Ek Kadam Vikas ki Ore Tonk Live : अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए, ज़ी राजस्थान का कारवां 23 जनवरी 2026, शुक्रवार के दिन 'नवाबों के शहर' टोंक पहुंचा. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टोंक की ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास के साथ जोड़ना और जिले की प्रगति के लिए एक ठोस रोडमैप पर चर्चा करने के साथ ही स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित करना है.
Ek Kadam Vikas ki Ore Tonk Live : ज़ी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में चीफ गेस्ट प्रदेश के पीएचईडी और भूजल मंत्री कन्हैय्या लाल चौधरी हैं. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़, टोंक से निवाई से विधायक राम सहाय वर्मा, देवली उनियारा से विधायक राजेंद्र गुर्जर के अलावा टोंक जिला कलेक्टर डॉ कल्पना अग्रवाल, टोंक एसपी राजेश मीणा भी मौजूद हैं. कार्यक्रम का आयोजन ज़ी राजस्थान के चैनल हैड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में हो रहा है.
टोंक में 2007 में स्थापित शिव पब्लिक शिक्षा समिति सरोली जिले में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति और उत्कृष्ट परिणामों का प्रतीक बन चुकी है. संस्थान के निदेशक डॉ. शिवजी सरोली एक अनुभवी, Ph.D. योग्यताधारी शिक्षाविद हैं. जिनके कुशल नेतृत्व में यह संस्थान उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है. यह संस्थान देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत संचालित है. डॉ. शिवजी सरोली स्वामी केशवानंद राष्ट्रीय पुरस्कार एवं भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित हैं. संस्थान के उद्देश्य कम फीस में क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है.
आयुक्त धर्मपाल जाट के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रही है. नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों का निर्माण इनडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है. इसके साथ ही रोड लाइट बेहतर सफाई व्यवस्था और नगर परिषद क्षेत्र में अवैध अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा चलाकर मिसाल कायम की गई है. साथ ही नगर परिषद टोंक सरकारी स्कीमों को जन-जन तक पहुंचाकर आमजन को लाभ पहुंचा रही है.
मुकेश मीणा देवली उनियारा विधानसभा का एक उभरता हुआ राजनीतिक चेहरा है.जिन्होंने जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है. मुकेश मीणा द्वारा कई गौशाला में दान और लाइब्रेरी खोल कर युवा वर्ग को नई दिशा देने का काम कर रहे है. साथ ही मुकेश मीणा वर्तमान में भरनी ग्राम पंचायत के सरपंच है. जहां उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों ने प्रदेश में अपना डंका बजाया हे .
टोंक ज़िले के युवा प्रगतिशील उद्यमी मुशाहीर ख़ुसरो ने सन 2021 में अपनी पत्रकारिता की डिग्री विवेकानंद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की. इसके बाद मुशाहिर ने 1 वर्ष निजी चैनल में सेवा दी. इसके बाद मुशाहिर ने जयपुर के जगतपुरा से अपने रियल एस्टेट करियर की शुरुआत की और जयपुर के साथ साथ टोंक ज़िले में भी रियल एस्टेट का परचम लहराया.मुशाहिर एक कॉलोनाइजर हैं इनकी कॉलोनीज़ में यह ख़ुद सीसी रोड और पूर्ण रूप से विकसित करके लोगो को बेहतरीन प्लॉट विक्रय किए हैं.और अब मुशाहिर दुबई में भी अपने रियल एस्टेट रियासत लैंड प्लानर्स को गति देने जा रहे हैं . मुशाहिर के पिता टोंक शहर के शिक्षा जगत में बड़ा नाम रखते हैं जिनका नाम डॉ. खालिद एहतेशाम हैं, जो की नोबल शिक्षा संस्थान के मालिक हैं.
टोंक जिले में चाणक्य पीजी कॉलेज उच्च शिक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता हुआ संस्थान हैं. संस्थान द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर बीए- बीएससी , एमए एवं एमएससी स्तर की शिक्षा योग्य एवं अनुभव फैकल्टी द्वारा दी जा रही है. चाणक्य संस्थान अपने निदेशक एम डी शरीफ के कुशल प्रबंध एवं निर्देशन में लगातार आगे बढ़ रहा है.
मालपुरा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आदित्य लोक कल्याण शिक्षण संस्थान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित करने की दिशा में काम कर रहा है. लक्ष्मीबाई महिला महाविद्यालय व संतोष देवी गर्ल्स कॉलेज में बड़ी संख्या में बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रहीं हैं. महाविद्यालय में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड सहित बीए व बीएससी का कोर्स संचालित है. महाविद्यालय 2014 से संचालित है. महाविद्यालय में निदेशक पूर्व उप जिला प्रमुख अवधेश शर्मा व निवर्तमान जिला परिषद सदस्य रूपकला शर्मा शैक्षणिक गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं.
