और राजकीय विद्यालयों में विकास कार्य कराए जाते हैं. सर्दियों में जरूरतमंदों को स्वेटर वितरण तथा गर्मियों में श्रमिकों और ट्रैक्टर चालकों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाती है. बच्चों में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों को हॉकी किट एवं अन्य खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है.
नगरपालिका नावां अधिशासी अधिकारी शिकेश कांकरिया के निर्देशन में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है. विभिन्न विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ 'हरित राजस्थान' और 'वन्दे गंगा' अभियान के तहत जनभागीदारी एवं जनजागरूकता के माध्यम से शहर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
पंचायत समिति मकराना के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और विकास के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. विकास अधिकारी दीपक चौधरी के निर्देशन में ग्राम पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं. हरियालो राजस्थान, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और वन्दे गंगा जल अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है. जनभागीदारी के माध्यम से ग्रामीण अंचल को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.
डीडवाना पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्रवण राम जाखड़ ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्यरत हैं. उनके नेतृत्व में ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिली है. संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने तथा पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं. स्वच्छता, पेयजल, सड़क, शिक्षा और मनरेगा जैसे विकास कार्य प्राथमिकता में हैं.
डीडवाना नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह के निर्देशन में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत नियमित अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. हरित राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण तथा वन्दे गंगा मिशन के माध्यम से जलाशयों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सिंघी सरोवर और चीला सरोवर में विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं.
पंचायत समिति परबतसर के विकास अधिकारी अजय सिंह नाथावत ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं. उनके नेतृत्व में विकास कार्यों को गति मिल रही है और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम सेवकों को पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा स्वच्छता, पेयजल, सड़क, शिक्षा, मनरेगा एवं अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं.
मकराना रिको एरिया मार्बल एसोसिएशन विश्व प्रसिद्ध मकराना मार्बल की विरासत, गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रतीक है. संस्था का उद्देश्य मार्बल उद्योग से जुड़े व्यापारियों, उद्यमियों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना तथा मकराना के ऐतिहासिक मार्बल व्यवसाय को आधुनिकता के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है. नवीन औद्योगिक नीतियों के क्रियान्वयन, आधारभूत ढांचे के विकास और व्यापारिक समस्याओं के समाधान के लिए संस्था निरंतर प्रयासरत है.
मकराना का नाम सुनते ही विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर की छवि उभर आती है. ताजमहल से लेकर विक्टोरिया मेमोरियल तक अपनी पहचान बनाने वाला यह पत्थर सदियों की मेहनत का परिणाम है. मकराना खान एवं मजदूर वेलफेयर सोसाइटी खदानों में कार्यरत मजदूरों के अधिकारों, सुरक्षा और समग्र कल्याण के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्था है. यह हजारों श्रमिकों की आवाज और उनके बेहतर भविष्य की उम्मीद है.
डीडवाना-कुचामन जिले के नावां में मीठड़ी रोड स्थित सेवन डेज स्मार्ट एकेडमी क्षेत्र का पहला सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल है. विद्यालय की मैनेजिंग डायरेक्टर लकी गौड़ के अनुसार यहां कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों संकाय उपलब्ध हैं. आधुनिक स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और तीन अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के साथ-साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए डांस, म्यूजिक और स्पोर्ट्स गतिविधियां संचालित की जाती हैं. सुरक्षा के लिए बसों में ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है.
लाडनूं शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगरपालिका लाडनूं अधिशासी अधिकारी (ईओ) हरेंद्र चौधरी के निर्देशन में लगातार कार्य कर रही है. शहरी क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को गति दी जा रही है. 'हरित राजस्थान' और 'वन्दे गंगा' अभियान के तहत जनभागीदारी और जनजागरूकता के माध्यम से शहर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
नगर परिषद कुचामन सिटी द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान निरंतर जारी है. आयुक्त शिकेष कांकरिया के नेतृत्व में विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है. 'हरित राजस्थान' और 'वन्दे गंगा' अभियानों के तहत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं. जनभागीदारी के माध्यम से कुचामन सिटी को आदर्श और विकसित शहर बनाने के प्रयास जारी हैं. इन प्रयासों का उद्देश्य शहरी आधारभूत ढांचे में सुधार के साथ स्वच्छ एवं हरित वातावरण तैयार करना है.
नगरपालिका परबतसर के अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह शहर की स्वच्छता एवं जनहित के अभियानों को नई गति दे रहे हैं. उनके निर्देशन में नियमित सफाई, कचरा निस्तारण और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का प्रभावी संचालन किया जा रहा है. राज्य सरकार के 'वन्दे गंगा' जल संरक्षण अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी अभियानों को भी गति प्रदान की जा रही है.
