Udaipur Royal Wedding Live Updates: उदयपुर का सिटी पैलेस बनेगा ग्लैमर हब, 23 नवंबर को होगी रॉयल शादी, ट्रंप के बेटे समेत जेनिफर लोपेज-जस्टिन बीबर होंगे शामिल

Udaipur Royal Wedding Live Updates: उदयपुर में 23 नवंबर को नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की रॉयल वेडिंग होगी. जिसके अंदर हॉलीवुड स्टार जेनिफर लोपेज, जस्टिन बीबर, ट्रम्प जूनियर के साथ बहुत सारे बॉलीवुड सितारे भी हिस्सा लेंगे. बता दें यह शादी उदयपुर में होगी. यह शादी NRI बिजनेसमेन के बेटे की है, जिन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए राजस्थान का खूबसूरत शहर उदयपुर चुना है.