Swarnim Rajasthan Nagaur Live Updates: नागौर के टैलेंट को ZEE Rajasthan का सलाम, आज स्वर्णिम राजस्थान करेगा विशेष हस्तियों का सम्मान

Swarnim Rajasthan Nagaur Live Updates: राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरती नागौर में आज एक खास कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है. ZEE Rajasthan अपने सामाजिक सरोकारों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नागौर में एक विशेष सम्मान समारोह 'स्वर्णिम राजस्थान नागौर' का आयोजन कर रहा है. इस कार्यक्रम में जिले के उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज सेवा, मानवता और जनहित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है.

वीर तेजाजी, कर्माबाई और मीराबाई की जन्मभूमि माने जाने वाले नागौर में आयोजित इस कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहेंगे. समारोह की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ होगी, जिसके बाद सम्मानित अतिथियों के संबोधन और प्रेरणादायक कहानियों के जरिए समाज के असली नायकों को मंच दिया जाएगा. नागौर की इस खास शाम की हर बड़ी अपडेट, सम्मानित होने वाले व्यक्तित्वों की कहानी और कार्यक्रम की झलकियां आप तक लगातार पहुंचाई जाएंगी. जुड़े रहिए इस लाइव अपडेट के साथ.