निवाई नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है. दिलीप इसरानी के नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद शहर में आमजन की सुविधा के लिए कई बड़े काम किए गए है.जिसमें शहर के प्रत्येक वार्ड में सीसी रोड निर्माण कार्य, प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, शहर के 80 फीट रोड पर स्थित सेंट्रल पार्क निर्माण, शहीद स्मारक, कामधेनु सर्कल, बड़े-बड़े नाले निर्माण कार्य किया गया है.नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी और अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट के नेतृत्व में शहर वासियों को 6700 के लगभग पट्टा वितरण, 500 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है.
उनियारा नगर पालिका ने शहर के विकास को गति प्रदान की है. नगरपालिका अध्यक्ष मोनिका गुर्जर के नेतृत्व में शहर में विकास की गंगा बही है. इन्होंने अपने अपने कार्यकाल में गरीब को गणेश मानकर सेवा की है. साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगरपालिका ने माकूल व्यवस्था कर रखी है. वहीं शहर में करोड़ों रुपए की सड़कों के निर्माण सहित अन्य विकास कार्य हुए हैं. आमजन की समस्याओं का पालिकाध्यक्ष मोनिका गुर्जर और अधिशाषी अधिकारी कानाराम मीणा द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है.
कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के गृह नगर टोडारायसिंह की नगर पालिका जिले में ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर विकास एवं सुविधाओं के लिए अग्रणी रूप से गिनी जाती है. नगर पालिका में युवा अधिशासी अधिकारी पवन कुमार बेनीवाल की नियुक्ति के बाद नगर पालिका क्षेत्र में आम जन की मूलभूत सुविधाओं के लिए ही नहीं बल्कि पक्षियों के लिए भी किंगसी बावड़ी पर ग्रीनशेड का नेचुरल आवास निर्माण की अनोखी पहल प्रस्तावित है. शहर में स्थापित जगद्गुरु शंकराचार्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा ज्योतिबा फुले एवं भीमराव अंबेडकर सर्किल के सुनियोजित विकास के साथ ही युवाओं के लिए स्टेडियम एवं रनिंग ट्रैकिंग निर्माण की कार्य योजना बनाई गई है.
अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा और नगर पालिका अध्यक्ष नेमी चंद जैन के कुशल नेतृत्व में देवली नगर पालिका विकास के नये आयाम स्थापित कर रही है .आमजन की सुविधा के लिए गार्डन इंडोर स्टेडियम व जिम का निर्माण कराया गया हैं. वहीं नगर पालिका क्षेत्र में शामिल नये गांव के विकास हेतु अब करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों नालियों और रोड लाइट का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है.
कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के प्रयासों से लाम्बाहरिसिंह क्षेत्र में नगरपालिका बनने के बाद से ही क्षेत्रवासियों में विकास को लेकर जबरदस्त उत्साह है. अधिशासी अधिकारी तुलसी देवी चौधरी ने कार्यभार संभालने के बाद से ही लाम्बाहरिसिंह नगरपालिका में आमजन की समस्याओं का लगातार निस्तारण किया जा रहा है. नगरपालिका क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों पर अधिशासी अधिकारी के निर्देशन में लगातार कार्यवाही की जा रही है. जिससे आमजन भी राहत महसूस कर रहा है.
नगरपालिका मालपुरा पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी के नेतृत्व में विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में विकास के कई आयाम स्थापित किए है. लगभग एक दर्जन समाजों के सामुदायिक भवन, आधा दर्जन मंदिरों का जीर्णोद्धार व दो गौशालाओं में 75 लाख रुपए के विकास कार्य सहित शहरी क्षेत्र में सड़कों व नालियों का निर्माण करवाया गया है. अधिशासी अधिकारी रामजीत चौधरी भी नगरपालिका में कार्यभार संभालने के बाद से ही लगातार वार्डवासियों के बीच जाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं.
नगर पालिका दूनी अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन में प्रगति के पथ पर अग्रसर है. नगर पालिका क्षेत्र में लाखों रुपए के काम कराए गए हैं. आबादी क्षेत्रों में जगह-जगह सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिससे आवागमन सुगम हुआ है. इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा नियमित रूप से सफाई कार्य भी करवाया जा रहा है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है. हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर पालिका द्वारा एक नर्सरी भी तैयार की गई है, जिसके माध्यम से अधिक से अधिक पौधारोपण किया जा रहा है.
ZEE राजस्थान के सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष भाजपा चंद्रवीर सिंह चौहान, सरपंच संघ मुकेश मीणा और रियासत लैंड प्लानर्स निदेशक मुशाहीर ख़ुसरो भी सरकारी योजनांओं को धरातल पर पहुंचाने समेत तमाम मुद्दों पर अपनी विचारधारा पेश करेंगे.
ZEE Rajasthan की तरफ से आयोजित किए जा रहे 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम में टोंक जिले के विकास को लेकर तमाम शिक्षाविदों के साथ विशेष चर्चा होगी. इसमें शिव शिक्षा समिति के निदेशक शिव जी लाल चौधरी, सेंट जोज़फ स्कूल के निदेशक गोवर्धन हिरानी और रानी लक्ष्मी बाई महाविद्यालय के निदेशक हर्ष पुरोहित अपने-अपने विचार रखेंगे.
आज टोंक की विशेष हस्तियों का सम्मान करने के लिए ज़ी राजस्थान का मंच तैयार हो चुका है.