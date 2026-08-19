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Ek Kadam Vikas Ki Ore Live Updates: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल न केवल अपने व्यवर्स तक खबरें पहुंचाता है बल्कि सामाजिक सरोकार भी निभाता है. इसी कड़ी में ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल का कारवां टोंक जिले में पहुंचा है. टोंक राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है. यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, जिसकी स्थापना 19वीं शताब्दी की शुरुआत (1817 ई.) में नवाब मोहम्मद अमीर खान ने की थी. अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के कारण इसे 'राजस्थान का लखनऊ' और 'नवाबों का शहर' भी कहा जाता है. टोंक अपनी प्राचीन हवेलियों और शानदार इस्लामिक-राजपूत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है.
इस कार्यक्रम में जरिये उन लोगों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कामों से इसका नाम रोशन किैया. इस कार्यक्रम में माध्यम से प्रदेश के विकास को लेकर गहन चर्चा हुई. पूरा कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के सानिध्य में होगा. एक कदम विकास की ओर टोंक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रदेश के पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विशिष्ट अतिथि के तौर पर देवली उनियारा से विधायक राजेंद्र गुर्जर, निवाई-पीपलू से विधायक रामसहाय वर्मा और पुलिस अधीक्षक टोंक रोशन मीणा ने शिरकत की.
टोंक जिले में गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले अकबर खान जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. समाजसेवा के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है.
पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए टोंक जिले से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाने और समाज को जागरूक करने में योगदान दे रहे हैं.
डिग्गी थाना क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं.
निवाई थाना क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ निर्वहन कर रही हैं.
जिले की SC-ST सेल में तैनात हेड कांस्टेबल फोरनता पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं.
टोंक पुलिस प्रशासन में भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति के दौरान सही एवं प्रभावी प्रक्रिया अपनाने में कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.
टोंक जिले के मेहंदवास थाना क्षेत्र के लवादर गांव में 70 वर्षीय विधवा हरबाई गुर्जर की सनसनीखेज हत्या और शव के टुकड़े कर कचरे में फेंकने के 'ब्लाइंड मर्डर' मामले का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई.
झिराना थाना क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ निर्वहन कर रहे हैं.
टोंक जिले के दतवास थाना क्षेत्र में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज अपनी जिम्मेदारियों का पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ निर्वहन कर रहे हैं.
टोंक जिले में DST इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में DST टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक अपराधियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
जिले में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के साथ-साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.
कार्यालय के दैनिक कामकाज, कर्मचारियों के नियंत्रण, नीतिगत फैसलों के क्रियान्वयन और उच्च अधिकारियों को सहयोग देने का कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं.
नगर परिषद में कार्यालयीन कार्यों का कुशलता से निष्पादन करने के साथ दस्तावेजों के रखरखाव और विभागीय पत्र-व्यवहार का कार्य बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं.
टोंक निर्वाचन शाखा में तैनात वरिष्ठ सहायक अतुल साहू चुनाव के दौरान विभिन्न विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और प्रशासनिक कार्यों को सुगमता से संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
एडीएम टोंक के निजी सहायक के रूप में प्रशासनिक कार्यों के संचालन और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
टोंक जिले में राजस्व प्रशासन और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े कार्यों का बेहतर तरीके से संचालन कर रही हैं.
टोंक में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण, छात्रवृत्ति योजनाओं और आवासीय विद्यालयों के संचालन से जुड़े कार्यों का प्रबंधन बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं.
जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के साथ-साथ सरकार की योजनाओं को दूर-दराज के स्कूलों तक पहुंचाने में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं.
टोंक जिले में ई-गवर्नेंस, सरकारी डिजिटल सेवाओं और सूचना तकनीक से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने और लागू करने का कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं.
सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. उनके कार्यों से योजनाओं की पहुंच दूर-दराज के क्षेत्रों तक सुनिश्चित करने में मदद मिली है.
कार्यक्रम में टोंक का नाम रोशन करने वाली हस्तिों का सम्मान शुरु हो चुका है. सबसे पहले ललित कुमार का सम्मान किया गया.
कार्यक्रम एक कदम विकास की ओर में चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने ज़ी राजस्थान के खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सबका आभार व्यक्त किया.
सम्मान समारोह से पहले अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत-अभिनंदन किया गया, अब टोंक के विकास पर चर्चा का सिलसिला शुरू होगा.
कार्यक्रम में टोंक के विकास, उपलब्धियों और जिले को नई पहचान दिलाने वाली पहल पर विशेष चर्चा की जाएगी.
देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद हैं.
पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में मंच पर मौजूद हैं.
ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का मंच पर स्वागत किया.
टोंक में ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम का भव्य आगाज, अतिथियों का हुआ स्वागत-अभिनंदन