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Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk Updates: टोंक में विकास और सम्मान का संगम, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बोले- किसानों को दिन में भी बिजली मिलेगी

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल बुधवार 19 अगस्त 2026 को सामाजिक सरोकार निभाते हुए टोंक जिले में विशेष कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर टोंक' आयोजित करने पहुंचा, जिसमें समाज सेवा और मानवता के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. पूरा कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा की अध्यक्षता में हुआ.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 19, 2026, 12:15 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 01:09 PM IST
Ek Kadam Vikas Ki Ore Tonk Updates: टोंक में विकास और सम्मान का संगम, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बोले- किसानों को दिन में भी बिजली मिलेगी
Image Credit: Ek Kadam Vikas Ki Ore Live

Ek Kadam Vikas Ki Ore Live Updates: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल न केवल अपने व्यवर्स तक खबरें पहुंचाता है बल्कि सामाजिक सरोकार भी निभाता है. इसी कड़ी में ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल का कारवां टोंक जिले में पहुंचा है. टोंक राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है. यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, जिसकी स्थापना 19वीं शताब्दी की शुरुआत (1817 ई.) में नवाब मोहम्मद अमीर खान ने की थी. अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के कारण इसे 'राजस्थान का लखनऊ' और 'नवाबों का शहर' भी कहा जाता है. टोंक अपनी प्राचीन हवेलियों और शानदार इस्लामिक-राजपूत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है.

इस कार्यक्रम में जरिये उन लोगों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कामों से इसका नाम रोशन किैया. इस कार्यक्रम में माध्यम से प्रदेश के विकास को लेकर गहन चर्चा हुई. पूरा कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के सानिध्य में होगा. एक कदम विकास की ओर टोंक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रदेश के पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विशिष्ट अतिथि के तौर पर देवली उनियारा से विधायक राजेंद्र गुर्जर, निवाई-पीपलू से विधायक रामसहाय वर्मा और पुलिस अधीक्षक टोंक रोशन मीणा ने शिरकत की.

12:22:32 Aug 19, 2026, 12:22 PM (IST)

अकबर खान, समाजसेवी

टोंक जिले में गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले अकबर खान जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. समाजसेवा के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है.

12:22:24 Aug 19, 2026, 12:22 PM (IST)

विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार का भी सम्मान

पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए टोंक जिले से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाने और समाज को जागरूक करने में योगदान दे रहे हैं.

12:22:12 Aug 19, 2026, 12:22 PM (IST)

देवकरण, ASI, डिग्गी थाना सम्मानित


डिग्गी थाना क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं.

12:22:00 Aug 19, 2026, 12:22 PM (IST)

अनीता, कांस्टेबल, निवाई थाना

निवाई थाना क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ निर्वहन कर रही हैं.

12:21:49 Aug 19, 2026, 12:21 PM (IST)

फोरनता, हेड कांस्टेबल, SC-ST सेल

जिले की SC-ST सेल में तैनात हेड कांस्टेबल फोरनता पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं.

12:21:43 Aug 19, 2026, 12:21 PM (IST)

लक्ष्मी नारायण, कांस्टेबल, सोप थाना

टोंक पुलिस प्रशासन में भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति के दौरान सही एवं प्रभावी प्रक्रिया अपनाने में कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

12:21:34 Aug 19, 2026, 12:21 PM (IST)

शोएब, कांस्टेबल, मेहंदवास थाना

टोंक जिले के मेहंदवास थाना क्षेत्र के लवादर गांव में 70 वर्षीय विधवा हरबाई गुर्जर की सनसनीखेज हत्या और शव के टुकड़े कर कचरे में फेंकने के 'ब्लाइंड मर्डर' मामले का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई.

12:21:27 Aug 19, 2026, 12:21 PM (IST)

सुखराम, कांस्टेबल, झिराना थाना

झिराना थाना क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ निर्वहन कर रहे हैं.
 

12:21:17 Aug 19, 2026, 12:21 PM (IST)

नीरज, हेड कांस्टेबल, दतवास थाना


टोंक जिले के दतवास थाना क्षेत्र में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज अपनी जिम्मेदारियों का पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ निर्वहन कर रहे हैं.
 

12:21:07 Aug 19, 2026, 12:21 PM (IST)

ओम प्रकाश चौधरी, इंचार्ज, DST टीम


टोंक जिले में DST इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में DST टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक अपराधियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

12:20:59 Aug 19, 2026, 12:20 PM (IST)

मुकेश कुमार सैनी, शिक्षक

जिले में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के साथ-साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.