मकराना नगर परिषद द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान निरंतर जारी है. आयुक्त श्रवण चौधरी के नेतृत्व में नगर परिषद प्रशासन विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में जुटा है. 'हरित राजस्थान' और 'वन्दे गंगा' अभियानों के तहत व्यापक स्तर पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं. आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि जनभागीदारी के माध्यम से मकराना को एक आदर्श और विकसित शहर बनाया जा सके.
भंवरिया कंस्ट्रक्शन सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के पंजीकृत ठेकेदार हैं, जो अपने गुणवत्तापूर्ण कार्यों के लिए विशेष पहचान रखते हैं. निर्माण क्षेत्र में साख मजबूत करने के साथ-साथ यह कंपनी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर कार्य कर रही है. कंपनी के संचालक महेंद्र भंवरिया व्यवसाय के साथ-साथ लंबे समय से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और विभिन्न समाजसेवी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.
ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी ने डीडवाना-कुचामन और नागौर जिले में निर्माण क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया है. यह दोनों जिलों की पहली 'AA Class' श्रेणी में पंजीकृत निर्माण इकाई है. यह विशिष्ट दर्जा कंपनी की तकनीकी दक्षता, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्यशैली को प्रमाणित करता है. वर्तमान में कंपनी केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है. कंपनी के मालिक चैनाराम पंवार के अनुभव और संचालक विक्रम सिंह पंवार के आधुनिक प्रबंधन एवं रणनीतिक प्रयासों से यह निरंतर नए आयाम छू रही है.
SK Greenwood Shikshan Sansthan, डीडवाना का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और भविष्य संवारने का माध्यम है. डीडवाना स्थित यह संस्थान विद्यार्थियों को उच्च शैक्षणिक स्तर प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आत्मविश्वासी, अनुशासित और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है. उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों की निरंतर परंपरा के साथ खेलकूद, कला और नेतृत्व क्षमता के क्षेत्र में विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने का कार्य कर रहा है. आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और नैतिक मूल्यों के समन्वय से संस्थान बच्चों का भविष्य संवार रहा है.
डीडवाना के पाटन रोड स्थित ड्रीम हाई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संस्थान क्षेत्र का एक जाना-पहचाना नाम है, जिसका विश्वास है कि 'उत्कृष्टता कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आदत है.' सीबीएसई से संबद्ध यह संस्थान विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी, जिम्मेदार एवं भविष्य के लिए बेहतर नागरिक बनाने हेतु उत्कृष्ट शैक्षणिक शिक्षा और उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण का समन्वय प्रदान करता है. उत्कृष्ट बोर्ड परीक्षा परिणामों से लेकर बास्केटबॉल एवं रोलर स्केटिंग में जिला स्तरीय चैंपियन तैयार करने तक, यह संस्थान विद्यार्थियों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है.
डीडवाना स्थित पूजा इंटरनेशनल एकेडमी सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है, जहां विद्यार्थी सपने देखने से लेकर उन्हें साकार करने तक का सफर तय करते हैं. संस्था के चेयरमैन डॉ. बजरंग सिंह जोधा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पिछले 16 वर्षों से यह संस्थान आभानगरी डीडवाना को शिक्षा नगरी और खेल नगरी की पहचान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. प्रति वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं में सीबीएसई टॉपर्स देने वाले इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने IIT-JEE, NEET, CUET, CA एवं CMA फाउंडेशन जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पर रैंक हासिल कर पूरे पूजा स्कूल परिवार और डीडवाना का गौरव बढ़ाया है.
ज़ी राजस्थान चैनल के इस विशेष सामाजिक सरोकार कार्यक्रम में तमाम स्पॉन्सर्स का भी सम्मान किया गया.
राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की और एक पेड़ मां के नाम लगाने की गुजारिश की. 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. पेड़ लगेंगे तो बारिश होगी और इससे प्रदेश विकसित होगा और हरा-भरा होगा.
कार्यक्रम में राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय से घोष से की. सबसे पहले उन्होंने मंचासीन अतिथियों समेत कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के कामकाज की तारीफ की. उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक विकास किए हैं. की सरकारी घोषणाएं समय पर पूरी की जा रही हैं.
डीडवाना विकास मंच के अध्यक्ष योगेश लाल शर्मा लंबे समय से संस्था के माध्यम से डीडवाना के विकास के लिए कार्यरत हैं. वे विभिन्न मंचों पर डीडवाना के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं. इसके साथ ही शहर में आयोजित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी सक्रिय भूमिका निभाकर समाजहित के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं.
हरदयाल रुलानिया ने लाडनूं की आसोटा ग्राम पंचायत के सरपंच रहते हुए ग्राम विकास की अवधारणा को नई दिशा देने का कार्य किया. उन्होंने समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए लगातार महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
हेड कांस्टेबल प्रहलाद भामू ने पाकिस्तान से डीडवाना में ड्रग्स और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा कर अपराधियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके इस सराहनीय कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें विशेष पदोन्नति प्रदान की गई.
