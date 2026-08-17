/Ek Kadam Vikas Ki Aur: ज़ी राजस्थान का महामंच, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की मौजूदगी में श्रीगंगानगर में 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम आज

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Ek Kadam Vikas Ki Ore Live: कार्यक्रम में गंग नहर के जरिए रेगिस्तान से कृषि प्रधान क्षेत्र बने श्रीगंगानगर की विकास यात्रा पर भी चर्चा की जा रही है. साथ ही जिले की प्रगति और भविष्य की जरूरतों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मंथन किया जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान श्रीगंगानगर का नाम देश और प्रदेश में रोशन करने वाली प्रतिभाओं और प्रतिष्ठित हस्तियों का सम्मान भी किया जा रहा है. LIVE में देखिए कार्यक्रम की हर बड़ी अपडेट और मंच से सामने आने वाली महत्वपूर्ण बातें.
‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा—'भारत आज दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार देश को लगातार विकास और तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है.'
Ek Kadam Vikas Ki Ore : 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम का आयोजन— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) August 17, 2026
‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा—भारत आज दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार देश को लगातार विकास और… pic.twitter.com/tnyLCE61fn
नगर पालिका सादुलशहर के पूर्व चेयरमैन प्रदीप खीचड़ ने कहा - 'हमारी नौजवान पीढ़ी का अधिकतर समय मोबाइल फोन पर गुजरता है. उन्हें इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है.'
Ek Kadam Vikas Ki Ore : 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम का आयोजन— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) August 17, 2026
नगर पालिका सादुलशहर के पूर्व चेयरमैन प्रदीप खीचड़ ने कहा - "हमारी नौजवान पीढ़ी का अधिकतर समय मोबाइल फोन पर गुजरता है। उन्हें इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है।"#EkKadamVikasKiOre… pic.twitter.com/RWCDgmmyk5
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री राहुल लेघा ने कहा- “अर्जुनराम मेघवाल ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित काले कानूनों को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके लिए उनका धन्यवाद.”
Ek Kadam Vikas Ki Ore : 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम का आयोजन— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) August 17, 2026
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री राहुल लेघा ने कहा- “अर्जुनराम मेघवाल ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित काले कानूनों को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके लिए उनका धन्यवाद।”@arjunrammeghwal… pic.twitter.com/km2Fs1c54u
'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम का आयोजन, श्रीगंगानगर के विकास को लेकर बोले ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा
Ek Kadam Vikas Ki Ore : 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम का आयोजन, श्रीगंगानगर के विकास को लेकर बोले ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) August 17, 2026
कहा- श्रीगंगानगर सिर्फ देश की सीमाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाला जिला नहीं, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण… pic.twitter.com/jsFSos84sc
Ek Kadam Vikas Ki Ore का आयोजन, दीप प्रज्वलन से हुई कार्यक्रम की शुरुआत
Ek Kadam Vikas Ki Ore का आयोजन, दीप प्रज्वलन से हुई कार्यक्रम की शुरुआत | Sri Ganganagar Event#EkKadamVikasKiOre #SriGanganagar #ZeeRajasthan #RajasthanDevelopment #Infrastructure #Industry #Employment #sriganganagarnews #RajasthanNews #LiveNews #DevelopmentJourney… pic.twitter.com/XsAsaHeGma— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) August 17, 2026
कार्यक्रम में न्याय व्यवस्था में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल पर भी खास चर्चा हुई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आने वाले समय में अदालतों के कामकाज को किस तरह प्रभावित कर सकता है, इस सवाल पर भी बातचीत हुई. केस से जुड़े दस्तावेजों के विश्लेषण से लेकर कानूनी जानकारी को व्यवस्थित करने तक तकनीक की संभावित भूमिका पर मंथन किया गया. राजस्थान में न्यायिक ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत पर भी बात हुई. प्रदेश में अदालतों के लिए बेहतर सुविधाएं, तकनीकी संसाधन और केंद्र व राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल जैसे मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा रहे.
बातचीत का एक बड़ा हिस्सा देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर रहा. अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने, निचली अदालतों में जजों की कमी और न्याय मिलने में लगने वाले समय जैसे सवालों पर भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा हुई. न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था और इसमें संभावित सुधार को लेकर भी उनके विचार जाने गए.
केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के साथ बातचीत में देश में परिसीमन को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी सवाल हुआ. साल 2026 के बाद परिसीमन की प्रक्रिया और आने वाले समय में इससे जुड़े संभावित राजनीतिक बदलावों को लेकर चर्चा की गई. इसके साथ ही संसद के आगामी सत्र में इससे जुड़े विषयों पर संभावनाओं को लेकर भी बातचीत हुई.
श्रीगंगानगर में आयोजित ज़ी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम ‘एक कदम विकास की ओर’ में जिले और प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के बीच हुई विशेष बातचीत खास आकर्षण का केंद्र रही. इस दौरान देश की राजनीति, न्याय व्यवस्था, तकनीक और मंत्री के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कई विषयों पर सवाल-जवाब हुए. वहीं कार्यक्रम के पैनल डिस्कशन में उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने श्रीगंगानगर की मौजूदा स्थिति और आने वाले समय की जरूरतों पर अपनी राय रखी.
ज़ी राजस्थान के ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में श्रीगंगानगर के औद्योगिक और स्वास्थ्य विकास पर खास पैनल डिस्कशन हुआ. उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने जिले की मौजूदा स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार रखे.
ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टी.टी., संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर अमित यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव का स्वागत किया.
एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम का भव्य आगाज हो गया है. श्रीगंगानगर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई. कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टी.टी., संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर अमित यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव और ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं. कार्यक्रम में श्रीगंगानगर के विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जा रही है.
‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम ने श्रीगंगानगर की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को मंच दिया.
ज़ी राजस्थान के मंच पर श्रीगंगानगर के सामाजिक सरोकारों और विकास संभावनाओं पर मंथन हुआ.
प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने श्रीगंगानगर के विकास को लेकर विचार साझा किए.
कार्यक्रम में जिले का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं और प्रतिष्ठित हस्तियों का सम्मान किया जा गया.
‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में श्रीगंगानगर की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर फोकस रहा.
गंग नहर से बदले श्रीगंगानगर के स्वरूप और विकास यात्रा पर विशेष चर्चा हो रही है.
कार्यक्रम में जिले का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं और प्रतिष्ठित हस्तियों का सम्मान किया गया.
‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में श्रीगंगानगर की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर फोकस रहा.
ज़ी राजस्थान के महामंच पर जिले की विकास यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो रही है.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की मौजूदगी में श्रीगंगानगर के विकास पर मंथन हो रहा है.
श्रीगंगानगर में ज़ी राजस्थान का विशेष कार्यक्रम ‘एक कदम विकास की ओर’ आज आयोजित हो रहा है.
कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं.
श्रीगंगानगर में ज़ी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम ‘एक कदम विकास की ओर’ का भव्य आयोजन किया जा रहा है.