Swarnim Rajasthan Udaipur: स्वर्णिम राजस्थान में आर्या सिखवाल को मिला सम्मान, ढाई साल की उम्र में ही पहुंची थी बेस कैम्प तक

Swarnim Rajasthan Udaipur: आज ZEE Rajasthan चैनल की तरफ से उदयपुर में 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इसमें ज़ी राजस्थान चैनल जिले की तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहा है. इन सम्मानित लोगों ने अपने अच्छे कामों से न केवल जिले का नाम रोशन किया है बल्कि उसके विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाई. इनमें आर्या सिखवाल, कियाना परिहार, संतोष भाटी, श्रद्धा मुर्डिया समेत कई नाम शामिल हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 24, 2025, 01:30 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 01:44 PM IST

Live Blog

Swarnim Rajasthan Udaipur: ज़ी राजस्थान न्यूज अपने सामाजिक दायित्वों को समय समय पर निभाता रहता है. इसी कड़ी में आज बुधवार को उदयपुर में 'स्वर्णिम राजस्थान' प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, इसमें झीलों की नगरी की तमाम बड़ी शख्सियतों को सम्मानित किया जाएगा. कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्जवलन के साथ हो चुकी है.

स्वर्णिम राजस्थान उदयपुर में चीफ गेस्ट के तौर पर पंजाब के महामहिम राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया समेत सांसद मन्नालाल रावत , शहर विधायक ताराचंद्र जैन, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा भी पहुंचे हैं. इनके अलावा विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद और कांग्रेस जिलाध्यक्ष रघुवीर मीणा, स्पेशल गेस्ट जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी योगेश गोयल भी मौजूद हैं.

13:44:49
Swarnim Rajasthan Udaipur : उदयपुर जिले के विकास को लेकर ज़ी राजस्थान के मंच पर चर्चा
13:42:26
Swarnim Rajasthan Udaipur : जी राजस्थान का सामाजिक सरोकार, ज़ी राजस्थान के एडिटर डॉ. मनीष शर्मा ने किया संबोधित
13:41:02
Swarnim Rajasthan Udaipur : झीलों की नगरी उदयपुर में ज़ी राजस्थान का 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम का आयोजन
13:19:16
Swarnim Rajasthan Udaipur: पहला सम्मान वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी आर्या सिखवाल को मिला

पांच साल की मासूम बच्ची आर्या सिखवाल ने महज ढाई साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा. आर्या सबसे कम उम्र में नेपाल के एवरेस्ट बेस कैम्प तक पहुंचने वाली बच्ची होने के रिकॉर्ड को अपने नाम कर शहर और प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन किया. आर्या अपने माता-पिता के साथ 10 दिन में 17598 फिट की चढ़ाई चढ़ कर बेस कैंप पहुंची थी.

12:47:37
Swarnim Rajasthan Udaipur
12:46:54
Swarnim Rajasthan Udaipur

ज़ी राजस्थान चैनल की तरफ से उदयपुर में आयोजित हो रहे ‘स्वर्णिम राजस्थान उदयपुर’ कार्यक्रम की शुरूआत हो गई है. सभी मुख्य अतिथिपहुंच चुके हैं.

 