12:20:48 Aug 19, 2026, 12:20 PM (IST)

जितेंद्र सिंह नरूका, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हुए सम्मानित

कार्यालय के दैनिक कामकाज, कर्मचारियों के नियंत्रण, नीतिगत फैसलों के क्रियान्वयन और उच्च अधिकारियों को सहयोग देने का कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं.

12:20:36 Aug 19, 2026, 12:20 PM (IST)

मो. शकील, कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, टोंक का हुआ सम्मान

नगर परिषद में कार्यालयीन कार्यों का कुशलता से निष्पादन करने के साथ दस्तावेजों के रखरखाव और विभागीय पत्र-व्यवहार का कार्य बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं.

12:20:13 Aug 19, 2026, 12:20 PM (IST)

अतुल साहू, वरिष्ठ सहायक, निर्वाचन शाखा, टोंक सम्मानित

टोंक निर्वाचन शाखा में तैनात वरिष्ठ सहायक अतुल साहू चुनाव के दौरान विभिन्न विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और प्रशासनिक कार्यों को सुगमता से संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

12:19:56 Aug 19, 2026, 12:19 PM (IST)

हरिकृष्ण महावर, निजी सहायक, एडीएम टोंक का सम्मान

एडीएम टोंक के निजी सहायक के रूप में प्रशासनिक कार्यों के संचालन और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
 

12:19:39 Aug 19, 2026, 12:19 PM (IST)

पूजा अटल, नायब तहसीलदार, टोंक

टोंक जिले में राजस्व प्रशासन और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े कार्यों का बेहतर तरीके से संचालन कर रही हैं.

12:19:26 Aug 19, 2026, 12:19 PM (IST)

नितेश जैन, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, टोंक

टोंक में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण, छात्रवृत्ति योजनाओं और आवासीय विद्यालयों के संचालन से जुड़े कार्यों का प्रबंधन बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं.
 

12:19:07 Aug 19, 2026, 12:19 PM (IST)

राजेश शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक हुए सम्मानित

जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के साथ-साथ सरकार की योजनाओं को दूर-दराज के स्कूलों तक पहुंचाने में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं.

12:18:51 Aug 19, 2026, 12:18 PM (IST)

श्याम सुंदर जांगिड़, ACP, DoIT, टोंक

टोंक जिले में ई-गवर्नेंस, सरकारी डिजिटल सेवाओं और सूचना तकनीक से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने और लागू करने का कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं.

12:18:42 Aug 19, 2026, 12:18 PM (IST)

ललित कुमार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक

सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. उनके कार्यों से योजनाओं की पहुंच दूर-दराज के क्षेत्रों तक सुनिश्चित करने में मदद मिली है.

12:18:32 Aug 19, 2026, 12:18 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore tonk

कार्यक्रम में टोंक का नाम रोशन करने वाली हस्तिों का सम्मान शुरु हो चुका है. सबसे पहले ललित कुमार का सम्मान किया गया.

12:13:54 Aug 19, 2026, 12:13 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore tonk

कार्यक्रम एक कदम विकास की ओर में चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने ज़ी राजस्थान के खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सबका आभार व्यक्त किया.

12:11:08 Aug 19, 2026, 12:11 PM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore tonk

11:56:30 Aug 19, 2026, 11:56 AM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore tonk

सम्मान समारोह से पहले अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत-अभिनंदन किया गया, अब टोंक के विकास पर चर्चा का सिलसिला शुरू होगा.

11:53:57 Aug 19, 2026, 11:56 AM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore tonk

कार्यक्रम में टोंक के विकास, उपलब्धियों और जिले को नई पहचान दिलाने वाली पहल पर विशेष चर्चा की जाएगी.

11:53:24 Aug 19, 2026, 11:53 AM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore tonk

देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद हैं.

11:51:55 Aug 19, 2026, 11:51 AM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore tonk

पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में मंच पर मौजूद हैं.

11:51:14 Aug 19, 2026, 11:51 AM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore tonk

ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का मंच पर स्वागत किया.

11:51:02 Aug 19, 2026, 11:51 AM (IST)

Ek Kadam Vikas Ki Ore tonk

टोंक में ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम का भव्य आगाज, अतिथियों का हुआ स्वागत-अभिनंदन

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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