Udaipur Royal Wedding Live Updates: उदयपुर का सिटी पैलेस बनेगा ग्लैमर हब, 23 नवंबर को होगी रॉयल शादी, ट्रंप के बेटे समेत जेनिफर लोपेज-जस्टिन बीबर होंगे शामिल

उदयपुर में 23 नवंबर को नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की रॉयल वेडिंग होगी. जिसके अंदर हॉलीवुड स्टार जेनिफर लोपेज, जस्टिन बीबर, ट्रम्प जूनियर के साथ बहुत सारे बॉलीवुड सितारे भी हिस्सा लेंगे. बता दें यह शादी उदयपुर में होगी. जानें इस शादी के बारे में सभी अपडेट्स.
Udaipur Royal Wedding Live Updates: उदयपुर में 23 नवंबर को नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की रॉयल वेडिंग होगी. जिसके अंदर हॉलीवुड स्टार जेनिफर लोपेज, जस्टिन बीबर, ट्रम्प जूनियर के साथ बहुत सारे बॉलीवुड सितारे भी हिस्सा लेंगे. बता दें यह शादी उदयपुर में होगी. यह शादी NRI बिजनेसमेन के बेटे की है, जिन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए राजस्थान का खूबसूरत शहर उदयपुर चुना है.
उदयपुर में हो रही अमेरिकन परिवार की शाही शादी को लेकर कल वेलकम डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जो काफी भव्य रहा. अतिथियों का स्वागत अभिनेत्री अमायरा दस्तूर द्वारा किया गया. इस दौरान विदेशी मेहमानों का स्वागत राजस्थानी लोकगीत मंगनियार द्वारा किया गया.समारोह के दौरान राजस्थानी नृत्य भी मेहमानों को काफी पसंद आया. इस बीच दुनिया के प्रसिद्ध डीजे टीएस्टो की परफॉर्मेंस ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में टीएस्टो द्वारा बजाए जा रहे म्यूजिक पर न सिर्फ सारे मेहमान झूमते हुए नजर आए बल्कि दुल्हन नेत्रा मंटेना और दूल्हा वामसी गड़ीराजू भी डांस करते हुए देखे गए. अगले दो दिनों में हॉलीवुड से जेनिफर लोपेज, जस्टिन बीबर, ब्लैक कॉफी भी शादी के कार्यक्रमों में परफॉर्मेंस देने उदयपुर पहुंच रहे है. इस शाही शादी में शामिल होने के लिए आज डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शाम को उदयपुर पहुंचेंगे. आज बॉलीवुड के कई अभिनेता भी उदयपुर आएंगे. जिसमें रितिक रोशन, रणवीर सिंह, कृति सेनन और जानवी कपूर शामिल है.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पिछोला झील किनारे फाइव स्टार होटल लीला पैलेस में ट्रम्प जूनियर और उनकी फैमिली ठहरेंगे. वहीं, सिटी पैलेस और जगमंदिर में आयोजन के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस भव्य शादी के चलते उदयपुर पूरे सप्ताह अपनी रौनक और ग्लैमर के लिए तैयार है.
इस रॉयल वेडिंग में अमेरिका के एक फेमस डीजे ग्रुप और दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डीजे ब्लैक कॉफी (एनकोसिनाथी इनोसेंट माफुमुलो) की परफॉर्मेंस भी होगी. ब्लैक कॉफी को हाउस और अफ्रो-हाउस म्यूजिक के मिश्रण में महारत हासिल है और उनके एलबम 'Subconsciously' को 2022 में ग्रैमी अवॉर्ड भी मिला. उन्होंने ड्रेक, एलिशिया कीज और डेविड गुएटा जैसे ग्लोबल कलाकारों के साथ परफॉर्म किया है.
मुंबई की विजक्राफ्ट वेडिंग इवेंट कंपनी इस शादी का आयोजन संभाल रही है. यह वही कंपनी है जिसने मार्च 2025 में जयपुर में IIFA अवॉर्ड का आयोजन किया था. उदयपुर के सिटी पैलेस के माणक चौक और जनाना महल को फूलों और रोशनी से सजाया गया है. बड़े स्टेज पर अंतरराष्ट्रीय और देशी कलाकार परफॉर्मेंस देंगे, और तीन-चार दिन से कलाकार वहां रिहर्सल कर रहे हैं.
बॉलीवुड सितारों की भी लिस्ट लंबी है. ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, कृति सेनन, जैकलीन फर्नाडीज, वाणी कपूर और जाह्नवी कपूर चार्टर्ड फ्लाइट से शादी में शामिल होंगे. निर्देशक करण जौहर भी इस भव्य समारोह का हिस्सा बनेंगे.
शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी अपनी पूरी फैमिली के साथ उदयपुर पहुंचेंगे. ट्रम्प जूनियर ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ताजमहल और शाहजहां-मुमताज के मकबरे का दौरा किया. वह लगभग 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में रहे और वाइट आउटफिट में नजर आए, जबकि उनकी गर्लफ्रेंड लाल रंग की वेस्टर्न ड्रेस में थी.
इस भव्य शादी में हॉलीवुड के बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं. सूत्रों के अनुसार जेनिफर लोपेज और फेमस सिंगर जस्टिन बीबर के लिए एक विशेष परफॉर्मेंस रखी गई है, हालांकि उनके कार्यक्रम और ट्रिप की पूरी जानकारी गोपनीय रखी गई है.
उदयपुर में इस महीने होने वाली रॉयल वेडिंग चर्चा का केंद्र बनी हुई है. अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और अमेरिकी मूल के दूल्हे वामसी गडिराजू का विवाह समारोह 21 से 24 नवंबर तक चलने वाला है. शादी 23 नवंबर को पिछोला झील के बीच बने जग मंदिर आइसजेंड पैलेस में संपन्न होगी.