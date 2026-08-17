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Ek Kadam Vikas Ki Aur: ज़ी राजस्थान का महामंच, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की मौजूदगी में श्रीगंगानगर में 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम आज

Ek Kadam Vikas Ki Ore: श्रीगंगानगर में ज़ी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम ‘एक कदम विकास की ओर’ का भव्य आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं. मंच पर जिले के विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर विशेष चर्चा हो रही है. 
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 17, 2026, 04:39 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 07:57 PM IST
Ek Kadam Vikas Ki Aur: ज़ी राजस्थान का महामंच, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की मौजूदगी में श्रीगंगानगर में 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम आज
Image Credit: Ek Kadam Vikas Ki Ore

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live: कार्यक्रम में गंग नहर के जरिए रेगिस्तान से कृषि प्रधान क्षेत्र बने श्रीगंगानगर की विकास यात्रा पर भी चर्चा की जा रही है. साथ ही जिले की प्रगति और भविष्य की जरूरतों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मंथन किया जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान श्रीगंगानगर का नाम देश और प्रदेश में रोशन करने वाली प्रतिभाओं और प्रतिष्ठित हस्तियों का सम्मान भी किया जा रहा है. LIVE में देखिए कार्यक्रम की हर बड़ी अपडेट और मंच से सामने आने वाली महत्वपूर्ण बातें.

19:57:55 Aug 17, 2026, 07:57 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore

‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा—'भारत आज दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार देश को लगातार विकास और तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है.'

19:55:56 Aug 17, 2026, 07:55 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore

नगर पालिका सादुलशहर के पूर्व चेयरमैन प्रदीप खीचड़ ने कहा - 'हमारी नौजवान पीढ़ी का अधिकतर समय मोबाइल फोन पर गुजरता है. उन्हें इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है.'

19:46:22 Aug 17, 2026, 07:46 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री राहुल लेघा ने कहा- “अर्जुनराम मेघवाल ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित काले कानूनों को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके लिए उनका धन्यवाद.”

19:32:40 Aug 17, 2026, 07:32 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore

'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम का आयोजन, श्रीगंगानगर के विकास को लेकर बोले ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा 

18:48:57 Aug 17, 2026, 06:48 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore

Ek Kadam Vikas Ki Ore का आयोजन, दीप प्रज्वलन से हुई कार्यक्रम की शुरुआत

18:39:04 Aug 17, 2026, 06:39 PM (IST)

AI से कैसे बदलेगी न्याय व्यवस्था?

कार्यक्रम में न्याय व्यवस्था में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल पर भी खास चर्चा हुई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आने वाले समय में अदालतों के कामकाज को किस तरह प्रभावित कर सकता है, इस सवाल पर भी बातचीत हुई. केस से जुड़े दस्तावेजों के विश्लेषण से लेकर कानूनी जानकारी को व्यवस्थित करने तक तकनीक की संभावित भूमिका पर मंथन किया गया. राजस्थान में न्यायिक ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत पर भी बात हुई. प्रदेश में अदालतों के लिए बेहतर सुविधाएं, तकनीकी संसाधन और केंद्र व राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल जैसे मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा रहे.
 

18:38:55 Aug 17, 2026, 06:38 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki ore

बातचीत का एक बड़ा हिस्सा देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर रहा. अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने, निचली अदालतों में जजों की कमी और न्याय मिलने में लगने वाले समय जैसे सवालों पर भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा हुई. न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था और इसमें संभावित सुधार को लेकर भी उनके विचार जाने गए.
 

18:38:45 Aug 17, 2026, 06:38 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki ore

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के साथ बातचीत में देश में परिसीमन को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी सवाल हुआ. साल 2026 के बाद परिसीमन की प्रक्रिया और आने वाले समय में इससे जुड़े संभावित राजनीतिक बदलावों को लेकर चर्चा की गई. इसके साथ ही संसद के आगामी सत्र में इससे जुड़े विषयों पर संभावनाओं को लेकर भी बातचीत हुई.
 

18:37:26 Aug 17, 2026, 06:37 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki ore

श्रीगंगानगर में आयोजित ज़ी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम ‘एक कदम विकास की ओर’ में जिले और प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के बीच हुई विशेष बातचीत खास आकर्षण का केंद्र रही. इस दौरान देश की राजनीति, न्याय व्यवस्था, तकनीक और मंत्री के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कई विषयों पर सवाल-जवाब हुए. वहीं कार्यक्रम के पैनल डिस्कशन में उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने श्रीगंगानगर की मौजूदा स्थिति और आने वाले समय की जरूरतों पर अपनी राय रखी.

18:37:17 Aug 17, 2026, 06:37 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki ore

ज़ी राजस्थान के ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में श्रीगंगानगर के औद्योगिक और स्वास्थ्य विकास पर खास पैनल डिस्कशन हुआ. उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने जिले की मौजूदा स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार रखे.
 

18:28:46 Aug 17, 2026, 06:28 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टी.टी., संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर अमित यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव  का स्वागत किया. 

18:23:02 Aug 17, 2026, 06:23 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम का भव्य आगाज हो गया है. श्रीगंगानगर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई. कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टी.टी., संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर अमित यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव और ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं. कार्यक्रम में श्रीगंगानगर के विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जा रही है.

18:14:53 Aug 17, 2026, 06:14 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम ने श्रीगंगानगर की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को मंच दिया.

18:14:47 Aug 17, 2026, 06:14 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

ज़ी राजस्थान के मंच पर श्रीगंगानगर के सामाजिक सरोकारों और विकास संभावनाओं पर मंथन हुआ.
 

18:14:28 Aug 17, 2026, 06:14 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने श्रीगंगानगर के विकास को लेकर विचार साझा किए.
 

18:14:22 Aug 17, 2026, 06:14 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

कार्यक्रम में जिले का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं और प्रतिष्ठित हस्तियों का सम्मान किया जा गया.
 

18:14:14 Aug 17, 2026, 06:14 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live


‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में श्रीगंगानगर की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर फोकस रहा.

18:12:25 Aug 17, 2026, 06:13 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

गंग नहर से बदले श्रीगंगानगर के स्वरूप और विकास यात्रा पर विशेष चर्चा हो रही है.

18:12:16 Aug 17, 2026, 06:12 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

कार्यक्रम में जिले का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं और प्रतिष्ठित हस्तियों का सम्मान किया गया.
 

18:12:06 Aug 17, 2026, 06:12 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में श्रीगंगानगर की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर फोकस रहा.
 

18:11:59 Aug 17, 2026, 06:13 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

ज़ी राजस्थान के महामंच पर जिले की विकास यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो रही है.

18:11:52 Aug 17, 2026, 06:13 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की मौजूदगी में श्रीगंगानगर के विकास पर मंथन हो रहा है.

18:11:45 Aug 17, 2026, 06:11 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

श्रीगंगानगर में ज़ी राजस्थान का विशेष कार्यक्रम ‘एक कदम विकास की ओर’ आज आयोजित हो रहा है.

18:09:58 Aug 17, 2026, 06:09 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं. 

18:07:30 Aug 17, 2026, 06:08 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

श्रीगंगानगर में ज़ी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम ‘एक कदम विकास की ओर’ का भव्य आयोजन किया जा रहा है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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