जून 2022 में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के संरक्षण के संकल्प के साथ शुरू हुआ बरगद संरक्षण फाउंडेशन, कुचामन सिटी आज पर्यावरण संरक्षण का एक सफल ग्रीन मॉडल बन चुका है. ग्राम खारिया और हिरानी की 300 बीघा बंजर भूमि, जहां मिट्टी का pH स्तर 9 से अधिक था और जो विलायती बबूल से प्रभावित थी, उसे विकसित कर फाउंडेशन ने 17,000 से अधिक पौधों के जीवंत जंगल में परिवर्तित कर दिया है.
नीति अग्रवाल पोल स्टार द स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा हैं. उन्होंने कक्षा 10वीं में 93.80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. वे एक मेधावी छात्रा हैं और पढ़ाई के साथ-साथ वाद-विवाद, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न सह-शैक्षिक गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं.
क्षेत्र के होनहार खिलाड़ी आर्यन भास्कर ने शिक्षा के साथ-साथ खेल जगत में भी विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं. कैलाश भास्कर के पुत्र एवं कक्षा 10वीं के छात्र आर्यन ने स्केटिंग में अपनी प्रतिभा के दम पर अब तक तीन बार राज्य स्तर और एक बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है.
पूजा इंटरनेशनल अकादमी की छात्रा जान्हवी नागौरी ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 97.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर डीडवाना में टॉपर रहने का गौरव हासिल किया है.
दीपिका रांकावत ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की परीक्षा में 99.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया और जिले का नाम रोशन किया.
गोविंद लाल व्यास विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज सेवा के विशेष प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने लगभग दो दशकों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं. विभिन्न सामाजिक संगठनों और ट्रस्टों में पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नोरंगपुरा के प्राचार्य डॉ. हरवीर सिंह जाखड़ शैक्षिक नवाचारों और उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों के लिए जाने जाते हैं. अपने पूर्व कार्यकाल में ललासरी विद्यालय में उन्होंने कक्षा 12वीं की पांच टॉपर छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय परिसर में हेलीकॉप्टर उतरवाकर हवाई सैर करवाई थी. इसके साथ ही सामाजिक सरोकार निभाते हुए उन्होंने विद्यालय में सफाई कार्य करने वाली वाल्मीकि समाज की दो अनाथ बालिकाओं का संपूर्ण विवाह संस्कार विद्यालय परिसर में ही धूमधाम से संपन्न करवाकर मानवीय संवेदनाओं की अनूठी मिसाल पेश की.
लगातार तीन बार से पार्षद नितेश बाजारी जनसेवा, समाजसेवा और समर्पण की मिसाल बने हुए हैं. छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले नितेश बाजारी अग्रवाल नवयुवक मंडल तथा वर्तमान में आदर्श सरस्वती सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में सामाजिक कार्यों में निरंतर सक्रिय हैं. उनके मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग से अब तक 46 निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 2750 गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन कर उन्हें नई रोशनी प्रदान की गई है. इसके साथ ही वे निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के संचालन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों तथा गौशाला एवं मंदिर ट्रस्टों सहित कई संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जनकल्याण के कार्यों में जुटे हैं.
भारत विकास परिषद लंबे समय से समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्प संचालित कर रही है. परिषद समय-समय पर सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन भी करती रही है. विगत 15 वर्षों से परिषद द्वारा रेलवे स्टेशन पर शीतल जल प्रकल्प संचालित किया जा रहा है, जहां कार्यकर्ता प्रतिदिन स्वयं पहुंचकर ट्रेन यात्रियों को शीतल जल पिलाने की सेवा करते हैं.
पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, भौतिक विज्ञानी और आध्यात्मिक विचारक डॉ. सोहन नाथ नेगी विज्ञान की तार्किकता और प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को जोड़ने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं. उन्होंने पशुओं द्वारा चालित विशेष 'YOGI Cart' का आविष्कार किया, जिसे भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधिकारिक मान्यता प्राप्त है. उन्होंने 'मंत्र शक्ति', 'आत्माओं के प्रभाव' और 'पेड़ों के विज्ञान' (Science of Trees) को वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर सिद्ध करने के लिए गहन शोध कार्य किया है.
एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम में लोगों का सम्मान किया जा रहा है.
ज़ी राजस्थान के सामाजिक सरोकार कार्यक्रम में खासी भीड़ मौजूद है.
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कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रवलन के साथ हुई है. चैनल हेड ने सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया.
कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में हो रहा है. कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है.
डीडवाना जिले के लिए आज का दिन यादगार होने जा रहा है. सामाजिक सरोकार को निभाते हुए ZEE Rajasthan न्यूज चैनल डीडवाना में आज उन लोगों को सम्मानित करेगा, जिनके काम से जिले का नाम रोशन हुआ है.