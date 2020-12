Chittorgarh में ट्रेलर-क्रूजर की आमने-सामने की भिड़ंत, 8 की मौत, PM-CM ने जताया दुख

चित्तौड़गढ़, दीपक व्यास: जिले के निकुंभ थानांतर्गत भीषण सड़क हादसा (Road Accident) सामने आया है. यहां दो वाहनों की आमने-सामने की भीषण टक्कर हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

दरअसल, निकुंभ थाना क्षेत्र (Nikumbh Thana Area) के नपानिया (Napania) और सादुलखेड़ा (Sadulkhera) के बीच एक ट्रेलर और क्रूजर गाड़ी के आमने सामने की टक्कर हो गई. ट्रेलर और क्रूजर गाड़ी के आमने-सामने की भीषण भिड़ंत (Collision) में क्रूजर सवार 13 लोगों में से करीब 8 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है.

यह भी पढ़ें- VIDEO: Sikar में दूल्हा-दुल्हन पर Firing, नीमकाथाना के अस्पताल में कराया भर्ती

क्रूजर सवार सभी लोग एमपी से पारिवारिक समारोह (Family Ceremony) में भाग ले कर पुनः अपने क्षेत्रों की ओर लौट रहे थे. उस दौरान आमने-सामने की भिड़ंत में हादसा (Accident) घटित हो गया. घायलों की हालत भी गंभीर बनी हुई है. सूचना पर पुलिस ने स्थानीय लोगो की मदद से गाड़ी में फंसे लोगो और मृतकों को चिकित्सालय पहुंचाया गया. हादसे से इलाके में हड़कंप मचा गया.

मुख्य बिंदु

चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) ने दुख जताया है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि एक दुर्घटना के कारण जानमाल के नुकसान से आहत हूं. इस दुख की घड़ी में, मेरे विचार शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.

Pained by the loss of lives due to an accident at Nikumbh, Chittorgarh. In this sad hour, my thoughts are with the bereaved families. I wish the injured a speedy recovery: PM @narendramodi

वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने भी शोक जताते हुए लिखा कि यह हादसा दुखद और हृदय विदारक है. कई लोगों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करता हूं.

राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने ट्वीट करते हुए शोक जताया और लिखा निकुंभ, चित्तौड़गढ़ में एक सड़क दुर्घटना के बारे में पता चला, जिसमें कई लोगों की जान चली गई. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. मैं उन घायलों के स्वास्थ्य के शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.

Saddened to know of a road accident in Nikumbh, #Chittorgarh, in which many people have lost lives. My heartfelt condolences to the bereaved families. May they find strength. Prayers for speedy recovery of those injured.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) December 12, 2020