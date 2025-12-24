Swarnim Rajasthan Udaipur: आज ZEE Rajasthan चैनल की तरफ से उदयपुर में 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इसमें ज़ी राजस्थान चैनल जिले की तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहा है. इन सम्मानित लोगों ने अपने अच्छे कामों से न केवल जिले का नाम रोशन किया है बल्कि उसके विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाई. इनमें आर्या सिखवाल, कियाना परिहार, संतोष भाटी, श्रद्धा मुर्डिया समेत कई नाम शामिल हैं.
Swarnim Rajasthan Udaipur: ज़ी राजस्थान न्यूज अपने सामाजिक दायित्वों को समय समय पर निभाता रहता है. इसी कड़ी में आज बुधवार को उदयपुर में 'स्वर्णिम राजस्थान' प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, इसमें झीलों की नगरी की तमाम बड़ी शख्सियतों को सम्मानित किया जाएगा. कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्जवलन के साथ हो चुकी है.
स्वर्णिम राजस्थान उदयपुर में चीफ गेस्ट के तौर पर पंजाब के महामहिम राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया समेत सांसद मन्नालाल रावत , शहर विधायक ताराचंद्र जैन, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा भी पहुंचे हैं. इनके अलावा विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद और कांग्रेस जिलाध्यक्ष रघुवीर मीणा, स्पेशल गेस्ट जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी योगेश गोयल भी मौजूद हैं.
पांच साल की मासूम बच्ची आर्या सिखवाल ने महज ढाई साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा. आर्या सबसे कम उम्र में नेपाल के एवरेस्ट बेस कैम्प तक पहुंचने वाली बच्ची होने के रिकॉर्ड को अपने नाम कर शहर और प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन किया. आर्या अपने माता-पिता के साथ 10 दिन में 17598 फिट की चढ़ाई चढ़ कर बेस कैंप पहुंची थी.
ज़ी राजस्थान चैनल की तरफ से उदयपुर में आयोजित हो रहे ‘स्वर्णिम राजस्थान उदयपुर’ कार्यक्रम की शुरूआत हो गई है. सभी मुख्य अतिथिपहुंच चुके हैं.