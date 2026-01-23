Ek Kadam Vikas ki Ore Tonk Live : ज़ी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में चीफ गेस्ट प्रदेश के पीएचईडी और भूजल मंत्री कन्हैय्या लाल चौधरी हैं. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़, टोंक से निवाई से विधायक राम सहाय वर्मा, देवली उनियारा से विधायक राजेंद्र गुर्जर के अलावा टोंक जिला कलेक्टर डॉ कल्पना अग्रवाल, टोंक एसपी राजेश मीणा भी मौजूद हैं. कार्यक्रम का आयोजन ज़ी राजस्थान के चैनल हैड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में हो रहा है.