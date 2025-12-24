Swarnim Rajasthan Udaipur: आज ZEE Rajasthan चैनल की तरफ से उदयपुर में 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इसमें ज़ी राजस्थान चैनल जिले की तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहा है. इन सम्मानित लोगों ने अपने अच्छे कामों से न केवल जिले का नाम रोशन किया है बल्कि उसके विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाई. इनमें आर्या सिखवाल, कियाना परिहार, संतोष भाटी, श्रद्धा मुर्डिया समेत कई नाम शामिल हैं.

